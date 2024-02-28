Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки не підтримав блокування рахунків та електронні повістки у законопроєкті про мобілізацію, - Фріз
У Верховній Раді Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки продовжив сьогодні роботу з підготовки до другого читання законопроєкту про мобілізацію.
Про результати по розглянутих за два дні напрямках повідомила народний депутат з фракції "ЄС" Ірина Фріз, інформує Цензор.НЕТ.
Комітет не підтримав:
- Обмеження щодо виїзду за кордон
- Блокування рахунків
- Електронні повістки
- Електронний кабінет як обов’язок, але підтримав як право, тобто можливість для військовозобов’язаних, резервістів та призовників використовувати цей механізм для оновлення данних тощо
- Зниження віку з 27 до 25, адже є ухвалений ВР закон, який вже майже рік не підписано.
Члени Комітету не дійшли згоди щодо обмеження консульських послуг- голоси розділились 50/50. Депутати будуть працювати над цим питанням під час розгляду правок.
Під час засідання Комітету за участі голови Комітету соцполітики Галини Третьякової, голови Комітету охорони здоров’я Михайла Радуцького, міністра соцполітики та заступника МОЗ обговорили питання звільнення від призову під час мобілізаціі. Підтримано звільнення:
- тих, у кого на утриманні троє і більше дітей, крім тих, в кого заборгованість по сплаті аліментів;
- опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;
- опікуни особи, яка визнана судом недієздатною;
- члени сім’ї І та ІІ ступеню споріднення особи з інвалідністю І та ІІ групи;
Депутати наголосили на необхідності врегулювати питання звільнення від мобілізаціі осіб, на утриманні яких знаходяться хворі, які потребують постійного догляду. Врегулювання питання для інвалідів ІІІ групи - принципове питання, адже маємо тисячі звернень від громадян щодо цієї норми.
Фріз зазначає, що наполягала на знятті 50% бронювання для держслужбовців категорії "Б", "В" та поверненнюя до чинної редакції, що також вже підтримує і Мінеконом і МО. Комітет підтримав першу редакцію, це питання буде вирішуватись під час правок.
Також за участі голови Комітету правоохоронної діяльності Сергія Іонашуса та Керівника Нацполіції і представника МВС було обговорено питання форми залучення поліції до заходів сповіщення за участі ТЦК СП. Також нормативно визначено критеріі бронювання для Нацполіції.
Крім того, Комітет підтримав надання права засудженим особам, які звільнені від відбування покарання з випробуванням бути призваними на військову службу за призовом під час мобілізаціі.
Як зазначається, завтра Комітет продовжує роботу з затвердження напрямків. Після цього перейде до розгляду правок.
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може хватить всіх страшити путлєром?
28.02.2024 22:45
Далі можна було б і не читати. Це ж перед війною зелені іронізували "https://zaxid.net/a_to_putin_napade_n1506093 А то Путін нападе ?"
Доіронізувалися - сьорбай.
Більшість мобілізованих які мали ''замінити'' тих хто воює, по таксі від 5000 о 13000 вічнозелених, сидять по тилових частинах і *** пінають. Чи ви думаєте що машини наших воєнкомів і членів влк самі по собі появляються? Це не міліон дронів за рік, це не ефімерні речі
зняти 27 млрд. грвн.
1) Під шумок цього закону встигли поміняти генштаб і здати авдіївку;
2) Повний провал зовнішньої політики;
3) Шмигаль в кінці березня йде у відставку (по стану здоров'я,, запрацювався бідака), я можу не називати ім'я наступного премєр міністра, думаю всі і так здогадались;
4) Відвернули уваги від відсутності хоть якихось оборонних рубежів;
5) Ну і звісно тотальний деребан тих крихт що лишились у бюджеті!!.
Думаю вони ще кидатимуть гавна на вентилятор поки не придумають як провернути рокіровочку зеЛебобік-Стефанчук-Арахамія-єлдак....
Бо поки адепти секти святої ротації будуть сратись за те, що їхнього знайомого/родича/друга не міняють бо пересічний тракторист дядя вася не мобілізувався, ТЦК під шумок і так гребтимуть людей на м'ясо в бусіки незламності, а Україну по Оманському плану здають.....
Ну плебс хаває, бо жреться кого ж відправити на смерть....
Хотів би як підсумок запитати кожного: ''Що для вас перемога?''