Зеленський закликав партнерів постачати Україні обіцяну зброю без затримок: Кожна пауза надихає Путіна

Партери України мають зробити все можливе, щоб не було затримки у постачанні зброї для наших воїнів.

Про це глава Української держави сказав після саміту "Україна – Південно-Східна Європа" на спільній з прем’єр-міністром Республіки Албанія Еді Рамою зустрічі зі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Путін не поважає нікого і не хоче дозволяти нікому жити вільно. І саме в цьому сенс його війни. І саме тому, якщо його не зупинити зараз, він буде розширювати свою агресію… Маємо нарощувати виробництво зброї. Україна пропонує спільне виробництво продукції у сфері оборони. Я вдячний колегам за готовність працювати зараз і працювати разом. Маємо робити все можливе, щоб не було затримки у постачанні зброї для наших воїнів. Кожна така пауза, кожен сумнів, що світ готовий захищатися, надихає одну людину. І чим більше він бачить дефіцити зброї, тим більше він думає, що зможе дотиснути Європу і Захід", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що усі в Європі мають бути готовими захищати свій суверенітет, національну гідність та спосіб життя, бо кожен зараз перебуває під загрозою з боку Росії.

"Росія має широкий інструментарій дестабілізації: через дезінформацію, економічний тиск, поширення корупції, використання ресурсів як політичної зброї. Ми маємо разом позбавляти Росію можливості руйнувати наше життя", - наголосив президент.

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Він подякував лідерам Південно-Східної Європи за готовність узяти участь у Глобальному саміті миру і висловив переконання, що спільними діями можна зробити цей саміт і всю роботу щодо Формули миру результативними.

"Війну завжди починає хтось один, а от мир - це завжди робота спільна. Світ більший, ніж будь-який агресор. І саме тому я впевнений, що досягнення миру можливе, і ми маємо це зробити", - наголосив Зеленський.

Він також подякував Албанії за принципову підтримку України, за військову допомогу, яку вона надає Україні, за політичну взаємодію і організацію саміту "Україна – Південно-Східна Європа".

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