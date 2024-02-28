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Новини
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Польська поліція пояснила, чому затримувала журналіста Ткача: Хотіли встановити особу та перевірити причину перебування

ткач

У польській поліції розповіли подробиці затримання журналіста "Української правди" Михайла Ткача разом з оператором біля польсько-білоруського кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Польщі.

Так, "стурбований житель" повідомив поліції, що двоє чоловіків протягом двох днів перебували в автомобілі біля колій, фотографували та запускали дрон.

"Беручи до уваги внутрішню безпеку держави, а також той факт, що залізничні колії, особливо на території прикордонних воєводств, є стратегічними місцями з точки зору безпеки, співробітники поліції втрутилися проти вказаних осіб", - зазначили у поліції.

Там запевнили, що всі дії щодо виявлених осіб було спрямовано "на встановлення їх особи та ретельну перевірку причини їх перебування на залізничній розв'язці".

"Після перевірки документів, огляду вмісту багажу та складання відповідної документації про проведені дії, чоловіки залишили приміщення Окружного управління поліції в Лукові. Усі документи та речі їм повернули. Жоден з чоловіків, щодо яких проводилися заходи, не заявив співробітникам поліції про пошкодження їхнього спорядження", - додали в поліції.

Дивіться: На "дні" прокуратури: Журналісти показали, як прокурори у Києві відзначали професійне свято. ВIДЕО

Також правоохоронці заявили, що під час проведення заходів у відділку поліції співробітники підтримували зв'язок з представниками консульства України в Польщі.

"Ситуація, що склалася за нашим східним кордоном, зумовлює підвищену пильність як з боку служб, так і з боку суспільства. Ми повинні пам'ятати, що на території нашої країни можуть відбуватися різного роду провокації, тому необхідно діяти швидко", – підсумували в поліції.

Нагадаємо, раніше видання "Українська правда" повідомило про затримання журналіста Михайла Ткача та його оператора в Польщі, де вони знімали матеріал про транзит товарів із Росії та Білорусі. Ткача та його колегу відпустили після кількох годин утримування під вартою та допиту спецслужбами. Редакція зазначила, що дя вирішення ситуації знадобилася участь українських дипломатів у Польщі.

Читайте: Поліція Польщі заявила, що не затримувала українських журналістів (оновлено)

Автор: 

затримання (4342) Польща (8523) Ткач Михайло (136)


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Топ коментарі
+45
А чому ж не затримують біля кардону @ невідомих@ які ріжуть шини та блокують кордон?
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28.02.2024 15:38
+31
А відео з натільних камер буде? Бо здається хтось бреше, і не думаю що бреше Ткач...
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28.02.2024 15:32
+17
А польска поліції не цікавиться «фермерами ху&ла»?

Не встановлює хто це? І що роблять?
Хто ріже шини?
хто шкодить зерно?
хто, від кого та скільки отримае гроші за це?
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28.02.2024 15:34
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А відео з натільних камер буде? Бо здається хтось бреше, і не думаю що бреше Ткач...
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28.02.2024 15:32 Відповісти
Поліція звісно бреше,у нас же чесна та не підкупна журналістика
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28.02.2024 15:34 Відповісти
Чеська та непідкупна це
« влада» Польщи.

Що Дуда…
Що Муравецький…
Що Туск…
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28.02.2024 15:36 Відповісти
непідкупна
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28.02.2024 17:05 Відповісти
Про що брешуть?
Правоохоронні органи будь-якої країни затримали б до з'ясування обставин осіб, які вештаються біля кордону і ведуть відео зйомку.
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28.02.2024 15:35 Відповісти
А чому ж не затримують біля кардону @ невідомих@ які ріжуть шини та блокують кордон?
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28.02.2024 15:38 Відповісти
Можливо, тому що їх дії узгоджено з владою?
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28.02.2024 15:42 Відповісти
Вам відомо, що в них не перевіряли документи?
Іноземця Ткача затримали для з'ясування того, що і навіщо він знімає.
Вже не одноразово на території Польщі були затримані особини із паспортами України, які працювали на паРашу.
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28.02.2024 15:43 Відповісти
По ньому видно, що він іноземець,чи ті хто висипають зерно здаються гліняжам за своїх?
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28.02.2024 16:03 Відповісти
Кордон між Україною та Польщею, між Польщею та Білоруссю це зовсім не те, що кордон між США і Мексикою. Ви ж це розумієте?
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28.02.2024 16:22 Відповісти
Що?
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28.02.2024 16:36 Відповісти
Думав над вашим постом секунд 15ть. Ще раз: What?
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28.02.2024 16:37 Відповісти
Ви не бачите різниці між натовпом, який валить через кордон Мексики та США і кордонами між Польщею і її сусідами- не членами ЄС ?
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28.02.2024 16:38 Відповісти
Ще раз: WHAT THA F ARE YOU BLATHERING ABOUT!? Я пише про те, що польскі гліняжи, через три дні спостережень затримують на кордоні «іноземця» із знімальною групою. Коли вони спостерігали з кущів вони вже знали, що він іноземець!? Чому вони не спостерігають із-за кущів за людьми, котрі чинять кримінал!? Можливо! ВОНИ І СПОСТЕРІГАЮТЬ АЛЕ ТІ ЗДАЮТЬСЯ ЇМ СВОЇМИ!? До чого тут Мексика, БІЛЯТЬ! Ли би бзнути на американський прапор. Рагулі.
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28.02.2024 17:14 Відповісти
По-перше, рагулі чорнороті, як ти.
По-друге, МВС Польщі зобов'язується знайти та покарати тих, хто висипає зернові з машин та вагонів-зерновозів.



Польський уряд обіцяє знайти тих, хто розсипає українське зерно, такі дії є неприпустимими. Про це https://www.youtube.com/watch?v=jGGa6I66ln8 заявив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський в ефірі Польського радіо.

"Те, що сталося в кількох місцях, тобто висипання зерна з транспорту, є неприпустимим", - сказав він, додавши, що поліція затримає "злочинців".



Міністр пообіцяв, що уряд Польщі не допустять такої "анархізації суспільного життя".
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28.02.2024 17:34 Відповісти
Ви пояснення Ткача бачили, версії подій порівнювали?
Де в мене написано про те що - не треба перевіряти підозрілих біля кордону?
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28.02.2024 15:43 Відповісти
Ткач неодноразово писав, що сцарь Зєля хороший, а його бояре погані.
Не бачу підстав беззастережно вірити Ткачу.
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28.02.2024 15:45 Відповісти
Тому я й написав про відео з камер, я хочу знати правду.
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28.02.2024 15:49 Відповісти
Якщо ви обмежитись своєю вимогою тут на форумі, то поляки навряд вас почують.
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28.02.2024 15:55 Відповісти
Що за вимога? Де ви її побачили (цитата)?
Моя "вимога" полетіла на офіційну сторінку нашого МЗС ще вчора.
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28.02.2024 16:03 Відповісти
О! Як отримаєте відповідь від МЗС, покажіть її нам.
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28.02.2024 16:23 Відповісти
Відповідь?
Ви колись писали дописи на офіційних сторінках українських установ у Твіттері (Х)?
Ви оце продовжуєте щоби що? Я ваші релігійні почуття чимось образив, чи якась є проблема у тому що я по випадку з Ткачем трохи іншої думки?
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28.02.2024 16:33 Відповісти
Ви це написали "Моя "вимога" полетіла на офіційну сторінку нашого МЗС ще вчора."

Чому ж ви так нервово реагуєте на прохання показати відповідь на вашу вимогу?
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28.02.2024 16:36 Відповісти
Ви лапки там не побачили?
Допис на Х не вимагає відповіді.

Це не нервово, не мрійте - це притомна відповідь на спробу газлайтингу. Чи ваше: "О! Як отримаєте відповідь від МЗС, покажіть її нам" - це дружня цікавість?
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28.02.2024 16:46 Відповісти
Так. Це цікавість.
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28.02.2024 16:48 Відповісти
ОК.
МЗС дописувачам не відповідає, так само як президент та його офіс.

Юрій Луценко також відокремлював Зеленського від його "потужних" ригів, надаючи йому шанс та намагаючись не заганяти пацюка у глухий кут. Луценко також "поганий"?

Де Ткач "неодноразово писав, що сцарь Зєля хороший, а його бояре погані"?
Може тут: https://youtu.be/qxGT3R-VjcE?si=bOjX93heEDW_Tes4
А може коли Ткач та Бутусов довели Найвеличнішого до сказу?
А може тоді коли Зеленський питався - "де той хлопчик?" - Ткач (почувши це) у відповідь його облизував?
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28.02.2024 17:54 Відповісти
На закриту зустріч Зєлі із журналістами стосовно звільнення Залужного Мішу Ткача запросили, а Бутусова, звичайно ж, ні.

Цього достатньо.
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28.02.2024 17:58 Відповісти
Для чого вам цього достатньо? Вам - крок вправо, крок вліво (від ваших поглядів та побажань) = ворог?
Порошенко прийшов до Зеленського 24.02.2022 в 10:00, запропонував почати з чистого аркушу та об'єднатися за для боротьби з кацапами. Порошенко - поганий?

Бутусов для Зеленського = персональний ворог номер три (після Порошенко та Залужного). Ткача ще терплять бо він нібито персонально на президента не нападає. В нього є головний редактор і взагалі трохи іншій профіль журналістики ніж в Бутусова.
То буде цитата з цього: "неодноразово писав, що сцарь Зєля хороший, а його бояре погані"?
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28.02.2024 18:21 Відповісти
осіб, які вештаються біля кордону , висипають зерно з фур ,та кукурудзу із вагонів...нє?
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28.02.2024 16:01 Відповісти
Поцікавтесь цим у офіційних осіб, держустанов Польщі.
Вони присутні в соцмережах.
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28.02.2024 16:26 Відповісти
Ала, а почему полиция не задерживает тех, кто шарит возле вагонов и машин и высыпает чужое зерно на землю? Ах, да, это другое, вы не понимаете...
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28.02.2024 17:33 Відповісти
Сьогодні бачила заяву міністра МВС Польщі, що вони будуть карати тих, хто розсипає зернові з України.

"Польський уряд обіцяє знайти тих, хто розсипає українське зерно, такі дії є неприпустимими. Про це https://www.youtube.com/watch?v=jGGa6I66ln8 заявив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський в ефірі Польського радіо.

"Те, що сталося в кількох місцях, тобто висипання зерна з транспорту, є неприпустимим", - сказав він, додавши, що поліція затримає "злочинців".



Міністр пообіцяв, що уряд Польщі не допустять такої "анархізації суспільного життя"."

https://www.youtube.com/watch?v=jGGa6I66ln8
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28.02.2024 17:37 Відповісти
Алла, обещать не значит жениться!
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28.02.2024 18:28 Відповісти
А як же його геройське рослідування?А йому дозвіл їхати на кордон с ОПи видавали?Говнецом щось несе від цієї потвори
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28.02.2024 15:33 Відповісти
Якщо вам несе "говнецом" - перевірте ваше місце знаходження, раптом десь воно там. А потім й себе перевірте...
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28.02.2024 15:39 Відповісти
Це від тебе несе говнєцо. Схоже ти лизав сраку полякам
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28.02.2024 15:39 Відповісти
Лиже і буде лизати, бо бидло.
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28.02.2024 15:43 Відповісти
Зловили шпіионів? -- буває
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28.02.2024 15:33 Відповісти
Ткач такеж Брехло, як і зе
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28.02.2024 15:34 Відповісти
Скоро вийде репортаж, про твоїх польських брехунів, які торгують кацапською агропродукцією у ЄС
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28.02.2024 15:38 Відповісти
Це відкого буде репортаж?Від журношлюхи ткача?
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29.02.2024 18:57 Відповісти
А польска поліції не цікавиться «фермерами ху&ла»?

Не встановлює хто це? І що роблять?
Хто ріже шини?
хто шкодить зерно?
хто, від кого та скільки отримае гроші за це?
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28.02.2024 15:34 Відповісти
А чому на рівні країни переймаються приватним експортом зерна?Скільки країна з цього експорту отримує?Питань багато,тільки не до польської поліції
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28.02.2024 15:38 Відповісти
Так, торгівля на крові українців між польщею і росією не має нікого турбувати в Україні
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28.02.2024 15:40 Відповісти
Торгівля на крові,барига,а братик ще Єрмака це вже чули,у вас дебілів нічого нового не придумали
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28.02.2024 15:42 Відповісти
Головна мета таких дебілів як ти пітримувати срач,який лише шкодить Україні
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28.02.2024 15:44 Відповісти
перетин кордону теж приватний? ти як Олух, то ним і будь.
є зрозумілі вимоги, чи зрозумілий протест. а беззаконня що тітушки роблять на кордоні впливає впершу чергу на країну..
і щодо "приватного". податки хто в Україні платить? як немає приватного руху між кордонами - то будеш сосать єрмака.. він гроші теж з податків краде
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28.02.2024 15:54 Відповісти
ПМС?
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28.02.2024 15:55 Відповісти
Олух, ти усе переплутав!

на українських сайтах не лайнують Україну, яка виборюе свое право на Життя.

Усе для фронту!
Усе для Перемоги!
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28.02.2024 16:08 Відповісти
Це вечірній гундосик,на практиці зовсім інше
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28.02.2024 16:10 Відповісти
Та Шо ти кажешь?!

А то ми і не бачим хто е хто.

Хто « слабкий» президент, а хто тут кацапьский троль на зарплаті.
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28.02.2024 16:12 Відповісти
Може зрадник і зовсім не слабкий.За весь час нічого зробило для захисту країни крім тупих відосиків
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28.02.2024 16:16 Відповісти
Це добре, що ти не зуперечуешь що ти кацапський троль.
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28.02.2024 16:20 Відповісти
Не всі 73%,нажаль розумних мало
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28.02.2024 16:21 Відповісти
Брехня від польських мусорів. Ще вчора Ткач розповідав на УП про затримання, як тільки той заікнувся мусорам про журналістське розслідування щодо торгівлі з білорусією, так одразу з'явилося місцеве СБУ яке забрало у них всі гаджети і фото-відео апаратуру аби видалити всю інформацію яка була відзнята і проводили додатковий допит без можливості викликати адвоката. Тобто польска мусорня і гєбня знає, що з білорусією іде активна торгівля і дуже не хоче аби про це знав світ
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28.02.2024 15:37 Відповісти
Ткач рідкістний ****** повязаний з ОП
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28.02.2024 15:40 Відповісти
Не подобається розслідування Ткача - це твої проблеми. Мені останні його відоси і про монако, і про лондон, і про Відень дуже заходять
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28.02.2024 15:42 Відповісти
Пара відосиків,і ти вже купився на дешеву фігню.Нагадати,як Савченко зліпили з говна?
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28.02.2024 15:45 Відповісти
а нагадати, завдяки кому ця лярва, пропіхнула іншу лярву, на межі фолу у ВР? Не дайте курві скурвитись, бо спухла дупа при голодуванні.
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28.02.2024 16:14 Відповісти
Задіяний навіть Бутусов був у створенні образу героя
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28.02.2024 16:18 Відповісти
не переводь стрілки, а на каяття гол. редактора і не за це, не тільки я чекаю.
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28.02.2024 16:26 Відповісти
Навіть якщо пов'язаний, то як це відноситься до реалій польсько-білоруської торгівлі?
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28.02.2024 15:44 Відповісти
Доречі, требо обновити свое зрозуміння хто такий Туск, та чи може він торгувати з РФ?

Туск вже був премьер міністром.
Це було давно, після цего він працював у структурах ЕС та зробив там не пагану картеру.

Коли під Смоленському впав польский літак з усім укрядом Польщі Туск був премьером та займався « розслідуванням» ціеі трагедії.

Вже тоді було зрозуміло, що це не автокатастрофа, а спецоперація Путлера по знищенню усіеіі верхівки укряда Польщи.

Офіційно була одна версія , РФ- авіо катастрофа - недбалість польських пілотів.

По запрошенню зу&ла Туск приїздів на місто катастрофи в Путлер показував йому це місто та давав свої пояснення. Туск стояв мовчки, та ківав гривою…
Здавалось, що він розуміе що це усе путінська брехня але сказати йому в обличчя Туск не зміг…

Туск е досвідчений «політик». Він знае багато.
Чи може він бути «політиком партнером ху&ла» як Шольц?
Здаеться, що може. Нажаль.

Чи може він закрити очі на торговою Польщи з РІ? Може.

Чи чекае ли Туск ( або Шольц) нову Україну у ЕС після перемоги?
Зробіть висковки самі…
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28.02.2024 16:05 Відповісти
Все вірно. Але натяк на висновки - невірний, бо надто чорно-білий.

Туск - повністю "політична тварина". Що йому буде вигідніше в даний момент, то він і зробить.
І те, що раніше він співпрацював з кацапами, зовсім не означає, що він буде з ними співпрацювати, коли це не буде так вигідно.
Єдиний висновок, який можна зробити з написаного - що при певних умовах він може приховано стати на сторону Кацапії (але настільки явно, як Орбан чи Фіцо, він ніколи не ставав... а навіть навпаки - зіграв одну з головних ролей, коли Орбана треба було "нагнути").
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28.02.2024 18:43 Відповісти
Ага. Зрозуміло.
Тих, хто за завданням рашистської пітьми блокує кордон з Україною та здійснює диверсії на залізниці проти українського транзиту, тих ми не затрмуємо.
А як тільки хтось спробував зробити репортаж з кордону самої пітьми, куди і звідки сотнями і тисячами в день проходять каравани фур з товарами, на яких зажерливі сусіди заробляють "кривавий гешефт", то зась.
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28.02.2024 15:37 Відповісти
З носія інформації не зовсім просто безслідно видалити інформацію,інформація для роздуму.Агент 007 знову не вийшов,нажаль знову обсир
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28.02.2024 15:52 Відповісти
Польська поліція казало що нікого не затримувала
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28.02.2024 15:41 Відповісти
Вірно, цілих 4 години в шашки з Ткачом та його оператором грала. Такі вони поліцаї польські - "диверсанта" Ткача помітила, а хто змішує зерно походженням з України з багном, висипаючи його з фур та цілих ешелонів, то того вона чи то не бачить, чи то їй велять не бачити.
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28.02.2024 15:52 Відповісти
Гордість розпирає! Це вони, у нашої ...здіти навчились!
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28.02.2024 15:50 Відповісти
Польська поліція поводить себе як вуж на сковороді. Спочатку " не затримували" потім " затримували, але так тіки подивитись"
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28.02.2024 15:53 Відповісти
Польські путінські пси купуючи зерно у Раші, причому розсипається зерно полите потом і кров'ю,будемо що кара полякам прийде!
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28.02.2024 15:55 Відповісти
Якщо польскі спецслужби так пильнують прикордонний район, то вони не могли не знати про провокації з висипанням зерна. Отже висновок простий все відбувається з дозволу влади.
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28.02.2024 15:57 Відповісти
Поляки дуже пильнують польсько-БІЛОРУСЬКИЙ кордон!
Де логіка у висері??
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28.02.2024 18:45 Відповісти
Висер в твої голові, хамло.
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29.02.2024 09:50 Відповісти
Ти не пояснило, як з того, що поляки дуже пильнують польсько-БІЛОРУСЬКИЙ кордон,
дійшло до висновку про "вони не могли не знати про провокації з висипанням зерна" на польсько-УКРАЇНСЬКОМУ кордоні.
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29.02.2024 13:30 Відповісти
Читаючи коментарі,не важко вгадати результати виборів
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28.02.2024 15:58 Відповісти
А моя версия, что бы не освещалась торговля с парашей.
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28.02.2024 16:13 Відповісти
це розмова про табуретку для "буратіни" -повна польська херня!
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28.02.2024 16:19 Відповісти
О, то все ж таки затримували, а раніше брехали, що такого не було. То що там, ляхи, кацапське зерно не муляє, тільки українське?
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28.02.2024 16:20 Відповісти
мене дивує друге - два дні ті слідкували за переходом на трасі, аж потім кинулися виясняти - хто то і що то. Може їм дозволили (типу не помічали) знімати, аж поки не втрутилися спецслужби з окриком з Варшави?
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28.02.2024 17:02 Відповісти
так не затримували ж
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28.02.2024 17:14 Відповісти
не знаю ткача, але знаю поляцьку полюцію - це та ж сама савєцька міліція. Традиція, однако
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28.02.2024 17:23 Відповісти
Ткач не журналіст. Це ***** ЗЕрмака яка вилузиє ОП
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28.02.2024 17:52 Відповісти
Прокремлівська шпана вигадує нові методи,як посварити ще сильніше з Поляками,а дебіли їм підгавкують!
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28.02.2024 18:30 Відповісти
Ткач не розповів полбським поліцейським, звідки в нього новенький Opel Mokka?
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28.02.2024 18:37 Відповісти
Відповідь суто в совковому стилі.

Перебування Польщі під совком залишило на ній вічні плями.
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28.02.2024 19:56 Відповісти
 
 