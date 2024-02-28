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Новини
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Вплив РФ на пострадянські країни знизився після 24 лютого 2022 року, - британська розвідка

кремль

Кремль втратив вплив на країни колишнього СРСР, які вибудовували всі попередні роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

"Росія майже напевно продовжує розглядати збереження свого впливу в цих країнах як пріоритет зовнішньої політики, що має вирішальне значення для внутрішньої безпеки та економіки", - йдеться в повідомленні.

За інформацією британської розвідки, ресурси, які Росія виділила на Україну, та її нездатність досягти військового прориву поставили під сумнів традиційну позицію Росії як гаранта регіональної безпеки. Порушення Росією суверенітету України підвищило ймовірність загрози безпеці з боку Росії.

Спад російської економіки та ризик вторинних санкцій посилили стурбованість щодо економічної залежності від Росії. У відповідь на ці тенденції держави колишнього Радянського Союзу активізували зусилля щодо диверсифікації своїх економічних, політичних відносин та відносин у галузі безпеки, щоб зменшити свою залежність від Росії.

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"Хоча Росія зберігає значну присутність, як відкриту, так і приховану, в регіоні, здатність Кремля досягати своїх цілей та завдань майже напевно значно знизилася за останні два роки", — зазначають у Міноборони Британії.

Автор: 

Велика Британія (5602) зовнішня розвідка (467)


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Чого ж дивного?! Зосередила усі свої сили Москва на Україні, а через провал бліц кригу інші побачили що не такий страшний Кремль як його малюють! Акелла промахнувся!!!
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28.02.2024 13:58 Відповісти
пострадянські країни

Поцрадянські..
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28.02.2024 14:03 Відповісти
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28.02.2024 14:05 Відповісти
Ну уже даже армяне на лыжи встали из одкб
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28.02.2024 14:10 Відповісти
 
 