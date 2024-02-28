Знищення російських літаків: ЗСУ активно використовують системи ППО Patriot і NASAMS, але у них можуть закінчитися ракети, - Forbes
Успіх Сил оборони України у збитті російських винищувачів пов’язаний із використанням цінних ракет до Patriot і NASAMS.
Як інформує Цензор.НЕТ, це припускають журналісти Forbes.
Зазначається, що за 10 днів українські захисники знищили 10 російських літаків. Серед них дев’ять найкращих винищувачів-бомбардувальників Су-34 і Су-35, а також рідкісний радіолокаційний літак А-50 ім. Берієва.
"Це набагато більше бойових літаків, аніж росіяни можуть дозволити собі втратити за понад один тиждень. Адже "затиснута" іноземними санкціями російська аерокосмічна промисловість намагається виробляти від двох десятків нових бойових літаків на рік. Тобто росіяни втрачають літаки у 20 разів швидше, ніж можуть їх замінити"", - пише Forbes.
Видання припускає, що Повітряні сили ЗСУ досягли таких результатів через те, що перемістили деякі ракетні установки Patriot ближче до лінії фронту, влаштувавши засідки російським літакам.
"Але відстань, на якій українці збили той А-50 у п’ятницю - приблизно 120 миль - натякає на те, що була задіяна ракетна система більшої дальності. Можливо, старовинний С-200 часів холодної війни, який українська авіація витягла з довгострокового зберігання", - зауважили у Forbes.
Крім того, журналісти видання висловили впевненість, що українці перемістили деякі із двох десятків своїх батарей наземних ПЗРК NASAMS радіусом дії 25 миль (40 км) ближче до лінії фронту. Зрештою, росіяни виявили й знищили ракетою пускову установку NASAMS поблизу Запоріжжя. Як додають у виданні, можливо, Україна розгорнула одразу всі вищезгадані системи й інші, аби створити "гарячу смугу".
"Іншими словами, Україна зрештою, можливо, незабаром залишиться без своїх найкращих ракет ППО", — стверджують у Forbes.
Водночас журналісти не виключають, що й дії російських військ сприяли різкому зростанню втрат авіації РФ, адже російські військово-повітряні сили здійснюють більше вильотів ближче до лінії фронту, придушуючи українські війська для просування своїх сухопутних військ.
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А чому просто так солдати мають закінчитися?
Просто так солдати не закінчаться - лише внаслідок знищення за допомогою зброї...
... і навіть в цьому випадку - цього замало
потрібно заволодіти "центром прийняття рєшенія" - тобто тупо зайти піхотою на територію
Все, що вони зараз взяли, здобуто вогняним валом, тисячами КАБів та хвилями піхоти.
Тупо тиснути, поки ворог не зламається - розуму багато не треба.
Від "просто почекати" солдати та зброя не закінчаться - навіть прибавляться
Лише АКТИВНІ бойові дії "сточують" ресурс обох сторін на війні
Просто слати свій ресурс вперед і вперед та чекати, поки у ворога закінчиться його.
Наші пішли вабанк. Але тут існує небезпека: ми можемо не лише витратити ракети, а й втратити самі комплекси ППО.
Думаєте це вже не відбувається? В твіттері гляньте osint: ми вже втратили насамс, с300, і ще до п*зди чого буквально за лічені дні . Якраз як прийшов сирський, вже йдемо на рекорд за 2 роки по нашим втратам ппо.
орки їх вдосконалили і вони досить точно прилітають.... ще буквально під час контрнаступу такої точності не було... жорсткі "Західні санкції" як то кажуть в дії
А що ви пропонуєте робити з кабами?
Реально було б добре почати терор проти пілотів на землі, взриваючи їх дронами в раші але мабуть немає на це можливості...
Також сумнівно що це допотопна с 200 , хоча й кажуть про її модернізацію . ******* літаки навряд чи їй - по зубам , та ще й так часто .
Кацапські іксперди , ті хто плює на офіційну кокошенківську балаканину про те що літаки падають від вогню власних певео , теж не розуміють - яка зброя збиває їхні літаки .
Є версія про те що наші і закордонні інженери створили гібрид різних систем ППО .
Безрозсудно тому що в прифронтовій зоні Патріот довго не пропрацює . Ймовірність його знищення там - в рази більша ніж в тилу . На жаль цих комплексів ППО в нас не густо .
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Там найбільше ймовірності, що з моря і з літака вдарили. І літака, який на озброєнні України до цього не стояв. Тому кацапи і язики в дупи засунули і відморозилися. Наші підкинули версію з С-200. І всі задоволені
Так очікувати нам від них допомоги? Чи прибульці теж будуть стурбованими спостерігачами, як НАТО та ООН?🙄
Канада https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/01/10/7177100/ заплатила год назад США за NASAMs - пока нету...
"правительство Соединенных Штатов подписало контракт с американским производителем оружия Raytheon на поставку системы NASAMS, которая производится совместно Raytheon и норвежской Kongsberg. Представитель Kongsberg сообщил на прошлой неделе в электронном письме, что компания не имеет контракта с США по канадскому проекту."
НАСАМС базово использует модифицикацию ракеты AIM-120 AMRAAM они есть и у многих европейских стран, а кроме того даже может использовать ракет ИРИС-Т немецкие. Так, что без боекомплекта они не останутся даже без помощи США.