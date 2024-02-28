Невизнане Придністров’я звернулося до Росії по допомогу через "економічну блокаду з боку Молдови". ВIДЕО
Невизнана "Придністровська Молдавська Республіка" звернулася по допомогу до Росії.
Про це повідомило пропагандистське видання РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.
У мережі публікують відео зі "з'їзду депутатів".
За даними росЗМІ, невизнане Придністров'я звернулося до Росії по допомогу "у зв'язку з економічною блокадою з боку Молдови".
Топ коментарі
+62 A San
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+40 Роман с камнем
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Як гадаєте, вони якось долучаться до розв'язання проблеми?
сейчас кацапская приднестровская группировка является законной военной целью и фактически находиться в котле.
уже давно можно было демилитаризировать этот гнойник, захватить немного арты, танков, снарядов, пополнить обменный фонд, дать возможность чтоб Молдову приняли в НАТО.
мне больше всего нравиться турецкий пример в карабахе с байрактарами.
Странно это...