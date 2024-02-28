Байден знову звернувся до Конгресу США щодо допомоги Україні: Ціна затримки зростає з кожним днем

Президент США Джо Байден закликав Конгрес Штатів ухвалити допомогу Україні та Ізраїлю.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Ціна затримки голосування щодо двопартійного додаткового документу з національної безпеки зростає з кожним днем", - наголосив він.

"Цей законопроект озброїть Україну, інвестує в нашу оборонно-промислову базу, допоможе Ізраїлю захиститися від ХАМАСу та надасть більше гуманітарної допомоги палестинському цивільному населенню. Давайте зробимо це", - додав Байден.

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