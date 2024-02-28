Міноборони Великої Британії спростувало слова Шольца про допомогу Україні у наведенні ракет Storm Shadow

У Міністерства оборони Великої Британії спростували заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо допомоги Україні від Британії та Франції у наведенні далекобійних ракет Storm Shadow.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Використання Україною Storm Shadow і процеси їх наведення є справою Збройних сил України. Сполучене Королівство разом з іншими союзниками надає Україні низку обладнання, щоб допомогти їй протистояти незаконній та неспровокованій агресії Росії", - сказав речник міноборони Британії.

Також зазначається, що використання Україною надісланої зброї дальнього радіусу дії було "основоположним для захисту її території". Вона "змінила стратегічну картину, успішно вчиняючи тиск на російські сили та їхню логістику та маршрути постачання".

Раніше речник прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака заявив журналістам, що Сполучене Королівство має "невелику кількість особового складу в країні, який підтримує Збройні сили України, зокрема для медичної підготовки". Міністерство оборони країни відмовилося надати подробиці, водночас зазначивши, що Велика Британія продовжує тренувати українських військових.

"Ми не плануємо, щоб війська Великої Британії воювали разом із Збройними силами України, але ми продовжуємо активно співпрацювати з союзниками та партнерами щодо того, як найкраще підтримати Україну", - додали в міністерстві.

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