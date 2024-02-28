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Новини Допомога Україні
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Байден знову звернувся до Конгресу США щодо допомоги Україні: Ціна затримки зростає з кожним днем

байден

Президент США Джо Байден закликав Конгрес Штатів ухвалити допомогу Україні та Ізраїлю.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Ціна затримки голосування щодо двопартійного додаткового документу з національної безпеки зростає з кожним днем", - наголосив він.

"Цей законопроект озброїть Україну, інвестує в нашу оборонно-промислову базу, допоможе Ізраїлю захиститися від ХАМАСу та надасть більше гуманітарної допомоги палестинському цивільному населенню. Давайте зробимо це", - додав Байден.

Також читайте: Без допомоги від США Україна втрачатиме території, Конгрес має діяти, - Білий дім

Автор: 

Байден Джо (2888) Конгрес США (1229) США (22979)


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Топ коментарі
+10
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28.02.2024 11:06
+7
Хочу помилятись але складається враження, що для Байдена вимоги республіканців не причина, а привід щоб не постачати допомогу Україні.
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28.02.2024 11:13
+6
Це точно.
Нагадує мені приказку:
"Що думає курка, тікаючи від когута: "Чи не зашвидко я біжу?"
Що думає когут, доганяючи курку: "Не дожену - то хоч зігріюсь"
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28.02.2024 11:22
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Та прими ты отдельно без границы этот закон, мудень! Или закрой границу наглухо своим решением! Надоел этот спектакль третий месяц подряд!
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28.02.2024 11:05 Відповісти
Для Байдена дуже важна підтримка на виборах тих емігрантів які же наїхали. Без їхньої підтримки шанси виграти вибори малі. Тому він не хоче закривати кордон з Мексикою.
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28.02.2024 11:23 Відповісти
Та ні.
Байден вже ішов на ВСІ вимоги - не допомогло.
Просто трампогниди працюють на путєна.
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28.02.2024 11:36 Відповісти
Зазвичай невігласи дуже впевнені у своїх безапеляційних помилкових твердженнях та гаслах.
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28.02.2024 12:55 Відповісти
Путєн та Трамп це як Лєнін і Крупськая для сьогоднішнього бидла.
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28.02.2024 13:17 Відповісти
Про "сьогоднішнє бидло" я не в курсі. А невігласи розмовляють порожніми гаслами на кшталт: "Путєн та Трамп це як Лєнін і Крупськая".
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28.02.2024 14:05 Відповісти
Шо - пролєтарського розуму не вистачає зрозуміти букофф і зриваєшься на образи?

Що тобі незрозуміло - що Трамп гнида на підсосі у путєна саботує допомогу Україні. Чи це ображає твою пролєтарську свідомість?
Не соромся, скажи що саме не доганяєш?
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28.02.2024 14:33 Відповісти
Ваше пролетарське (про кацапа) адмін видалив.
Ваші пролетарські більшовистські гасла мені як раз добре зрозумілі.
Де в мене образи?
Ви розмовляєте гаслами - це факт. Чи ви цього не розумієте?
Байден саботує допомогу Україні. Чи це ображає вашу лівацьку свідомість?
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28.02.2024 14:42 Відповісти
"Байден саботує допомогу Україні."
Таке стверджувати може тільки невіглас або троль рассєйської ботоферми. Почерк схожий.

гуляй
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28.02.2024 15:07 Відповісти
Знову захисна реакція від зомбі: "якщо ти не думаєш так як я - ти агент кремля"

Таке може стверджувати людина яка вміє думати, аналізувати факти та документи.
Навчиться нарешті думати власною головою, а не транслювати (авторитетно) чужі брехні.
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28.02.2024 15:16 Відповісти
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28.02.2024 11:06 Відповісти
Це точно.
Нагадує мені приказку:
"Що думає курка, тікаючи від когута: "Чи не зашвидко я біжу?"
Що думає когут, доганяючи курку: "Не дожену - то хоч зігріюсь"
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28.02.2024 11:22 Відповісти
Завжди кажу - лайку потрібно застосовувати дозовано та лише в разі крайньої потреби. Інакше вона просто втрачає свою чарівну силу.
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28.02.2024 11:29 Відповісти
То надаи допомогу в обхід Конгресу
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28.02.2024 11:08 Відповісти
А як це в обхід Конгресу? Це ж незаконно, а незаконні рішення ніхто виконувати не буде і за це світить тюряга.
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28.02.2024 11:19 Відповісти
Ні - при фарс - мажору в нього є таке право
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28.02.2024 11:20 Відповісти
цікаво до кого він це?
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28.02.2024 11:08 Відповісти
Вже якось втрачається віра, що Штати нададуть кошти. А тут на фоні срачів виплпиває Китай, який, мов удав, перебирає поступово пустуючі місця світового лідерства. Важко Україні., надто фронту. Але якби хоч влада була не корумпована
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28.02.2024 11:11 Відповісти
Хочу помилятись але складається враження, що для Байдена вимоги республіканців не причина, а привід щоб не постачати допомогу Україні.
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28.02.2024 11:13 Відповісти
Можна довго орати з приводу того чого Байден,так довго наважувався дати ту чи іншу зброю ,а багато чого не дав.
Але є простий факт, без США та Байдена,не було би не купянської ні херсонської операції.
І нехай мені не розказують,що Трамп зробив би більше,бо він ******* падонок вже пів року гальмує схвалений Байденом закон.
І може там нема атакамсів на 300 ,але там точно є снаряди, гвинтівки,оптика, електроніка, машинки,мрапи,гаубиці тощо
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28.02.2024 17:20 Відповісти
А що наши дипломати в США роблять, які заходи планує наша послиця?
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28.02.2024 11:14 Відповісти
відкриє ще один ресторан де присадить усіх на часникові пампушки із борщем, київськими котлетами чи варениками із "капустою", оскільки, тілесно на "гурмана" хрін знайде.
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28.02.2024 12:04 Відповісти
Старий мудак... Ні додати, ні відняти,- у нього курррва лежать мільйони снарядів касетних на складах, а він **** по коробці тарабанить та розказує всьому світу до сраки дорогу🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪 Цей старий ідіот дограється, що долляром в недалекому майбутньому начнуть стінки в вуличних туалетах обклеювати, світовий жандарм... ***
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28.02.2024 11:16 Відповісти
Зрозуміло, що винен "старий мудак". Так не звертейтеся до нього, а зверніться до парня із наріду, мльчіка із Кривого Рогу і попросіть, щоб він дав озброєння і гроші на пенсіонерів і армію. Ніяких проблем.
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28.02.2024 11:21 Відповісти
Цей мудак представляє країну, яка себе била п'яткою в груди, коли Україна віддала другий у світі арсенал ядерної зброї🤔 В нормальному світі, пацан повинен за базар відповідати, а не розказувати до сраки дорогу, та як проїхати в голосрачинці по гребінці😁 Обісрались в Афгані, обсираються і в Україні, - щоб йому, ********, так діти на старості років давали, як він Україні АТАКамси дає. Щодо Фишішнайцять, то можливо нам прийдеться і закотити губоньку взад, бо з такими темпами омериганьшької допомоги, кацапи будуть до літа у місті Кийові і не буде вже куди ті фантоми саджати
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28.02.2024 12:50 Відповісти
Ще один кацап сере. Чи по дурості - чи гнида на своїх працює...
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28.02.2024 11:38 Відповісти
Зрозуміл вже, що це цілеспрямована кампанія задля послаблення України!!!
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28.02.2024 11:16 Відповісти
американський сором...
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28.02.2024 11:20 Відповісти
Справа лише у одній потворі - джонсону, за яким стоїть під#уйловник трамп. Дотиснути чи обійти за законодавством США цього покидька і Палата представників проголосує - голосів вистачить. А як тиснути - розкручувати у ЗМІ тему фінансування його передвиборчої кампані на 80% кацапами
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28.02.2024 11:20 Відповісти

Байден знову звернувся до Конгресу США щодо допомоги Україні


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28.02.2024 11:23 Відповісти
байден продолжает делать вид что пытается помочь Украине, всячески обвиняя республиканцев, но у него ничего не выйдет. Виноват он, его администрация и кто за ними реально стоит.
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28.02.2024 11:51 Відповісти
На Таврийском направлении Силы обороны остановили 358 дронов РФ, 11 оккупантов сдались в плен
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28.02.2024 11:54 Відповісти
Бидон , поставь Джонсону пистон
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28.02.2024 11:56 Відповісти
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/265338/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C ставить пистон - ругать, избивать, фак
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28.02.2024 11:57 Відповісти
А тим часом Джонсон вже вставив Байдену клізму ємністю з бідон... і йому це сподобалось, - старість буває і в радість... така справа😝😝😝😝😝😝😜🤪
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28.02.2024 12:57 Відповісти
з вилупленням!
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28.02.2024 12:06 Відповісти
Вам товариш майор такі кончені ніки придумує, чи це свинособача самодіяльність?
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28.02.2024 12:08 Відповісти
перехрестили вубританця.
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28.02.2024 12:27 Відповісти
Спикеры 23 парламентов призвали республиканца Джонсона рассмотреть помощь Украине
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28.02.2024 11:59 Відповісти
До дупи. Він буде робити те що йому скаже трамп, а той як справжній ************ проти.
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28.02.2024 12:25 Відповісти
Хєр з гвинтом він клав на ті звернення, і хто йому що зробить,- демократія... *** 🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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28.02.2024 12:58 Відповісти
https://youtu.be/t4xMyELESas?t=5026 Діалог про цей закон

Загалом "мрачно" по цифрах, та нема відповіді що робити...
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28.02.2024 12:08 Відповісти
Давите конкретно на спикера Джонсона и будет вам счастье.
Пора бы спецслужбы задействовать, но мягко...
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28.02.2024 12:52 Відповісти
какая-то муть и взаимоисключающие пункты открытым текстом. пора в утиль. но судя по общему умственному развитию может даже продрыгаются вместе с Хйлом и обеспечат перманентную ж...
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28.02.2024 13:46 Відповісти
 
 