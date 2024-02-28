Студентам з РФ обіцяють виплати за участь у масовках під час "виборів" на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Росіяни готуються до масштабної імітації "виборів" на тимчасово окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Враховуючи попередній досвід "референдумів" та "місцевих виборів", які були проігноровані більшістю місцевого населення, то росіяни готуються до більш масштабних фальсифікацій явки на "виборах"", - зазначають у Спротиві.

Центр нацспротиву наголошує, що перед місцевими гауляйтерами Кремль поставив план намалювати явку у 75%, з яких 80% мають нібито проголосувати за міжнародного злочинця Володимира Путіна. Для імітації такої підтримки в регіон прибувають "волонтери" для участі в масовках.

Йдеться про студентів російських вишів, яким обіцяють виплату стипендій у разі згоди на "відрядження" за яке також передбачаються виплати.

Центр національного спротиву зауважує, що всі учасники організації "виборів" (саме організації) є пособниками окупації території України й за це передбачене покарання, якого не вдасться уникнути.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ТОТ росіяни фіксуватимуть явку на "виборах" президента РФ за допомогою відеоспостереження, - Центр нацспротиву