Бельгія виділить 200 млн євро на чеську ініціативу щодо боєприпасів для України

200 мільйонів євро виділить Бельгія на ініціативу Чехії щодо швидкої доставки в Україну сотень тисяч артилерійських снарядів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережі Х повідомив премʼєр-міністр Бельгії Александер Де Кроо, передає Укрінформ.

"Ми ніколи не зможемо зрівнятися з тими жертвами, на які Україна йде щодня. Але ми можемо дати Президенту Зеленському те, що він просить – більше зброї для захисту від російського агресора. Бельгія профінансує чеську ініціативу на 200 мільйонів євро", – написав він.

Як зазначив Де Кроо, більше боєприпасів надійде до України протягом наступних тижнів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15 країн готові долучитися до ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України за межами Європи, - прем’єр Чехії Фіала

Раніше повідомлялося, що прем’єр Чехії Фіала зазначав, що 15 країн готові долучитися до ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України за межами Європи, - прем’єр Чехії Фіала

Зокрема, до ініціативи Чехії приєднається Канада та виділить 30 млн канадських доларів (близько 23 млн дол. США) на закупівлю боєприпасів для України поза межами НАТО.

Нідерланди виділяють понад 100 млн євро на цю ініціативу.