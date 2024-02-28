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70% українців підтримують зовнішню політику керівництва держави, є тенденція до зниження показника, - опитування

мзс

Вектор зовнішньої політики України наразі підтримують 70% українців, цей показник на 4% нижче, ніж у серпні 2023 року.

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 25 січня 2024 року, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначають соціологи, 70% респондентів підтримують зовнішню політику керівництва України, не підтримують 17% (у серпні 2023р. - відповідно 74% і 14%).

"Підтримують зовнішню політику керівництва України переважна більшість жителів усіх регіонів (від 67% у Західному регіоні до 76,5% - у Південному). Серед тих, хто довіряє президенту В.Зеленському, підтримують зовнішню політику керівництва України 82%, тоді як серед тих, хто не довіряє - лише 41%", - йдеться в інтерпретації опитування.  

Оцінюючи ефективність міжнародної підтримки України у протистоянні російської агресії в різних сферах за п’ятибальною шкалою від 1 до 5, де "1" означає, що допомога є зовсім неефективною, а "5" - дуже ефективною, респонденти оцінили ефективність міжнародної допомоги українським біженцям в середньому 3,9 балами, фінансової допомоги - 3,8 балами, воєнної допомоги, політичної солідарності та підтримки України на міжнародних майданчиках - 3,7 балами.

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Також зазначається, що порівняно з липнем 2023р. дещо зросла оцінка ефективності політичної солідарності та підтримки України на міжнародних майданчиках (з 3,5 до 3,7 бала), сприяння відбудові зруйнованих об’єктів в Україні (з 2,9 до 3,3 бала), сприяння здійсненню реформ в Україні (з 2,9 до 3,2 бала).

опитування

Автор: 

опитування (1942) Центр Разумкова (209)


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Топ коментарі
+28
Тобто є 70% альтернативно розумних, яких цей повний провал і треш в зовнішній політиці влаштовує?

Чи це "занадто об'єктивне" таке опитування?
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28.02.2024 15:08
+11
опитування мабудь на банковій проводили...
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28.02.2024 15:13
+11
Та ніхто не проводить ті опитування. Отакі центри - то тупо зособи для виведення бабла. Місяць закінчується, зп у конвертах начасі раздавати.
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28.02.2024 15:14
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Тобто є 70% альтернативно розумних, яких цей повний провал і треш в зовнішній політиці влаштовує?

Чи це "занадто об'єктивне" таке опитування?
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28.02.2024 15:08 Відповісти
Та ніхто не проводить ті опитування. Отакі центри - то тупо зособи для виведення бабла. Місяць закінчується, зп у конвертах начасі раздавати.
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28.02.2024 15:14 Відповісти
Так це процент довіри які в загалі довіряють зелетузіку..а довіряють 9%.
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29.02.2024 04:46 Відповісти
плять .мабуть у випадку "другого пришестя "був би втік" до влади в Україні розумкову "зебуїни" пообіцяли крісло міністрв інформації для "мудрого наріду"
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28.02.2024 15:11 Відповісти
Беріть вище - воно мітить в президенти.
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28.02.2024 15:12 Відповісти
думаєте,що куйло із своїм кумом"мертвечуком"будуть для нього локотивом .чи то "фінасовим штовхачем"?
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28.02.2024 15:18 Відповісти
70 процентов кретинов.
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28.02.2024 15:12 Відповісти
Да. Всегда писал что главная беда украинцев это неумение отличать хорошее от плохого. Этот опрос тому лучшее подтверждение. Факт в том что текущая международная политика это стыд и провал, но украинцы не имеют целостности личности чтобы это понять.
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28.02.2024 15:28 Відповісти
Це ж ті самі імбецили, які в 19 році волали "хоть паржом!".
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28.02.2024 15:55 Відповісти
Несусвітня брехня.
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28.02.2024 15:12 Відповісти
брехня
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28.02.2024 15:12 Відповісти
опитування мабудь на банковій проводили...
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28.02.2024 15:13 Відповісти
Скоріш за все на Єдиному марафоні...
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28.02.2024 19:26 Відповісти
їм сцять в глаза- ну то божа роса
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28.02.2024 15:13 Відповісти
Дуже хочеться вірити, що це маніпулятивна пропагандистська херня, а не реальний стан з інтелектом народу...
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28.02.2024 15:15 Відповісти
Якби у народу був інтелект, не було б такої ситуації взагалі. Ось це все, що зараз маємо - результат ідіотизму і інфантильності саме народу.
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28.02.2024 16:04 Відповісти
Здається довіра до ЗЕ значно завищена.
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28.02.2024 15:15 Відповісти
Навпаки, занижена))) Там реальних 140% ))) Враховуючи "авторитет" цього центру
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28.02.2024 15:16 Відповісти
Вірити результатам опитувань цього "Центру Разумкова" - себе не поважати.
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28.02.2024 15:16 Відповісти
А що може Україна відкриває свої теле. радіо ютуб канали іноземними мовами ,чи може випускає доступну літературу про Україну іноземними мовами ,чи може наші опозиційні політики (окрім ворогів арестовичів ,новінських,портнова та іншої проросійської мерзоти) розповідають про Україну ,чи може відкриваются виставки що зробили рашисти в Україні, ні всього цього немає. Тоді а яка політика проводится ?
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28.02.2024 15:16 Відповісти
😊 Не вірю! У нас немає державної зовнішньох політики. У нас зовнішніми відносинами керкє завгосп Єрмак, а МЗС - то філіал ОПи. Тому і зводиться зовнішня політика до вояжів в різні омани. Єрмак не може і не повинен представляти державу, а зношуяатися може хіба з членами ОПи.
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28.02.2024 15:17 Відповісти
ті, хто голосували за гундосого?
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28.02.2024 15:18 Відповісти
Среди тех кто его поддерживает 82. Это есть в статье.
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28.02.2024 15:29 Відповісти
Спало на думку.

А можна таке ж опитування провести в черзі далекобійників на польському кордоні? )))
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28.02.2024 15:18 Відповісти
3% вмерло від щастя.
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28.02.2024 15:29 Відповісти
сумніваюсь, що Zeбілів стало на 3% меньше ...
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28.02.2024 15:30 Відповісти
Що саме в зовнішній політиці єрмака підтримують ці %?
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28.02.2024 15:35 Відповісти
Хєрово діло..... От багато тут кажуть брехня, відмив бабла і так далі. Звісно є у цьому сенс і вони праві. А я ось згадую такі опитування отих центрів у 19-му. І теж кричали брехня, маніпуляції і все таке, а потім були результати виборів і притомна частина оху.....ла від тих циферок.
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28.02.2024 15:37 Відповісти
як діє технологія знаєте? спочатку намалювали потрібний результат ,потім частина виборців через розчарування цифрами просто непішла на виборчі дільниці вважаючи що нічого це не змінить і в результаті отримали 70% за ЗЕ, це ті, що прийшли, а не % від загальної к-сті виборців.
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28.02.2024 15:44 Відповісти
А де можна подивитись на отих 70%?
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28.02.2024 15:42 Відповісти
Ну і де стільки зє-пальнутих береться? Вони що, брунькуванням розмножуються?
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28.02.2024 15:49 Відповісти
Це якась не моя країна.
В ній керує чужа ворожа влада, яку підтримує якийсь абсолютно ******** нарід.

Або це просто вологі фантазії, які підтвержують не менш вологими опитуваннями.
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28.02.2024 15:50 Відповісти
Дураков не сеют не жнут - сами растут
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28.02.2024 15:53 Відповісти
як висловився Чекалкін. - "Стадіон виявився цвинтарем...", "...Країна мрій наріду, що зробив себе разом..." . І на далі - "show must go on"? С-Т-А-Д-О!!!!!
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28.02.2024 16:00 Відповісти
Брехня. Гусева точно ніде не чекають.
Пристайко нормального звільнили.
Літаєте повним літаком, тільки хворобу завозите.
Пороха могли і випустити, старість - може кістки треба погріти. Аристович - що робить в Америці?
Немає напрямків, як і послів.
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28.02.2024 16:10 Відповісти
Це цілковита брехн. 3 рік немає необхідної зброї .Оце ве що треба знати про зовнішню політику.
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28.02.2024 16:12 Відповісти
А хтось вірить, що це опитування взагалі було? Намалювали "зі стелі". Або опитували працівників різноманітних адміністрацій та урядових структур. Коло мого більш-менш регулярного спілкування - приблизно дві сотні людей з усіх реґіонів України, у т.ч. й переселенці з ТОТ. Лише 4-5 осіб підтримують Зе та його кодло. Тобто, реальна цифра - 2-3%. Правда, серед моїх знайомих нема чиновників та депутатів
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28.02.2024 16:55 Відповісти
Опросы такие же как в рашке и такие же результаты. Сейчас страшно говорить, что думаешь. Все телеграмм каналы напичканы зе ботами, за любое, отличное от "правильного" мнение тут же банят. Демократия во всей красе. А по факту, даже самые упоротые фанаты найгарнишого начинают прозревать.
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28.02.2024 17:02 Відповісти
А що взагалі робить українець в фсбешному телеграм?
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28.02.2024 20:18 Відповісти
Прошу одного вилупка з тих, хто підтримує, відповісти нам на одне єдине запитання -- який на смак анус в "боневтіка " коли ви вилизуєте йому дупу ?!
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28.02.2024 17:14 Відповісти
70% украинцев удовлетворяет деятельность властей во внешней политике, а СМИ Запада - политика провальная.
Когда украинская Организация ,,Диаспора US,, приходит в Конгресс к своим сенаторам и просят оружие, Ленд-лиз - им показывают СМИ Украины, население довольно, оружия хватает, Байдену хотят памятник в Киеве поставить....
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28.02.2024 17:47 Відповісти
Як можна підтримувати те, чого немає ? Взагалі. Кишенькові соціологи за викликом черговий раз пробивають дно
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28.02.2024 19:01 Відповісти
будь яке нібито "опитування" це чергова маніпуляція правлячих сил
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28.02.2024 20:17 Відповісти
 
 