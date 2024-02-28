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Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки не підтримав блокування рахунків та електронні повістки у законопроєкті про мобілізацію, - Фріз

повістка

У Верховній Раді Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки продовжив сьогодні роботу з підготовки до другого читання законопроєкту про мобілізацію.

Про результати по розглянутих за два дні напрямках повідомила народний депутат з фракції "ЄС" Ірина Фріз, інформує Цензор.НЕТ.

Комітет не підтримав:

  • Обмеження щодо виїзду за кордон
  • Блокування рахунків
  • Електронні повістки
  • Електронний кабінет як обов’язок, але підтримав як право, тобто можливість для військовозобов’язаних, резервістів та призовників використовувати цей механізм для оновлення данних тощо
  • Зниження віку з 27 до 25, адже є ухвалений ВР закон, який вже майже рік не підписано.

Члени Комітету не дійшли згоди щодо обмеження консульських послуг- голоси розділились 50/50. Депутати будуть працювати над цим питанням під час розгляду правок. 

Під час засідання Комітету за участі голови Комітету соцполітики Галини Третьякової, голови Комітету охорони здоров’я Михайла Радуцького, міністра соцполітики та заступника МОЗ обговорили питання звільнення від призову під час мобілізаціі. Підтримано звільнення:

  • тих, у кого на утриманні троє і більше дітей, крім тих, в кого заборгованість по сплаті аліментів;
  • опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;
  • опікуни особи, яка визнана судом недієздатною;
  • члени сім’ї І та ІІ ступеню споріднення особи з інвалідністю І та ІІ групи;

Депутати наголосили на необхідності врегулювати питання звільнення від мобілізаціі осіб, на утриманні яких знаходяться хворі, які потребують постійного догляду. Врегулювання питання для інвалідів ІІІ групи - принципове питання, адже маємо тисячі звернень від громадян щодо цієї норми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Е-кабінет військовозобов’язаного готовий на 40-50%, він запрацює після підписання закону про мобілізацію, - Міноборони

Фріз зазначає, що наполягала на знятті 50% бронювання для держслужбовців категорії "Б", "В" та поверненнюя до чинної редакції, що також вже підтримує і Мінеконом і МО. Комітет підтримав першу редакцію, це питання буде вирішуватись під час правок.

Також за участі голови Комітету правоохоронної діяльності Сергія Іонашуса та Керівника Нацполіції і представника МВС було обговорено питання форми залучення поліції до заходів сповіщення за участі ТЦК СП. Також нормативно визначено критеріі бронювання для Нацполіції.

Крім того, Комітет підтримав надання права засудженим особам, які звільнені від відбування покарання з випробуванням бути призваними на військову службу за призовом під час мобілізаціі.

Як зазначається, завтра Комітет продовжує роботу з затвердження напрямків. Після цього перейде до розгляду правок.

Також читайте: 48% призовників не готові мобілізуватися. Їх лякають погані командири, полон та невизначеність строків служби, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

законопроєкт (3598) мобілізація (3068) Фріз Ірина (200) повістка (182)


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Топ коментарі
+9
Нічо, кацапи скоро навалять всім ухилянтам бабла, аби донесли...
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28.02.2024 19:45
+9
А свіжозареєстрованих зеботів мобілізують чи в них бронь?
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28.02.2024 20:07
+8
лисому засцали заблокувати картку?
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28.02.2024 19:25
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амністію вам Путін випише, догонить і ще раз випише
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28.02.2024 22:39 Відповісти
може хватить всіх страшити путлєром? кацапів варто сприймати такими як вони є, огидними немитими і тупими... А от свинособаки і щурі при владі і купа дибілів які на цю владу моляться як на мене більша проблема ніж кацапи... Чи ти з тих що воювати як заповідав кулеба будеш? лопатами
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28.02.2024 22:45 Відповісти


може хватить всіх страшити путлєром?
28.02.2024 22:45

Далі можна було б і не читати. Це ж перед війною зелені іронізували "https://zaxid.net/a_to_putin_napade_n1506093 А то Путін нападе ?"

Доіронізувалися - сьорбай.
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29.02.2024 01:11 Відповісти
яке ж ти хворе тим вашим диванним поцреотизмом... Ну нічого сри собі далі тут в коментарях, а зелена мразота на яку ти жертва лоботомії заслуговує буде деребанити все що може... А ти радуйся що пікетами змогли вибити з ще одного ОДА мізерні кошти на ЗСУ, вір в притулу і молись на стерненка, скоро стругатимеш дрони з того міліарда дерев, якраз підростуть чутка до 25 року.... Всього поганого виповзок
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29.02.2024 01:28 Відповісти
Не пойняв шото, - так оті дніпровські мусора будуть чи не будуть в окопах?
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28.02.2024 20:28 Відповісти
Треба призивати ухилянтів в погонах: прокурорів, поліцаїв, сбушників, дбр, БЕБ, НАБУ і ін. Вони і так на шиї у народа сидять. У нас 1 млн 300 тис Сили оборони!!! Де вони всі??? А так шукають трактористів, які утримують цих дармоїдів і ще захищати їх мають! Просто пипец!!!
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28.02.2024 20:42 Відповісти
То хер ви кого зберете
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28.02.2024 20:43 Відповісти
Ну їм хоча б дійшло, що електронний кабінет як обов'язок і повістки в ньому - повний ідіотизм, хіба що вони кожному потенційному призовнику смартфон видадуть та інтернет оплачуватимуть. А ось як опція - може бути цілком зручним для людей, які від ТЦК не ховаються, але й витрачати кілька годин на поїздку туди часу/бажання не мають.
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28.02.2024 20:49 Відповісти
ну якщо так то до війска можна нікому не йти....і никому ничого за це не буде....наступна зупинка з ціми недолугими популістами капитуляція....
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28.02.2024 20:57 Відповісти
Все законы должны соответствовать Конституции. Даже в военное время. Депутаты напомнили боневтику и ко, что мы всё-таки отличаемся от раши
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28.02.2024 21:17 Відповісти
Конституція обіцяє безоплатну медицину. Ііі ??
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28.02.2024 22:40 Відповісти
З такими правками вас військові з передку, які воюють вже два роки на#уй пошлють, хто їх замінить? хіба що Арахамія на переговорах про капітуляцію в Туреччині
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28.02.2024 21:42 Відповісти
ну ви ж розумієте як в нас проходить мобілізація? довожу до відома якщо ви не знали, ніхто не говорить про якісь там ротації впринципі... Ви можете попробувати замінити когось, але навряд чи вийде, скорше запхають у штурмову бригаду і поляжете хороброю смертю за статки зеленого лайна.
Більшість мобілізованих які мали ''замінити'' тих хто воює, по таксі від 5000 о 13000 вічнозелених, сидять по тилових частинах і *** пінають. Чи ви думаєте що машини наших воєнкомів і членів влк самі по собі появляються? Це не міліон дронів за рік, це не ефімерні речі
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28.02.2024 22:48 Відповісти
"Нада учітивать інтєрєси Кремля" для ОПи це святе, тому і будут тягнути із законом про мобілізацію. Бо інакше х...... не повірить у щирість намірів шапіто.
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28.02.2024 21:57 Відповісти
Польща незабаром почне депортувати всіх чоловіків призовного віку. Думаю словаки, мад'яри, румуни теж почнуть таку практику. Буде багато чоловіків.
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28.02.2024 22:37 Відповісти
Чого б це ?? Це Вам Туск це сказав ?
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28.02.2024 22:41 Відповісти
Ні. По Прямому був сюжет з польским політологом. Вони планують так зробити.
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28.02.2024 22:51 Відповісти
це щось типу наших відосиків з євгенцьом диким? хватить вірити всьому гавну що говорять по тв.... Якщо навіть по мінімуму звернути увагу на залежність польщі від українських робочих рук, то депортувати військовозабов'язаних це вистрілити собі в голову
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29.02.2024 20:48 Відповісти
От би всіх з отої когорти 73% якось спровадити до ТЦК, то ми б "смєлі" усю путінську рать нафік! Хтось зможе їх зараз знайти? Добре ж діло...
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28.02.2024 23:46 Відповісти
Поки цi п#дiки погрожуують блокувати картки - свiдоми громадяне вже встигли
зняти 27 млрд. грвн.
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29.02.2024 08:00 Відповісти
Давайте спробуємо проаналізувати цей псевдо-закон про мобілізацію, і для чого ним нам забивають баки!!!
1) Під шумок цього закону встигли поміняти генштаб і здати авдіївку;
2) Повний провал зовнішньої політики;
3) Шмигаль в кінці березня йде у відставку (по стану здоров'я,, запрацювався бідака), я можу не називати ім'я наступного премєр міністра, думаю всі і так здогадались;
4) Відвернули уваги від відсутності хоть якихось оборонних рубежів;
5) Ну і звісно тотальний деребан тих крихт що лишились у бюджеті!!.
Думаю вони ще кидатимуть гавна на вентилятор поки не придумають як провернути рокіровочку зеЛебобік-Стефанчук-Арахамія-єлдак....
Бо поки адепти секти святої ротації будуть сратись за те, що їхнього знайомого/родича/друга не міняють бо пересічний тракторист дядя вася не мобілізувався, ТЦК під шумок і так гребтимуть людей на м'ясо в бусіки незламності, а Україну по Оманському плану здають.....
Ну плебс хаває, бо жреться кого ж відправити на смерть....
Хотів би як підсумок запитати кожного: ''Що для вас перемога?''
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29.02.2024 20:59 Відповісти
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