УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6119 відвідувачів онлайн
Новини
1 126 13

Прибутки від заморожених активів РФ потрібно направити на озброєння для України, - фон дер Ляєн

фон,дер,урсула,ляєн

Європейський Союз повинен розглянути можливість використання прибутків від заморожених російських активів для закупівлі військових поставок для України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Настав час розпочати розмову про використання несподіваних прибутків від заморожених російських активів для спільної закупівлі військового обладнання для України. Не може бути сильнішого символу та більшої користі для цих грошей, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя", - цитує агенство президентку ЄС.

Фон дер Ляєн підкреслила, що не слід перебільшувати ризики війни для ЄС, але до них слід бути готовими, і це починається з термінової потреби відновити, поповнити, модернізувати збройні сили держав-членів.

Також вона представила нову Європейську стратегію промислової оборони, яку її комісія презентує найближчими тижнями, зазначивши, що однією з її головних цілей буде надання пріоритету спільним закупівлям.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз відкриє в Києві інноваційний оборонний офіс, - Ляєн

"Європа повинна прагнути розробляти і виробляти наступне покоління оперативних можливостей, які виграють битви. Це означає, що протягом наступних п'яти років ми повинні прискорено розвивати наш оборонний промисловий потенціал", - сказала вона.

Однак, на її думку, посилення європейських зусиль в галузі оборони не зменшить потреби в альянсі НАТО.

Автор: 

зброя (7470) Євросоюз (13434) фон дер Ляєн Урсула (773)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Тільки так....все до копійки на набої...
показати весь коментар
28.02.2024 12:20
+2
Так на них слуги розраховуючи,а ви на ЗСУ. Там дороги,аеропорти, тендери і решта діянь не на часі,а ще потрібно рейтинги проплатити,марафон, серіали ..
показати весь коментар
28.02.2024 12:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так на них слуги розраховуючи,а ви на ЗСУ. Там дороги,аеропорти, тендери і решта діянь не на часі,а ще потрібно рейтинги проплатити,марафон, серіали ..
показати весь коментар
28.02.2024 12:16 Відповісти
Тільки так....все до копійки на набої...
показати весь коментар
28.02.2024 12:20 Відповісти
Гарна ідея, справа за малим - втілити.
І тут ви пересваритесь за підряди, як США за кордон.
показати весь коментар
28.02.2024 12:21 Відповісти
Ше будуть рік гундіти - рішаите - беріть % і закупляите снаряди
показати весь коментар
28.02.2024 12:22 Відповісти
Тільки не грошима. Краще підпишіть контракт з нашими компаніями напряму.
показати весь коментар
28.02.2024 12:25 Відповісти
боюсь з нашими компаніями щось підписувати, що з кацапами ..... Пафосу багато а толку як з бубочки боНетряпковича президент
показати весь коментар
29.02.2024 22:56 Відповісти
Є одна ідея як допогти Україні і замазати руки))) 1 варіант, можно створити фонд, або ЧВК і найняти бажаючих, тис 100 назбирати мотивованих профі можно, 100 ввдсотків,
2 варіант, -- в світі є двв країни які найкраще всих вміють воювати дронами, це Україна і московія, країнам бажаючим які хочуть навчіти своїх військових і обкатати в бою, хай виділять по 300 чоловік ми їх навчімо а вони 3- 6 місяці по практикуються. Чехії, Франції, Румунії, Литві, Латвії, Фінляндії, Норвегії, Великобританії а також Південній Кореї це починно бути дуже цікаво дешево і практично!!!!
показати весь коментар
28.02.2024 12:38 Відповісти
«Не слід перебільшувати наслідків війни для ЄС» - вау, схожа вона зовсім не віддупляє що відбувається. Залишилос сказати що можете йти на шашлики і Гойда!
показати весь коментар
28.02.2024 13:48 Відповісти
а можна припустити що це українці зробили Україну центром всесвіту, думаючи що нам забов'язані усі, бо ми в 2019 році з дурі вибрали боНетряпковича? І можливо ми і справді перебільшуємо наслідки війни для ЄС? А яка ваша думка ????
показати весь коментар
29.02.2024 22:59 Відповісти
Моя думка, Європа в небезпеці і на передодні великої війни до якої вона не готова, не обʼєктивно та і світоглядно не готова, досі в ілюзії що це десь далеко
показати весь коментар
01.03.2024 17:12 Відповісти
Золоті слова, хоч і з дворічним запізненням.
показати весь коментар
28.02.2024 14:19 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2024 15:42 Відповісти
Сколько уже можно из пустого в порожнее....
показати весь коментар
28.02.2024 15:44 Відповісти
 
 