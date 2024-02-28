Винуватців буде затримано, - глава МВС Польщі Кєрвінський про розсипання українського зерна у Польщі

Польські правоохоронні органи знайдуть та покарають винних у розсипанні українського збіжжя.

Про це заявив в середу глава МВС Польщі Марцін Кєрвінський, реагуючи на кілька випадків висипання українського збіжжя з вагонів і вантажівок на території РП, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Неприйнятним є висипання зерна з транспорту, що сталося в кількох місцях. У кожній такого типу справі поліція реагує, винуватців буде затримано. Звичайно, що це злочин, і на такої анархізації в публічному просторі поліція й уряд Дональда Туска не дозволять", - заявив Кєрвінський.

Він також зазначив, що в публічному просторі з’являється неправдива інформація про те, що транспорт з військовою і гуманітарною допомогою для України затримується, і є проблема з його перетином кордону.

"Ні, таких проблем немає. Вони проїжджають нормально також і завдяки праці прикордонників, митників і поліції",- наголосив глава МВС Польщі.

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Він також зазначив, що уряд Туска мусив вписати пункти пропуску (ПП) та окремі відрізки автомобільних доріг та залізниці до переліку об’єктів критичної інфраструктури, оскільки "ПП з країною, де ведеться війна, мають бути критичною інфраструктурою на випадок будь-якої небезпеки, яка може з’явитися".

"Країна повинна мати інструменти, щоб швидко реагувати",- наголосив глава МВС РП.

Розсипання української агропродукції у Польщі

20 лютого польські мітингувальники перекрили залізницю поблизу пункту пропуску "Медика" на кордоні з Україною і висипали зерно з вантажного вагона.

23 лютого близько 9:00 у залізничному пункті пропуску "Дорогуськ" невідомі висипали з трьох зерновозів ріпак, що прямував до Німеччини.

24 лютого близько 9:00 на польській залізничній станції "Дорогуськ" невідомі пошкодили вантажні вагони з українськими бобами.

25 лютого 180 тонн української кукурудзи розсипали з вантажних вагонів у Польщі.