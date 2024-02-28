На кордоні з Польщею і далі будуть провокації росіян. Ми не терпітимемо, - Кулеба

Росіяни та їхні агенти далі нагнітатимуть ситуацію на кордоні України та Польщі. Україна жорстко відстоюватиме свої економічні інтереси і не збирається терпіти нападки.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю Голосу Америки, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, не лише в Польщі відповідальність за проблеми європейських фермерів звалили на Україну.

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"Ніхто не говорить про російське зерно, яке надходить на ринок Європи. Чомусь ніхто не бореться із зерном з інших континентів. Розкрутили одну тему, що у всьому винна Україна. Таке розуміння існує на рівні цих протестувальників", - сказав Кулеба.

На думку міністра, уряди країн Європи мають почати з фермерами чесну розмову про те, що проблема набагато ширша, і не слід в усьому звинувачувати лише Україну.

"Ми не будемо цапами-відбувайлами, які терпітимуть ці нападки. Якщо треба буде діяти жорстко, то ми будемо. І нехай потім не ображаються, що ми виявили характер. Ми далі жорстко захищатимемо свої економічні інтереси", - заявив глава МЗС.

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Дипломат наголосив, що уряди Польщі та України працюють над рішенням.

"Цей конфлікт нікому не потрібен, але далі будуть додаткові провокації, ми розуміємо, що росіяни та їхні агенти нагнітатимуть цю історію, а тому потрібно тримати голову холодною і швидко ухвалювати рішення, які заспокоять цю ситуацію", - резюмував міністр.