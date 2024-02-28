Після лютого 2022 року 4 тис. лікарів та 2 тис. медсестер з України отримали дозвіл на роботу в Польщі
Після лютого 2022 року майже 4 тисячі лікарів та стоматологів з України отримали дозвіл займатися професійною діяльністю у Польщі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
У Міністерстві здоров’я Польщі повідомили, що 3930 лікарів і стоматологів, які здобули кваліфікацію в Україні, отримали позитивне рішення у зв’язку з поданням заяви про дозвіл на роботу в Польщі після лютого 2022 року. Це рішення є підставою для звернення до Вищої лікарської палати про право займатися професією.
Крім того, з 24 лютого 2022 року видано 1978 позитивних рішень медичним сестрам і акушеркам з України.
Топ коментарі
+12 Alex Bylim #199631
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+12 irenka ko
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+9 dd13
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це десятки тисяч доларів із нашого бюджету
ми НЕ маємо права не пускати людей працювати за кордон
але, ми НЕ настільки багаті, щоб оплачувати навчання лікарів та інших висококваліфікованих фахівців для Польщі та всієї Європі
в бордєлі треба щось міняти...
Бо їх син - в 23 поїхав в Польщу батрачити на пана. Через 5 років має власну фірму - дає роботу українцям І полякам!!!, забрав батьків до себе..
Тепер питання - які в них моральні зобов'язання перед державою Україна?
От вони і будуть відноовлювати Україну.
Вони проїдають бюджет, а не наповнюють. Он їм кинули по 300 грн "в середньому" і хай доживають своє.
Думаєш вони просто так купують маєтки подалі від України?
Менти залишаться. Комусь же треба ******* вдячний електорат. Да і не вміють вони більше нічого.
И в прекрасной польше их врачи за копейки работать не хотят, бегут в страны ЕС, поэтому польша вынуждена наших принимать
Но хотя бы экономиЧный Хронт держали бы, налоги платили бы, уж врачам да медсестрам работа есть. Но то такє )
- Дякую, лікарю, палець не встигаю витягувати.
Бардзо добже.
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