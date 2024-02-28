Україна і Польща провели переговори, опція закриття кордону не згадувалась, - торгпред Качка
Представники урядів України та Польщі 28 лютого провели переговори про розблокування кордону.
Про це повідомив торговий представник України Тараса Качка, інформує Цензор.НЕТ.
"4 години дуже насичених переговорів з Міністрами розвитку і технології Польщі Кшиштофем Гетманем і сільського господарства Чеславем Шєкєрським. Ми змогли знайти спільну мову і працюємо над конструктивним рішенням як розблокувати кордон і врахувати інтереси фермерів Польщі і України. Це не просто, але можливо", - повідомив Качка.
Він наголосив, що за всі 4 години переговорів опція закриття кордону не згадувалась.
"Припинити навіть на день торгівлю, яка в річних параметрах становить 11,7 млрд доларів (а за полською статистикою навіть більше) - це надто болісно. Не кажучи вже про транзит, який є життєво важливим для України. Поки без деталей, але конструктивне рішення можливе", - зазначив торгпред України.
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Друга Угорщина.
ПОЛЬСЬКИЙ ФЕРМЕР НА 30-50 ГА МОЖЕ СОБІ ДОЗВОЛИТИ ХОРОШУ ТЕХНІКУ А УКРАЇНСЬКИЙ ФЕРМЕР НА ТАКИХ ГЕКТАРАХ ОБРОБЛЯЄ НА ЩЕ КОЛГОСПНОМУ МТЗ
По перше Україна нічого не порушувала - зерно дозволив ввозити ЕС на всю його митну територію, в яку Польща теж входить.
Україні дозволили продавати зерно будь де в ЕС, ніякі бариги вночі полякам нічого не перевантажували. Коли почалося ниття що наше зерно дешевше, Україна припинила продавати в Польщі, хоча мала повне право, і зерно пішло тільки транзитом.
Тепер уйопкам вже й транзит заважає бо витісняє поляків з німецьких і т.д. ринків.
Перш ніж відкривати хавло, поцікавтесь питанням...
закриттярозблокування пунктів пропуску на кордоні не згадуваласьрозглядалася...
Зрозуміло, що якийсь сторож Лісового кладовище обурений такою "величезною" зарплатою...
772 272 грн. Автомобіль легковий Ford Focus 2013.
https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/90637473-0196-4387-a471-1d85bf152561/
Просто ж є місяці з віплатою відпускних, мат. допомоги на оздоровлення і т.д. А чиста зп там 1000-1200 євро...
Ви кацап чи корисний дурень? Вже не в перше читаю ваші провокативні заклики.
Польща втратила б від закриття українського ринку набагато більше. 7 млрд доларів офіційних + стільки ж контрабандних. Це солідна сума.