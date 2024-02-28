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Новини Допомога Україні
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Міноборони Великої Британії спростувало слова Шольца про допомогу Україні у наведенні ракет Storm Shadow

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У Міністерства оборони Великої Британії спростували заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо допомоги Україні від Британії та Франції у наведенні далекобійних ракет Storm Shadow.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Використання Україною Storm Shadow і процеси їх наведення є справою Збройних сил України. Сполучене Королівство разом з іншими союзниками надає Україні низку обладнання, щоб допомогти їй протистояти незаконній та неспровокованій агресії Росії", - сказав речник міноборони Британії.

Також зазначається, що використання Україною надісланої зброї дальнього радіусу дії було "основоположним для захисту її території". Вона "змінила стратегічну картину, успішно вчиняючи тиск на російські сили та їхню логістику та маршрути постачання".

Раніше речник прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака заявив журналістам, що Сполучене Королівство має "невелику кількість особового складу в країні, який підтримує Збройні сили України, зокрема для медичної підготовки". Міністерство оборони країни відмовилося надати подробиці, водночас зазначивши, що Велика Британія продовжує тренувати українських військових.

"Ми не плануємо, щоб війська Великої Британії воювали разом із Збройними силами України, але ми продовжуємо активно співпрацювати з союзниками та партнерами щодо того, як найкраще підтримати Україну", - додали в міністерстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шольц виступив проти поставки ракет Taurus Україні: "Це може призвести до участі у війні"

Автор: 

Велика Британія (5602) крилаті ракети (1073) Шольц Олаф (1137)


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Топ коментарі
+12
Мало того що сам Тауруси не дає то ще й іншим шкодить .
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28.02.2024 17:53
+10
Можно подумать шо все фрицевские консервы вздулись.
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28.02.2024 17:22
+8
Шольц сцикло.
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28.02.2024 17:23
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Можно подумать шо все фрицевские консервы вздулись.
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28.02.2024 17:22 Відповісти
При тому статевим шляхом...
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28.02.2024 18:46 Відповісти
Шольц сцикло.
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28.02.2024 17:23 Відповісти
Ця курва Шольц, мало що сам не допомагае перемогти ху&ла,

так ще і Великоі Британії шкодить?!

Я розумію чому- заздрить UK бо вона фактичний лідер ЕС, а не Німетчина.
Хоча UK офіційно вийшла із ЕС.
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28.02.2024 17:44 Відповісти
вумериканцю, щось тебе сьогодні попердолило, все гуано вилізло, що так довго приховував?
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28.02.2024 18:25 Відповісти
Та тебе кожного дня пердолить, і нічого. Не пий морковний сік.
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28.02.2024 19:19 Відповісти
критичні дні? перетерпи тварина.
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28.02.2024 19:21 Відповісти
бачиш, як тебе штормить. Попий зеленку.
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28.02.2024 19:30 Відповісти
зебіл, не пий те, що для зовнішнього використання... Хоча, тобі ж смакує?
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28.02.2024 19:35 Відповісти
Купила мама мені коня
Але ж задньої ноги у нього нема,
А що замість той ноги у нього було.
Про це Ніколи не дізнається ні хто.
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28.02.2024 17:28 Відповісти
Для чого це Шольцу - вже ж був наладився
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28.02.2024 17:32 Відповісти
А газпром часом не відкрив ще одну вакансію члена наглядової ради?
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28.02.2024 18:48 Відповісти
Бритам респект, що не словом, а ділом.
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28.02.2024 17:46 Відповісти
Мало того що сам Тауруси не дає то ще й іншим шкодить .
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28.02.2024 17:53 Відповісти
Щоб не писали про Шольца, а реально німці е найбільшими спонсорами України на данному етапі війни. Це я нагадую дипломатам, один із них обізвав Шольці ковбаскою, а німці у відповідь, на той момент прислали Україні допомоги в вигляді 5 тищ касок.
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28.02.2024 17:58 Відповісти
Не всі німці однаково притомні. Шольц - найбільше гальмо німецької допомоги.
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28.02.2024 18:08 Відповісти
3/4 депутатів Бундестага проголосували проти передачі Таурасів. Шольц особистої участі в голосуванні не приймав.
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28.02.2024 19:54 Відповісти
А ми ще сподіваємося на ''тауруси'' від німців. Вони ж он британцям дорікають за те що вони допомагають ЗСУ з своїми ракетами справитися.
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28.02.2024 18:09 Відповісти
немає там надійної послиці... Всі сподівання на Безуглу, але у ВР воно незамінна корабельна піхта...
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28.02.2024 18:28 Відповісти
Возможности наводить есть только у американцев, при всем уважении к остальным.
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28.02.2024 18:29 Відповісти
Ракети як оті журавлики - летять-летять... Де та як треба.
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28.02.2024 18:43 Відповісти
Ссучився Шульц...До ***** в койку запригнув.
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28.02.2024 18:44 Відповісти
Куколди і імпотенти.

Давай сраний цензор бань мене.

Ми ж вільна країна, вільних людей.

Вам насрати на мою точку зору, а мені насрати на ваші патякання, що у мене є обовязки перед цією країною.
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28.02.2024 18:51 Відповісти
Да успаГойся , нах ты кому нужен
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28.02.2024 19:51 Відповісти
Ой не так, британці, не так треба. Пошліть Шольца за руцьким крейсером Мацква. На бріфінг до крабів.
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28.02.2024 19:10 Відповісти
Сам не гам, й іншим не дам.
Чи як писав про шольців великий іспанець- собака на сіні.
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28.02.2024 19:52 Відповісти
Как же противно смотреть на эту гнусную и дешёвую возню даже у сильных стран ЕС!? Как мыши полудохлые! Постепенно как бы вылазит, что Тремпель за океаном прав был, когда упрекал за хитрожопую политику нести расходы на оборону НАТО по системе---,,Это мне, и это мне---а это тебе и всё время тебе,,. Как же тяжко воевать, когда у тебя за спиной никто не стоит---даже для мебели, как статист. Где то и когда то мы опять не туда повернули. Не тех запрягли.
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28.02.2024 20:59 Відповісти
да некого запрягать. Все сс*чились до невозможности, есть конечно нормальные страны (типа Балтии, Чехии), но они погоды не делают((
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29.02.2024 00:10 Відповісти
Цей шольц рідкісне паскудисько, він доводить це кожного дня. Бідна німецька держава, якщо такі відверті їївороги обираються на найвищі державні посади.
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28.02.2024 22:22 Відповісти
Господи, дядьку Шольц, ти вже якось визначся, чи ти за білих, чи ти за красних 😡 Якось штормить його не по дитячому, штурляє в протилежні боки: то - дам, то - не дам, то - дам, але не вам. Таке враження, що або він на такій же стадії маразму, як і пуйло, або щось таки вживає незаконне. Кажуть, що у наркоманів так само зненацька змінюється настрій, в залежності від його самопочуття 🤔
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29.02.2024 14:43 Відповісти
 
 