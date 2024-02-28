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Новини
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На кордоні з Польщею і далі будуть провокації росіян. Ми не терпітимемо, - Кулеба

польща

Росіяни та їхні агенти далі нагнітатимуть ситуацію на кордоні України та Польщі. Україна жорстко відстоюватиме свої економічні інтереси і не збирається терпіти нападки.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю Голосу Америки, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, не лише в Польщі відповідальність за проблеми європейських фермерів звалили на Україну.

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"Ніхто не говорить про російське зерно, яке надходить на ринок Європи. Чомусь ніхто не бореться із зерном з інших континентів. Розкрутили одну тему, що у всьому винна Україна. Таке розуміння існує на рівні цих протестувальників", - сказав Кулеба.

На думку міністра, уряди країн Європи мають почати з фермерами чесну розмову про те, що проблема набагато ширша, і не слід в усьому звинувачувати лише Україну.

"Ми не будемо цапами-відбувайлами, які терпітимуть ці нападки. Якщо треба буде діяти жорстко, то ми будемо. І нехай потім не ображаються, що ми виявили характер. Ми далі жорстко захищатимемо свої економічні інтереси", - заявив глава МЗС.

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Дипломат наголосив, що уряди Польщі та України працюють над рішенням.

"Цей конфлікт нікому не потрібен, але далі будуть додаткові провокації, ми розуміємо, що росіяни та їхні агенти нагнітатимуть цю історію, а тому потрібно тримати голову холодною і швидко ухвалювати рішення, які заспокоять цю ситуацію", - резюмував міністр.

Автор: 

зерно (3121) Польща (8523) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+10
На провокації росії жорстко відповімо Польщі.
Як і планувалось росією.
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28.02.2024 12:05
+9
А Ермак разрешал ему рот открывать?
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28.02.2024 12:11
+6
Остапа Дмитра понесло....
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28.02.2024 12:05
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На провокації росії жорстко відповімо Польщі.
Як і планувалось росією.
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28.02.2024 12:05 Відповісти
Остапа Дмитра понесло....
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28.02.2024 12:05 Відповісти
🙂 давно Вас не бачила, з тих далеких часів. Мої вітання і бажаю тихої години
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28.02.2024 12:07 Відповісти
А Ермак разрешал ему рот открывать?
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28.02.2024 12:11 Відповісти
Наказав
Інший формат там не працює
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28.02.2024 12:25 Відповісти
"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.


Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.

Человеческая шкура стала флагом Европы.



Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия.

"Ніхто не говорить про російське зерно, яке надходить на ринок Європи. Чомусь ніхто не бореться із зерном з інших континентів. Розкрутили одну тему, що у всьому винна Україна. Таке розуміння існує на рівні цих протестувальників",

Такі вже в Європу традиції і принципи: допомагати агресору добивати сусідню країну, яка попала в біду. Скористатися моментом, поживитися коли в сусіда хата горить. Психологія гопників - накинутися на слабшого, замість того щоб прийти на виручку.

Після Мюнхена -38 Польщі зі стола Мюнхена дісталася частина території Чехословаччини - так т. Гітлер великодушно поступив з майбутньою жертвою...
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28.02.2024 12:15 Відповісти
потужно відповів
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28.02.2024 12:18 Відповісти
Млять що воно верзе..... хочь би хто його не мінімальні, якісь початкові курси дипломатії зводив..... сором.
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28.02.2024 12:24 Відповісти
А ти хто такий, що ти з себе представляєш, телепень...
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28.02.2024 12:30 Відповісти
Сергій Хоменко - телепня, бидло, побачиш на фото у себе у паспорті.
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29.02.2024 03:36 Відповісти
молись на свою коняку лавруху
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28.02.2024 13:34 Відповісти
Шо проплатили Косюк з Веревськиим те і верзе! А Україна їм до балди - арендатори і їх лакеї!
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28.02.2024 16:46 Відповісти
Хто бенефіціар цих поставок ?
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28.02.2024 12:35 Відповісти
Розумні люди задаються питанням:
- Хто жене машини на заблокований кордон? Хто проплачує простій транспорту з зерном?
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28.02.2024 12:39 Відповісти
Ти дегенерат, до розумних людей не відносишся. Тобі вже зранку кидали посилання на польського журналіста з повною інформацією, а ти і далі продовжуєш нести маячню.
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28.02.2024 15:03 Відповісти
«Использовать конфликт в своих интересах» - 趁火打劫 - буквально переводится с китайского как «грабить во время пожара».
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28.02.2024 12:35 Відповісти
мнагахадовачка маскальскага *****
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28.02.2024 13:35 Відповісти
Не терпітимо - це як ? Проявляти стурбованність, оголосити занепокоєння ? Рішення просте. Як стверджує наука Конфліктологія. Все повертаємо на початок. Що означає, що всі зернотрейдери припиняють перевезення негайно і відкликають свої вантажівки додому або за 40-50 км від кордону. Починається рух, ВІЛЬНИЙ РУХ іншого транспорту. А конфлікт вирішуйте як вам закортить, але не на кордоні. Не треба шантажувати ЄС !!! Своїми тупими пиками. В окулярах.
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28.02.2024 12:40 Відповісти
Ну особисто я якщо влада України дасть мені дозвіл я і мої друзі можемо дуже скоро припинити блокаду розстрілами польських фермерів
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06.03.2024 18:01 Відповісти
Створили всі оці зеленські порадники-радники навмисно проблему. З мухи слона зліпили. Щоб у каламутній воді рибки ловити.
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28.02.2024 12:42 Відповісти
Це на кордоні ЕВРОСОЮЗА. Брюссель мае уважніше придивитись до проблеми. Це не дітяча забава фермерів- це вже війна з рашею і вона внутри ЕС
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28.02.2024 12:58 Відповісти
Кулеба з дипломата перетворився на лайливу моську
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28.02.2024 13:05 Відповісти
"Ми не терпітимемо" (C)
оооххтижмля! І шо ж ти зробиш?
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28.02.2024 13:19 Відповісти
https://youtu.be/***********?si=D_DWQoIEiGnoBMi8 ...

Шольц придумал как доставить в Украину снаряды нужного калибра...✊💪🇩🇪🇺🇦
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28.02.2024 13:30 Відповісти
На границе с Польшей орудует банда ФСБшных обезьян Вермахта Плешивого ЧМОшника питерской помойки 👹👺🦍🐒
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28.02.2024 13:34 Відповісти
Весь беспредел покрывают продажные польские власти.
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28.02.2024 13:48 Відповісти
Нарешті прозвучало, щось логічне. Досить бути терпілами
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28.02.2024 14:02 Відповісти
Всі бачили того польського тракториста із прапором "путєн разбєрісь з Україною".
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28.02.2024 15:06 Відповісти
Дня три-чотири тому ев одній невеличкиій станції поляки викликали поліцію - вночі хтось висипав з восьми вагонів, які там стояли в тупичку 180 тонн кукурузи. Приїхала прокуратура і поліція і почали встановлювати, кому належить те зерно. І хазяїна не знайшли, як і документів до тих вагонів. Почали слідство і відділи зерно на єкспертизу - чи не з України воно.
От вам і виключно "транзит", який обіцяв український уряд і поляки навіть готові були зняти блокау. Після цього випадку протести відновилися, бо дешеве зерно з України безконтрольно затоплює Польшу. А Зеленському інтереси зернотрейдерів дорожче України з дурними хохлами.
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28.02.2024 17:04 Відповісти
Шо тобі тот тупий тракторист!
Весь світ бачив, як українські поліціянти майже одностайно попереходили служити в російську поліцію на окупованих территоріях, і бачили Героя України Богуслаєва, який під час війни продавав Путіну двигуни до військових гелікоптерів.
Тому "Чиє б теля мичало..."
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28.02.2024 17:08 Відповісти
 
 