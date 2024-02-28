Друге читання законопроєкту про мобілізацію може розпочатися у березні. Є ризики, що розгляд затягнеться на тижні, - "слуга народу" Чернєв

Розгляд законопроєкту про мобілізацію в другому читанні може затягнутися на тижні через велику кількість правок.

Про це заявив заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, "слуга народу" Єгор Чернєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Окремі дуже активні парламентарії подали по 100-300 правок, але багато з них мають технічний характер. Якщо в когось було завдання затягнути процес розгляду законопроєкту, то це точно не вдасться. Ми розглядатимемо все поблоково і сподіваюся, що опрацюємо цей документ найближчим часом. На друге читання він може бути винесений уже в березні, проте тут постає головне питання – як законопроєкт проходитиме сесійну залу, адже кожен народний депутат має право поставити свою правку на голосування. Якщо таке відбудеться, то розгляд може затягнутися на тижні", - пояснив нардеп.

За словами Чернєва, існує і спецпроцедура, однак до такого важливого законопроєкту навряд чи доречно її застосовувати.

"Я сподіваюся, що ми домовимося з усіма фракціями та групами стосовно тих питань, які мають бути залишені в законопроєкті, а також тих, які мають бути прибрані, щоби швидше пройти його в залі", - підсумував парламентар.

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