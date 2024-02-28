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Новини Війна
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Зеленський про пропозицію Макрона щодо військ НАТО в Україні: Будь-які пропозиції будуть хорошими, якщо вони посилять Україну

зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував ініціативу французького лідера Емманюеля Макрона щодо відправки військ НАТО до України.

Про це глава держави заявив на пресконференції за підсумками саміту "Україна-Південно-Східна Європа", передає Цензор.НЕТ.

"Чим сильніше ми будемо в Україні, тим слабшим буде Путін. Щодо будь-яких ініціатив: якщо вони посилюють Україну, вони будуть хорошими для всього світу", - заявив президент.

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Пропозиція Макрона щодо військ НАТО в Україні

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив на робочій зустрічі близько 20 європейських лідерів, що НАТО міг би відправити війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.

Про свій намір не відправляти війська до України заявили США, Німеччина, Швеція, Чехія, Польща, Бельгія, Іспанія та Італія.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

Прессекретар президента РФ Путіна Пєсков заявив, що якщо війська НАТО будуть на території України, війна Росії з НАТО є неминучою.

Читайте: Зеленський запросив лідерів балканських держав взяти участь у Саміті миру

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) НАТО (6459) Макрон Емманюель (1464)


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а ми поки гроші пустимо на садівництво дерев в Краматорську
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28.02.2024 15:58 Відповісти
Завгосп за такі слова може і різкою відшмагати.....
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28.02.2024 16:01 Відповісти
Шо там по дронам тих що мульйон ??Пройшло 2 місяці цього року,математика говорить про 166 тис,чи виготовлення перенесене на друге півріччя????
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28.02.2024 16:05 Відповісти
На третє півріччя, це вже точно.
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28.02.2024 16:47 Відповісти
Все вірно президент сказав - нам потрібна будь яка допомога
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28.02.2024 18:30 Відповісти
вчера другое говорил...
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29.02.2024 00:38 Відповісти
 
 