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Новини
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Ідея Макрона відправити в Україну війська НАТО варта уваги, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що західним союзникам варто замислитися над ідеєю президента Франції Емманюеля Макрона щодо можливості розміщення сухопутних військ в Україні.

Про це він пише у соцмережі Х (колишній твіттер), повідомляє Цензор.НЕТ.

"Доля Європи вирішується на полях битв в Україні. Такі часи вимагають політичного лідерства, амбіцій та сміливості мислити нестандартно. Ініціатива, що стояла за вчорашньою зустріччю в Парижі, заслуговує на увагу", - зазначив міністр.

Читайте: НАТО не планує відправляти свої війська в Україну, - Столтенберг

Раніше естонський генерал у запасі Нееме Вялі заявив, що обговорення європейськими лідерами питання про підтримку України у вигляді можливого відправлення на її територію західних сухопутних військ є сигналом для Росії.

Пропозиція Макрона щодо військ НАТО в Україні

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив на робочій зустрічі близько 20 європейських лідерів, що НАТО міг би відправити війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.

Також читайте: Жодних військ країн НАТО чи ЄС в Україні не буде, - Шольц

Про свій намір не відправляти війська до України заявили США, Німеччина, Швеція, Чехія, Польща, Бельгія, Іспанія та Італія.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

Прессекретар президента РФ Путіна Пєсков заявив, що якщо війська НАТО будуть на території України, війна Росії з НАТО є неминучою.

Автор: 

НАТО (6459) Ландсбергіс Габріелюс (213)


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Топ коментарі
+7
Русскіє завжди брешуть. Якщо в Україні будуть війська НАТО, то вони казатимуть, що їх там нема.
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28.02.2024 12:14
+7
Неужели в Европе есть настоящие лидеры?
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28.02.2024 12:14
+5
Таки молоді більш амбіціозні, думаючи про реальні події, говорять правильно. Зе до них не відносити.
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28.02.2024 12:12
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Таки молоді більш амбіціозні, думаючи про реальні події, говорять правильно. Зе до них не відносити.
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28.02.2024 12:12 Відповісти
Русскіє завжди брешуть. Якщо в Україні будуть війська НАТО, то вони казатимуть, що їх там нема.
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28.02.2024 12:14 Відповісти
Неужели в Европе есть настоящие лидеры?
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28.02.2024 12:14 Відповісти
Прибалтійські Леви!
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28.02.2024 12:22 Відповісти
Якщо Макрон відправить війська в Україну , він війде в історию навекі як Де ГОЛЬ та Черчіль , як воїн світла проти коричневоі чуми
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28.02.2024 12:55 Відповісти
не отправят. Посмотрите какая вакханалия и обс*рон начался! от мала до велика...
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29.02.2024 01:21 Відповісти
А якщо будуть війська НАТО, що вони тут будуть робити якщо в них не має снарядів, техники, танків. Якщо тільки вони введуть війська в Україну як для поліцейський місії. Коли від відсутності військової допомоги Україну вони західні країни змусять капітулювати, а війська та гілки влади будуть деморалізовани. Вот війська НАТО і будуть наводити лад на кордонах, доки не будуть вивезені цінності, гроші , документи іноземних посольств та інше .Бачили як то було при евакуації США в Афганістані. Щось подібне а ля інтервенція 1918-1920 роки на новий лад. Все це Україну чекає, якщо не буде вчасно військової допомоги.А ви про що подумали, що вони хочуть допомогти?
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28.02.2024 12:31 Відповісти
Не треба так песимістично. І порівнювати палець з ..
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28.02.2024 13:16 Відповісти
В твіттері ходить така думка. Подивимося.
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28.02.2024 13:32 Відповісти
Ну от слідом хвиля зарікання країн Заходу не вводити війська пройшла і зараз плавно формується ядро, яке поступово втягне Захід вже у гарячу війну з росією.
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28.02.2024 12:32 Відповісти
Треба діяти вже зараз, щоб зупинити та знищити кровожерливий, злочинний кацапський режим
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28.02.2024 12:40 Відповісти
Цілком можливо і без тотального зіткнення з НАТО. Міссія може бути з прикриття неба (безполітна зона) та охорона кордонів (бульбаші, пмр, західна частина Чорного моря). Тоді ЗСУ зможуть зосередитись на східному напрямку та Криму.
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28.02.2024 12:53 Відповісти
Є сенс. Особливо Придністров'я. Далеко від фронту. Та й батька можна налякати.
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28.02.2024 13:23 Відповісти
Тут головне, щоб це не вилилось у заморозку конфлікту по корейському сценарію...
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28.02.2024 12:55 Відповісти
Не лякайте так НАТО, а то Столтенберг прикинеться мертвим з переляку, як скунс.
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28.02.2024 13:31 Відповісти
 
 