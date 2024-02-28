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Новини Війна
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Зупиняти Україну замість того, щоб зупиняти Путіна, - це легітимація для наступної агресії, - прем’єр Албанії Рама

рама,еді

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама закликав ЄС не дозволити РФ перемогти, оскільки це поставить під питання існування блоку.

Про це він заявив під час саміту "Україна - Південно-Східна Європа", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, виживання України, як вільної демократичної країни й бастіону свободи Європи, залежить від фінансової та військової підтримки. Ця підтримка не повинна залежати від бюрократичних затягувань чи внутрішніх перепон. 

"Україна бореться не лише за себе, а й за усе те, у що ми віримо, що ми підтримуємо. Є певні цинічні опортуністи, які кажуть про те, що підтримка України становить перешкоду для миру. Але їм я сьогодні скажу про те, що нам потрібно зробити так, щоб агресор зупинив свою агресію. Винагородження агресора не принесе миру. Воно розширить плацдарм для наступної війни. І зупиняти Україну замість того, щоб зупиняти Путіна - це легітимація для наступної агресії і перетворить наш світ на світ, який керується силою, а не правом", - наголосив прем'єр.

Рама зазначив, що Євросоюз не може дозволити РФ перемогти у війні, оскільки це поставить під питання існування блоку.

"Питання існування миру в Європі буде лише в темному майбутньому, яке навіть складно уявити. Ось чому нам треба підтримувати боротьбу України", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів переговори з прем’єром Албанії Рамою: Обговорили програму підготовки ЗСУ та поглиблення діалогу Україна - Балкани

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Албанія (107) путін володимир (23857) Рама Еді (24)


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Харе Рама!
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28.02.2024 14:01 Відповісти
За трезвыми голосами еще бы трезвые действия....
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28.02.2024 14:05 Відповісти
Досі ми небагато знали про Албанію: країна невелика, кордонів спільних немає. От народ Албанії таки вміє обрати собі керманича, котрий гідно і твердо стоїть за людські цінності. а не торгується за тимчасові вигоди. Повага і подяка.
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28.02.2024 14:11 Відповісти
Як це приємно чути. Є адекватні люди в Європі. надіюсь Албанія віддасть нам свої знаряди.
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28.02.2024 14:20 Відповісти
Країна орлів, гордих войовничих людей, бандитів і мафії - майже як ми
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28.02.2024 14:41 Відповісти
ніколи б не подумав що Албанія стане нашим союзником. Пам'ятаю як в совкові часи цю країну поливали брудом. Так сталось що теперішній мій сусід албанець. Поважаю і дякую за солідарність
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28.02.2024 15:07 Відповісти
Вот только рыжий ***** и путинские шлюхи в Европе этого не понимают.
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28.02.2024 15:35 Відповісти
Давно знаю що Албанія на своєму місці.
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28.02.2024 20:37 Відповісти
 
 