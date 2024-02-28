Білоруський доброволець Зайцев, який воює в лавах ЗСУ, не може отримати додатковий захист в Україні

Доброволець з Білорусі Юрій Зайцев розповів, що досі не може отримати додатковий захист в Україні через позицію Державної міграційної служби.

Про це він повідомив Цензор.НЕТ.

За словами Зайцева, у серпні 2020 року він незаконно потрапив на територію України і незабаром був затриманий співробітниками карного розшуку в Одесі.

"Далі мене відправили до СІЗО, оскільки я перебував у міжнародному розшуку з боку Білорусі та розпочався процес екстрадиції. У СІЗО я подав запит до ДМС України з проханням надати мені статусу біженця, або статусу особи, яка потребує дод. захисту. У грудні 2020 року було відкрито справу у ДМС", - розповів він.

Зайцев зазначив, що його захистом займалася одеська адвокатка, яка виявилася шахрайкою. За велику суму коштів вона гарантувала набуття статусу біженця, проте йому відмовили.

"Зустрічі з погрозами та обіцянками та передачею грошей я приховано зняв на відео. В результаті я отримав відмову у березні-квітні 2021 року. Приблизно в цей час я вийшов із СІЗО та опинився під цілодобовим домашнім арештом. Про відмову ДМС мене не повідомило, а дізнався я про це в серпні 2021 року на суді щодо продовження запобіжного заходу. У цей період із мене погрозами витягували гроші, чого можна було уникнути якби ДМС мене повідомило про відмову", - продовжив він.

Згодом захистом Зайцева почалася займатися правозахисна організація "Права справа". Вони оскаржили відмову ДМС і в лютому 2022 року виграли суд, рішення про відмову скасували та ухвалили рішення про перегляд його справи.

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"ДМС подало апеляцію, яку ми так само виграли влітку 2022 року, вже в період війни. На той час я вже давно служив у лавах ЗСУ (з 26.02.22). Також ми подали скаргу до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеси та позбавили ліцензії адвоката-шахрая терміном на рік. Поліція відмовилася відкривати кримінальну справу за фактом шахрайства не дивлячись на розписки, відеозаписи здирств і того, що перебуває на руках", - додав він.

Перебуваючи на бойовому чергуванні у лавах ЗСУ Зайцев повідомляв ДМС, де він перебуває. Проте, за його словами, ДМС надіслала виклик на додаткову співбесіду без вказівки мобільного номера за адресою проживання. Проте там він вже не проживав довгий час. Зайцев зазначив, що про це у ДМС знали.

"Я випадково дізнався про виклик через півтора місяця після нього, пропустив цю дату відповідно і не з'явився. Пізніше мені призначили відкриту дату і я зміг з'явитися в січні 2023 року на співбесіду і після неї мене направили до СБУ на співбесіду у них, яку я пройшов і отримав корінець про проходження. Пройшло пів року з моменту співбесіди, на перегляд згідно із законом дається до 6 місяців. Ми відкрили справу у виконавчій службі міністерства юстиції з приводу не виконання рішення суду з боку ДМС, на що ДМС намагалося ввести в оману виконавця, але виконавець прийняв нашу сторону і ухвалив у 10-денний термін закінчити перегляд та стягнути гроші з ДМС за витрати. Я пішов дізнатися, що з рішенням, але інспектор ДМС не знав нічого про хід справи і я тоді після інтерв'ю Белсату прийшов в офіс ДМС в Одесі з журналістами, оператором і моїм представником і ми зняли невиразну реакцію співробітників, які не знали нічого про мою справу. Прямо біля входу в офіс ДМС мені зателефонував співробітник СБУ і попросив з'явитися на розмові. Олена Погребняк, начальниця Одеського обласного ДМС, влаштувала для мене тиск з боку СБУ через візит із журналістами до офісу ДМС. Я не з'явився до СБУ, бо мій командир не відпустив мене. Тоді через кілька діб мене викликали по лінії Міністерства оборони у контррозвідку МО для розмови та перевірки всіх моїх документів, нагород та статусів, опитування та іншого. Через деякий час викликали ще раз, але в контррозвідці на мене чекав якийсь представник ДМС, який приїхав з Києва і погрожував мені, якщо я не припиню активність щодо оскарження рішень ДМС і продовжу свій захист, то через зв'язок звільнять із ЗСУ і влаштують великі проблеми. Вимушували прийняти відмову ДМС який показали в кабінеті і який чудово датувався заднім числом, числом відкриття справи у виконавчій службі, відповідно таким маневром вони скасували рішення про стягнення та інше в їхній бік", - пояснив він.

Рішення ДМС оскаржили вдруге.

"Хочеться зазначити, що у відмові є рішення СБУ про те, що я не з'явився на співбесіду і тому вони проти того, щоб мені дали якийсь статус в Україні, але я був на співбесіді, про що говорить корінець, який я отримав у СБУ. У результаті ми оскаржили в суді рішення про відмову і вимагали надати мені додатковий захист в Україні, який гарантується законом України (який саме буде з документом). У цьому законі немає жодного слова про комбатантів і немає жодного нормативно-правового акта в Україні, який би перечив, або скасовував дію цього закону.", - сказав Зайцев.

Водночас, звернув увагу Юрій, ДМС України наполягає на залученні резолюції ООН щодо біженців 1951 року, яка свідчить, що комбатанту не може бути надано статусу біженця або міжнародного захисту.

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"У рамках міжнародної юрисдикції так і є. Але ми вимагаємо виконання закону України, а не резолюції ООН. А він говорить про те, що я маю право у зв'язку з моєю ситуацією отримати додатковий захист в Україні. І немає жодного правового акта, який заважав би комбатанту отримати цей статус в Україні. Але ДМС України вперто наполягає на міжнародній резолюції щодо біженців і не визнає наявність цього закону України", - додав Зайцев.

За словами Зайцева, якщо вдасться довести свою правоту в суді, то це буде першою практикою отримання додаткового захисту в Україні іноземним добровольцем, який перебуває у лавах ЗСУ. Це дасть можливість отримати документи, що посвідчують особу та легально перебувати на території Україні після розриву контракту із ЗСУ.

"В Україні на сьогоднішній момент перебуває велика кількість іноземних добровольців, які приєдналися до лав ЗСУ для захисту інтересів України у війні з росією, після прохання Зеленського на початку війни приїхати в Україну та воювати за неї. У ряду з них немає документів, які були знищені, або закінчили свою дію на сьогоднішній день. Хочу додати, що військовий квиток не є документом, що засвідчує особу і маючи лише військовий квиток не можна: ні відкрити банківський рахунок, ні оформити посвідчення водія, купити рухоме або нерухоме майно і так далі. Люди, які захищають суверенітет України, не можуть отримати від України будь-які документи, які дозволяють використовувати базові речі для життя. Позиція ДМС України це те, що маючи військовий квиток, ти легально перебуваєш на території України і на цьому власне все. Законодавство не має опрацьованих елементів, що захищають права іноземців, що перебувають у лавах ЗСУ, або раніше перебували в цих лавах. Крім осіб отримали держ. нагороду, або прослужили за контрактом 3 роки. Сьогодні дуже багато говориться про те, що на фронті не вистачає людей, що потрібно йти до ЗСУ, а також звучать заяви про те, що іноземним добровольцям та їхнім сім'ям буде надано громадянство, але це звучить неправдоподібно на тлі наявності закону, що дає додатковий захист цим. особам та тотальному ігноруванні та невиконанні цього закону ДМС України", - підсумував він.

Нагадаємо, в інтерв'ю для Цензор.НЕТ голова Державної міграційної служби Наталія Науменко коментувала кейс Юрія Зайцева.

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