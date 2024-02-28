Польська поліція пояснила, чому затримувала журналіста Ткача: Хотіли встановити особу та перевірити причину перебування

У польській поліції розповіли подробиці затримання журналіста "Української правди" Михайла Ткача разом з оператором біля польсько-білоруського кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Польщі.

Так, "стурбований житель" повідомив поліції, що двоє чоловіків протягом двох днів перебували в автомобілі біля колій, фотографували та запускали дрон.

"Беручи до уваги внутрішню безпеку держави, а також той факт, що залізничні колії, особливо на території прикордонних воєводств, є стратегічними місцями з точки зору безпеки, співробітники поліції втрутилися проти вказаних осіб", - зазначили у поліції.

Там запевнили, що всі дії щодо виявлених осіб було спрямовано "на встановлення їх особи та ретельну перевірку причини їх перебування на залізничній розв'язці".

"Після перевірки документів, огляду вмісту багажу та складання відповідної документації про проведені дії, чоловіки залишили приміщення Окружного управління поліції в Лукові. Усі документи та речі їм повернули. Жоден з чоловіків, щодо яких проводилися заходи, не заявив співробітникам поліції про пошкодження їхнього спорядження", - додали в поліції.

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Також правоохоронці заявили, що під час проведення заходів у відділку поліції співробітники підтримували зв'язок з представниками консульства України в Польщі.

"Ситуація, що склалася за нашим східним кордоном, зумовлює підвищену пильність як з боку служб, так і з боку суспільства. Ми повинні пам'ятати, що на території нашої країни можуть відбуватися різного роду провокації, тому необхідно діяти швидко", – підсумували в поліції.

Нагадаємо, раніше видання "Українська правда" повідомило про затримання журналіста Михайла Ткача та його оператора в Польщі, де вони знімали матеріал про транзит товарів із Росії та Білорусі. Ткача та його колегу відпустили після кількох годин утримування під вартою та допиту спецслужбами. Редакція зазначила, що дя вирішення ситуації знадобилася участь українських дипломатів у Польщі.

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