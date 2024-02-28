Макрон говорив про війська НАТО в Україні в майбутньому, а не під час цієї війни, - Лінкявічюс

Президент Франції Еммануель Макрон говорив про відправку європейських військ в Україну у майбутньому. Про участь у війні, що триває зараз, не йшлося.

Про це у соцмережі Х пише посол Литви у Швеції та колишній глава МЗС Лінас Лінкявічюс, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він здивований тим, що слова Макрона викликали таку бурхливу реакцію західних політиків.

Читайте: Жодних військ країн НАТО чи ЄС в Україні не буде, - Шольц

"Макрон стверджував, що війська НАТО можуть увійти в Україну в майбутньому. Наполягав на тому, що не можна дозволити автократії перемогти демократію за допомогою військової сили, і всі варіанти мають бути на столі. Що в цьому поганого?", - написав Лінкявічюс.

Пропозиція Макрона щодо військ НАТО в Україні

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив на робочій зустрічі близько 20 європейських лідерів, що НАТО міг би відправити війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.

Про свій намір не відправляти війська до України заявили США, Німеччина, Швеція, Чехія, Польща, Бельгія, Іспанія та Італія.

Також читайте: Ідея Макрона відправити в Україну війська НАТО варта уваги, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

Прессекретар президента РФ Путіна Пєсков заявив, що якщо війська НАТО будуть на території України, війна Росії з НАТО є неминучою.