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Новини Мобілізація
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Друге читання законопроєкту про мобілізацію може розпочатися у березні. Є ризики, що розгляд затягнеться на тижні, - "слуга народу" Чернєв

зсу,мобілізація

Розгляд законопроєкту про мобілізацію в другому читанні може затягнутися на тижні через велику кількість правок.

Про це заявив заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, "слуга народу" Єгор Чернєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Окремі дуже активні парламентарії подали по 100-300 правок, але багато з них мають технічний характер. Якщо в когось було завдання затягнути процес розгляду законопроєкту, то це точно не вдасться. Ми розглядатимемо все поблоково і сподіваюся, що опрацюємо цей документ найближчим часом. На друге читання він може бути винесений уже в березні, проте тут постає головне питання – як законопроєкт проходитиме сесійну залу, адже кожен народний депутат має право поставити свою правку на голосування. Якщо таке відбудеться, то розгляд може затягнутися на тижні", - пояснив нардеп.

За словами Чернєва, існує і спецпроцедура, однак до такого важливого законопроєкту навряд чи доречно її застосовувати.

"Я сподіваюся, що ми домовимося з усіма фракціями та групами стосовно тих питань, які мають бути залишені в законопроєкті, а також тих, які мають бути прибрані, щоби швидше пройти його в залі", - підсумував парламентар.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В законопроєкт про мобілізацію подали чи не найбільше правок за всю історію, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Автор: 

ВР (14987) мобілізація (3068) Чернєв Єгор (122)


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Топ коментарі
+8
Ну так лідор і депутати все роблять щоб нарід не хотів йти воювати. Здача за Оманом йде не похитно.
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28.02.2024 13:22
+7
Та не спішіть ви так а то рейтинг впаде в лідор а **********
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28.02.2024 13:18
+6
Так російські війська під Києвом не стоять, то куди поспішати.
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28.02.2024 13:20
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Та не спішіть ви так а то рейтинг впаде в лідор а **********
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28.02.2024 13:18 Відповісти
млядь,закрити цих підарів в раді і хай працюють,на передовій немає вихідних ,а ці ЖЛОБИ то в іспанію, то на мальдіви . ******-ворог наступає,нема резервів,а вони жирують !!!!!
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28.02.2024 15:07 Відповісти
Так російські війська під Києвом не стоять, то куди поспішати.
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28.02.2024 13:20 Відповісти
Місто Дніпро , початок вторгнення кацапів, черга до військомату
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28.02.2024 13:20 Відповісти
Ну так лідор і депутати все роблять щоб нарід не хотів йти воювати. Здача за Оманом йде не похитно.
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28.02.2024 13:22 Відповісти
Судячи по команді - Безмозглу досі не зняли з комітету по безпеці, ГЕТТМАНцев рушить економіку і т п
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28.02.2024 13:30 Відповісти
а можна сегоднішнє фото с того ж ракурсу???
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28.02.2024 13:22 Відповісти
https://www.facebook.com/photo/?fbid=783474256985642&set=pcb.783474363652298&locale=uk_UA
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28.02.2024 13:29 Відповісти
Чернев, де Taurus ?...
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28.02.2024 13:22 Відповісти
М'ясо набрати чи не набрати-це не ризик. Ризик,що США зливаються. І єС слідом. Кулєба зі своїми лопатами все ближче до реальності. Тільки кому воно накуй треба?
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28.02.2024 13:22 Відповісти
Злити можуть лише тих, хто не бажає масово воювати наданою їм зброєю. Якщо США побачать, що російським спецслужбам вдастся зірвати мобілізацію та заспамити Раду, то може як не зіллються, так будуть тягнути з допомогою, поки не приймуть Закон
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28.02.2024 13:32 Відповісти
Вони бачать недієздатного довбойоба при владі
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28.02.2024 13:36 Відповісти
Окрім нього вони бачать народ, який іноді бореться з ворогом всупереч зеленим гнида. Саме народу Захід надавав і буде надавати допомогу
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28.02.2024 13:39 Відповісти
Не завсім так,це одна зі складових пропаганди не на часі!!!Її ціль залишати ЗЕ при владі,мовляв,що від його рішень допомога не залежить!!Але час показує,що допомога напряму залежить від рішень влади.
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28.02.2024 13:46 Відповісти
На часі, народу треба вже навчитись не вестися на пропаганду та починати нести відповідальність за обрану ним владу. Влада - це обрані ним менеджери і якщо вони не впоралися зі своїми обов'язками, то їх треба замінити як будь-якого працівника, переобрати. Ну а якщо народ вирішив просто звинувачувати у своїх невдачах владу і сидіти склавши руки, то якщо він програє просто отримає лише стурбованість та занепокоєність, коли ворог буде знищувати народ замість допомоги. Допомагають сильним та організованим, а для організацю супільства потрібна ефективна влада
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28.02.2024 13:51 Відповісти
Влада збиговісько саботажників, мародерів й зрадників. Ще шось вимагають від Заходу.
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28.02.2024 13:22 Відповісти
Так ви ж тих правок і накидали -- одна Безугла чого варта
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28.02.2024 13:22 Відповісти
Друге читання законопроєкту про мобілізацію може розпочатися у березні

А далі - переказ своїми словами або твір.
)))
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28.02.2024 13:25 Відповісти
Закон має велике військове і політичне значення у важкий для оборони час. Країні, яка може мобілізувати людські ресурси, а не тільки вимагати зброї швидше і більше допоможуть. Це розуміє ворог і тому намагається заспамити Закон правками. Тому потрібен зараз турбо-режим, щоб швидко перемолоти цей спам. Чим швидше Закон буде прийнято, тим менше воїнів та цивільних загине
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28.02.2024 13:26 Відповісти
Черняєв - солоденька цукерка для зеДєрмаківського піплу. Зараз почнеться! Дякуємо Падляку! Дякуємо дЄрмаку! Дякуємо СтефанТОСУ! зеленський - це УМ, ЧЕСТЬ и СОВЕСТЬ нашої країни. Он спасьот страну ! АГА, врятував вже один раз ... на шашликах на асфальті !!!
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28.02.2024 13:29 Відповісти
Треба призивати "ухилянтів в погонах" - це сбушники (які підглядають за дівчатами з Бігус, поліцаї (які кришують наркоту, і у яких 100% бронь), прокурори, дбр, набу, беб, держслужбовці, а не ловити студентів, трактористів і ін. Всі ці правоохоронці і так на шиї сидять у цих трактористів, а тут ще трактористам треба йти захищати цих іждевенців. А правоохоронці тільки багатіють. Блін, у нас Сили Оборони 1 млн 300 тис. І де вони всі??? В штабах сидять? Чи західний кордон захищають? Піхоти їм не вистачає. Мізків їм не вистачає і совісті!
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28.02.2024 13:29 Відповісти
Знаю таких - з першого дня війни молодий офіцерчик з офіцерської династії був перекинутий на кордон з Польщею подалі від фронту (в часи АТО теж ні дня не був на передовій, але має УБД) бо папік подбав, аби синок не ризикував, адже для цього є мобілізовані цивільні. Відтак, молодий офіцерчик досить непогано почувається, здає в оренду отриману від держави квартиру, має пільги. гарну платню і насолоджується життям. І таких там повно (не кажучи вже про величезну кількість молодих пенсіонерів-силовиків, які теж не воюють і не збираються).
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28.02.2024 13:52 Відповісти
Зелена пліснява роз'єдає Україну, аморальність цих потвор призвела до зневіри у населення, зниження активності в допомозі війську. Тобто , ватні слуги ведуть нас до поразки.
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28.02.2024 13:31 Відповісти
Зелених підарасів треба було розігнати ще 24.02.22 і передати владу опозиції (для легітимності) і військовим. Ворогів і зрадників залишили при владі, чекаючи що? Що вони стануть ультра-патріотами і воюватимуть за Україну? З якого дива? ну а тепер - результат зрадників за два роки
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28.02.2024 13:36 Відповісти
В Чернівецькій області вже заборонили чоловікам навіть наближатися до кордону через значне збільшення бажаючих втекти. Можна скільки завгодно приймати законів, але якщо одні не хочуть воювати за жодних обставин, а інші не мають чим - це ніяк не вплине на кінцевий результат. Одні так само тікатимуть, тільки з військових частин та передової (тільки вже, як мінімум з автоматом), а інші гинутимуть під обстрілами та КАБами через нестачу зброї. Вже зараз хлопці з передової розповідають про випадки відмови виконувати завдання через брак *********** (про що мовчать на Єдиному марафоні та посланнях "найвеличнішого") і що відбиває бажання мобілізуватися у тих, хто вагався чи був би не проти ризикнути заради гарного заробітку.
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28.02.2024 13:46 Відповісти
Ребята которые сейчас воюют отказались от многого.
Отказались что бы защищать тех кто в тылу. Но многие в тылу этого не заслуживают.
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28.02.2024 13:50 Відповісти
Та який там ризик.Проковтнуть.
Навіть цю свідому диверсію.
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28.02.2024 14:11 Відповісти
Сам по собі нинішній проект закону про мобілізацію це взагалі ні про яку мобілізацію. За цим законом і минулим мобілізації як не відбувалося так і не відбувається і не буде відбуватися. Це фікція. Це продовження шабашу зеленої шобли і ухилянтів. Просто знову міжсобійний договірнячок одного гівна з іншим гівном. Я думаю що є варіант взагалі не прийняти ніякий. На що всі і сподіваються. Справа а тому, що є елементарне слово необхідність. Ця необхідність нікому не подобається і не сподобається і не мусить подобатись. Але це єдиний вірний алгоритм дій на результат. А всі цивільні без винятку розказують про свої бажання, мрії і іншу требуху. Необхідність і побажання окремих груп нікчем це різні речі. Ха ха ха.
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28.02.2024 16:06 Відповісти
так і задумано
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28.02.2024 17:18 Відповісти
 
 