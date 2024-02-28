Макрон хоче очолити Європу щодо питання України, проте Франція може йому цього не дозволити, - Politico

Війна РФ проти України для французів не є великим цивілізаційним зіткненням за демократію і свободу Європи.

Про це йдеться в матеріалі Politico, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, оскільки щодо західної військової допомоги Україні зберігається невизначеність, Макрон виступив із бойовим закликом переломити ситуацію, заявивши журналістам, що "на карту поставлено Європу".

"Виникає питання: як далеко Макрон справді готовий зайти цього разу? Зрештою, його попередня піднесена риторика щодо України не була підкріплена діями. Найважливіше: чи зможе він сподіватися на успіх як лідер Заходу, якщо йому не вдасться залучити Францію", - пише Politico.

Читайте: США не будуть відправляти війська воювати в Україну, - Білий дім

Проти Макрона об'єдналися всі опозиційні сили Франції. Так, ультраправа Марін Ле Пен вже засудила його твердження, що введення західних військ на територію України "не повинно бути виключене", як гру з "життями дітей (Франції. - Ред.)". Л

А лідер крайніх лівих Жан-Люк Меланшон заявив, що це "безумство - нацьковувати одну ядерну державу на іншу". Соціалістична партія і консервативна партія "Республіканці" також засудили "демонстрацію м’язів" французького президента.

Ці аргументи знаходять відгук у французьких виборців. 27 лютого новинні канали обговорювали те, чи варто Франції готуватися до війни з Росією. І відповідь була - "ні".

Найбільший виклик для Макрона полягає в тому, що його амбіції не відповідають панівним настроям Франції щодо України, зазначає видання. Війна РФ проти України для французів не є великим цивілізаційним зіткненням за демократію і свободу Європи, якою вона видається країнам, що все ще зберігають гіркі спогади про правління Росії.

Також читайте: Пропозиція Макрона надіслати в Україну війська НАТО відкриває "лякаючий сценарій", - Ватикан

Politico зазначає, що останні соціологічні опитування свідчать про те, що симпатії до України у Франції ледь помітні й стрімко зменшуються.

Так, опитування інституту IFOP показує, що 58% французів мають позитивне враження про Україну, що на 24 пункти менше, ніж на початку повномасштабного вторгнення РФ. І тільки 62% громадян Франції підтримують санкції проти Росії, порівняно з 72% два роки тому.

"Впливові й дедалі впертіші французькі фермери - ще один серйозний політичний біль для Макрона. Дешева українська курятина і зерно стали одними з причин їхнього гніву, і їхні (протестів. - Ред.) лідери тиснуть на Макрона, щоб той обмежив імпорт", - підсумувало видання.

Читайте: Зеленський про пропозицію Макрона щодо військ НАТО в Україні: Будь-які пропозиції будуть хорошими, якщо вони посилять Україну

Пропозиція Макрона щодо військ НАТО в Україні

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив на робочій зустрічі близько 20 європейських лідерів, що НАТО міг би відправити війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.

Про свій намір не відправляти війська до України заявили США, Німеччина, Швеція, Чехія, Польща, Бельгія, Іспанія та Італія.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

Прессекретар президента РФ Путіна Пєсков заявив, що якщо війська НАТО будуть на території України, війна Росії з НАТО є неминучою.

Також читайте: Європейські країни повинні бути готові до можливого нападу РФ через кілька років, - Макрон