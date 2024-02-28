УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6268 відвідувачів онлайн
Новини
3 986 17

Затримано посадовицю харківського вишу, яка допомогала рашистам шукати слабкі місця в обороні міста, - СБУ

зрадниця

На Харківщині  на "гарячому" СБУ затримала російську агентку, яка намагалася виявити й сфотографувати можливі локації ЗСУ у Балаклійському району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Зазначається, що затриманою виявилась інженерка одного з технічних вишів регіону, яка допомагала окупантам одержати розвіддані про оборону Харкова

"У зоні особливої уваги агресора були місця базування ППО, фортифікаційних споруд, блокпостів та бронетехніки українських військ. Також ворога цікавили маршрути руху українського озброєння у напрямку Куп’янська. Для збору розвідданих російська агентка на власному авто об’їжджала прифронтову територію області та приховано фотографувала локації Сил оборони.

Отримані відомості вона месенджером передавала "зв’язковому" російських спецслужб. Ним виявився росіянин, бойовик окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора, який воює під Куп’янськом", - зазначили в СБУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловіка, який навів російські С-300 на багатоповерхівку в Запоріжжі, засудили до 15 років тюрми, - СБУ

Зібрану інформацію зловмисниця "зливала" адміністратору російського Телеграм-каналу, який був створений у грудні 2022 року для збору розвідданих про підрозділи ЗСУ. Інформація була потрібна загарбникам для планування та підготовки бойових та диверсійно-розвідувальних операцій на території регіону.

Посадовиця університету почала співпрацю з окупантами ще на початку повномасштабного вторгнення Росії. "До уваги" спецслужб рф вона потрапила як ідеологічна прихильниця рашизму, яка у розмовах зі знайомими вихваляла кремль та виправдовувала ракетні удари по Україні.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Наразі вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано російську агентку, яка наводила ракетні удари по цивільних будинках Харкова, - СБУ. ФОТО

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантки за фактами державної зради та виправдовування збройної агресії РФ.

Автор: 

СБУ (12842) Харків (5623) державна зрада (1689)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Чергова мерзенна мерзота...
показати весь коментар
28.02.2024 11:27
+7
Розстрілювати їх публічно, тоді буде менше ждунів
показати весь коментар
28.02.2024 11:31
+6
НА КОЛ!
показати весь коментар
28.02.2024 11:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чергова мерзенна мерзота...
показати весь коментар
28.02.2024 11:27 Відповісти
Повісити курву , за зраду 😡
показати весь коментар
28.02.2024 12:06 Відповісти
Чому не показують її @...ло, може ж хтось бачив її із спільниками...?Війна!
показати весь коментар
28.02.2024 12:28 Відповісти
НА КОЛ!
показати весь коментар
28.02.2024 11:28 Відповісти
Розстрілювати їх публічно, тоді буде менше ждунів
показати весь коментар
28.02.2024 11:31 Відповісти
Її, як тільки затримали, головне, за ноги притримати, щоб не розгойдувалося на ліхтарному стовпі… Так і продовжують, затримувати убивць Українців, щоб потім, їх утримували за рахунок рідні тих, кого вони убивають!!
А убитих ними Українців, уже не повернеш… Гуманізм для убивць, на Законах для дурнів!! Це мотивує убивць, продовжувати свою криваву справу, проти України!
Змін до законодавства України, за 10 років війни, так і не внесено…
Стефанчук-Зеленський-Шмигаль, про рейтинги клопочуться, а не ЗАХИСТ України та Українців!! Оманщина, у реаліях сьогодення України!!
Слава Україні!
показати весь коментар
28.02.2024 11:34 Відповісти
Самий хороший метод проти таких прокацапських сосок і п*дорасів - це
розстрілювати їхніх найближчих родичив , і щоб вони знали заздалегідь про результат своєї діяльності👈
показати весь коментар
28.02.2024 11:36 Відповісти
Почему не называют фамилию, имя и морду не показывают
показати весь коментар
28.02.2024 11:41 Відповісти
Насправді її нічого не загрожує, зараз буде слідство, суд івирок, а потім обмін, орден від ФСБ і щасливе життя в рідній гавані.
показати весь коментар
28.02.2024 11:41 Відповісти
Да и х** с ней, всю жизнь жила в Харькове, сейчас будет в какой-то деревня Селезневка пока не сдохнет.
показати весь коментар
28.02.2024 12:04 Відповісти
не тіш себе, буде жити в Москві.
показати весь коментар
28.02.2024 13:59 Відповісти
Цей непотріб і кацапам не потрібен.Ось бувша викладачка київського вишу пищить что нє уважают,нє бєрут на работу и угнєтают.
https://tsn.ua/ru/********/ne-priezzhayte-syuda-eks-prepodavatelnica-sbezhavshaya-v-rf-pozhalovalas-na-travlyu-rossiyan-1935970.html
показати весь коментар
28.02.2024 12:14 Відповісти
ця карикатурна постать, це виключення, насправді вати в наших вузах повно, знаю на власному досвіді, особливо в Харкові(сам там вчився)
показати весь коментар
28.02.2024 14:03 Відповісти
Наводить на свой же город, где ты сама живешь, куда каждый день и так прилеты... Не, у кацапов не одна, у них все 10 лишних хромосом
показати весь коментар
28.02.2024 12:01 Відповісти
Падаль кацапська!!!
показати весь коментар
28.02.2024 12:06 Відповісти
Затримано посадовицю харківського вишу... Ця хвиля в руслі рівноправності жінок напевно наносить шкоду Українській мові: посадовиця, членка, посолка,... кожний може продовжити перелік цих слів-спотикачів... А деякі з них взагалі мають двояку конотацію: посолка -засолка (посолка/прянка - тулька на Привозі в Одесі), членка... А тут посадовичя... А ще є слово невідомого походження ОЧІЛЬНИК, ...

А як буде по відношенню до жінки - очільНИЧКА? А ВИЩ це про що?
показати весь коментар
28.02.2024 12:27 Відповісти
Там півміста таких або просто ждунів, в потягах їздять Харків-Суми і всі, навіть маленькі діти, всі російською і мізки такі ж.
показати весь коментар
28.02.2024 13:10 Відповісти
 
 