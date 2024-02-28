На Таврійському напрямку за добу ліквідовано понад 600 окупантів, 11 росіян взято у полон, - Тарнавський
В операційній зоні ОСУВ Таврія ворог за минулу добу завдав 31 авіаудар, провів 66 бойових зіткнень та здійснив 1093 артобстріли.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський
"Загальні втрати росіян за добу у живій силі становлять 561 особу. Ще 11 окупантів були взяті в полон", - йдеться в повідомленні.
На Таврійському напрямку минулої доби знищено 38 одиниць ворожої техніки:
- 7 танків;
- 9 ББМ;
- 2 артсистеми;
- 1 засіб ППО;
- 19 автомобілів.
- нейтралізовано або збито 358 БпЛА різних типів.
Також Сили оборони України знищили ще один важливий об'єкт ворога.
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valentyna #410470
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