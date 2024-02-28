Прибутки від заморожених активів РФ потрібно направити на озброєння для України, - фон дер Ляєн

Європейський Союз повинен розглянути можливість використання прибутків від заморожених російських активів для закупівлі військових поставок для України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Настав час розпочати розмову про використання несподіваних прибутків від заморожених російських активів для спільної закупівлі військового обладнання для України. Не може бути сильнішого символу та більшої користі для цих грошей, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя", - цитує агенство президентку ЄС.

Фон дер Ляєн підкреслила, що не слід перебільшувати ризики війни для ЄС, але до них слід бути готовими, і це починається з термінової потреби відновити, поповнити, модернізувати збройні сили держав-членів.

Також вона представила нову Європейську стратегію промислової оборони, яку її комісія презентує найближчими тижнями, зазначивши, що однією з її головних цілей буде надання пріоритету спільним закупівлям.

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"Європа повинна прагнути розробляти і виробляти наступне покоління оперативних можливостей, які виграють битви. Це означає, що протягом наступних п'яти років ми повинні прискорено розвивати наш оборонний промисловий потенціал", - сказала вона.

Однак, на її думку, посилення європейських зусиль в галузі оборони не зменшить потреби в альянсі НАТО.