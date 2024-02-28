Невизнане Придністров’я звернулося до Росії по допомогу через "економічну блокаду з боку Молдови". ВIДЕО

Невизнана "Придністровська Молдавська Республіка" звернулася по допомогу до Росії.

Про це повідомило пропагандистське видання РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.

У мережі публікують відео зі "з'їзду депутатів".

За даними росЗМІ, невизнане Придністров'я звернулося до Росії по допомогу "у зв'язку з економічною блокадою з боку Молдови".

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