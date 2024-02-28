Усі освітні заклади країни на захід від Києва мають вийти в офлайн до вересня, - МОН
Усі освітні заклади країни, розміщені на захід від Києва, мають до вересня вийти у формат навчання офлайн. Хоча в багатьох випадках це означатиме необхідність переходити на кілька змін, навчання вечорами.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням "Інтерфакс-Україна", про це в ефірі національного телемарафону заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.
"Ми зараз рухаємося тим способом, щоб усі, хто є, умовно кажучи, на захід від Києва, всі заклади, мають до вересня вийти в офлайн, однозначно всі", - сказав він.
За словами Винницького, в багатьох випадках це означатиме необхідність переходити на кілька змін, навчання вечорами, але офлайн-навчання для Міносвіти є пріоритетом.
Водночас він наголосив, що на сьогодні немає можливості це реалізувати у прифронтових областях, зокрема в Харківській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській областях, де складна безпекова ситуація через російські обстріли.
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Ні, коли таке заявляє яка-небудь вчителька з далекого села, то ще якось можна пояснити, людина дуже далека від цих термінів і понять, хоча, сьогодні таку знайти то вже, напевно, нереально. Але коли таку херню городить цілий заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький, відверто кажучи, за таку освіту стає таки страшнувато.