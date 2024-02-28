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Новини
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Макрон говорив про війська НАТО в Україні в майбутньому, а не під час цієї війни, - Лінкявічюс

лінкявічюс

Президент Франції Еммануель Макрон говорив про відправку європейських військ в Україну у майбутньому. Про участь у війні, що триває зараз, не йшлося.

Про це у соцмережі Х пише посол Литви у Швеції та колишній глава МЗС Лінас Лінкявічюс, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він здивований тим, що слова Макрона викликали таку бурхливу реакцію західних політиків.

Читайте: Жодних військ країн НАТО чи ЄС в Україні не буде, - Шольц

"Макрон стверджував, що війська НАТО можуть увійти в Україну в майбутньому. Наполягав на тому, що не можна дозволити автократії перемогти демократію за допомогою військової сили, і всі варіанти мають бути на столі. Що в цьому поганого?", - написав Лінкявічюс.

Пропозиція Макрона щодо військ НАТО в Україні

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив на робочій зустрічі близько 20 європейських лідерів, що НАТО міг би відправити війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.

Про свій намір не відправляти війська до України заявили США, Німеччина, Швеція, Чехія, Польща, Бельгія, Іспанія та Італія.

Також читайте: Ідея Макрона відправити в Україну війська НАТО варта уваги, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

Прессекретар президента РФ Путіна Пєсков заявив, що якщо війська НАТО будуть на території України, війна Росії з НАТО є неминучою.

Автор: 

НАТО (6459) Лінкявічюс Лінас (182) Макрон Емманюель (1464)


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Топ коментарі
+6
Ой, б..., та заткнитись вже з вашими військами!!!
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28.02.2024 14:59
+4
НАТО в Україні в майбутньому
А обісрались з двох сторін
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28.02.2024 15:00
+3
Що ж ти,фраєр,здав назад?
Пісдя війни нам війська ООН не так і потрібні...
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28.02.2024 14:59
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28.02.2024 14:59 Відповісти
Ой, б..., та заткнитись вже з вашими військами!!!
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28.02.2024 14:59 Відповісти
"Наше натівське, американське і європейське" -"а по3,14стіди можна"- наша святість
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28.02.2024 15:08 Відповісти
Що ж ти,фраєр,здав назад?
Пісдя війни нам війська ООН не так і потрібні...
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28.02.2024 14:59 Відповісти
Фухххх обсяг в а то солдати НАТО вже штанішки прати почали.
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28.02.2024 15:00 Відповісти
НАТО в Україні в майбутньому
А обісрались з двох сторін
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28.02.2024 15:00 Відповісти
- Моє правило таке: варення на завтра і варення на вчора. Тільки не на сьогодні.
- Але ж колись настане черга й "варення на сьогодні"? - запротестувала Аліса.
- Не настане! - сказала Королева. - Варення подається лише завтра!

(Л. Керрол, "Аліса в Задзеркаллі")
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28.02.2024 15:03 Відповісти
Макронам наваляли в Африці (китайці та кацапи), про які війська на нашій території ще можна розмовляти.
Ще тиждень будуть цю дурню обсмоктувати, а всі країни НАТО навипередки будуть присягатися ***** що вони не відправлять своїх військових в Україну...
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28.02.2024 15:04 Відповісти
правильно в кінці своєї промови сказав Макрон: ніколи не кажи ніколи. киваючи в бік Шольца, коли той говорив в 22-му, що ніяких танків Україні, бо буде ескалація, ніяких далекобійних систем і літаків... проте і танки вже передали, і ракети, літаки зараз на підході... тому не виключено, що і війська натівські теж можуть з'явитись в Україні. так, нам би хотілося, щоб це було швидше, проте вже як є.
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28.02.2024 15:10 Відповісти
Ніяких "ніколи" - коли Україну приймуть у НАТО тоді українські військові і будуть "натівськими військами".
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28.02.2024 15:22 Відповісти
НАТО- поки що ,велика мильна бульбашка,а не міцна війскова машина...
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28.02.2024 15:06 Відповісти
Україні ніколи не передадуть артилерію, не передадуть Хаймарси, Україна ніколи не отримає західне ППО, Україні ніколи не передадуть крилаті ракети, Україні ніколи не передадуть танки, Україна ніколи не отримає літаки (ми зараз тут), в Україну ніколи не ввійде контингент НАТО...
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28.02.2024 15:07 Відповісти
Макрон бовкнув зайве, чим підставив британців.
А вони хотіли зайти тихо, а потім поставити всіх перед фактом. Але ... не склалося.
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28.02.2024 15:09 Відповісти
Ого,як ви багато знаєте. А хто вбив Кеннеді?
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28.02.2024 15:10 Відповісти
А Ви хіба не знаєте?
Це були профі. А схопили і оголосили кілером присліпкуватого мена на ім'я Освальд. Якого застреоив такий собі Рубі, якого також того.
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28.02.2024 15:22 Відповісти
Та досить вже відмазуватися,терпіли. Господи прости,що за куколди🤦
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28.02.2024 15:09 Відповісти
Своєю заявою Макрон дав заробити багатьом українським аналітикам які прокочували по всім телеканалам з різноманітними поясненнями. Так що побільше подібного хайпу. Наші люди також хочуть хліба з маслом.
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28.02.2024 15:09 Відповісти
Так *********** може и не бути
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28.02.2024 15:11 Відповісти
Фух, ну накінець то придумали більш-менш правдиву відмазку. Падлюка Макрон, заставив всіх хвилюватися!
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28.02.2024 15:33 Відповісти
Посол Литви у Швеції -телепат, при чому у обох сенсах ціьго слова
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28.02.2024 15:40 Відповісти
Казав про майбутнє - а повсиралися вже січас!))
А Україна дурненька у 2003 відправляла своїх хлопців у Ірак. Ну а як же?! Там же наші друзі-амери гинуть, потрібна допомога. А ось і віддяка нам за це.
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28.02.2024 15:43 Відповісти
This parade of "no troops in Ukraine" declarations by the Western leaders may seem crazy and ridiculous as it clearly emboldens the aggressor and makes them all, individually and together as NATO, look like a sad joke. Why not just shut up and say nothing? However, it makes total sense if you think for whom these declarations are made. They are made for the domestic audiences, to reassure their voters that they will not have go to war and have to endure the associated risks. The leaders are essentially telling their voters: do not worry, we will not send you to fight. This is the world we live in.
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28.02.2024 15:56 Відповісти
хлопці з нато! та неможна ж бути такими дристунами! ви вже всі штанці наклали від однієї думки Макрона???
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28.02.2024 16:16 Відповісти
Аа а---- ось воно як!? Утром стулья, а деньги вечером. А можно наоборот? Да--- можно. Но деньги вперёд!
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29.02.2024 10:01 Відповісти
 
 