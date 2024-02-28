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Україна і Польща провели переговори, опція закриття кордону не згадувалась, - торгпред Качка

польща,німеччина

Представники урядів України та Польщі 28 лютого провели переговори про розблокування кордону.

Про це повідомив торговий представник України Тараса Качка, інформує Цензор.НЕТ.

"4 години дуже насичених переговорів з Міністрами розвитку і технології Польщі Кшиштофем Гетманем і сільського господарства Чеславем Шєкєрським. Ми змогли знайти спільну мову і працюємо над конструктивним рішенням як розблокувати кордон і врахувати інтереси фермерів Польщі і України. Це не просто, але можливо", - повідомив Качка.

Він наголосив, що за всі 4 години переговорів опція закриття кордону не згадувалась.

"Припинити навіть на день торгівлю, яка в річних параметрах становить 11,7 млрд доларів (а за полською статистикою навіть більше) - це надто болісно. Не кажучи вже про транзит, який є життєво важливим для України. Поки без деталей, але конструктивне рішення можливе", - зазначив торгпред України.

Також читайте: Польща може тимчасово повністю закрити кордон для товарів з України, - Туск

Автор: 

кордон (4773) Польща (8523) Качка Тарас (126)


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Топ коментарі
+9
Як ви заіпали свиноголові дебіли.
По перше Україна нічого не порушувала - зерно дозволив ввозити ЕС на всю його митну територію, в яку Польща теж входить.
Україні дозволили продавати зерно будь де в ЕС, ніякі бариги вночі полякам нічого не перевантажували. Коли почалося ниття що наше зерно дешевше, Україна припинила продавати в Польщі, хоча мала повне право, і зерно пішло тільки транзитом.
Тепер уйопкам вже й транзит заважає бо витісняє поляків з німецьких і т.д. ринків.
Перш ніж відкривати хавло, поцікавтесь питанням...
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28.02.2024 19:28
+5
Нехай ця ****** Качка розповість з чого саме почались проблеми,про те,як зерно скидували а Польщі і хер ложили на прохання так не робити.Власні інтереси перемогли державні,а тепер бігають обисрані у всьому поляків звинувачують.
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28.02.2024 18:53
+3
Туск дружбан трампона. Він повністю ліг під патлатого. Тому вважайте Польща діє на користь разєї.
Друга Угорщина.
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28.02.2024 18:51
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Хтось триндить, або Качка або Туск.
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28.02.2024 18:49 Відповісти
Туск дружбан трампона. Він повністю ліг під патлатого. Тому вважайте Польща діє на користь разєї.
Друга Угорщина.
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28.02.2024 18:51 Відповісти
ПМС явище тимчасове.Все буде добре
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28.02.2024 18:54 Відповісти
Не буває нічого більш постійного, ніж тимчасове.
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28.02.2024 19:06 Відповісти
Вітаю, Ви збрехали, Туск не є другом Трампа, а от Дуда та Моравецький дійсно друзі Трампа.
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28.02.2024 19:29 Відповісти
чесно - я в них не розбираюсь
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28.02.2024 19:58 Відповісти
Нехай ця ****** Качка розповість з чого саме почались проблеми,про те,як зерно скидували а Польщі і хер ложили на прохання так не робити.Власні інтереси перемогли державні,а тепер бігають обисрані у всьому поляків звинувачують.
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28.02.2024 18:53 Відповісти
ПРОБЛЕМА В НАШИХ ЗЕРНОТРЕЙДЕРАХ ТИПУ ВАРЕВСЬКОГО ТА ХОМУТИННИКА ЯКІ ЗА БЕЗЦІНЬ СКУПЛЯЮТЬ УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО ВИВОЗЯТЬ А ВИРУЧКУ В ДЕРЖАВУ НЕ ПОВЕРТАЮТЬ .. А ПОТІМ УРЯД ЇМ ПОВЕРТАЄ ПДВ.. А СЕЛЯНАМ ДУЛЯ З МАСЛОМ...

ПОЛЬСЬКИЙ ФЕРМЕР НА 30-50 ГА МОЖЕ СОБІ ДОЗВОЛИТИ ХОРОШУ ТЕХНІКУ А УКРАЇНСЬКИЙ ФЕРМЕР НА ТАКИХ ГЕКТАРАХ ОБРОБЛЯЄ НА ЩЕ КОЛГОСПНОМУ МТЗ
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28.02.2024 18:59 Відповісти
Як ви заіпали свиноголові дебіли.
По перше Україна нічого не порушувала - зерно дозволив ввозити ЕС на всю його митну територію, в яку Польща теж входить.
Україні дозволили продавати зерно будь де в ЕС, ніякі бариги вночі полякам нічого не перевантажували. Коли почалося ниття що наше зерно дешевше, Україна припинила продавати в Польщі, хоча мала повне право, і зерно пішло тільки транзитом.
Тепер уйопкам вже й транзит заважає бо витісняє поляків з німецьких і т.д. ринків.
Перш ніж відкривати хавло, поцікавтесь питанням...
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28.02.2024 19:28 Відповісти
Це ж якою теба бути безхребетною ганчіркою? Ляхи об тебе ноги витирають, а ти в захваті стогнеш від щастя як ганчірка для витирання ніг.
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28.02.2024 21:26 Відповісти
Качка наголосив, що за всі 4 години переговорів опція закриття розблокування пунктів пропуску на кордоні не згадувалась розглядалася...
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28.02.2024 18:57 Відповісти
А где Зеленский, который едет на границу? Кони в бричке не были подкованы? Очередной передоз? Или оно опять хочет в Оман?
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28.02.2024 18:57 Відповісти
Не треба так приймати все в штики, треба прийняти взаємно прийнятні рішення, особливо по сільськогосподарській продукції. Може на деякий час припинити транспортування через Польщу, щоб розблокувати кордон. А винні в йому наші і польські недобросовісні ділки, для яких гроші будь якою ціною витісняють прийняті правила і домовленості
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28.02.2024 18:59 Відповісти
Відведіть від кордону зернотрейдерів (вони бойкотують весь трафік з Європою СВІДОМО). Приберіть фури кілометрів на 50 від кордону. Водії класні фахівці для БТР (ой завалять мене матюками).
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28.02.2024 18:59 Відповісти
До речі так, якщо працював на совкових тягачах - готовий мехвод. А якщо ні, буде на бредлі ганяти. Сумно точно не буде.
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28.02.2024 19:04 Відповісти
Якось довелося працювати з Тарасом, він тоді був у команді Лани Зеркаль. Слід зазначити, профі найвищого рівня.
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28.02.2024 19:02 Відповісти
Не видно профи, не видно. К сожалению....
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28.02.2024 19:15 Відповісти
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28.02.2024 19:56 Відповісти
Зп 4+ тис євро не багато для заступника міністра, принаймні особисто так вважаю.
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29.02.2024 16:13 Відповісти
Якщо співвідносити з чим? З якою зарплатою?
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29.02.2024 17:05 Відповісти
Наприклад з зарплаток керівника компанії відповідного розміру (500-1000 працівників).
Зрозуміло, що якийсь сторож Лісового кладовище обурений такою "величезною" зарплатою...
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01.03.2024 10:31 Відповісти
Щоб припинити цей безглуздій спір, давайте поглянемо на декларацію Качки за минулий рік:
772 272 грн. Автомобіль легковий Ford Focus 2013.
https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/90637473-0196-4387-a471-1d85bf152561/
Просто ж є місяці з віплатою відпускних, мат. допомоги на оздоровлення і т.д. А чиста зп там 1000-1200 євро...
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01.03.2024 10:42 Відповісти
"Він наголосив, що за всі 4 години переговорів опція закриття кордону не згадувалась" хочу спросить одесским вопросом . Так а за што были переговоры? Посидеть, пошелестеть, немного прогуляться и и сказать каждый сам за себя?
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28.02.2024 19:13 Відповісти
Всеодно бачачи, яка антиукраїнська пропаганда у Польщі, українці мають відказатись купувати польські товари!
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28.02.2024 19:19 Відповісти
Точно. А ще заблокувати кордон. Щоб жодна машина чи потяг не змогли завезти з Польщі в Україну зброю чи відремонтовану військову техніку.
Ви кацап чи корисний дурень? Вже не в перше читаю ваші провокативні заклики.
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28.02.2024 19:59 Відповісти
Ну то йди ляхам сраку прлижи або своїй химері помолись, нікчема.
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28.02.2024 21:29 Відповісти
*полижи
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28.02.2024 21:34 Відповісти
Сциканули поляки. Я казав, що на понт беруть. Хоча ще не вечір...
Польща втратила б від закриття українського ринку набагато більше. 7 млрд доларів офіційних + стільки ж контрабандних. Це солідна сума.
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28.02.2024 19:21 Відповісти
Чесно кажучи я б хотів взаємне закриття перевезень товарів українського та польського виробництва. На декілька місяців. Хоч би побачили реальні цифри.
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28.02.2024 20:31 Відповісти
Ще треба прибрати бариг на кордоні, які за кеш пропускають без розмитнення буси із контрабандою. То для польщі був би справжній економічний шок.
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28.02.2024 21:31 Відповісти
Фізичні зауваження?
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28.02.2024 21:36 Відповісти
Від того, що в українських магазинах не буде польських товарів, все одно нічого трагічного не відбудеться. Бо вся польська продукція іде контарбандою в Україну , тобто за ввезення і продаж польського барахла український бюджет нічого не отримує.
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28.02.2024 21:35 Відповісти
Отримує мінус від вимивання коштів.
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28.02.2024 21:38 Відповісти
А що там з краденим українським зерном яке москалі продають полякам за безцін і за це віддячують кацапам блокадою українського зерна
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29.02.2024 07:30 Відповісти
 
 