Зеленський закликав партнерів постачати Україні обіцяну зброю без затримок: Кожна пауза надихає Путіна
Партери України мають зробити все можливе, щоб не було затримки у постачанні зброї для наших воїнів.
Про це глава Української держави сказав після саміту "Україна – Південно-Східна Європа" на спільній з прем’єр-міністром Республіки Албанія Еді Рамою зустрічі зі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Путін не поважає нікого і не хоче дозволяти нікому жити вільно. І саме в цьому сенс його війни. І саме тому, якщо його не зупинити зараз, він буде розширювати свою агресію… Маємо нарощувати виробництво зброї. Україна пропонує спільне виробництво продукції у сфері оборони. Я вдячний колегам за готовність працювати зараз і працювати разом. Маємо робити все можливе, щоб не було затримки у постачанні зброї для наших воїнів. Кожна така пауза, кожен сумнів, що світ готовий захищатися, надихає одну людину. І чим більше він бачить дефіцити зброї, тим більше він думає, що зможе дотиснути Європу і Захід", - заявив Зеленський.
Він наголосив, що усі в Європі мають бути готовими захищати свій суверенітет, національну гідність та спосіб життя, бо кожен зараз перебуває під загрозою з боку Росії.
"Росія має широкий інструментарій дестабілізації: через дезінформацію, економічний тиск, поширення корупції, використання ресурсів як політичної зброї. Ми маємо разом позбавляти Росію можливості руйнувати наше життя", - наголосив президент.
Він подякував лідерам Південно-Східної Європи за готовність узяти участь у Глобальному саміті миру і висловив переконання, що спільними діями можна зробити цей саміт і всю роботу щодо Формули миру результативними.
"Війну завжди починає хтось один, а от мир - це завжди робота спільна. Світ більший, ніж будь-який агресор. І саме тому я впевнений, що досягнення миру можливе, і ми маємо це зробити", - наголосив Зеленський.
Він також подякував Албанії за принципову підтримку України, за військову допомогу, яку вона надає Україні, за політичну взаємодію і організацію саміту "Україна – Південно-Східна Європа".
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Без затримок тільки справи проти патріотів клепаєш!
Залужний фактично знаходиться під домашнім арештом. Точніше, ГК ЗСУ генерал Сирський передав йому рекомендацію ВГК Зеленського "знаходитись по місцю проживання
Основна катастрофа для ЗСУ планується Зеленським на квітень- травень 2024 року для унеможливлювання будь-яких демократичних процедур по виборам і виправдання конституційних порушень з зв'язку з "критичною ситуацією". Затягування мобілізації, знищення працюючих на оборону структур, заміна командування "ручними генералами" - все це працює саме на це.
в ;Україні сбу, сапи та ***** кошмарять виробників зброї
що в сша їде єрмак, та привозить додому *****!!!!!
що замість зброї купуються дорогі машини
що мусара не воюють ніхера, крім свідомих та тих кого заагітували в ЛЮТЬ.
а саме більше надихає *****, що Україною керують недолугі або його люди...
Така собі зелена рашка-невдашка з простягнутою рукою та з злими клоунами на чолі.
Заходу зараз вдова Навального цікавіша. Пора ЗЄ міняти розтягнутий військовий светр на гарну сукню. 😁
Коли вони правду кажуть??