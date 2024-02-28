48% призовників не готові мобілізуватися. Їх лякають погані командири, полон та невизначеність строків служби, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Майже половина чоловіків призовного віку не готові мобілізуватися - 48,1%. Натомість 35% чоловіків готові долучитися до ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить соціологічне опитування дослідницької агенції Info Sapiens, проведене на замовлення агенції журналістики даних Texty.org.ua.
Соціологи намагалися також з’ясувати не лише готовність українських чоловіків долучатися до лав ЗСУ, а й мотивацію їхнього рішення.
Серед основних причин, що демотивують українських чоловіків йти у ЗСУ, опитані називали недостатнє матеріальне забезпечення (65,6%), можливість отримати інвалідність або померти (64,1%), невизначеність строків служби (63,8%) та ймовірність потрапити до поганого командира (59,6%).
Дослідження також показало: ймовірність потрапити до "поганого" командира опитаних лякає більше, ніж полон — 59,6% проти 50,8%.
71% опитаних, коментуючи мотивацію, заявили, що основний мотив - захищати країну і своїх рідних (71%), а також мститися і знищувати ворога (64,6%).
А от доходи, згідно з результатів опитування, не відіграють ключової ролі у мотивації йти до війська - вони впливають на мотивацію мобілізуватися лише у 33% опитаних. Половина опитаних декларує готовність служити, якщо надійде повістка - 50,5%.
З відповідей на запитання про те, як зміниться ситуація на фронті протягом наступних шести місяців, опитані показують високий рівень невизначеності. І хоча щодо поточної ситуації більшість схильна давати стримано оптимістичну оцінку, щодо майбутнього 23% респондентів не змогли пристати на якусь чітку позицію: 36% вважали, що ситуація дещо або значно покращиться, 20% — дещо або значно погіршиться, 21% - що не зміниться.
Зокрема, на думку респондентів, на ефективність ЗСУ у цьому році негативно впливатимуть корупція в Міноборони (46,2%), брак озброєння та боєприпасів (35,7%), втома суспільства від війни (29%) і зменшення військової допомоги від партнерів (22,3%).
А от можливе покращення ситуації у 2024 році респонденти пов’язують зі збільшенням військової допомоги від міжнародних партнерів (51,9%), розширенням власного виробництва зброї та боєприпасів (46,2%), згуртованістю українського суспільства (39,8%).
Для дослідження була сформована вибірка, пропорційна чоловічому населенню віком 18–55 років у населених пунктах зі щонайменше 50 тис. мешканців. Вибірка пропорційна за регіоном і розміром населеного пункту довоєнного рівня згідно з даними Державної служби статистики станом на 1 січня 2022 року. У межах опитування було застосовано метод CAWI (панельне онлайн-опитування). Загальна кількість опитаних - 400 осіб.
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Якби люди знали і чітко розуміли що замість людського м'яса буде зброя зовсым би інша була ситуація в армії.Без ракет і дальнобійної зброїі з автоматами не побігашш проти арти і авіації,навіть в супер пупер снарягі.І воєнним по факту потрібне одне ЗБРОЯ.Чим скоріше вона буде в повному обсязі тим скоріше закінчиться війна.а не класти людей за нестачею зброї.Це не 41 рік,люди не розуміють де наш ВПК де наші як мінімум ракети де наша зброя чим займається МОУ чим займається промисловість яка повинна працювати на армію.Чому на 3 рік війни ми з протянутою рукою.Чому бізнес і виробництво не переорінтовано хоча б на 50% під випуск продукції ЗСУ.
Ми так воювати будемо десятиліттям і тоді це закінчиться все дуже погано.Тому люди не хочуть не вмотивоавані бо гинуть не вступивши навіть в бої.
Люди бачать що зелені виконують Оманський сценарій і здають Україну.
Не вийшло Київ за три дня ,то здадуть за три роки
1) Суцільна мобілізація всіх чоловіків призовного віку з наступним розподілом на дві категорії - "воїнів", тобто військовослужбовців, хто воює в збройних силах, і "робітників", хто перебуває в лавах трудової армії;
У всіх, хто віднесе себе до трудової армії і залишаються на попередніх робочих місцях чи у статусі самозайнятої особи, що не пов'язані з оборонкою, утримується 50% від заробітку, але не нижче мінімалтної зарплати, які йдуть на виплати грошового утримання першої категорії воїнів. Всі хто не має роботи (потрібного доходу) в будь-який час можуть бути відряджені згідно спеціальності і за станом здоров'я на будь-яке підприємство, установу чи організацію в любій контрольованій українським урядом частині України. А самовільне залишення місця служби прирівнюється до дезертирства;
2) Будь-яке будівництво в Україні, крім оборонного призначення , заморожується.
Вся будівельна техніка підприємств, що володіють ліцензіями на проведення БМР, реквізується на користь інженерних військ, а працівники будівельних компаній мобілізуються у трудову армію.
Цементні заводи і комбінати ЗБК переходять в управління МОУ, виконуючи оборонні замовлення;
3) місцеві бюджети включаються до складу "Єдиного оборонного бюджету України", всі витрати, крім оборонного призначення і на підтримання інфраструктури, забороняються;
4) спрощується видача ліцензій підприєсмствам на виробництво зброї (озброєння) і ***********;
5) відміняються всі митні й інші контролюючі перепони для імпорту продукції й товапіа подвійного призначення;
6) спецоблік в правоохоронних органах й інших силових структурах скасовується. З усіма співробітниками підписується контракт, в якому є зобов'язання про участь в бойових діях не менше трьох місяціа впродовж одного року служби.... і т.д.
Я розумію, що так не скрізь, та й у того знайомого були попереду гарні командири - але тенденція.
этого вполне достаточно чтобы купить хороший тепловизионный прицел и хороший броник. а вообще деньги там негде и некогда тратить.
могут выдать тепловизор не очень хороший, яркий, с низким разрешением матрицы и слабой оптикой. поэтому лучше самому позаботиться о своей жизни и купить хороший тепловизионный прицел (на этом лучше не экономить) и пристрелять его на своем автомате.
чтоб при возможности подпустить кацапа ближе, прицельно его застрелить, а позже, когда будет возможность забрать трофеи.
за пределы села почти не выезжают.
в случае наступления кацапов, при угрозе прорыва фронта они выдвигаются на подмогу.
поэтому всем платят по сотке боевых.
питьевую воду завозят.
мыться в воде с колодцев в вёдрах-тазиках. так себе, но это не дома. привыкаешь.
запасные трусы-носки можно заказать по интернету через старлинк.
заказы привозят раз в день, либо раз в два дня вместе с едой и б/к.
Коли мобілізувати почнуть і багатих, то охочих з бідняків побільшає.
Якщо в нього завод, наприклад, то згоден. А якщо він якийсь умовний айтішник, в якого "ні кола, ні двора" і всі гроші в крипті, чи в іноземному баку, то бідний селянин, у якого пара хат та ділянка соток в 100, буде більш мотивований все це захищати.
До речі, ми сміялися, що в орків примусова мобілізація. Тепер у "вільній" Україні полюють на чоловіків як на диких звірів.
Ви ж так легко розказуєте як потрібно людям йти воювати!!!
Диплом український ітак вшива карточка від якої толку як від козла молока, тим паче в інших державах (щось потипу Еретреї в рахунок не беру)... Квартири можеш собі забрати, але і тут загвоздочка) ви ж недоумки забуваєте що більшість паїв і квартир люди діставали ще в СРСР, тому те що совок розпався і ми опинились в цій країні не більше ніж погрішність, випадок!!!
Тож є різниця між перепливанням Тиси, і статусом АПАТРИД !! А про все інше дуже не філосовствуй, бо ні паї, ні квартири до України мають лише територіальне відношення!!!
Тож гундось скільки влізе і сри патріотичним лайном в коменти, толку всеодно малувато
сколько го*на в Украине живет...
А я віддам перевагу тому, щоб якщо мої діти ще здогадуватимуться що мають відношення до України, то внуки б точно про це незнали!!!
Нікого я не звинувачую, бо не спорідньою себе з українцями яким винна то Європа, то США то ще хтось, бо в них війна....І тим паче я ж не вибирав щоб родитись в ЦЬОМУ, можливо ти свідомо вибрав але я ні.... Тож всього тобі поганого, бо йолопи такий як ти не зрозуміє що таке коли батьки хочуть жити в ЦЬОМУ, а син вважає, що хоть день перебування в ЦЬОМУ це каторга.....
Я думаю условный 55-летний Мыкола-водитель газели, с бОльшим удовольствием занимался бы своим привычным делом для армии, чем кряхтя и кашляя лез в окоп.
-а що ти зробив для того щоб Україна була сильною, процвітаючою державою з ********, боєздатною,забезпеченою новітньою зброєю армією?
-а що ти зробив щоб у владі не було продажних,корумпованих, бездарних політиків?
Зручно перекладати пройоьи на тих хто квзди дати не може?
Не до рішал, які повинні будувати укріплення, не до МО, яке повинно надавати снаряди а не всяких рєзнікових.
Що ті патріоти, зробили щось, вирішили чому Баканов не запобіг розмінування півдня? Чому при яйценосному крали десятками мільярдів?
А в таборах, мордовських ГУЛАГУ, до них розум дійде, без результатів соцопитувань…
Захищаймо Україну та свою Родину!! Бо буде трагедія..