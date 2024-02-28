Голова ВР та спікери 22 парламентів просять Джонсона поставити на голосування законопроєкт про допомогу Україні. ДОКУМЕНТ
Спікери 23 парламентів та очільниця Європарламенту звернулися з відкритим листом до спікера Палати Представників США Майка Джонсона. Вони просять поставити на розгляд проєкт закону про допомогу Україні.
Про це Руслан Стефанчук повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Ми, спікери парламентів, закликали Спікера М. Джонсона сприяти ухваленню Конгресом США історичного рішення, яке забезпечить допомогу США іноземним державам і надасть Україні необхідні кошти для продовження боротьби", - написав Стефанчук.
В листі спікери парламентів зазначають, що їхні країни налаштовані й надалі нарощувати підтримку України.
"Вісь зла має бути переможена й усі винні мають бути притягнуті до відповідальності, що стане значним запобіжником від подальших конфліктів і поверне нашим народом відчуття керованості та безпеки", - йдеться в листі.
Документ ще можуть підписати інші спікери парламентів, які захочуть до цього долучитися.
"Я дуже розраховую, що наш голос і наш заклик почують у Конгресі США", - додав Стефанчук.
Будь ласка, зачекайте...
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ганьбище небачене, панове американці! 👿
41 Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: 42 ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; 43 был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня». 44 Тогда и они скажут Ему в ответ: «Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» 45 Тогда скажет им в ответ: «истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне». 46 И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Евангелие от Матфея 25 глава - Библия: https://bible.by/syn/40/25/
тобто якщо хтось за щось переказав 100млн$, то звідкіля відомо за що, хто та кому саме переказав?
чи вже мережа біткоїна не анонімна?
та закрило справу
Тому що в біткоїнах?
Може є якесь посилання на цю справу та докази?
Або що саме із-за цього хотіли заборонити біткоїн
"
Тобто доказів небуде...
Тому "гугліть"., те чого не існує...
А без доказів можна кого хоч звинуватити
Наприклад https://opendatabot.ua/analytics/crypto-geo-2023?fbclid=******************************************-y2Rrpa_qvsWIIKMZzw "Посадовці з Нацполіції та прокуратури задекларували найбільше криптовалюти у 2022 році "
Вони самі вказали це в декларації - що мають криптовалюту
Чи відомо від кого та за що вони отримали ці кошти, якщо вони анонімні?
Не відомо. І це ніяк не перевірити. Тільки якщо обидві сторони не підтвердять переказ та отримання.
Тоді будемо звинувачувати без доказів в чому?
@"коли бткоінів від путіна вже отримав на 100 млн долларів"
@"Також на минулих виборах в США з росії було переведено близько 14 млрд долларів, отримувачем був трамп та його штаб."
і закінчилось що доказів нема
тільки статя про 300млн з 2014 року по всьому світу
де поділись 14млрд не відомо...
якщо взяти США, то з 2014 року були три президента
кого саме підкупили?
потрібен тільки цей закон
котрий ніхто не читав
А Трампакс наказав - жодного цента Україні. Тому допомога від цього Конгресу з головуючим путінцем нам не світить.
Допомога Україні в останні два роки йшла 3-ма каналами: PDA, USAI та FMF. По 4-му каналу - ленд-лізу - не надійшло жодної копійки.
По каналу PDA Байден може просто взяти будь-яку зброю зі складів армії США та передати її Україні. Цим каналом закладено максимально 7,8 млрд дол. терміном до 30 вересня 2024 року. Це те, за що проголосував Сенат. Ви вважаєте, це гроші для України? Ні, вони для України, Ізраїлю, Тайваню та за іншими адресами. Зауважте, що в аналогічних законопроектах на 2022 та 2023 роки було зазначено: це кошти лише для України. Як же розподілено цю суму між одержувачами? Відповідь невідома, принаймні публічно. Розподіл - на розсуд адміністрації Байдена. Тобто, у разі загострення ситуації, наприклад, навколо Тайваню, всі ці 7,8 млрд одразу підуть туди.
По каналу USAI у законопроекті закладена стеля у 13,8 млрд дол. Але ця сума - до кінця 2025 фінансового року. Тобто, якщо розділимо грубо навпіл, це буде близько 7 млрд дол. на 2024 рік.
І є ще канал FMF. Там стеля - 1,6 млрд дол. і також до кінця 2025 фінансового року.
Уявімо найідеальніший випадок, що допомога каналом PDA піде тільки для України. Тоди Україна отримає 14 млрд дол. на 2024 рік. Для порівняння у 2022 та 2023 роках Україна мала отримати (але не отримала) 24 млрд дол. на рік. Це те, що виділив тоді Конгрес. Сьогодні Байден вимагає від Конгресу проголосувати за 14 млрд дол. у 2024 та 2025 роках. І це гроші не лише для України. Інтенсивність війни зростає, а США скорочує військову допомогу вдвічі. І це ще в найкращому разі, якщо вся допомога піде лише Україні. Пам'ятайте ті 4,2 млрд. дол. які Конгрес виділив для України, а бухгалтерія Білого дому, нібито, помилково недорахувала Україну. Ці гроші йдуть? Ні. Тобто. кошти було виділено Конгресом, але Байден їх не дає Україні. Чому ж в Україні вирішили, що він дасть вам ті кошти, які виділено у новому законопроекті?
Конгрес за два роки війни виділив Україні трьома каналами всього 47,8 млрд дол. Знаєте, скільки з цієї допомоги отримала Україна від адміністрації Байдена до сьогодні? Це 21,2 млрд. дол., тобто 40%.
По каналу USAI допомога залишається у США та йде військовим компаніям на виробництво зброї та *********** для України. p align="justify"> Графік виробництва розтягнутий на 10 років. Хтось в Україні займе, яка частина коштів, виділених Конгресом по каналу USAI було розподілено серед американських оборонних компаній? Ніхто. Із 26 млрд дол. досі розміщено лише 19 млрд. Для решти 7 млрд ще навіть не укладено контракти. Це на 3-му році війни.
Загалом 1/4 грошей, виділених Конгресом Україні ще 2022 року, досі Україні не передано. Це 12,3 млрд. дол. Виникає питання: якщо адміністрація Байдена на 3-му році війни в Україні не використала 12,3 млрд дол., на які Конгрес вже дав дозвіл, то які є підстави вважати, що новий законопроект, навіть якщо він буде схвалений у Конгресі, не спіткає та ж доля? Що заважає адміністрації Байдена без республіканців, без Джонсона, без Трампа зараз передати ці 12,3 млрд дол. Україні?
У цьому законопроекті також є допомога Газі на 10 млрд дол. Скільки отримає Ізраїль, не написано, тоді як для Гази чітко сказано - 10 млрд. тобто. Україні з населенням приблизно в 30 млн осіб, яка веде війну на виживання, в ідеальному випадку обіцяно 14 млрд дол., а для Гази, де навряд чи є 2 млн жителів - 10 млрд. При цьому жителі Гази голосують так: 96% за хамас, 98% за знищення Ізраїлю. Трамп у 2018 році запропонував закон на честь Тейлора Форса - американця, убитого палестинськими терористами. Тому закони США не мають права надавати будь-яку допомогу владі держав, що підтримують тероризм. Це стосувалося як Гази, і Палестинської автономії на Західному березі Йордану. Цей закон набув чинності у 2018 році. У 2019 році будь-яку допомогу арабам було припинено. Як тільки адміністрація Байдена пройшла до влади, у квітні 2021 року цей закон було де-факто скасовано. І перші 150 млн дол., які, до речі, призначалися Україні, були вилучені за допомогою України та направлені до палестинської автономії. Як тільки ці 150 млн у травні 2021 року надійшли до палестинської автономії, відразу ж почалася хвиля терору проти Ізраїлю на гроші американських платників податків. Ця передача грошей терористам була порушенням закону Тейлора Форса. Але цих грошей на думку Байдена було недостатньо на підтримку тероризму, і тепер Байден пропонує передати вбивцям та ґвалтівникам ще 10 млрд дол. Запитання: як на це мають реагувати нормальні конгресмени? Їхня реакція наступна: поки в законопроекті стоять гроші на підтримку палестинського терору, вони ніколи за нього не проголосують.
У цьому законопроекті є ще одна позиція щодо південних кордонів США. Для американців проблема відкритих кордонів є такою ж катастрофою, як для України російська агресія, а для Ізраїлю - напади хамасу. Це екзистенційна проблема для США, пов'язана із самим існуванням американської нації. За три роки президентства Байдена південний кордон перейшло 9 млн. нелегалів, це по 10 тис. на день! 10 тисяч - це дивізія. Це молоді люди з кримінальним бекґраундом. Там не тільки латиноси, там багато арабів, китайців та інших. Сьогодні у США величезна хвиля погромів та вбивств. Бандити нападають вже і на поліцейських, чого США ніколи не було. Це відбувається в Нью-Йорку та Вашингтоні серед білого дня. Якщо цю пропорцію перенести на Україну, то це буде 900 тисяч російських убивць, для яких Україна відкрила кордони. Як би українці на це відреагували? У цьому законопроекті Байден запропонував, як він збирається боротися з нелегалами: якщо в день заходитиме до 5 тис. нелегалів, жодних заходів вживати не можна. Коли конгресмени ознайомились із цим текстом, вони сказали: лише через їхній труп. Так само як українці сказали, що будуть битися з росіянами до кінця, як ізраїльтяни з хамасом. Війна за виживання триває не лише в Україні, йде війна за виживання трьох народів: українського, ізраїльського та американського. Цей законопроект від Байдена - спроба, ні багато ні мало, знищити США. А заразом знищити Україну та Ізраїль.