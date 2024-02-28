70% українців підтримують зовнішню політику керівництва держави, є тенденція до зниження показника, - опитування

Вектор зовнішньої політики України наразі підтримують 70% українців, цей показник на 4% нижче, ніж у серпні 2023 року.

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 25 січня 2024 року, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначають соціологи, 70% респондентів підтримують зовнішню політику керівництва України, не підтримують 17% (у серпні 2023р. - відповідно 74% і 14%).

"Підтримують зовнішню політику керівництва України переважна більшість жителів усіх регіонів (від 67% у Західному регіоні до 76,5% - у Південному). Серед тих, хто довіряє президенту В.Зеленському, підтримують зовнішню політику керівництва України 82%, тоді як серед тих, хто не довіряє - лише 41%", - йдеться в інтерпретації опитування.

Оцінюючи ефективність міжнародної підтримки України у протистоянні російської агресії в різних сферах за п’ятибальною шкалою від 1 до 5, де "1" означає, що допомога є зовсім неефективною, а "5" - дуже ефективною, респонденти оцінили ефективність міжнародної допомоги українським біженцям в середньому 3,9 балами, фінансової допомоги - 3,8 балами, воєнної допомоги, політичної солідарності та підтримки України на міжнародних майданчиках - 3,7 балами.

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Також зазначається, що порівняно з липнем 2023р. дещо зросла оцінка ефективності політичної солідарності та підтримки України на міжнародних майданчиках (з 3,5 до 3,7 бала), сприяння відбудові зруйнованих об’єктів в Україні (з 2,9 до 3,3 бала), сприяння здійсненню реформ в Україні (з 2,9 до 3,2 бала).