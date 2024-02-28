Макрон говорив про війська НАТО в Україні в майбутньому, а не під час цієї війни, - Лінкявічюс
Президент Франції Еммануель Макрон говорив про відправку європейських військ в Україну у майбутньому. Про участь у війні, що триває зараз, не йшлося.
Про це у соцмережі Х пише посол Литви у Швеції та колишній глава МЗС Лінас Лінкявічюс, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він здивований тим, що слова Макрона викликали таку бурхливу реакцію західних політиків.
"Макрон стверджував, що війська НАТО можуть увійти в Україну в майбутньому. Наполягав на тому, що не можна дозволити автократії перемогти демократію за допомогою військової сили, і всі варіанти мають бути на столі. Що в цьому поганого?", - написав Лінкявічюс.
Пропозиція Макрона щодо військ НАТО в Україні
Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив на робочій зустрічі близько 20 європейських лідерів, що НАТО міг би відправити війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.
Про свій намір не відправляти війська до України заявили США, Німеччина, Швеція, Чехія, Польща, Бельгія, Іспанія та Італія.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".
Прессекретар президента РФ Путіна Пєсков заявив, що якщо війська НАТО будуть на території України, війна Росії з НАТО є неминучою.
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Пісдя війни нам війська ООН не так і потрібні...
А обісрались з двох сторін
- Але ж колись настане черга й "варення на сьогодні"? - запротестувала Аліса.
- Не настане! - сказала Королева. - Варення подається лише завтра!
(Л. Керрол, "Аліса в Задзеркаллі")
Ще тиждень будуть цю дурню обсмоктувати, а всі країни НАТО навипередки будуть присягатися ***** що вони не відправлять своїх військових в Україну...
А вони хотіли зайти тихо, а потім поставити всіх перед фактом. Але ... не склалося.
Це були профі. А схопили і оголосили кілером присліпкуватого мена на ім'я Освальд. Якого застреоив такий собі Рубі, якого також того.
А Україна дурненька у 2003 відправляла своїх хлопців у Ірак. Ну а як же?! Там же наші друзі-амери гинуть, потрібна допомога. А ось і віддяка нам за це.