Не бачимо небезпеки дестабілізації, - речник уряду Молдови Воде про звернення депутатів невизнаного Придністров’я до РФ

Уряд Молдови переконаний, що рішення так званого "з’їзду депутатів" невизнаного Придністров’я просити допомогу в Росії не створить загрози ескалації та дестабілізації.

Про це заявив речник уряду Молдови Даніел Воде, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Ця подія спланована тими, хто перебуває з лівого боку Дністра, і Кремлем. Ми не бачимо небезпеки дестабілізації. Ми дуже пильно стежимо і повторюємо, що цей регіон також хоче миру і безпеки", - зазначив він.

Речник назвав з’їзд у Тирасполі суто пропагандистською подією, "прийомом, що не заслуговує на прямі трансляції іноземних журналістів та напружені заголовки".

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Він додав жартома, що єдиною "напругою" дня у середу є похмура похода.

Як повідомлялося, 28 лютого невизнана "Придністровська Молдавська Республіка" звернулася по допомогу до Росії.