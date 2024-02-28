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Новини Війна
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Макрон хоче очолити Європу щодо питання України, проте Франція може йому цього не дозволити, - Politico

макрон

Війна РФ проти України для французів не є великим цивілізаційним зіткненням за демократію і свободу Європи.

Про це йдеться в матеріалі Politico, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, оскільки щодо західної військової допомоги Україні зберігається невизначеність, Макрон виступив із бойовим закликом переломити ситуацію, заявивши журналістам, що "на карту поставлено Європу".

"Виникає питання: як далеко Макрон справді готовий зайти цього разу? Зрештою, його попередня піднесена риторика щодо України не була підкріплена діями. Найважливіше: чи зможе він сподіватися на успіх як лідер Заходу, якщо йому не вдасться залучити Францію", - пише Politico.

Читайте: США не будуть відправляти війська воювати в Україну, - Білий дім

Проти Макрона об'єдналися всі опозиційні сили Франції. Так, ультраправа Марін Ле Пен вже засудила його твердження, що введення західних військ на територію України "не повинно бути виключене", як гру з "життями дітей (Франції. - Ред.)". Л

А лідер крайніх лівих Жан-Люк Меланшон заявив, що це "безумство - нацьковувати одну ядерну державу на іншу". Соціалістична партія і консервативна партія "Республіканці" також засудили "демонстрацію м’язів" французького президента.

Ці аргументи знаходять відгук у французьких виборців. 27 лютого новинні канали обговорювали те, чи варто Франції готуватися до війни з Росією. І відповідь була - "ні".

Найбільший виклик для Макрона полягає в тому, що його амбіції не відповідають панівним настроям Франції щодо України, зазначає видання. Війна РФ проти України для французів не є великим цивілізаційним зіткненням за демократію і свободу Європи, якою вона видається країнам, що все ще зберігають гіркі спогади про правління Росії.

Також читайте: Пропозиція Макрона надіслати в Україну війська НАТО відкриває "лякаючий сценарій", - Ватикан

Politico зазначає, що останні соціологічні опитування свідчать про те, що симпатії до України у Франції ледь помітні й стрімко зменшуються.

Так, опитування інституту IFOP показує, що 58% французів мають позитивне враження про Україну, що на 24 пункти менше, ніж на початку повномасштабного вторгнення РФ. І тільки 62% громадян Франції підтримують санкції проти Росії, порівняно з 72% два роки тому.

"Впливові й дедалі впертіші французькі фермери - ще один серйозний політичний біль для Макрона. Дешева українська курятина і зерно стали одними з причин їхнього гніву, і їхні (протестів. - Ред.) лідери тиснуть на Макрона, щоб той обмежив імпорт", - підсумувало видання.

Читайте: Зеленський про пропозицію Макрона щодо військ НАТО в Україні: Будь-які пропозиції будуть хорошими, якщо вони посилять Україну

Пропозиція Макрона щодо військ НАТО в Україні

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив на робочій зустрічі близько 20 європейських лідерів, що НАТО міг би відправити війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.

Про свій намір не відправляти війська до України заявили США, Німеччина, Швеція, Чехія, Польща, Бельгія, Іспанія та Італія.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

Прессекретар президента РФ Путіна Пєсков заявив, що якщо війська НАТО будуть на території України, війна Росії з НАТО є неминучою.

Також читайте: Європейські країни повинні бути готові до можливого нападу РФ через кілька років, - Макрон

Автор: 

Франція (3076) Макрон Емманюель (1464)


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Топ коментарі
+20
"...лідер крайніх лівих Жан-Люк Меланшон заявив, що це "безумство - нацьковувати одну ядерну державу на іншу..." - а державу, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї можна залишити один на один із ворогом, який має ядерну зброю і являється гарантом територіальної цілістності України?
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28.02.2024 16:55
+9
Макрон молодець. А ті Ле Пени, фермери та інші, усвідомлять небезпеку лише тоді, коли кацапські солдати будуть вбивати і ґвалтувати дітей Франції
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28.02.2024 16:54
+6
слід нагадати отим лівим-правим історію другої світової. коли без особливої крові лягли під гітлера. а коли з допомогою союзників вигнали німців, то стали своїх курв вішати за співпрацю з німцями. гидотніше навіть придумати не можна.
тож як би та лепен не стелилася перед москалями, її все одно чекає один кінець - спочатку її замучать буряти, а потім аж коли все ж раша згине - повісять французи.
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28.02.2024 17:14
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Макрон молодець. А ті Ле Пени, фермери та інші, усвідомлять небезпеку лише тоді, коли кацапські солдати будуть вбивати і ґвалтувати дітей Франції
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28.02.2024 16:54 Відповісти
Ле Пен робить собі політичний капітал на ідіотах і ліваках. Польські фермери - ідіоти і ліваки, на яких робить собі капітал якийсь польській аналог Ле Пен.
Тож не треба ставити їх в один ряд. Якшо піда така гулянка, шо кацапи дійдуть до Франції, то Ле Пен перша звалить куди подалі з заробленими на корисних ідіотах грошима.
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28.02.2024 17:20 Відповісти
"...лідер крайніх лівих Жан-Люк Меланшон заявив, що це "безумство - нацьковувати одну ядерну державу на іншу..." - а державу, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї можна залишити один на один із ворогом, який має ядерну зброю і являється гарантом територіальної цілістності України?
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28.02.2024 16:55 Відповісти
Тут ще характерно як журнашлюхи зібрали думки маргінальних поців, типу оцього чма, та видали це все за думку "Франції"...
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28.02.2024 17:50 Відповісти
к чести франции могу сказать, что не они нас разоружали
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29.02.2024 00:13 Відповісти
Тиск з Дудою вже очолили, обісралися на старті
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28.02.2024 17:02 Відповісти
слід нагадати отим лівим-правим історію другої світової. коли без особливої крові лягли під гітлера. а коли з допомогою союзників вигнали німців, то стали своїх курв вішати за співпрацю з німцями. гидотніше навіть придумати не можна.
тож як би та лепен не стелилася перед москалями, її все одно чекає один кінець - спочатку її замучать буряти, а потім аж коли все ж раша згине - повісять французи.
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28.02.2024 17:14 Відповісти
спочатку її замучать буряти, а потім аж коли все ж раша згине - повісять французи.

👍👍👍👍
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28.02.2024 17:17 Відповісти
А шо ? ***** больше трубку не поднимает ? И обещаных жаб с мокшанских болот не отдал ?
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28.02.2024 17:30 Відповісти
Хто далекобійні ракети надасть - той і очолить!
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28.02.2024 17:32 Відповісти
а казали, шо макрон - без яєць. виявилося - то французи без яєць.
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28.02.2024 17:35 Відповісти
Може-б тепер Макрон був би нагато кращим від цієі урсуди і змінив би хід війни ,але історія твориться заможними на даний час ''прищами,, євроспільноти!
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28.02.2024 17:40 Відповісти
Всі європіди, за винятком хіба що Британії, з переповнений памперсами відхрещуються від заяви Макрона...
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28.02.2024 17:52 Відповісти
Макрон на много младше этих всех беспонтовых пердунов и решил брать быка за рога. (но это не точно)
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28.02.2024 20:39 Відповісти
Звісно буде брати. Тільки не бика і не роги. А той самий гидкий тефлон, який кацапи лю'бязно для нього роблять.
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28.02.2024 22:13 Відповісти
Французские военные могли бы обеспечивать безопасность границ Украины, заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь на заседании сената страны.
"Когда мы говорим о французских военных, мы можем говорить о солдатах, занимающихся обучением, защитой "земля-воздух" или защитой ряда границ", - сказал он.
---
Кхм... милая сердцу Франция реально размышляет над такими схемами? В это прямо трудно поверить...
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28.02.2024 21:36 Відповісти
что же произошло, что Макрона вдруг так переклинило?? 2 года сопли жевал....
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29.02.2024 00:14 Відповісти
 
 