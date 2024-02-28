Пентагон розглядає можливість використання останнього джерела військового фінансування для України на 4 мільярди доларів

В американському оборонному відомстві зважують чи використовувати останнє джерело фінансування військової допомоги, що залишилося, для підтримки військових зусиль України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

У матеріалі видання йдеться про те, що міністерство оборони (США - ред.) все ще має близько 4 мільярдів доларів президентських коштів для України, що дозволяє Пентагону використовувати власні запаси для відправки військової техніки до Києва.

Раніше у відомстві не хотіли витрачати будь-які гроші, що залишилися, без гарантій, що вони будуть відшкодовані Конгресом за допомогою запиту адміністрації на додаткове фінансування в розмірі 60 мільярдів доларів, оскільки вилучення із запасів Міністерства оборони без плану поповнення цього обладнання може вплинути на військову готовність США.

Однак Україна дедалі більше відчайдушно потребує військової допомоги США, а в Палаті представників відмовляються проводити голосування з питання про надання нового фінансування, високопосадовці Міністерства оборони обговорюють, чи існує будь-яка внутрішня фінансова подушка, яка дозволила б міністерству витратити хоча б частину цієї допомоги з 4 мільярдів доларів, що залишилися, на допомогу Україні в боротьбі з Росією.

Відповідаючи на запитання про можливість використання решти 4 мільярдів доларів, речник Міністерства оборони підполковник Гаррон Гарн сказав у своїй заяві: "Міністерство оборони продовжує закликати Конгрес прийняти додатковий закон для підтримки України в скрутний час і поповнити наші запаси".

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За словами посадовців, департамент може піти далі і витратити частину цих 4 мільярдів доларів, навіть не знайшовши всередині країни грошей, які можна було б використати для їхнього поповнення.

У виданні зазначають, що "для Пентагону не було б безпрецедентним знайти додаткові, несподівані джерела фінансування".

Так минулого року Міністерство оборони оголосило, що виявило бухгалтерську помилку, яка призвела до того, що Міністерство оборони переоцінило суму допомоги, яку воно надає Україні, на 6,2 мільярда доларів. Ці додаткові гроші забезпечили відомству подушку безпеки, що дозволило йому надавати військову допомогу Україні довше, ніж очікувалося.

Прессекретар Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що йому нічого оголосити, але Пентагон продовжує вивчати способи продовження підтримки України.

"Отже, так, хоча у нас є повноваження в розмірі 4,2 мільярда доларів, у нас немає коштів для поповнення цих запасів, якщо ми їх витратимо. І оскільки термінів не видно, нам доводиться ухвалювати ці важкі рішення", - додав він.

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