Голова ВР та спікери 22 парламентів просять Джонсона поставити на голосування законопроєкт про допомогу Україні. ДОКУМЕНТ

Спікери 23 парламентів та очільниця Європарламенту звернулися з відкритим листом до спікера Палати Представників США Майка Джонсона. Вони просять поставити на розгляд проєкт закону про допомогу Україні.

Про це Руслан Стефанчук повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ми, спікери парламентів, закликали Спікера М. Джонсона сприяти ухваленню Конгресом США історичного рішення, яке забезпечить допомогу США іноземним державам і надасть Україні необхідні кошти для продовження боротьби", - написав Стефанчук.

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В листі спікери парламентів зазначають, що їхні країни налаштовані й надалі нарощувати підтримку України.

"Вісь зла має бути переможена й усі винні мають бути притягнуті до відповідальності, що стане значним запобіжником від подальших конфліктів і поверне нашим народом відчуття керованості та безпеки", - йдеться в листі.

Документ ще можуть підписати інші спікери парламентів, які захочуть до цього долучитися.

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"Я дуже розраховую, що наш голос і наш заклик почують у Конгресі США", - додав Стефанчук.



