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Каскад водосховищ має сприяти нашій обороні на Авдіївському напрямку, - речник ОСУВ "Таврія" Лиховій

авдіївка

Захисники України наразі ведуть оборонну операцію на Авдіївському напрямку. Штурмові групи ворога були заблоковані на околицях та на підході до села Орлівка.

Про це 28 лютого в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) сказав Дмитро Лиховій, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, саме таку лінію оборони зараз обрали у ЗСУ.

"Там обороні має сприяти сам рельєф: там каскад водосховищ, і такий було обрано пріоритет. Таким чином, підрозділи ЗСУ на Авдіївському напрямку продовжують ведення оборонної операції", - сказав Дмитро Лиховій.

За словами речника, штурмові групи армії РФ були заблоковані на околицях та на підході до села Орлівка. Російські сили намагалися просуватись за підтримки артилерії, мінометів, FPV-дронів та авіації, уточнив представник ОСУВ "Таврія".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відійшли від Степового та Сєверного поблизу Авдіївки, - Лиховій

"Не все так просто, як може комусь здатися, відбувається на цьому напрямку для противника - біля села Орлівка штурмові групи росіян були заблоковані на підході до села або на його крайніх околицях", - додав Лиховій.

За словами молодшого сержанта батальйону БпАК (безпілотних авіаційних комплексів, – ред.) 3-ї окремої штурмової бригади Анатолія Нікітіна, польові укріплення є, і вони допомагають ЗСУ оборонятись від піхотних підрозділів армії РФ та артилерії. Але від керованих авіаційних бомб, які російські сили застосовують на цьому напрямку, захисту наразі немає.

"Це піхотні польові укріплення, які дозволяють ефективно оборонятися від піхоти і артилерійської компоненти. Але супротивник зараз застосовує тактику, проти якої у нас немає протиотрути, - удари коригованими авіабомбами по 500 кілограмів вибухівки. Це вирва пʼять метрів завглибшки", - сказав Анатолій Нікітін.

Також читайте: Росіяни з трьох сторін намагаються штурмувати Орлівку після відходу ЗСУ з Ласточкиного, - Лиховій

Він також наголосив, що в самій Авдіївці українські сили мали потужні укріплення і лінії оборони, які допомагали ЗСУ стримувати армію РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Автор: 

Таврія (205) Авдіївка (2342) Лиховій Дмитро (75)


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Топ коментарі
+15
Ну зрозуміло! Укріплень нема, будемо спиратися на водосховища((
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28.02.2024 11:54
+10
вся надія на природний ланшафт ? а де ж та "моднява" дорожня та будівельна техніка з помпезними надписами на кабінах ?
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28.02.2024 11:54
+10
Так ось про які побудовані укріплення він говорив раніше?
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28.02.2024 12:00
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Схоже, що ситуація складна, але контрольована
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28.02.2024 11:51 Відповісти
Мали укріплення в Авдіїївці,

але сирський їх просрав 😕
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28.02.2024 12:10 Відповісти
Ну да, цапи вже в Орлівці...
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28.02.2024 12:18 Відповісти
вся надія на природний ланшафт ? а де ж та "моднява" дорожня та будівельна техніка з помпезними надписами на кабінах ?
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28.02.2024 11:54 Відповісти
Ніхто не буде робити з відкатами понад 40%, хоть на моднявій техніці, хоть на совковому мотлохі
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28.02.2024 11:58 Відповісти
Ну зрозуміло! Укріплень нема, будемо спиратися на водосховища((
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28.02.2024 11:54 Відповісти
Вся надежда на подводные лодки. На "водосховищах".
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28.02.2024 13:13 Відповісти
Гниды -стройте блиндажи для наших солдат , а не языком трындите за...ли уже .
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28.02.2024 11:55 Відповісти
пох главное с кабами противоядие найти,на те 3-4 села в низине ******* чего от них сразу не отошли опять непонятно,никто не строит на растояянии до 5 км до линии фронта основную линию обороны,нах их держать,дать время достроить более менее разве что
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28.02.2024 11:57 Відповісти
Подивимось як буде у реальності, тоді і зробимо висновки, хоча після відходу з Бахмуту чи Мар'янки чомусь не треба було відкатуватись до водосховищ або інших природніх перешкод аби тримати оборону!!!!
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28.02.2024 11:57 Відповісти
Так ось про які побудовані укріплення він говорив раніше?
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28.02.2024 12:00 Відповісти
Еще три иконки
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28.02.2024 12:02 Відповісти
Сооружения оборонительные в три линии построили,видно работа Генералисимуса
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28.02.2024 12:00 Відповісти
Водосховища це й є ті самі заздалегідь облаштовані укріплення?
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28.02.2024 12:03 Відповісти
Немає там оборонних споруд ,абсолютно ніяких побудованих.
А сміялись про лінію Суровікіна,яка обладнана бетоном ,зубами дракона ,та перерита ровами.
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28.02.2024 12:04 Відповісти
Не треба все списувати на авіабомби . Бо фактично самих укріплень немає , оце головна причина .
Читайте що пишуть бійці інженерних підрозділів з передової , і все стане зрозуміло . https://twitter.com/shevzuk1987/status/1762714188139360606 https://twitter.com/shevzuk1987/status
У нас їх ніколи й не буде , бо всім пох .
Чому кацапи набудували ліній оборони , а в нас їх і досі немає , та тому що вони змусили їх будувати - під дулом автомата , і владу і бізнес змусили . І все в них вийшло . А в нас - то гроші шукають зі свічкою , то якісь контракти навіщось підписують , то щось і якусь х..ню погоджують роками . Суцільні бюрократія і пох.зм , так неначе війни немає , і можна тягти резину як і в мирний час .
У нас в країні не військовий стан , під час якого військові мають виключні права діяти так як вважають за потрібне , і під час якого військові потреби є пріоритетними , а - чиста клоунада .
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28.02.2024 12:11 Відповісти
Завдяки "Великому будивництву"
та лічно єрмакові
Каскад водосховищ має сприяти нашій обороні
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28.02.2024 12:14 Відповісти
Каскад укріплень нас би захистив -- прочухали 2023р
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28.02.2024 12:15 Відповісти
Великий ставок знаходиться в акурат за Орлівкою, якщо дивитись за вектором атак і просування супротивника. А також є два менших, що лежать вздовж цього вектору, прикриваючи населений пункт зліва і справа. Та ще з півночі глибокий яр простягається, заступаючи звідти підхід для прориву при раптовій атаці ворожої техніки на підступах до Орлівки.
Тож, дійсно, є всі можливості тут зачепитись і далі не відступати, знищуючи наступаючі сили ворога з висот, що на захід від села.
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28.02.2024 12:21 Відповісти
Негайно мінні поля. Скрізь. Чіплятись треба за них. Бетон вже запізно, та й КАБи його не вважають за споруду.
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28.02.2024 12:46 Відповісти
Доки бовдур і брехун там командує військами, доти буде відходити на "раніше облаштовані позиції, перегруповуватись та вирівнювати лінію фронту".
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28.02.2024 12:51 Відповісти
Залужний передбачив все. Що ці клоуни з бригади артистів 95 ківі забажають накачати собі рейтинг. Та аби ж був розум. зЄдЄрмаківські порадники-радники гадають, що арміями керувати як фігури двигати на шахівниці. Куди-небудь. Але партію виграє стратегія гравця, а не лох. Ось і мають повний РАЗЗДРАЙ. зеленський одразу змінив поведінку - покинув бункер та почав метатися у різні боки як затравлена лисиця: то за кордон, то до журналістів, то до жалості українців, то закиди про зраду планів. А все - пШИК. Нічого не допомагає. Ніякого у мене сарказму. Ситуація важка для країни. Як у 2022 р. Одразу виникає питання. А ШО Залужний заважав ??? Рейтинг можна було накачати іншим способом. А війну виграють лише ТАЛАНОВИТІ полководці, а не всі, хто має армію фігур.
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28.02.2024 12:59 Відповісти
Все лягає на плечі піхоти. Всі лінії захисту виявились "збудовані" язиком.
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28.02.2024 13:10 Відповісти
То есть укреплений нет и гуляй орк куда хочеш.
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28.02.2024 13:52 Відповісти
 
 