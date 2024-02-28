Зупиняти Україну замість того, щоб зупиняти Путіна, - це легітимація для наступної агресії, - прем’єр Албанії Рама

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама закликав ЄС не дозволити РФ перемогти, оскільки це поставить під питання існування блоку.

Про це він заявив під час саміту "Україна - Південно-Східна Європа", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, виживання України, як вільної демократичної країни й бастіону свободи Європи, залежить від фінансової та військової підтримки. Ця підтримка не повинна залежати від бюрократичних затягувань чи внутрішніх перепон.

"Україна бореться не лише за себе, а й за усе те, у що ми віримо, що ми підтримуємо. Є певні цинічні опортуністи, які кажуть про те, що підтримка України становить перешкоду для миру. Але їм я сьогодні скажу про те, що нам потрібно зробити так, щоб агресор зупинив свою агресію. Винагородження агресора не принесе миру. Воно розширить плацдарм для наступної війни. І зупиняти Україну замість того, щоб зупиняти Путіна - це легітимація для наступної агресії і перетворить наш світ на світ, який керується силою, а не правом", - наголосив прем'єр.

Рама зазначив, що Євросоюз не може дозволити РФ перемогти у війні, оскільки це поставить під питання існування блоку.

"Питання існування миру в Європі буде лише в темному майбутньому, яке навіть складно уявити. Ось чому нам треба підтримувати боротьбу України", - підсумував він.

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