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Бельгія виділить 200 млн євро на чеську ініціативу щодо боєприпасів для України

боєприпаси,155-м

200 мільйонів євро виділить Бельгія на ініціативу Чехії щодо швидкої доставки в Україну сотень тисяч артилерійських снарядів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережі Х повідомив премʼєр-міністр Бельгії Александер Де Кроо, передає Укрінформ.

"Ми ніколи не зможемо зрівнятися з тими жертвами, на які Україна йде щодня. Але ми можемо дати Президенту Зеленському те, що він просить – більше зброї для захисту від російського агресора. Бельгія профінансує чеську ініціативу на 200 мільйонів євро", – написав він.

Як зазначив Де Кроо, більше боєприпасів надійде до України протягом наступних тижнів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15 країн готові долучитися до ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України за межами Європи, - прем’єр Чехії Фіала

Раніше повідомлялося, що прем’єр Чехії Фіала зазначав, що 15 країн готові долучитися до ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України за межами Європи, - прем’єр Чехії Фіала

Зокрема, до ініціативи Чехії приєднається Канада та виділить 30 млн канадських доларів (близько 23 млн дол. США) на закупівлю боєприпасів для України поза межами НАТО.

Нідерланди виділяють понад 100 млн євро на цю ініціативу.

Автор: 

Бельгія (412) боєприпаси (2277) Чехія (1615)


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Та не треба.
Ви ж ЗЄрмаку бізнес руйнуєте. Воно купляє снаряди для ЗСУ по 4 тис. баксів, а ви по 1,9 тис. баксів.

Це ж чистий демпінг у 2 рази!!!
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28.02.2024 18:07 Відповісти
Куда только смотрит роспотребнадзор!
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28.02.2024 18:13 Відповісти
Дякуємо бельгійському народу ,але чому не вкладають гроші українські олігархи, чи вони тільки для того що б грабувати Україну,а допомагати в цей складний час їх не стосуєтся ?
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28.02.2024 18:19 Відповісти
Дякуємо.
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28.02.2024 19:19 Відповісти
как тебе такое , Бидон ?
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28.02.2024 20:31 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/28/7444206/ ЕС окончательно одобрил четырехлетний план с 50 млрд евро для Украины
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28.02.2024 20:32 Відповісти
Дякую)))
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28.02.2024 21:15 Відповісти
 
 