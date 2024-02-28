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Байден знову звернувся до Конгресу США щодо допомоги Україні: Ціна затримки зростає з кожним днем
Президент США Джо Байден закликав Конгрес Штатів ухвалити допомогу Україні та Ізраїлю.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Ціна затримки голосування щодо двопартійного додаткового документу з національної безпеки зростає з кожним днем", - наголосив він.
"Цей законопроект озброїть Україну, інвестує в нашу оборонно-промислову базу, допоможе Ізраїлю захиститися від ХАМАСу та надасть більше гуманітарної допомоги палестинському цивільному населенню. Давайте зробимо це", - додав Байден.
Топ коментарі
+10 частный сектор
показати весь коментар28.02.2024 11:06
+7 Олег Квиташ
показати весь коментар28.02.2024 11:13
+6 Sergey Osadchy #516630
показати весь коментар28.02.2024 11:22
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Байден вже ішов на ВСІ вимоги - не допомогло.
Просто трампогниди працюють на путєна.
Що тобі незрозуміло - що Трамп гнида на підсосі у путєна саботує допомогу Україні. Чи це ображає твою пролєтарську свідомість?
Не соромся, скажи що саме не доганяєш?
Ваші пролетарські більшовистські гасла мені як раз добре зрозумілі.
Де в мене образи?
Ви розмовляєте гаслами - це факт. Чи ви цього не розумієте?
Байден саботує допомогу Україні. Чи це ображає вашу лівацьку свідомість?
Таке стверджувати може тільки невіглас або троль рассєйської ботоферми. Почерк схожий.
гуляй
Таке може стверджувати людина яка вміє думати, аналізувати факти та документи.
Навчиться нарешті думати власною головою, а не транслювати (авторитетно) чужі брехні.
Нагадує мені приказку:
"Що думає курка, тікаючи від когута: "Чи не зашвидко я біжу?"
Що думає когут, доганяючи курку: "Не дожену - то хоч зігріюсь"
Але є простий факт, без США та Байдена,не було би не купянської ні херсонської операції.
І нехай мені не розказують,що Трамп зробив би більше,бо він ******* падонок вже пів року гальмує схвалений Байденом закон.
І може там нема атакамсів на 300 ,але там точно є снаряди, гвинтівки,оптика, електроніка, машинки,мрапи,гаубиці тощо
Байден знову звернувся до Конгресу США щодо допомоги Україні
Загалом "мрачно" по цифрах, та нема відповіді що робити...
Пора бы спецслужбы задействовать, но мягко...