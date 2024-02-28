Після лютого 2022 року 4 тис. лікарів та 2 тис. медсестер з України отримали дозвіл на роботу в Польщі

Після лютого 2022 року майже 4 тисячі лікарів та стоматологів з України отримали дозвіл займатися професійною діяльністю у Польщі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

У Міністерстві здоров’я Польщі повідомили, що 3930 лікарів і стоматологів, які здобули кваліфікацію в Україні, отримали позитивне рішення у зв’язку з поданням заяви про дозвіл на роботу в Польщі після лютого 2022 року. Це рішення є підставою для звернення до Вищої лікарської палати про право займатися професією.

Крім того, з 24 лютого 2022 року видано 1978 позитивних рішень медичним сестрам і акушеркам з України.

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