Знищення російських літаків: ЗСУ активно використовують системи ППО Patriot і NASAMS, але у них можуть закінчитися ракети, - Forbes

Успіх Сил оборони України у збитті російських винищувачів пов’язаний із використанням цінних ракет до Patriot і NASAMS.

Як інформує Цензор.НЕТ, це припускають журналісти Forbes.

Зазначається, що за 10 днів українські захисники знищили 10 російських літаків. Серед них дев’ять найкращих винищувачів-бомбардувальників Су-34 і Су-35, а також рідкісний радіолокаційний літак А-50 ім. Берієва.

"Це набагато більше бойових літаків, аніж росіяни можуть дозволити собі втратити за понад один тиждень. Адже "затиснута" іноземними санкціями російська аерокосмічна промисловість намагається виробляти від двох десятків нових бойових літаків на рік. Тобто росіяни втрачають літаки у 20 разів швидше, ніж можуть їх замінити"", - пише Forbes.

Видання припускає, що Повітряні сили ЗСУ досягли таких результатів через те, що перемістили деякі ракетні установки Patriot ближче до лінії фронту, влаштувавши засідки російським літакам.

"Але відстань, на якій українці збили той А-50 у п’ятницю - приблизно 120 миль - натякає на те, що була задіяна ракетна система більшої дальності. Можливо, старовинний С-200 часів холодної війни, який українська авіація витягла з довгострокового зберігання", - зауважили у Forbes.

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Крім того, журналісти видання висловили впевненість, що українці перемістили деякі із двох десятків своїх батарей наземних ПЗРК NASAMS радіусом дії 25 миль (40 км) ближче до лінії фронту. Зрештою, росіяни виявили й знищили ракетою пускову установку NASAMS поблизу Запоріжжя. Як додають у виданні, можливо, Україна розгорнула одразу всі вищезгадані системи й інші, аби створити "гарячу смугу".

"Іншими словами, Україна зрештою, можливо, незабаром залишиться без своїх найкращих ракет ППО", — стверджують у Forbes.

Водночас журналісти не виключають, що й дії російських військ сприяли різкому зростанню втрат авіації РФ, адже російські військово-повітряні сили здійснюють більше вильотів ближче до лінії фронту, придушуючи українські війська для просування своїх сухопутних військ.