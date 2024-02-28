Польська поліція пояснила, чому затримувала журналіста Ткача: Хотіли встановити особу та перевірити причину перебування
У польській поліції розповіли подробиці затримання журналіста "Української правди" Михайла Ткача разом з оператором біля польсько-білоруського кордону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Польщі.
Так, "стурбований житель" повідомив поліції, що двоє чоловіків протягом двох днів перебували в автомобілі біля колій, фотографували та запускали дрон.
"Беручи до уваги внутрішню безпеку держави, а також той факт, що залізничні колії, особливо на території прикордонних воєводств, є стратегічними місцями з точки зору безпеки, співробітники поліції втрутилися проти вказаних осіб", - зазначили у поліції.
Там запевнили, що всі дії щодо виявлених осіб було спрямовано "на встановлення їх особи та ретельну перевірку причини їх перебування на залізничній розв'язці".
"Після перевірки документів, огляду вмісту багажу та складання відповідної документації про проведені дії, чоловіки залишили приміщення Окружного управління поліції в Лукові. Усі документи та речі їм повернули. Жоден з чоловіків, щодо яких проводилися заходи, не заявив співробітникам поліції про пошкодження їхнього спорядження", - додали в поліції.
Також правоохоронці заявили, що під час проведення заходів у відділку поліції співробітники підтримували зв'язок з представниками консульства України в Польщі.
"Ситуація, що склалася за нашим східним кордоном, зумовлює підвищену пильність як з боку служб, так і з боку суспільства. Ми повинні пам'ятати, що на території нашої країни можуть відбуватися різного роду провокації, тому необхідно діяти швидко", – підсумували в поліції.
Нагадаємо, раніше видання "Українська правда" повідомило про затримання журналіста Михайла Ткача та його оператора в Польщі, де вони знімали матеріал про транзит товарів із Росії та Білорусі. Ткача та його колегу відпустили після кількох годин утримування під вартою та допиту спецслужбами. Редакція зазначила, що дя вирішення ситуації знадобилася участь українських дипломатів у Польщі.
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« влада» Польщи.
Що Дуда…
Що Муравецький…
Що Туск…
Правоохоронні органи будь-якої країни затримали б до з'ясування обставин осіб, які вештаються біля кордону і ведуть відео зйомку.
Іноземця Ткача затримали для з'ясування того, що і навіщо він знімає.
Вже не одноразово на території Польщі були затримані особини із паспортами України, які працювали на паРашу.
По-друге, МВС Польщі зобов'язується знайти та покарати тих, хто висипає зернові з машин та вагонів-зерновозів.
Польський уряд обіцяє знайти тих, хто розсипає українське зерно, такі дії є неприпустимими. Про це https://www.youtube.com/watch?v=jGGa6I66ln8 заявив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський в ефірі Польського радіо.
"Те, що сталося в кількох місцях, тобто висипання зерна з транспорту, є неприпустимим", - сказав він, додавши, що поліція затримає "злочинців".
Міністр пообіцяв, що уряд Польщі не допустять такої "анархізації суспільного життя".
Де в мене написано про те що - не треба перевіряти підозрілих біля кордону?
Не бачу підстав беззастережно вірити Ткачу.
Моя "вимога" полетіла на офіційну сторінку нашого МЗС ще вчора.
Ви колись писали дописи на офіційних сторінках українських установ у Твіттері (Х)?
Ви оце продовжуєте щоби що? Я ваші релігійні почуття чимось образив, чи якась є проблема у тому що я по випадку з Ткачем трохи іншої думки?
Чому ж ви так нервово реагуєте на прохання показати відповідь на вашу вимогу?
Допис на Х не вимагає відповіді.
Це не нервово, не мрійте - це притомна відповідь на спробу газлайтингу. Чи ваше: "О! Як отримаєте відповідь від МЗС, покажіть її нам" - це дружня цікавість?
МЗС дописувачам не відповідає, так само як президент та його офіс.
Юрій Луценко також відокремлював Зеленського від його "потужних" ригів, надаючи йому шанс та намагаючись не заганяти пацюка у глухий кут. Луценко також "поганий"?
Де Ткач "неодноразово писав, що сцарь Зєля хороший, а його бояре погані"?
Може тут: https://youtu.be/qxGT3R-VjcE?si=bOjX93heEDW_Tes4
А може коли Ткач та Бутусов довели Найвеличнішого до сказу?
А може тоді коли Зеленський питався - "де той хлопчик?" - Ткач (почувши це) у відповідь його облизував?
Цього достатньо.
Порошенко прийшов до Зеленського 24.02.2022 в 10:00, запропонував почати з чистого аркушу та об'єднатися за для боротьби з кацапами. Порошенко - поганий?
Бутусов для Зеленського = персональний ворог номер три (після Порошенко та Залужного). Ткача ще терплять бо він нібито персонально на президента не нападає. В нього є головний редактор і взагалі трохи іншій профіль журналістики ніж в Бутусова.
То буде цитата з цього: "неодноразово писав, що сцарь Зєля хороший, а його бояре погані"?
Вони присутні в соцмережах.
"Польський уряд обіцяє знайти тих, хто розсипає українське зерно, такі дії є неприпустимими. Про це https://www.youtube.com/watch?v=jGGa6I66ln8 заявив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський в ефірі Польського радіо.
"Те, що сталося в кількох місцях, тобто висипання зерна з транспорту, є неприпустимим", - сказав він, додавши, що поліція затримає "злочинців".
Міністр пообіцяв, що уряд Польщі не допустять такої "анархізації суспільного життя"."
https://www.youtube.com/watch?v=jGGa6I66ln8
Не встановлює хто це? І що роблять?
Хто ріже шини?
хто шкодить зерно?
хто, від кого та скільки отримае гроші за це?
є зрозумілі вимоги, чи зрозумілий протест. а беззаконня що тітушки роблять на кордоні впливає впершу чергу на країну..
і щодо "приватного". податки хто в Україні платить? як немає приватного руху між кордонами - то будеш сосать єрмака.. він гроші теж з податків краде
на українських сайтах не лайнують Україну, яка виборюе свое право на Життя.
Усе для фронту!
Усе для Перемоги!
А то ми і не бачим хто е хто.
Хто « слабкий» президент, а хто тут кацапьский троль на зарплаті.
Туск вже був премьер міністром.
Це було давно, після цего він працював у структурах ЕС та зробив там не пагану картеру.
Коли під Смоленському впав польский літак з усім укрядом Польщі Туск був премьером та займався « розслідуванням» ціеі трагедії.
Вже тоді було зрозуміло, що це не автокатастрофа, а спецоперація Путлера по знищенню усіеіі верхівки укряда Польщи.
Офіційно була одна версія , РФ- авіо катастрофа - недбалість польських пілотів.
По запрошенню зу&ла Туск приїздів на місто катастрофи в Путлер показував йому це місто та давав свої пояснення. Туск стояв мовчки, та ківав гривою…
Здавалось, що він розуміе що це усе путінська брехня але сказати йому в обличчя Туск не зміг…
Туск е досвідчений «політик». Він знае багато.
Чи може він бути «політиком партнером ху&ла» як Шольц?
Здаеться, що може. Нажаль.
Чи може він закрити очі на торговою Польщи з РІ? Може.
Чи чекае ли Туск ( або Шольц) нову Україну у ЕС після перемоги?
Зробіть висковки самі…
Туск - повністю "політична тварина". Що йому буде вигідніше в даний момент, то він і зробить.
І те, що раніше він співпрацював з кацапами, зовсім не означає, що він буде з ними співпрацювати, коли це не буде так вигідно.
Єдиний висновок, який можна зробити з написаного - що при певних умовах він може приховано стати на сторону Кацапії (але настільки явно, як Орбан чи Фіцо, він ніколи не ставав... а навіть навпаки - зіграв одну з головних ролей, коли Орбана треба було "нагнути").
Тих, хто за завданням рашистської пітьми блокує кордон з Україною та здійснює диверсії на залізниці проти українського транзиту, тих ми не затрмуємо.
А як тільки хтось спробував зробити репортаж з кордону самої пітьми, куди і звідки сотнями і тисячами в день проходять каравани фур з товарами, на яких зажерливі сусіди заробляють "кривавий гешефт", то зась.
Де логіка у висері??
дійшло до висновку про "вони не могли не знати про провокації з висипанням зерна" на польсько-УКРАЇНСЬКОМУ кордоні.
Перебування Польщі під совком залишило на ній вічні плями.