На кордоні з Польщею і далі будуть провокації росіян. Ми не терпітимемо, - Кулеба
Росіяни та їхні агенти далі нагнітатимуть ситуацію на кордоні України та Польщі. Україна жорстко відстоюватиме свої економічні інтереси і не збирається терпіти нападки.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю Голосу Америки, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, не лише в Польщі відповідальність за проблеми європейських фермерів звалили на Україну.
"Ніхто не говорить про російське зерно, яке надходить на ринок Європи. Чомусь ніхто не бореться із зерном з інших континентів. Розкрутили одну тему, що у всьому винна Україна. Таке розуміння існує на рівні цих протестувальників", - сказав Кулеба.
На думку міністра, уряди країн Європи мають почати з фермерами чесну розмову про те, що проблема набагато ширша, і не слід в усьому звинувачувати лише Україну.
"Ми не будемо цапами-відбувайлами, які терпітимуть ці нападки. Якщо треба буде діяти жорстко, то ми будемо. І нехай потім не ображаються, що ми виявили характер. Ми далі жорстко захищатимемо свої економічні інтереси", - заявив глава МЗС.
Дипломат наголосив, що уряди Польщі та України працюють над рішенням.
"Цей конфлікт нікому не потрібен, але далі будуть додаткові провокації, ми розуміємо, що росіяни та їхні агенти нагнітатимуть цю історію, а тому потрібно тримати голову холодною і швидко ухвалювати рішення, які заспокоять цю ситуацію", - резюмував міністр.
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Як і планувалось росією.
ОстапаДмитра понесло....
Інший формат там не працює
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия.
"Ніхто не говорить про російське зерно, яке надходить на ринок Європи. Чомусь ніхто не бореться із зерном з інших континентів. Розкрутили одну тему, що у всьому винна Україна. Таке розуміння існує на рівні цих протестувальників",
Такі вже в Європу традиції і принципи: допомагати агресору добивати сусідню країну, яка попала в біду. Скористатися моментом, поживитися коли в сусіда хата горить. Психологія гопників - накинутися на слабшого, замість того щоб прийти на виручку.
Після Мюнхена -38 Польщі зі стола Мюнхена дісталася частина території Чехословаччини - так т. Гітлер великодушно поступив з майбутньою жертвою...
- Хто жене машини на заблокований кордон? Хто проплачує простій транспорту з зерном?
оооххтижмля! І шо ж ти зробиш?
Шольц придумал как доставить в Украину снаряды нужного калибра...✊💪🇩🇪🇺🇦
От вам і виключно "транзит", який обіцяв український уряд і поляки навіть готові були зняти блокау. Після цього випадку протести відновилися, бо дешеве зерно з України безконтрольно затоплює Польшу. А Зеленському інтереси зернотрейдерів дорожче України з дурними хохлами.
Весь світ бачив, як українські поліціянти майже одностайно попереходили служити в російську поліцію на окупованих территоріях, і бачили Героя України Богуслаєва, який під час війни продавав Путіну двигуни до військових гелікоптерів.
Тому "Чиє б теля мичало..."