The Washington Post про слова Макрона щодо відправки іноземних військ в Україну: Вони вже там

Керівники США, Німеччини, Польщі, Іспанії, Чехії та низки інших країн НАТО відкидають пропозицію президента Франції Емманюеля Макрона відправити до України війська. Але іноземці вже воюють як на боці України, так і на боці РФ.

Про це пише видання The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.

Воно нагадує, що тисячі добровольців - переважно з країн Заходу та пострадянських держав - після лютого 2022 року висловили бажання протистояти РФ.

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Іноземний легіон, у якому, за словами українських чиновників, служать представники 55 країн, був розгорнутий по всій лінії фронту і брав участь у найжорстокіших боях. Крім того, президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким іноземці можуть служити у Національній гвардії.

"Щонайменше 50 американських громадян - більшість із них колишні ветерани збройних сил США - було вбито в Україні", - зазначає видання.

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Росія, як пише The Washington Post, має величезну демографічну перевагу. Але вона зіткнулася із проблемами з поповненням армії.

Путін минулого місяця наказав прискорити надання іноземцям, які воюють за РФ, російського громадянства. Поліція в різних містах проводить рейди серед мігрантів із Середньої Азії. На затриманих чинять тиск, щоб змусити їх завербуватися в армію.

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Росія вербує для участі в бойових діях і вихідців з інших країн - Сирії, Куби, Непалу, Індії. Участь цих людей у війні спростовує державну пропаганду Кремля, яка докладно розповідає про захоплення або "знищення" російськими військами іноземних найманців, які воюють на боці України.