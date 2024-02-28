На Таврійському напрямку за добу ліквідовано понад 600 окупантів, 11 росіян взято у полон, - Тарнавський

В операційній зоні ОСУВ Таврія ворог за минулу добу завдав 31 авіаудар, провів 66 бойових зіткнень та здійснив 1093 артобстріли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський

"Загальні втрати росіян за добу у живій силі становлять 561 особу. Ще 11 окупантів були взяті в полон", - йдеться в повідомленні.

На Таврійському напрямку минулої доби знищено 38 одиниць ворожої техніки:

7 танків;

9 ББМ;

2 артсистеми;

1 засіб ППО;

19 автомобілів.

нейтралізовано або збито 358 БпЛА різних типів.

Також Сили оборони України знищили ще один важливий об'єкт ворога.

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