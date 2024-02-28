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The Washington Post про слова Макрона щодо відправки іноземних військ в Україну: Вони вже там

легіон,іноземний

Керівники США, Німеччини, Польщі, Іспанії, Чехії та низки інших країн НАТО відкидають пропозицію президента Франції Емманюеля Макрона відправити до України війська. Але іноземці вже воюють як на боці України, так і на боці РФ.

Про це пише видання The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.

Воно нагадує, що тисячі добровольців - переважно з країн Заходу та пострадянських держав - після лютого 2022 року висловили бажання протистояти РФ.

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Іноземний легіон, у якому, за словами українських чиновників, служать представники 55 країн, був розгорнутий по всій лінії фронту і брав участь у найжорстокіших боях. Крім того, президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким іноземці можуть служити у Національній гвардії.

"Щонайменше 50 американських громадян - більшість із них колишні ветерани збройних сил США - було вбито в Україні", - зазначає видання.

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Росія, як пише The Washington Post, має величезну демографічну перевагу. Але вона зіткнулася із проблемами з поповненням армії.

Путін минулого місяця наказав прискорити надання іноземцям, які воюють за РФ, російського громадянства. Поліція в різних містах проводить рейди серед мігрантів із Середньої Азії. На затриманих чинять тиск, щоб змусити їх завербуватися в армію.

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Росія вербує для участі в бойових діях і вихідців з інших країн - Сирії, Куби, Непалу, Індії. Участь цих людей у війні спростовує державну пропаганду Кремля, яка докладно розповідає про захоплення або "знищення" російськими військами іноземних найманців, які воюють на боці України.

Автор: 

Інтернаціональний легіон (18)


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Топ коментарі
+31
Емманюель молодчага, навів шухера,), ната--обісралося разом з ватіканом ,),,
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28.02.2024 15:58
+22
Добровольці і регулярна армія зовсім різні речі.
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28.02.2024 15:58
+22
Взагалі то добровольців не можна вважати іноземним військом.
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28.02.2024 15:59
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Добровольці і регулярна армія зовсім різні речі.
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28.02.2024 15:58 Відповісти
навіщо вирізали?

Хоча офіційні цифри трохи туманні, за словами українських офіційних осіб, близько 20 000 іноземців із понад 50 національностей становлять міжнародний легіон України.
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28.02.2024 17:40 Відповісти
Емманюель молодчага, навів шухера,), ната--обісралося разом з ватіканом ,),,
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28.02.2024 15:58 Відповісти
Взагалі то добровольців не можна вважати іноземним військом.
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28.02.2024 15:59 Відповісти
вони навіть не військові
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28.02.2024 16:19 Відповісти
Це ти не військова, кицю, морозиш шопопало, а Інтернаціональний легіон територіальної оборони Збройних сил України - військова частина https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%A1%D0%A3 ЗСУ
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28.02.2024 17:50 Відповісти
Кицю, ти сама знаєш, що серед іноземних добровольців не всі є професійними військовими.
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28.02.2024 17:55 Відповісти
Кицю, ти сморозила, що вони всі взагалі "не військові"...
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28.02.2024 17:57 Відповісти
Це ЗСУ, українське військо, вони навіть громадянство отримують.
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28.02.2024 17:56 Відповісти
Все что нужно Украине это 140 миллионов ударных дронов камикадзе и 1 миллион пилотов. С такой силой Рашку можно закопать.
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28.02.2024 16:00 Відповісти
і один галактичний крейсер на всяк випадок
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28.02.2024 16:03 Відповісти
Ще сто драконів, два Дарти Вейдери і трохи атомних бомб. І все на чолі з Зеленським.
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28.02.2024 16:10 Відповісти
Не понимаю почему морозятся мстители... Где железный человек, Тор, Халк, где все остальные супер герои? что за херня?
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28.02.2024 16:18 Відповісти
Питання в іншому - чому ОрдоКсенос нічого не робить і не посилає СірихЛицарів які би мали прийти з Арлекінами ( відсилка ця настіко глибока шо Маріанська западина це просто калюжа ).
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28.02.2024 18:32 Відповісти
Не шатайте Вовин бункер , мівіна розхлюпається
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28.02.2024 18:43 Відповісти
Видання забуло згадати про 20 тисяч непальців на боці ***** в Україні і це лише тільки непальці, а африканців скільки?
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28.02.2024 16:02 Відповісти
Кацапський фейк про 20 тис. не пальців. Насправді їх трохи менше 800 штук.
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28.02.2024 16:18 Відповісти
тоже немало...
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29.02.2024 00:36 Відповісти
НАТА, ввєді вайска
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28.02.2024 16:03 Відповісти
wp, ваша стаття - це найкращий подарунок російській пропаганді.

good job, тримайте рубль

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28.02.2024 16:06 Відповісти
русня вкотре обсереться
ну нічого, їм корисно
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28.02.2024 16:20 Відповісти
"Международный легион, 20 тысяч иностранцев из более чем 50 стран", "тысячи сочувствующих волонтеров под знаменами Украины"...

В оригинале такая комсомольская статья ахренеть. Журналиста Ишааха Тахрура просто распирает от гордости.
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28.02.2024 16:34 Відповісти
Искусство заголовка. (с)
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28.02.2024 16:08 Відповісти
Вчера на телемарафете, я мельком глянул, кипятком прямо сцали от заяв Макрона. У меня прямо сложилось впечатление, что там на полном серйозе впаривают лохторату, шо завтра французский легион во главе с Жаном Клодом Ван Дамом пойдет штурмовать посадку по Работино
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28.02.2024 16:16 Відповісти
Від вас кацапом трохи тхне
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28.02.2024 16:57 Відповісти
він бельгієць лол
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28.02.2024 17:01 Відповісти
Хіба що з Депард'є, бо Ван Дамм трохи не француз.
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28.02.2024 17:33 Відповісти
лупатий Жан Рено очолить
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28.02.2024 19:04 Відповісти
А-ха.
А у Трампа вчора заявили що Навального вбила Україна.
Накидуйте, не стісняйтесь...
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28.02.2024 16:53 Відповісти
и закопала и табличку написала
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28.02.2024 18:18 Відповісти
Окрім добровольців,є і спецура,чи хтось вважає що посольства охороняє виключно МВС?!
Вони живуть на території посольств,забезпечуючи безпеку. Це дійсно війскові НАТО,КНР та інших країн, яки за словами Макрона "виконують не військові дії".
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28.02.2024 17:40 Відповісти
Макрон в целом удивил. В нашу чуть пользу. Во Франции есть очень интересное фомирование---Иностранный легион. Не знаток я конечно. Но схема и история интересны. Правда они несут службу в колониях Франции. Там вроде для рядового 7-10 лет службы и автоматом гражданство и небольшая гос-пенсия. С офицерами получше. Но такие потом как бы иногда собираются сами зная друг друга и идут в наёмники где денег больше дадут. Очень эффективны они. Особенно летчики и вертолётчики и технари в том числе. Правда платить таким надо от 5 тыс дол. Там от вылета, сбития итд. Кацапы тут пролетают из за своей сов-техники. Нам бы. Но с такими артистами.....
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28.02.2024 18:25 Відповісти
это решение франции. Наши будут рады, но макрона съедят с тапочками....
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29.02.2024 00:37 Відповісти
Если речь только про французов то Макрон врядли будет избран ещё раз. Ему конечно охота уйти миротворцем. Потому то и сказанул. На всякий случай. Наверно правильно.
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29.02.2024 22:08 Відповісти
НАТО прийде, порядок наведе
українські гніди на низькому старті
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28.02.2024 19:05 Відповісти
а я ПРОТИ збільшення іноземних військ в Україні! Україні вистачає москальських недовійськ! Україна ще не вигнала москальські іноземні війська зі своїх земель. а якщо якась там франція чи взагалі нАтА хоче щось десь там вводити, то хай вводять ЗРАЗУ ПРЯМО В КІНЧЕНИЙ КРЕМЛЬ!!!!

але ж вони сцикуни і ніколи на таке не підуть....
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28.02.2024 19:12 Відповісти
 
 