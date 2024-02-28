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Новини Допомога Україні
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Пентагон розглядає можливість використання останнього джерела військового фінансування для України на 4 мільярди доларів

пентагон

В американському оборонному відомстві зважують чи використовувати останнє джерело фінансування військової допомоги, що залишилося, для підтримки військових зусиль України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

У матеріалі видання йдеться про те, що міністерство оборони (США - ред.) все ще має близько 4 мільярдів доларів президентських коштів для України, що дозволяє Пентагону використовувати власні запаси для відправки військової техніки до Києва. 

Раніше у відомстві не хотіли витрачати будь-які гроші, що залишилися, без гарантій, що вони будуть відшкодовані Конгресом за допомогою запиту адміністрації на додаткове фінансування в розмірі 60 мільярдів доларів, оскільки вилучення із запасів Міністерства оборони без плану поповнення цього обладнання може вплинути на військову готовність США.

Однак Україна дедалі більше відчайдушно потребує військової допомоги США, а в Палаті представників відмовляються проводити голосування з питання про надання нового фінансування, високопосадовці Міністерства оборони обговорюють, чи існує будь-яка внутрішня фінансова подушка, яка дозволила б міністерству витратити хоча б частину цієї допомоги з 4 мільярдів доларів, що залишилися, на допомогу Україні в боротьбі з Росією.

Відповідаючи на запитання про можливість використання решти 4 мільярдів доларів, речник Міністерства оборони підполковник Гаррон Гарн сказав у своїй заяві: "Міністерство оборони продовжує закликати Конгрес прийняти додатковий закон для підтримки України в скрутний час і поповнити наші запаси".

Читайте: Пентагон продовжує навчання для українських військових попри брак коштів

За словами посадовців, департамент може піти далі і витратити частину цих 4 мільярдів доларів, навіть не знайшовши всередині країни грошей, які можна було б використати для їхнього поповнення.

У виданні зазначають, що "для Пентагону не було б безпрецедентним знайти додаткові, несподівані джерела фінансування".

Так минулого року Міністерство оборони оголосило, що виявило бухгалтерську помилку, яка призвела до того, що Міністерство оборони переоцінило суму допомоги, яку воно надає Україні, на 6,2 мільярда доларів. Ці додаткові гроші забезпечили відомству подушку безпеки, що дозволило йому надавати військову допомогу Україні довше, ніж очікувалося.

Прессекретар Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що йому нічого оголосити, але Пентагон продовжує вивчати способи продовження підтримки України.

"Отже, так, хоча у нас є повноваження в розмірі 4,2 мільярда доларів, у нас немає коштів для поповнення цих запасів, якщо ми їх витратимо. І оскільки термінів не видно, нам доводиться ухвалювати ці важкі рішення", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У першому пакеті допомоги для України буде озброєння, яке найбільше потребують у ЗСУ, - Пентагон

Автор: 

Пентагон (1429) фінансування (3124)


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Топ коментарі
+9
Не біда! 17 млрд на дороги є, Євробачення 11 000 000................ Всьо пучком!
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28.02.2024 19:27
+8
Я не розумію цю логику - конгресс США надав Пентагону гроші для допомоги Україні. З цих грошей не витрачено 4,2 млрд доларів. Тобто це не запаси Пентагону. Тепер вони заявляють, що у них немає коштів, щоби поповнити ці запаси, які вони фактично присвоїли, бо гроші виділено було для України, а не для Пентагону.

Дякую Байден, дякую Остін? Хм...
А тим часом ЗСУ задихаються без ***********.
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28.02.2024 19:47
+7
Для США 4 ярди,це менше 0.5 процента військового бюджету!І вони вже бояться що ослабне їхня здатність оборонятись!!!!Вони з кимось воюють???Хто може їм загрожувати в світі??То що ж нам казати,коли в нас таке жахіття,четверть території окупована,купа всього зруйновано,і то ми якось боремось!!!
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28.02.2024 19:35
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Правила форума Рада форумчан
по 400 лямов на 10 мес.норм.
но все чухаються и чухаються
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28.02.2024 19:17 Відповісти
Не біда! 17 млрд на дороги є, Євробачення 11 000 000................ Всьо пучком!
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28.02.2024 19:27 Відповісти
Кур-р-р-рва...
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28.02.2024 19:29 Відповісти
...а також пся крев і Матка Боска.
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28.02.2024 19:40 Відповісти
за пів року такими темпами пшеки будеть тракторами та фурами відбивати навалу сруських
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28.02.2024 19:27 Відповісти
Раніше.
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28.02.2024 20:56 Відповісти
А далі ? Витрушувати із зелених офшорів накрадене.
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28.02.2024 19:29 Відповісти
Цікаво це більше ніж ЗЄрмаки вже нахомячили за 2 роки війни на закупівлях Міноборони чи менше.
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28.02.2024 19:29 Відповісти
Для США 4 ярди,це менше 0.5 процента військового бюджету!І вони вже бояться що ослабне їхня здатність оборонятись!!!!Вони з кимось воюють???Хто може їм загрожувати в світі??То що ж нам казати,коли в нас таке жахіття,четверть території окупована,купа всього зруйновано,і то ми якось боремось!!!
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28.02.2024 19:35 Відповісти
"Раніше у відомстві не хотіли витрачати будь-які гроші, що залишилися, без гарантій, що вони будуть відшкодовані Конгресом за допомогою запиту адміністрації на додаткове фінансування в розмірі 60 мільярдів доларів, оскільки вилучення із запасів Міністерства оборони без плану поповнення цього обладнання може вплинути на військову готовність США."
-------
Гроші на поповнення запасів яки можуть передати Україні за програмою PDA - є, але Конгрес має ще щось там "відшкодувати" прийнявши той пакет де все до купи? Це Пентагон розповідає що їм потрібна не політична воля президента, а прийняття пакетного закону Конгресом? І це щоби надати необхідне за гроші (ті 4,2 мільярди) які вже давно є...
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28.02.2024 19:35 Відповісти
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28.02.2024 19:38 Відповісти
І цим двом начхати і на Україну і на ЗСУ
..себе і внуків вони забезпечили...
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28.02.2024 19:40 Відповісти
Чужинці...
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28.02.2024 19:41 Відповісти
Оце Україні "щастить"...(
В США трампісти відмовляють у допомозі,Польща торгує з білорусами та кацабами,Іран та Кндр допомагають рашці...куди цей світ так стрімко котиться...?!!!☹️
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28.02.2024 19:39 Відповісти
как зе пришел, так и начался кошмар. Он нефартовый
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29.02.2024 00:04 Відповісти
Даваите касетники -- вони ж вас під забороною
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28.02.2024 19:40 Відповісти
Я не розумію цю логику - конгресс США надав Пентагону гроші для допомоги Україні. З цих грошей не витрачено 4,2 млрд доларів. Тобто це не запаси Пентагону. Тепер вони заявляють, що у них немає коштів, щоби поповнити ці запаси, які вони фактично присвоїли, бо гроші виділено було для України, а не для Пентагону.

Дякую Байден, дякую Остін? Хм...
А тим часом ЗСУ задихаються без ***********.
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28.02.2024 19:47 Відповісти
Наскільки я зрозумів за програмою PDA
в 2022 році виділено - 11млрд (фактично це на 6 місяців квітень-жовтень 2022)
в 2023 році виділено - 14.5млрд
Тобто в сумі 25.5млрд
На заміщення виділили трохи https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf більше 25.9млрд

Логічно, якщо б "помилки" не було, то вся техніка вже заміщена з суми 25.9млрд
Проте влітку 2023, знайшли "помилку" на 6.2млрд, з яких зараз залишок 4.2млрд
Якщо повірити, то "помилка" пов'язана з різницею в ціні між новою та старою технікою.
Україні поставили стару техніку (танки 30 років, гармати 20 років і т.п.), по ціні нової - тому й виникла така різниця.
Умовно якби поставили 31 танк (та іншу техніку) останньої модифікації - то помилки не було б, а техніка заміщена новою.
Поставивши такуж кілкість тільки старої техніки - виникла помилка. Умовно 2 танки старої модифікації, коштують як 1 найновішої.
Тому замінити 2 танки старої модифікації на 2 танки нової - не вистачає грошей.

Конгрес давав гроші, навіть з запасом.
Конгрес не вимагав надавати стару техніку по ціні нової, та замішувати скільки штук поставили, стільки й замістити.
Результат - гроші по факту не витрачені
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28.02.2024 22:35 Відповісти
До чого тут це? Яка різниця, як виникла помилка у 6,2 млрд. Є 4.2 млрд, що виділено Україні. Так чому ********** не поставляються на ці гроші? Тому що, з якогось дива, Пентагон хоче отримати таку ж сумму. Тобто просто саботаж з боку уряду США. При цьому усе валять на республіканців.
Виходить 4.2 млрд защурив демократичний уряд США, но повинні в цьому республіканці, які сваряться з демократами через кордон з Мексикою.
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29.02.2024 07:56 Відповісти
Саме так

Просто думка як це могло статись - точніше навіщо це придумали.
Тому що Конгрес виділив гроші, а не штуки - і гроші витратили не все

Таким чином:
PDA - гроші є. Від 4.2млрд до 7.9млрд по різних оцінках
USAI - гроші є. 6.6млрд
Лендліз звичайний - з оплатою за знищену техніку та ремонт, можна задіяти
Програма по утилізації *********** - є

Нового бюджету на 2 роки, до 1 жовтня 2025 року - немає
PDA - 13.4млрд. 550млн в місяць (в 2022 - 1.8млрд в місяць, в 2023 - 1.1млрд в місяць)
USAI - 13.7млрд
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29.02.2024 09:44 Відповісти
Кремлівська методичка у дії від кремлівського бота та його зміни.
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29.02.2024 08:31 Відповісти
Пентагон, як рятувальник, що стоїть на пірсі - спостерігає за людиною, що з останніх сил борсається в воді, ******** рятувальним колом, але не кидає, лише дражниться. Паскудні мерзотники.
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28.02.2024 23:01 Відповісти
Ні, людина стоїть під артилерійським вогнем ворога на відкритому полі. Але вперто не копає окопів і не робить бліндажів. Тупий довбойоб, по ходу...
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29.02.2024 00:18 Відповісти
Це твої проблеми, що ти отой по ходу. Ніяки окопи, бліндажі і бункери не врятують від арти, яку заглушити може тільки та така ж або потужніша артилерія, перевага в авіації на жаль не нашу користь. Пентагон з Бідоном сидять на 4,5 млн снарядів, списаних Пентагоном для продажу, як собака на сіні.
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29.02.2024 12:51 Відповісти
Питання поставлено невірно! Дякувати треба Тампу та Джонсону!

Саме через цих уйопків ЗСУ задихається без *********** та кожного дня віддає під окупацію нашу землю.
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28.02.2024 20:11 Відповісти
А з іншого погляду я би ще подякував власному ВярховнАму ГОВНОкомандувачу та його ОПГ "Служанка урода". Грощи на асфальт Евробачення, себя коханого, марахвон тощо є а на снаряди чомусь нема. А нема каже.
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28.02.2024 22:13 Відповісти
> "Отже, так, хоча у нас є повноваження в розмірі 4,2 мільярда доларів, у нас немає коштів для поповнення цих запасів, якщо ми їх витратимо."

це якась вища математика .

Є 4.2 млрд. Але щоб їх витратити, треба знайти ще 4.2 млрд, щоб компенсувати витрачене. Так?
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28.02.2024 20:14 Відповісти
Гнилі відмазки.
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28.02.2024 21:25 Відповісти
скоріше потрібно навіть більше
в законі цього не має, це вони самі придумали

умовно якщо раніше снаряд коштував 2тис, а зараз 4тис
то щоб замістити поштучно, потрібно в 2 рази більше грошей
тому що поставлять умовно 500тис на 1млрд
а на заміщення 500тис по новій ціні потрібно 2млрд

те що й вийшло, маючи обмеження по грошах
поставили менше старої техніки по ціні нової
поставляли би стару техніку по ціні старої, то поставили би більше
якщо заміщувати поштучно - то грошей не вистачить
якщо заміщувати, як вимагає Конгрес по сумі грошей - то був навіть запас в 400млн

а про новий пакет
ніхто не читав
проте всі вимагають його прийняття
13.4млрд на 2 роки - цього недостатньо
в 4 рази менше ніж в 2022 році в розрахунку на місяць

вони допоможуть на деякий час
якщо не придумають, чому їх також можна не давати
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28.02.2024 22:47 Відповісти
Я звісно не фахівець з американських законів, але чому не можна використати половину грошей на поставку зброї нам, а іншу половину на поповнення власних запасів? Тому думка, що американці, в тому числі і Демократи, вже не сильно й хочуть якось нам допомагати має місце. Бо якби хотіли допомогти, то б знайшли можливість використати ці гроші, а так шукають відмазки.
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28.02.2024 20:30 Відповісти
Вся проблема ще із-за тих ушльопків які зробили вибір в 2019 році і, які через пʼять років занепаду України, 60% знову готові проголосувати за той непотріб зрадників при владі! Оце справжня ганьба нації!!!
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28.02.2024 20:36 Відповісти
Помахали перед носом і все. А далі без нас свої проблеми вирішуйте...
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28.02.2024 20:54 Відповісти
Не треба, друзі. Вам це знадобиться коли не тільки Південна Америка, а й вся Європа полізе на кордони США, ховаючись від російського криса. Це допоможе. На декілька днів.
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28.02.2024 21:00 Відповісти
Пиндосы впали в литаргический сон.
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28.02.2024 22:12 Відповісти
Есть такой вариант. На складах армии США на данный момент есть 4,5 млн излишков снарядов, которые надо обновлять. По закону Байден, ни кого не спрашивая, может продать эти излишки по любой цене, даже по 1 долл за шт. Но до сих пор бодается с Трампом. Политика *****.
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28.02.2024 22:23 Відповісти
Скількі можна тягнути? Вас коли китайці вбивать почнуть - ви хотіли б щоб ваши союзники так само себе поводили?

Дивіться, карма така річ... Вам все вернеться і добре і погане...
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29.02.2024 02:51 Відповісти
Літаками,гвинтокрилами,бтт,бп,артою,рсзо,тактичними ракетами, та іншим озброєнням, тільки со складів зберігання відносно застарілої та надлишкової зброї дядько Сем без проблем здатний закидати по повній ЗСУ .А найбагатіше в Світі МО все переживає за якесь поповнення запасів..Тут щось не так..?
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29.02.2024 13:20 Відповісти
 
 