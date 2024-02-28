Усі освітні заклади країни на захід від Києва мають вийти в офлайн до вересня, - МОН

Усі освітні заклади країни, розміщені на захід від Києва, мають до вересня вийти у формат навчання офлайн. Хоча в багатьох випадках це означатиме необхідність переходити на кілька змін, навчання вечорами.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням "Інтерфакс-Україна", про це в ефірі національного телемарафону заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

"Ми зараз рухаємося тим способом, щоб усі, хто є, умовно кажучи, на захід від Києва, всі заклади, мають до вересня вийти в офлайн, однозначно всі", - сказав він.

За словами Винницького, в багатьох випадках це означатиме необхідність переходити на кілька змін, навчання вечорами, але офлайн-навчання для Міносвіти є пріоритетом.

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Водночас він наголосив, що на сьогодні немає можливості це реалізувати у прифронтових областях, зокрема в Харківській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській областях, де складна безпекова ситуація через російські обстріли.

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