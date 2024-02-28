Коломойському продовжили тримання під вартою до 25 квітня та зменшили розмір застави до 2,4 млрд грн

Суд продовжив строк тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського до 25 квітня. Заставу зменшили до 2,4 мільярда гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Як зазначив адвокат Лисак, Коломойський не вноситиме заставу. Також захисники просили про негайне медичне обстеження для бізнесмена.

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Хронологія справи Коломойського

Нагадаємо, у вересні 2023 року Коломойському повідомили про підозру за двома статтями. Йому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Під час розгляду справи суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 509 млн грн (згодом розмір застави було збільшено до 3,9 мільярда гривень).

6 жовтня Київський апеляційний суд відмовив адвокатам Коломойського, які просили зменшити розмір застави до початкового рівня.

21 жовтня Олександр Лисак повідомив, що під час перебування в ізоляторі тимчасового тримання Коломойський "має серйозні проблеми" з доступом до медичної допомоги.

24 жовтня суд відмовився замінити Коломойському утримання під вартою на домашній арешт. Водночас суд зобов'язав керівника відділу забезпечення досудового слідства Служби безпеки України та державної установи Центр охорони здоров'я державної кримінальної виконавчої служби України у Києві та області невідкладно забезпечити проведення повного медичного обстеження Коломойському з метою встановлення, чи може він за станом здоров'я перебувати в умовах слідчого ізолятора без надання спеціалізованої медичної допомоги.

27 жовтня Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін утримання під вартою для бізнесмена Ігоря Коломойського до 2 грудня з альтернативою визначення застави в 3,9 млрд гривень.

15 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зібралася, щоб розглянути апеляційну скаргу захисту бізнесмена Ігоря Коломойського щодо ухвали ВАКС від 24.10.2023 у справі № 991/9378/23 про повернення скарги Коломойського І. В. на бездіяльність Генерального прокурора та постанову прокурора від 13.10.2023 про відмову у задоволенні клопотання про зміну підслідності. Однак суд переніс засідання на 17 листопада у зв'язку з тим, що сторона захисту звернулася з клопотанням про забезпечення особистої участі Ігоря Коломойського у розгляді справи.

Колегія суддів Київського апеляційного суду 16 листопада зменшила суму застави для бізнесмена Ігоря Коломойського на 891 мільйон гривень.

23 листопада Шевченківський районний суд міста Києва продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно бізнесмена Ігоря Коломойського і екскерівника столичної філії Приватбанку Сергія Волкова на три місяці - до 2 березня 2024 року.

28 листопада Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського до 26 січня 2024 року з альтернативою визначення застави 3 млрд 712 тис. грн.

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