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Новини
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Після лютого 2022 року 4 тис. лікарів та 2 тис. медсестер з України отримали дозвіл на роботу в Польщі

лікар

Після лютого 2022 року майже 4 тисячі лікарів та стоматологів з України отримали дозвіл займатися професійною діяльністю у Польщі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

У Міністерстві здоров’я Польщі повідомили, що 3930 лікарів і стоматологів, які здобули кваліфікацію в Україні, отримали позитивне рішення у зв’язку з поданням заяви про дозвіл на роботу в Польщі після лютого 2022 року. Це рішення є підставою для звернення до Вищої лікарської палати про право займатися професією.

Крім того, з 24 лютого 2022 року видано 1978 позитивних рішень медичним сестрам і акушеркам з України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми закликаємо всіх українців, які виїхали з країни з початку повномасштабного вторгнення, розглянути можливість повернення додому, - Кулеба

Автор: 

біженці (1871) Польща (8523) лікарі (1288)


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Топ коментарі
+12
українці піднімають економіку країни яка поливає їх брудом
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28.02.2024 16:52
+12
Новина ло того, що ці лікарі та медсестри ніколи вже не повернуться в Україну.
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28.02.2024 17:36
+9
не дождались обещанных 4 000 баков и уехали......
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28.02.2024 16:57
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І що? До чого новина? До того, що лікарі, чи до того, що виїхали, чи до того, що саме в Польщу?
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28.02.2024 16:49 Відповісти
Новина ло того, що ці лікарі та медсестри ніколи вже не повернуться в Україну.
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28.02.2024 17:36 Відповісти
лікар вчиться щонайменше 7 років - 5 інститут + 2 інтернатура

це десятки тисяч доларів із нашого бюджету

ми НЕ маємо права не пускати людей працювати за кордон
але, ми НЕ настільки багаті, щоб оплачувати навчання лікарів та інших висококваліфікованих фахівців для Польщі та всієї Європі
в бордєлі треба щось міняти...
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28.02.2024 18:45 Відповісти
Рівень навчання в наших медичних вузах дуже низький.
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28.02.2024 20:40 Відповісти
але тільки після лютого 2022 року 4 тис. лікарів та 2 тис. медсестер з України отримали дозвіл на роботу в Польщі
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28.02.2024 22:22 Відповісти
Патріоти - мать їх.
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28.02.2024 16:50 Відповісти
українці піднімають економіку країни яка поливає їх брудом
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28.02.2024 16:52 Відповісти
не дождались обещанных 4 000 баков и уехали......
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28.02.2024 16:57 Відповісти
А ще вчора/позавчора тут хтось писав, що наші дипломи там нічого не варті.
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28.02.2024 17:05 Відповісти
Єврапа "з'їсть" десятки міліонів українців з потрохами - їм потрібні люди
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28.02.2024 18:47 Відповісти
Так і є. То тільки поляки через силу лають дозволи, а в Німеччині чи Англії - прольот. Треба купу екзаменів здавати.
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28.02.2024 20:42 Відповісти
Это только 4000 официально работают. А сколько врачей сидит на социале в Германии или тряпкой по полу возят? То, что все медики военнообязанные - это как во время войны возможно было выехать? Они раненым в госпиталях не нужны? В больницах и поликлиниках гражданским украинцам у кого лечиться? Или зачем нас вообще лечить.
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28.02.2024 17:07 Відповісти
зарплата у судді і у лікаря має бути однаковою. судді не їдуть за кордон
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28.02.2024 17:23 Відповісти
гинекологов с педиатрами тоже не выпускать??
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29.02.2024 00:27 Відповісти
А гинекологи и педиатры жителям Украины во время войны не нужны. Пусть беременных баба Маша - уборщица лечит. Она и роды примет. И дети во время войны не болеют. А если заболеют, то опять же есть уборщица. Кстати, мой знакомый педиатр прекрасно служит в госпитале военным врачем уже почти два года. Прежде всего он медик, а потом педиатр.
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29.02.2024 17:22 Відповісти
До 2019 року двоюрідна сестра з чоловіком 10 років відпрацювали - вона медсестрою, а він фельдшером на швидкій за 200 баксів, а тоді ж в 2019 виїхали закордон, бо Так і не змогли звести кінці з кінцями. Зараз на таких же посадах працюють в Польщі і отримують в 5 разів більше.
Бо їх син - в 23 поїхав в Польщу батрачити на пана. Через 5 років має власну фірму - дає роботу українцям І полякам!!!, забрав батьків до себе..

Тепер питання - які в них моральні зобов'язання перед державою Україна?
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28.02.2024 17:24 Відповісти
А хіба не він в черзі на голосування в Польщі за Зеполєона відстояв ? 2017р "Родіна нє такая" лозунг для лопухів !
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28.02.2024 17:34 Відповісти
Ні не ходив на вибри
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28.02.2024 18:39 Відповісти
среднему и младшему мед. персоналу всегда проще. Так же как и тем, кто ногти стрижет/красит, убирает и т.п. А вот высококвалифицированным -очень непросто
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29.02.2024 00:28 Відповісти
Вот вам мораль: как украинская квалифицированная рабсила, да подешевле, так всегда пожалуйста, а как украинское дешёвое качественное зерно - так нет, польские же фермеры страдают! Лицемеры
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28.02.2024 17:27 Відповісти
Патріоти грьобані. А своє житло в Україні здають студентам та отримують бабло. Ця війна принесла їм подвійну користь.
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28.02.2024 17:35 Відповісти
Вони повернуться.Пенсію оформити,зуби підлікувати і тд. тп. ...
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28.02.2024 19:57 Відповісти
До кінця, війни у країні мрій ЗЄ залишаться таксисти, базарні хабалки, манікюрниці та інші невдахи з його обожнювачів.

От вони і будуть відноовлювати Україну.
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28.02.2024 17:36 Відповісти
стареньких забув? - а вони ще живі....
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28.02.2024 17:49 Відповісти
Толку з них?

Вони проїдають бюджет, а не наповнюють. Он їм кинули по 300 грн "в середньому" і хай доживають своє.
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28.02.2024 17:52 Відповісти
Ви забули прокурорів, суддів, ментів.
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28.02.2024 20:44 Відповісти
А цим, що тут робити, коли залишаться руїни?
Думаєш вони просто так купують маєтки подалі від України?

Менти залишаться. Комусь же треба ******* вдячний електорат. Да і не вміють вони більше нічого.
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28.02.2024 20:50 Відповісти
Україна багато кого навчила безкоштовно для інших країн, і для США, і для росії також. Для себе держава готує лише купу липових економістів, юристів, істориків.
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28.02.2024 17:50 Відповісти
Що за коментарі про "дешева робоча сила", "дешеве зерно", поляки "поливають брудом"? Хоч лікарі мали неофіційний прибуток тут, але у Польщі матимуть стабільну і законну зарплату. Мабуть такого скотського ставлення до професії лікаря, вчителя та деяких інших категорій ніде у світі немає як в Україні. Вимагають щоб вони робили чудо за 200-300 доларів зарплату.
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28.02.2024 18:18 Відповісти
Такого скотського відношення лікарів до пацієнта теж важко пошукати. Третина лікарів з тих хто працює в наших лікарнях справжня цинічна погань. Люди без совісті і моральних принципів.
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28.02.2024 20:50 Відповісти
ну зарплата уже выше. Вы отстали от жизни

И в прекрасной польше их врачи за копейки работать не хотят, бегут в страны ЕС, поэтому польша вынуждена наших принимать
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29.02.2024 00:30 Відповісти
Польські медсестри поїхали працювати на захід ще більше 20 років тому. Тому не дивно, що приймають наших. Але це об'єктивна реальність. Їх не влаштовує їхня зарплата, а нас наша.
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29.02.2024 01:02 Відповісти
Якщо у польщі такі класні умови, то чому польські лікарі і медсестри масово тікають у Німеччину, Британію, Канаду, США, Австралію?
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28.02.2024 18:32 Відповісти
все відносно , 250 в Україні , 1000 в Польщі , 4 000 в Німеччині
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28.02.2024 18:40 Відповісти
выше в Украине, и в польше немного выше
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29.02.2024 00:32 Відповісти
Щодо "масово" ви перебільшуєте.
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29.02.2024 01:03 Відповісти
Ех, безграмотні ці лікарі і медсестри. Не читали вони Програму Президента Зеленського, що поляки будуть стояти в черзі на кордоні, щоб потрапити на роботу в Україну.
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28.02.2024 18:54 Відповісти
Настоящие патриоты, генофонд нации, в то время как в воюющей Украине нехватка медперсонала по госпиталям - лучше в Поляндию свалить ) Ну-ну...
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28.02.2024 19:24 Відповісти
Звичайно, бо люди не дурні. Я думаю, що Поляндія краще за Єрмакотатарію?
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28.02.2024 20:18 Відповісти
Так-то оно так, но как бы Родина и всё такое ) Ладно не все готовы воевать, это понять можно.
Но хотя бы экономиЧный Хронт держали бы, налоги платили бы, уж врачам да медсестрам работа есть. Но то такє )
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28.02.2024 21:29 Відповісти
это же бюджетники. С их отъездом наоборот нагрузка меньше для экономики
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29.02.2024 00:33 Відповісти
А в ЗСУ гостра потреба в дипломованих бригадних медиках . Але ж ті на заробітках , своя кишеня ближче ...((
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28.02.2024 19:52 Відповісти
Нічого нічого, конкурси в медичні учбові заклади в Україні лишаються великими, так що цю нестачу крана навіть не почує, а от що 6000 українців знайшли собі самореалізацію і добре життя то радує.
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28.02.2024 20:06 Відповісти
- Як вам нові свічки від безсоння?
- Дякую, лікарю, палець не встигаю витягувати.
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28.02.2024 20:47 Відповісти
МОЛОДЦЫ!
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28.02.2024 22:02 Відповісти
Там багато наших - тепер будуть їх ліпше лікувати. Це гарна подія для людей та і практика непогана.
Бардзо добже.
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28.02.2024 22:51 Відповісти
МІ зазначає, що такий різкий приріст коштів у русні на банківських рахунках громадян пояснюється виплатами контрактникам і мобілізованим, які беруть участь у війні з Україною. Збільшенню добробуту населення сприяли "гробові" - компенсації сім'ям і родичам загиблих та поранених.

Максимальний приріст коштів на рахунках в регіонах, які відправили найбільшу кількість мобілізованих на війну
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29.02.2024 07:59 Відповісти
 
 