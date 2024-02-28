Не бачимо небезпеки дестабілізації, - речник уряду Молдови Воде про звернення депутатів невизнаного Придністров’я до РФ
Уряд Молдови переконаний, що рішення так званого "з’їзду депутатів" невизнаного Придністров’я просити допомогу в Росії не створить загрози ескалації та дестабілізації.
Про це заявив речник уряду Молдови Даніел Воде, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Ця подія спланована тими, хто перебуває з лівого боку Дністра, і Кремлем. Ми не бачимо небезпеки дестабілізації. Ми дуже пильно стежимо і повторюємо, що цей регіон також хоче миру і безпеки", - зазначив він.
Речник назвав з’їзд у Тирасполі суто пропагандистською подією, "прийомом, що не заслуговує на прямі трансляції іноземних журналістів та напружені заголовки".
Він додав жартома, що єдиною "напругою" дня у середу є похмура похода.
Як повідомлялося, 28 лютого невизнана "Придністровська Молдавська Республіка" звернулася по допомогу до Росії.
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Не вірю, що місцева шобла не знає російської.
Можна не хвилюватися молдаванам.. Поки що.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/28/7444179/ Россия не получила желаемого от съезда "депутатов" Приднестровья - ГУР