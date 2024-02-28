Затримано посадовицю харківського вишу, яка допомогала рашистам шукати слабкі місця в обороні міста, - СБУ

На Харківщині на "гарячому" СБУ затримала російську агентку, яка намагалася виявити й сфотографувати можливі локації ЗСУ у Балаклійському району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Зазначається, що затриманою виявилась інженерка одного з технічних вишів регіону, яка допомагала окупантам одержати розвіддані про оборону Харкова.

"У зоні особливої уваги агресора були місця базування ППО, фортифікаційних споруд, блокпостів та бронетехніки українських військ. Також ворога цікавили маршрути руху українського озброєння у напрямку Куп’янська. Для збору розвідданих російська агентка на власному авто об’їжджала прифронтову територію області та приховано фотографувала локації Сил оборони.

Отримані відомості вона месенджером передавала "зв’язковому" російських спецслужб. Ним виявився росіянин, бойовик окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора, який воює під Куп’янськом", - зазначили в СБУ.

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Зібрану інформацію зловмисниця "зливала" адміністратору російського Телеграм-каналу, який був створений у грудні 2022 року для збору розвідданих про підрозділи ЗСУ. Інформація була потрібна загарбникам для планування та підготовки бойових та диверсійно-розвідувальних операцій на території регіону.

Посадовиця університету почала співпрацю з окупантами ще на початку повномасштабного вторгнення Росії. "До уваги" спецслужб рф вона потрапила як ідеологічна прихильниця рашизму, яка у розмовах зі знайомими вихваляла кремль та виправдовувала ракетні удари по Україні.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Наразі вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення.

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Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантки за фактами державної зради та виправдовування збройної агресії РФ.