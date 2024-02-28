Ідея Макрона відправити в Україну війська НАТО варта уваги, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що західним союзникам варто замислитися над ідеєю президента Франції Емманюеля Макрона щодо можливості розміщення сухопутних військ в Україні.

Про це він пише у соцмережі Х (колишній твіттер), повідомляє Цензор.НЕТ.

"Доля Європи вирішується на полях битв в Україні. Такі часи вимагають політичного лідерства, амбіцій та сміливості мислити нестандартно. Ініціатива, що стояла за вчорашньою зустріччю в Парижі, заслуговує на увагу", - зазначив міністр.

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Раніше естонський генерал у запасі Нееме Вялі заявив, що обговорення європейськими лідерами питання про підтримку України у вигляді можливого відправлення на її територію західних сухопутних військ є сигналом для Росії.

Пропозиція Макрона щодо військ НАТО в Україні

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив на робочій зустрічі близько 20 європейських лідерів, що НАТО міг би відправити війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.

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Про свій намір не відправляти війська до України заявили США, Німеччина, Швеція, Чехія, Польща, Бельгія, Іспанія та Італія.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

Прессекретар президента РФ Путіна Пєсков заявив, що якщо війська НАТО будуть на території України, війна Росії з НАТО є неминучою.