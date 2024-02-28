Україна і Польща провели переговори, опція закриття кордону не згадувалась, - торгпред Качка

Представники урядів України та Польщі 28 лютого провели переговори про розблокування кордону.

Про це повідомив торговий представник України Тараса Качка, інформує Цензор.НЕТ.

"4 години дуже насичених переговорів з Міністрами розвитку і технології Польщі Кшиштофем Гетманем і сільського господарства Чеславем Шєкєрським. Ми змогли знайти спільну мову і працюємо над конструктивним рішенням як розблокувати кордон і врахувати інтереси фермерів Польщі і України. Це не просто, але можливо", - повідомив Качка.

Він наголосив, що за всі 4 години переговорів опція закриття кордону не згадувалась.

"Припинити навіть на день торгівлю, яка в річних параметрах становить 11,7 млрд доларів (а за полською статистикою навіть більше) - це надто болісно. Не кажучи вже про транзит, який є життєво важливим для України. Поки без деталей, але конструктивне рішення можливе", - зазначив торгпред України.

Також читайте: Польща може тимчасово повністю закрити кордон для товарів з України, - Туск