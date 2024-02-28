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Новини
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Не бачимо небезпеки дестабілізації, - речник уряду Молдови Воде про звернення депутатів невизнаного Придністров’я до РФ

молдова

Уряд Молдови переконаний, що рішення так званого "з’їзду депутатів" невизнаного Придністров’я просити допомогу в Росії не створить загрози ескалації та дестабілізації.

Про це заявив речник уряду Молдови Даніел Воде, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Ця подія спланована тими, хто перебуває з лівого боку Дністра, і Кремлем. Ми не бачимо небезпеки дестабілізації. Ми дуже пильно стежимо і повторюємо, що цей регіон також хоче миру і безпеки", - зазначив він.

Речник назвав з’їзд у Тирасполі суто пропагандистською подією, "прийомом, що не заслуговує на прямі трансляції іноземних журналістів та напружені заголовки".

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Він додав жартома, що єдиною "напругою" дня у середу є похмура похода.

Як повідомлялося, 28 лютого невизнана "Придністровська Молдавська Республіка" звернулася по допомогу до Росії.

Автор: 

кремль (522) Молдова (2075) Придністров’я (474) росія (65316)


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Топ коментарі
+9
Лугандон вісім років просився. Взяв його ***** тільки тоді, коли вирішив на Україну війною йти. Так і тут. Якщо є план БД проти Молдови вже зараз, то можуть використати як привід.
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28.02.2024 15:54
+6
Десь я вже це чув…
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28.02.2024 16:19
+5
Зараз, вони, свої "Тушки" заправлять, потім- Вам прилетить, і от тоді, Ви! млять., побачите!
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28.02.2024 15:47
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Зараз, вони, свої "Тушки" заправлять, потім- Вам прилетить, і от тоді, Ви! млять., побачите!
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28.02.2024 15:47 Відповісти
Що вони можуть зробити? У Молдови фактично немає ППО. Чотири старих "Печори", які в чорт знає якому стані, та троши ЗУшок. Може ще якісь ПЗРК є, але проти КР шанси малі.
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28.02.2024 15:55 Відповісти
Все зависить як рашка себе поведе
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28.02.2024 15:48 Відповісти
А што они уже обратились к *****?
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28.02.2024 15:50 Відповісти
А всьо вижу. Ну помащи попросили просто, не в состав жеж?
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28.02.2024 15:51 Відповісти
Лугандон вісім років просився. Взяв його ***** тільки тоді, коли вирішив на Україну війною йти. Так і тут. Якщо є план БД проти Молдови вже зараз, то можуть використати як привід.
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28.02.2024 15:54 Відповісти
А у них государственный украинский? *****-невстать Только что видео глянул. Это что за русафобия, кто так царю челобитную подает?
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28.02.2024 15:55 Відповісти
Мабуть, є якійсь сенс. Наприклад, хохли бомбят своіх жє мірніх украінцєв ПМР чи щось таке.
Не вірю, що місцева шобла не знає російської.
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28.02.2024 15:56 Відповісти
Можна подумать, ********* потрібний якийсь привід. З такими імпотентами, які обсіли всі кріселка західної цивілізації, можна робити все що завгодно, періодично погрожуючи ядерною бімбою і ескалацією.
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28.02.2024 16:08 Відповісти
Ну, понти вони *******, як і красівиє картінкі. Треба, щоб в підручниках і відеохроніках все виглядало шляхетно на велично.
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28.02.2024 16:09 Відповісти
В підручниках все одно напишуть лажу, що не має нічого спільного з історією. Ви ж чули, що те чмо несло такеру? Отаку муйню і понаписують.
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28.02.2024 16:12 Відповісти
Покажіть їм Авдіївку
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28.02.2024 15:54 Відповісти
Припустимо ***** запустить пару ракет по Молдованам ну і що нічого не буде ну там занепокоєння само собою і все ніхто за Молдову не рипниться.
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28.02.2024 15:55 Відповісти
во дібіл
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28.02.2024 15:59 Відповісти
З одного боку Румунія (НАТО) прикриває, з іншого боку - Україна. Так, в Придністров'ї є армія Московії, яка вже в стані партизанських загонів, але напад на Молдову автоматично призведе до введення румунських військ. Без сухопутної, авіа та морської підтримки оті партизанськи отряди скінчаться за пару місяців.

Можна не хвилюватися молдаванам.. Поки що.
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28.02.2024 16:00 Відповісти
введення яких військ...? румунських...?
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28.02.2024 16:10 Відповісти
Знаю таких дебілів, які також сміялися з попереджень і не бачили "ударного " угруповання в ***********.
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28.02.2024 16:08 Відповісти
Десь я вже це чув…
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28.02.2024 16:19 Відповісти
Шашлики, травень, блазень...
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28.02.2024 18:06 Відповісти
Головне вгору не дивитися...
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28.02.2024 16:23 Відповісти
В Молдові теж весняні шашлики в моді?
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28.02.2024 18:00 Відповісти
Ми не бачимо небезпеки дестабілізації но палец в одно место всунул)))
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28.02.2024 17:06 Відповісти
Ой.....не бачать?А шо ж таке,ой а як писали,як воняли 28 абратяться кацапы спасите!!!!Шо там експерти,бачите молдован не бачить загроз........Но нет!!!Назло всем,дегенераты и дальше гонят хз шо))))Начиная от взлётов кацапских бомбардировщиков и заканчивая отсутствием ПВО у молдованов.....Дискусия дальше сколько продержиться банановая республика в случае захода румун Как в такое время быть дебилом....при таком неограническом количестве источников информации.Господи це не врятувати.....Реально десь правий Арестович.
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28.02.2024 17:10 Відповісти
у нас так теж казали, поки москалі не прийшли
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28.02.2024 17:35 Відповісти
...а в Має ми всі пайдьом на шашликі...
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28.02.2024 18:03 Відповісти
ты готов пойти на шампур
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28.02.2024 18:13 Відповісти
Я буду плакать
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28.02.2024 18:14 Відповісти
18:01

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/28/7444179/ Россия не получила желаемого от съезда "депутатов" Приднестровья - ГУР
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28.02.2024 18:09 Відповісти
Нафига шерифии вхождение в состав рэфии? ) Они так старательно обращали пэмээрию в свою безраздельную собственность и сейчас отдать бабло в руки рэфовских кураторов?))) Да они сами мобилизацию об'явят и будут отстаивать независимость)
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28.02.2024 18:28 Відповісти
Сцыки сцыки.
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28.02.2024 18:19 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2024/02/28/7444175/ КОЛОНКА Саакашвили: Для победы Уĸраине достаточно удержать линию фронта и вымотать Россию
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28.02.2024 18:20 Відповісти
 
 