Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки не підтримав блокування рахунків та електронні повістки у законопроєкті про мобілізацію, - Фріз

У Верховній Раді Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки продовжив сьогодні роботу з підготовки до другого читання законопроєкту про мобілізацію.

Про результати по розглянутих за два дні напрямках повідомила народний депутат з фракції "ЄС" Ірина Фріз, інформує Цензор.НЕТ.

Комітет не підтримав:

Обмеження щодо виїзду за кордон

Блокування рахунків

Електронні повістки

Електронний кабінет як обов’язок, але підтримав як право, тобто можливість для військовозобов’язаних, резервістів та призовників використовувати цей механізм для оновлення данних тощо

Зниження віку з 27 до 25, адже є ухвалений ВР закон, який вже майже рік не підписано.

Члени Комітету не дійшли згоди щодо обмеження консульських послуг- голоси розділились 50/50. Депутати будуть працювати над цим питанням під час розгляду правок.

Під час засідання Комітету за участі голови Комітету соцполітики Галини Третьякової, голови Комітету охорони здоров’я Михайла Радуцького, міністра соцполітики та заступника МОЗ обговорили питання звільнення від призову під час мобілізаціі. Підтримано звільнення:

тих, у кого на утриманні троє і більше дітей, крім тих, в кого заборгованість по сплаті аліментів;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;

опікуни особи, яка визнана судом недієздатною;

члени сім’ї І та ІІ ступеню споріднення особи з інвалідністю І та ІІ групи;

Депутати наголосили на необхідності врегулювати питання звільнення від мобілізаціі осіб, на утриманні яких знаходяться хворі, які потребують постійного догляду. Врегулювання питання для інвалідів ІІІ групи - принципове питання, адже маємо тисячі звернень від громадян щодо цієї норми.

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Фріз зазначає, що наполягала на знятті 50% бронювання для держслужбовців категорії "Б", "В" та поверненнюя до чинної редакції, що також вже підтримує і Мінеконом і МО. Комітет підтримав першу редакцію, це питання буде вирішуватись під час правок.

Також за участі голови Комітету правоохоронної діяльності Сергія Іонашуса та Керівника Нацполіції і представника МВС було обговорено питання форми залучення поліції до заходів сповіщення за участі ТЦК СП. Також нормативно визначено критеріі бронювання для Нацполіції.

Крім того, Комітет підтримав надання права засудженим особам, які звільнені від відбування покарання з випробуванням бути призваними на військову службу за призовом під час мобілізаціі.

Як зазначається, завтра Комітет продовжує роботу з затвердження напрямків. Після цього перейде до розгляду правок.

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