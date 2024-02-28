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Новини
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Винуватців буде затримано, - глава МВС Польщі Кєрвінський про розсипання українського зерна у Польщі

польща

Польські правоохоронні органи знайдуть та покарають винних у розсипанні українського збіжжя.

Про це заявив в середу глава МВС Польщі Марцін Кєрвінський, реагуючи на кілька випадків висипання українського збіжжя з вагонів і вантажівок на території РП, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Неприйнятним є висипання зерна з транспорту, що сталося в кількох місцях. У кожній такого типу справі поліція реагує, винуватців буде затримано. Звичайно, що це злочин, і на такої анархізації в публічному просторі поліція й уряд Дональда Туска не дозволять", - заявив Кєрвінський.

Він також зазначив, що в публічному просторі з’являється неправдива інформація про те, що транспорт з військовою і гуманітарною допомогою для України затримується, і є проблема з його перетином кордону.

"Ні, таких проблем немає. Вони проїжджають нормально також і завдяки праці прикордонників, митників і поліції",- наголосив глава МВС Польщі.

Також читайте: 180 тонн української кукурудзи розсипали з вантажних вагонів у Польщі, - "Укрзалізниця". ФОТО

Він також зазначив, що уряд Туска мусив вписати пункти пропуску (ПП) та окремі відрізки автомобільних доріг та залізниці до переліку об’єктів критичної інфраструктури, оскільки "ПП з країною, де ведеться війна, мають бути критичною інфраструктурою на випадок будь-якої небезпеки, яка може з’явитися".

"Країна повинна мати інструменти, щоб швидко реагувати",- наголосив глава МВС РП.

Розсипання української агропродукції у Польщі

20 лютого польські мітингувальники перекрили залізницю поблизу пункту пропуску "Медика" на кордоні з Україною і висипали зерно з вантажного вагона.

23 лютого близько 9:00 у залізничному пункті пропуску "Дорогуськ" невідомі висипали з трьох зерновозів ріпак, що прямував до Німеччини.

24 лютого близько 9:00 на польській залізничній станції "Дорогуськ" невідомі пошкодили вантажні вагони з українськими бобами.

 25 лютого 180 тонн української кукурудзи розсипали з вантажних вагонів у Польщі. 

Автор: 

зерно (3121) Польща (8523) блокування (650)


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Топ коментарі
+15
З Ткачем поляки спрацювали швиденько і оперативно, а зі своїми фермерами дурника включили.
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28.02.2024 11:29
+14
А чого поліція не затримувала під час розсипання зерна ?
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28.02.2024 11:10
+10
Які органи? Ті, які допустили здачу планів? Чи може якісь інші органи?
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28.02.2024 11:22
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Тема здачі планів контрнаступу ворогу яка прозвучала з вуст президента, це не цікаво. Цікаво як там Польща
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28.02.2024 11:09 Відповісти
темою здачі планів повинні займатися відповідні органи
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28.02.2024 11:14 Відповісти
Які органи? Ті, які допустили здачу планів? Чи може якісь інші органи?
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28.02.2024 11:22 Відповісти
а в нас є якісь інші органи?? вони самі
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28.02.2024 11:27 Відповісти
Оті що під ''ковпаком'' д'єрмака будуть щось розслідувати проти д'єрмака? Ну, ну..
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28.02.2024 11:36 Відповісти
Цікаво, як українські підприємства зупиняють роботу бо сировину не можуть провезти через кордон, а назад виготовлений товар.
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28.02.2024 14:32 Відповісти


Я щось тебе не бачив під бундестагом, коли розглядалося питання надання Україні далекобійних ракет.
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28.02.2024 14:52 Відповісти
Ловлять?
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28.02.2024 11:09 Відповісти
Как поймают - сразу на кол! Та ця поліція вже 2 місяці спостерігає цей безлад і ні чого не робить бо була команда - ні кому не заважати!
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28.02.2024 15:59 Відповісти
А чого поліція не затримувала під час розсипання зерна ?
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28.02.2024 11:10 Відповісти
Невстигли, спершу машина не заводилась, а потім на заправку, пробки на дорогах, так вони (польські копи) бігом, уже добігали, але зерно висипане і нікого нема.
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28.02.2024 13:13 Відповісти
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28.02.2024 11:12 Відповісти
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28.02.2024 11:15 Відповісти
варевського з хомутинником та інших хитрожопих зернотрейдерів ловлять ??? які супляють за безцінь українське зерно ..вивозять ..продають а виручку не повертають ... та ще держава їм повертає 20% ПДВ
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28.02.2024 11:16 Відповісти
Тобто ти радієш з того, що поляки торгують на крові українців скуповуючи за безцінь у кацапів зерно з окупованих територій?
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28.02.2024 14:53 Відповісти
виставте хтось фото з програми "хата на тата"
- ну шо ти ***... пи...диш
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28.02.2024 11:17 Відповісти
фу мля ..гидота
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28.02.2024 11:20 Відповісти
Як буде затримано, так і одразу… Панство, дуже зхильовані, таким розсиланням зернових у них на очах… Ну, то таке…
Пильнуймо, за своїми привладними…
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28.02.2024 11:18 Відповісти
..
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28.02.2024 11:18 Відповісти
Вони найдуть! Не смішіть тапки Туска.
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28.02.2024 11:20 Відповісти
Вони знайдуть. Будьте певні.
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28.02.2024 11:24 Відповісти
З Ткачем поляки спрацювали швиденько і оперативно, а зі своїми фермерами дурника включили.
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28.02.2024 11:29 Відповісти
Вся проблема у "Будуть".Вони "будуть" нас завжди підримувати блокуючи кордон 6 місяців.
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28.02.2024 11:30 Відповісти
Казка - " Їжаки та гола дупа ".
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28.02.2024 11:34 Відповісти
Я не удивлюсь если этим занимаются сами польские мусора.
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28.02.2024 11:49 Відповісти
не удивляйся кацап - лучше убейсяапстену
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28.02.2024 12:27 Відповісти
ахаха, кацап newslav вигорожує своїх польських бізнес партнерів, які торгують у європі кацапською агропродукцією.
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28.02.2024 14:56 Відповісти
ты гандон ватный не пести - я в Киеве в супермакетах не видел ни одной польской молочки - по ценам дешевле чем Украинская ..
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29.02.2024 05:29 Відповісти
Дивлячись на той безлад,що твориться у ЄС,то розумієш,чому туди не прагнула Швейцарія або Норвегія. Та й Велика Британія чкурнула звідти і не жалкує
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28.02.2024 11:49 Відповісти
Жалкує.
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28.02.2024 14:35 Відповісти
Досить нести хєрню про Великобританію! Там зараз срака із-за виходу із ЄС
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28.02.2024 14:46 Відповісти
Всеодно бойкот польським товарам!
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28.02.2024 12:02 Відповісти
Будут задержаны? Выходит, кто то свободно зашел на режимный объект, часа три высыпал зерно и охрана ничего не видела? Прямо проходной эта польша, кацапы протестуют, зерно высыпают. А завтра взорвут эшелон с боеприпасами? Завтра взорвут жилые дома? А в это время кацапское зерно беспрепятственно идет через белорусскую границу.
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28.02.2024 12:09 Відповісти
идет зерно? и много идет? миллиарды тонн наверное бот ватный
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28.02.2024 12:32 Відповісти
В Україні поляки продають кацапську цибулю під виглядом своєї, бот ватний.
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28.02.2024 14:47 Відповісти
не пести гнида ватная - а украинскую цибулю что вывозят в кацапию?
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29.02.2024 05:27 Відповісти
В частині "...зазначив, що в публічному просторі з'являється неправдива інформація про те, що транспорт з військовою і гуманітарною допомогою для України затримується, і є проблема з його перетином кордону. "Ні, таких проблем немає. Вони проїжджають нормально також і завдяки праці прикордонників, митників і поліції",- наголосив глава МВС" - цей Кєрвінський збрехав. Бо в цій частині я довіряю Порошенку, який каже, що на кордоні заблоковано з десяток машин, DAF-ів, зокрема (з іншим вантажем для ЗСУ), які він закупив в Європі і не може оперативно доставити в Київ.
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28.02.2024 13:19 Відповісти
Скоро Ткач випустить матеріал на польських бариг, які скуповують в білорусі і росії дешеву агропродукцію, і продають її у ЄС і Україні під виглядом польської.
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28.02.2024 14:59 Відповісти
Ты ещё скажи что заставишь хулиганов жрать это зерно, балабол хренов.
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28.02.2024 15:15 Відповісти
Ключові слова у цій відповіді поліції "буде затримано". Колись. Можливо...
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28.02.2024 16:13 Відповісти
 
 