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Коломойському продовжили тримання під вартою до 25 квітня та зменшили розмір застави до 2,4 млрд грн

коломойський

Суд продовжив строк тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського до 25 квітня. Заставу зменшили до 2,4 мільярда гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Як зазначив адвокат Лисак, Коломойський не вноситиме заставу. Також захисники просили про негайне медичне обстеження для бізнесмена.

Читайте: Справу про громадянство затягують, - адвокати Коломойського

Хронологія справи Коломойського

Нагадаємо, у вересні 2023 року Коломойському повідомили про підозру за двома статтями. Йому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Під час розгляду справи суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 509 млн грн (згодом розмір застави було збільшено до 3,9 мільярда гривень).

6 жовтня Київський апеляційний суд відмовив адвокатам Коломойського, які просили зменшити розмір застави до початкового рівня.

21 жовтня Олександр Лисак повідомив, що під час перебування в ізоляторі тимчасового тримання Коломойський "має серйозні проблеми" з доступом до медичної допомоги.

24 жовтня суд відмовився замінити Коломойському утримання під вартою на домашній арешт. Водночас суд зобов'язав керівника відділу забезпечення досудового слідства Служби безпеки України та державної установи Центр охорони здоров'я державної кримінальної виконавчої служби України у Києві та області невідкладно забезпечити проведення повного медичного обстеження Коломойському з метою встановлення, чи може він за станом здоров'я перебувати в умовах слідчого ізолятора без надання спеціалізованої медичної допомоги.

27 жовтня Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін утримання під вартою для бізнесмена Ігоря Коломойського до 2 грудня з альтернативою визначення застави в 3,9 млрд гривень.

15 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зібралася, щоб розглянути апеляційну скаргу захисту бізнесмена Ігоря Коломойського щодо ухвали ВАКС від 24.10.2023 у справі № 991/9378/23 про повернення скарги Коломойського І. В. на бездіяльність Генерального прокурора та постанову прокурора від 13.10.2023 про відмову у задоволенні клопотання про зміну підслідності. Однак суд переніс засідання на 17 листопада у зв'язку з тим, що сторона захисту звернулася з клопотанням про забезпечення особистої участі Ігоря Коломойського у розгляді справи.

Колегія суддів Київського апеляційного суду 16 листопада зменшила суму застави для бізнесмена Ігоря Коломойського на 891 мільйон гривень.

23 листопада Шевченківський районний суд міста Києва продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно бізнесмена Ігоря Коломойського і екскерівника столичної філії Приватбанку Сергія Волкова на три місяці - до 2 березня 2024 року.

28 листопада Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського до 26 січня 2024 року з альтернативою визначення застави 3 млрд 712 тис. грн.

Читайте також: Коломойський через суд хоче повернути громадянство

Автор: 

арешт (2526) Коломойський Ігор (3122) суд (11697)


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Топ коментарі
+10
Поки бабуля грає в серіалі "Бєня і аблава", їй нічого не загрожує...
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28.02.2024 11:11
+9
Застава дійде до 100грн і шапіто закінчиться
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28.02.2024 11:13
+7
Єврєйца всяк абідєть наравіт!
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28.02.2024 11:08
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Єврєйца всяк абідєть наравіт!
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28.02.2024 11:08 Відповісти
Поки бабуля грає в серіалі "Бєня і аблава", їй нічого не загрожує...
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28.02.2024 11:11 Відповісти
поки бородата бабця не скаже "фас", а Г+Г+********** не почнуть зализувати на смерть лідора 73% вавививерження- це спектакль із розділу комедії.
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28.02.2024 11:35 Відповісти
і як це шапіто довго триватиме??
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28.02.2024 11:11 Відповісти
Застава дійде до 100грн і шапіто закінчиться
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28.02.2024 11:13 Відповісти
Сиділося б некомфортно,вже "задонатив" би 60 лямів і пішов додому.А так,час іде,цифра зменшується.
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28.02.2024 11:11 Відповісти
Ще й сидить дома, скоріше за все.
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28.02.2024 11:14 Відповісти
Чого вони кожен місяць зменшують заставу - Беня шо губить товарнии вид?
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28.02.2024 11:13 Відповісти
офіційний відкритий торг, як на ПРОЗОРО
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28.02.2024 11:19 Відповісти
І кому потрібна ця показуха,керівництво держави має українців за дурнів.Який народ,така і влада,як народ дозволяє,так влада і керує.
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28.02.2024 11:13 Відповісти
Устриці хоч свіжі дають?
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28.02.2024 11:13 Відповісти
Макарони свіжі
А устриці не дуже свіжі - літаком до Польщі, а потягом потім трохи довго...
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28.02.2024 11:21 Відповісти
Зеля його переховує від Українців, щоб самосуд не вчинили, дивлячись на бездіяльність влади
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28.02.2024 11:22 Відповісти
Посидить беня в комфорті рік, потім буде суд, який дасть бені два роки в'язниці, і вийде на волю за законом надюхи савченко.
І не кажіть, що я не казав, найЗеленіший не підведе свого карабаса-барабаса.
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28.02.2024 11:27 Відповісти
Ясненько.
А після 25 квітня випустять і виплатять компесацію вже коломойському
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28.02.2024 11:29 Відповісти
У 2014му навесні Бєня на посаді губера розвісив по Дніпру бігборди: За кожного іхтамнєта дам 10шт. баксів. Тоді був епізод. Через кордон в рашу з донбасу ломиться мінівен запакований озброєними до зубів іхтамнєтами і російські погранці його зносять на лайно(мають право і обов'язок). Як так??? А це тому, що кожна дамбаса почала дивитись на іхтамнєта, як на утриману, але якісну іномарку! От і весь абзац війні
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28.02.2024 11:30 Відповісти
Цирк продовжуєтся, вивів з України понад 10 мільярдів доларів ,застава 2,5 мільярда гривень та він і тих не заплотить це такий жлоб що буде сидіти в СІЗО але копійки не заплотить він привик лише грабувати ,мабуть йому там добре живется коли він не хоче звідти виходити.
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28.02.2024 11:39 Відповісти
За деякий час заставу приберуть і беня на волі.
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28.02.2024 11:40 Відповісти
Скорее еще и в минус уйдут и должны будут
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28.02.2024 11:40 Відповісти
Продовжили переховувавання від американців. Обміняйте його на величезну кількість зброї. Він ''жирна рибина''-американці підуть на такий обмін.
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28.02.2024 11:48 Відповісти
утопічні мрії бо воно й "сидить" аби не віддавати його американцям.
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28.02.2024 12:49 Відповісти
Таке враження, що в нас зараз арештують ТІЛЬКИ для того, що би "тримати під вартою" та "стягувати заставу"!
Про суд, покарання, вироки, ... річ взагалі НЕ ЙДЕ!
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28.02.2024 11:49 Відповісти
З такими темпами ще українцям прийдеться йому платити
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28.02.2024 12:01 Відповісти
Ну ось, потихеньку віддає . Ще рік і з чистою совістю на свободу
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28.02.2024 12:02 Відповісти
Невже Беня не в змозі заплатити всього 63 мілліона доларів , приблизно
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28.02.2024 12:12 Відповісти
он наверное может но есть одно но - он должен показать законность происхождений этих средств или тот кто вносит за него залог , а с этим у него наверное проблемы
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28.02.2024 13:22 Відповісти
Коломойський- міжнародний фінансовий злочинець, як і Боголюбов, проти них ведуться справи у ФБР та Мін"юсті США. Задля запобігання його видачі його "прикрили", навіть дивним чином виявилось що й громадянство України в нього не відібрав Зеленський, про що сам казав... От і думай-те...
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28.02.2024 13:03 Відповісти
...беню треба врятувати, це ж годувальник ...
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28.02.2024 13:50 Відповісти
Бізнесмен і Коломойський - це оксюморон.
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28.02.2024 15:23 Відповісти
 
 