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Новини Війна
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Зеленський закликав партнерів постачати Україні обіцяну зброю без затримок: Кожна пауза надихає Путіна

зеленський

Партери України мають зробити все можливе, щоб не було затримки у постачанні зброї для наших воїнів.

Про це глава Української держави сказав після саміту "Україна – Південно-Східна Європа" на спільній з прем’єр-міністром Республіки Албанія Еді Рамою зустрічі зі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Путін не поважає нікого і не хоче дозволяти нікому жити вільно. І саме в цьому сенс його війни. І саме тому, якщо його не зупинити зараз, він буде розширювати свою агресію… Маємо нарощувати виробництво зброї. Україна пропонує спільне виробництво продукції у сфері оборони. Я вдячний колегам за готовність працювати зараз і працювати разом. Маємо робити все можливе, щоб не було затримки у постачанні зброї для наших воїнів. Кожна така пауза, кожен сумнів, що світ готовий захищатися, надихає одну людину. І чим більше він бачить дефіцити зброї, тим більше він думає, що зможе дотиснути Європу і Захід", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що усі в Європі мають бути готовими захищати свій суверенітет, національну гідність та спосіб життя, бо кожен зараз перебуває під загрозою з боку Росії.

"Росія має широкий інструментарій дестабілізації: через дезінформацію, економічний тиск, поширення корупції, використання ресурсів як політичної зброї. Ми маємо разом позбавляти Росію можливості руйнувати наше життя", - наголосив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про пропозицію Макрона щодо військ НАТО в Україні: Будь-які пропозиції будуть хорошими, якщо вони посилять Україну

Він подякував лідерам Південно-Східної Європи за готовність узяти участь у Глобальному саміті миру і висловив переконання, що спільними діями можна зробити цей саміт і всю роботу щодо Формули миру результативними.

"Війну завжди починає хтось один, а от мир - це завжди робота спільна. Світ більший, ніж будь-який агресор. І саме тому я впевнений, що досягнення миру можливе, і ми маємо це зробити", - наголосив Зеленський.

Він також подякував Албанії за принципову підтримку України, за військову допомогу, яку вона надає Україні, за політичну взаємодію і організацію саміту "Україна – Південно-Східна Європа".

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Автор: 

Зеленський Володимир (23923) зброя (7470) допомога (8367)


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Топ коментарі
+15
А клепати в Україні зброю без затримок не пробував? Ні? Без відкатів, та без д'єрмака ніяк!
Без затримок тільки справи проти патріотів клепаєш!
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28.02.2024 16:48
+15
А звільнення найбільш компетентного вищого командного складу ніхера путіна не надихнуло...
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28.02.2024 16:48
+9
А свою зброю не пробував виготовляти. Пішов третій рік повномаштабної навали кацапської орди.
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28.02.2024 16:49
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А клепати в Україні зброю без затримок не пробував? Ні? Без відкатів, та без д'єрмака ніяк!
Без затримок тільки справи проти патріотів клепаєш!
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28.02.2024 16:48 Відповісти
А звільнення найбільш компетентного вищого командного складу ніхера путіна не надихнуло...
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28.02.2024 16:48 Відповісти
Результати деструктивних дій у військовій сфері влади Зеленського вже видно на всіх штабних картах. З моменту звільнення Залужного ЗСУ втратило позиції на 220 кв. км .
Залужний фактично знаходиться під домашнім арештом. Точніше, ГК ЗСУ генерал Сирський передав йому рекомендацію ВГК Зеленського "знаходитись по місцю проживання

Основна катастрофа для ЗСУ планується Зеленським на квітень- травень 2024 року для унеможливлювання будь-яких демократичних процедур по виборам і виправдання конституційних порушень з зв'язку з "критичною ситуацією". Затягування мобілізації, знищення працюючих на оборону структур, заміна командування "ручними генералами" - все це працює саме на це.
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28.02.2024 16:56 Відповісти
А свою зброю не пробував виготовляти. Пішов третій рік повномаштабної навали кацапської орди.
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28.02.2024 16:49 Відповісти
***** надихає те що
в ;Україні сбу, сапи та ***** кошмарять виробників зброї
що в сша їде єрмак, та привозить додому *****!!!!!
що замість зброї купуються дорогі машини
що мусара не воюють ніхера, крім свідомих та тих кого заагітували в ЛЮТЬ.
а саме більше надихає *****, що Україною керують недолугі або його люди...
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28.02.2024 16:54 Відповісти
ЗЄукраїна - це Росія на мінімалках взірця 2005 року тільки без грошей, нафти, газу, зброї.

Така собі зелена рашка-невдашка з простягнутою рукою та з злими клоунами на чолі.

Заходу зараз вдова Навального цікавіша. Пора ЗЄ міняти розтягнутий військовий светр на гарну сукню. 😁
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28.02.2024 16:57 Відповісти
Дурню, роби ядерну зброю !
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28.02.2024 17:00 Відповісти
ага, з власних "залізних ядер"
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28.02.2024 17:19 Відповісти
Волохата ЗЄ-зброя. 😁 Лобкова тріада Кварталу-95.
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28.02.2024 17:33 Відповісти
Ніщо не надихнуло путлера сильніше, ніж звільнення Залужного та генералітету.
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28.02.2024 17:24 Відповісти
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28.02.2024 18:07 Відповісти
А такі заклики, не відлякають, отих Оманських інвесторів, як казав аброхамія з ВРУ, у переддень московської повномасштабки??
Коли вони правду кажуть??
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28.02.2024 18:11 Відповісти
Більше всього Путлера надихають звільнення генералів ЗСУ Зеленським.
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28.02.2024 18:44 Відповісти
Пуйла надихнулдо більше всього "велике крадівництво", відвід військ з укріплень, заборона стріляти та розмінування виходів з Криму і підходів до Маріуполя. Я вже не пишу про закрниття ракетних програм, не фінансування оборонних програм в цілому та інше.
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28.02.2024 20:20 Відповісти
****...шмаркля відсторонив Генрала...і ось фронт вже сипиться...і все бестріше....
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29.02.2024 04:33 Відповісти
 
 