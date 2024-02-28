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Усі освітні заклади країни на захід від Києва мають вийти в офлайн до вересня, - МОН

школа

Усі освітні заклади країни, розміщені на захід від Києва, мають до вересня вийти у формат навчання офлайн. Хоча в багатьох випадках це означатиме необхідність переходити на кілька змін, навчання вечорами.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням "Інтерфакс-Україна", про це в ефірі національного телемарафону заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

"Ми зараз рухаємося тим способом, щоб усі, хто є, умовно кажучи, на захід від Києва, всі заклади, мають до вересня вийти в офлайн, однозначно всі", - сказав він.

За словами Винницького, в багатьох випадках це означатиме необхідність переходити на кілька змін, навчання вечорами, але офлайн-навчання для Міносвіти є пріоритетом.

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Водночас він наголосив, що на сьогодні немає можливості це реалізувати у прифронтових областях, зокрема в Харківській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській областях, де складна безпекова ситуація через російські обстріли.

Також читайте: Унаслідок війни в Україні повністю зруйновано 400 закладів освіти

Автор: 

школа (2214) Міносвіти (1414) навчання (582) дистанційне навчання (134)


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Топ коментарі
+13
вийти в офлайн.. Почему нельзя по-человечески сказать, например, очное обучение. Вообще офлайн буквально означает отсутствие связи.
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28.02.2024 17:21
+10
По-человечески это у людей. А у клованов - по приколу
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28.02.2024 17:23
+7
Невідомо, що буде через місяць-другий в країні, а вони вже виставляють вимоги на вересень ...
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28.02.2024 17:02
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Невідомо, що буде через місяць-другий в країні, а вони вже виставляють вимоги на вересень ...
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28.02.2024 17:02 Відповісти
Половина київської обл (чернігівської і тд)буде оф, а половина он?
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28.02.2024 17:03 Відповісти
А укрытия уже во всех школах сделали? Или прокукарекали, а там хоть солнце не вставай?
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28.02.2024 17:08 Відповісти
Бідося, і ти оце сьогодні зареєструвалося щоб нам про це розказати?
кАААк пААААгодк в мААААцквє?
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28.02.2024 17:25 Відповісти
может и раньше так было, сейчас просто у родителей есть больше времени посмотреть что, собственно, происходит и попробовать лично этих "чад" воспитать\проконтролировать, а не претензии к педагогам выставлять по факту.
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28.02.2024 19:39 Відповісти
вийти в офлайн.. Почему нельзя по-человечески сказать, например, очное обучение. Вообще офлайн буквально означает отсутствие связи.
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28.02.2024 17:21 Відповісти
По-человечески это у людей. А у клованов - по приколу
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28.02.2024 17:23 Відповісти
Карантин, а потім війна привчили нас до онлайну. І зараз я на прикладі своїх онуків бачу, що це цілком непогана річ. Читати, писати, рахувати навчаться, а більше не кожному й потрібно. До речі, в Австралії навчання онлайн провоиться вже років 100, ще й інтернету ніякого не було, а тільки радіозв'язок.
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28.02.2024 19:24 Відповісти
Офлайн (offLine) - лінія вимкнута, зв`язок відсутній, а вони збираються дітей вчити.
Ні, коли таке заявляє яка-небудь вчителька з далекого села, то ще якось можна пояснити, людина дуже далека від цих термінів і понять, хоча, сьогодні таку знайти то вже, напевно, нереально. Але коли таку херню городить цілий заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький, відверто кажучи, за таку освіту стає таки страшнувато.
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28.02.2024 20:05 Відповісти
 
 