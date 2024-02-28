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На Таврійському напрямку за добу ліквідовано понад 600 окупантів, 11 росіян взято у полон, - Тарнавський

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В операційній зоні ОСУВ Таврія ворог за минулу добу завдав 31 авіаудар, провів 66 бойових зіткнень та здійснив 1093 артобстріли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський

"Загальні втрати росіян за добу у живій силі становлять 561 особу. Ще 11 окупантів були взяті в полон", - йдеться в повідомленні.

На Таврійському напрямку минулої доби знищено 38 одиниць ворожої техніки:

  • 7 танків;
  • 9 ББМ;
  • 2 артсистеми;
  • 1 засіб ППО;
  • 19 автомобілів.
  • нейтралізовано або збито 358 БпЛА різних типів.

Також Сили оборони України знищили ще один важливий об'єкт ворога.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посилюємо лінію оборони на Авдіївському напрямку, - Тарнавський

Автор: 

Таврія (205) бойові дії (3857) Тарнавський Олександр (277)


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Читала від редактора блог про роздуми одного командира. Краще б не читати,бо таке не то що не мотивує,але перекреслює усі цінності. Усе буде Україна, якщо вона підніметься з дивана
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28.02.2024 12:09 Відповісти
ликвидировано - это значит УБИТО, а сколько раненых на Таврическом направлении?
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28.02.2024 12:33 Відповісти
массовый падешь скота
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28.02.2024 12:34 Відповісти
на Таврическом направлении
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28.02.2024 12:35 Відповісти
Министерство обороны Нидерландов сообщило, что страна заказала в Чехии новейшие гаубицы DITA для Украины.
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28.02.2024 12:37 Відповісти
Вот зачем врать? Для чего? Ранено и убито 561 штука Иванов
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28.02.2024 12:37 Відповісти
у тебя картинка с Немытой - d1.skrinshoter.ru/s/280224/is3QcAii.jpg
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28.02.2024 12:40 Відповісти
пардон , Я твой ник пропустил , тогда все ясно
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28.02.2024 12:42 Відповісти
Понимаю. Тяжело быть идиотом. Тогда тебе сюда, на страничку Тарнавского: https://t.me/otarnavskiy/542
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28.02.2024 13:40 Відповісти
 
 