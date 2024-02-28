Пентагон розглядає можливість використання останнього джерела військового фінансування для України на 4 мільярди доларів
В американському оборонному відомстві зважують чи використовувати останнє джерело фінансування військової допомоги, що залишилося, для підтримки військових зусиль України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
У матеріалі видання йдеться про те, що міністерство оборони (США - ред.) все ще має близько 4 мільярдів доларів президентських коштів для України, що дозволяє Пентагону використовувати власні запаси для відправки військової техніки до Києва.
Раніше у відомстві не хотіли витрачати будь-які гроші, що залишилися, без гарантій, що вони будуть відшкодовані Конгресом за допомогою запиту адміністрації на додаткове фінансування в розмірі 60 мільярдів доларів, оскільки вилучення із запасів Міністерства оборони без плану поповнення цього обладнання може вплинути на військову готовність США.
Однак Україна дедалі більше відчайдушно потребує військової допомоги США, а в Палаті представників відмовляються проводити голосування з питання про надання нового фінансування, високопосадовці Міністерства оборони обговорюють, чи існує будь-яка внутрішня фінансова подушка, яка дозволила б міністерству витратити хоча б частину цієї допомоги з 4 мільярдів доларів, що залишилися, на допомогу Україні в боротьбі з Росією.
Відповідаючи на запитання про можливість використання решти 4 мільярдів доларів, речник Міністерства оборони підполковник Гаррон Гарн сказав у своїй заяві: "Міністерство оборони продовжує закликати Конгрес прийняти додатковий закон для підтримки України в скрутний час і поповнити наші запаси".
За словами посадовців, департамент може піти далі і витратити частину цих 4 мільярдів доларів, навіть не знайшовши всередині країни грошей, які можна було б використати для їхнього поповнення.
У виданні зазначають, що "для Пентагону не було б безпрецедентним знайти додаткові, несподівані джерела фінансування".
Так минулого року Міністерство оборони оголосило, що виявило бухгалтерську помилку, яка призвела до того, що Міністерство оборони переоцінило суму допомоги, яку воно надає Україні, на 6,2 мільярда доларів. Ці додаткові гроші забезпечили відомству подушку безпеки, що дозволило йому надавати військову допомогу Україні довше, ніж очікувалося.
Прессекретар Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що йому нічого оголосити, але Пентагон продовжує вивчати способи продовження підтримки України.
"Отже, так, хоча у нас є повноваження в розмірі 4,2 мільярда доларів, у нас немає коштів для поповнення цих запасів, якщо ми їх витратимо. І оскільки термінів не видно, нам доводиться ухвалювати ці важкі рішення", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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но все чухаються и чухаються
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Гроші на поповнення запасів яки можуть передати Україні за програмою PDA - є, але Конгрес має ще щось там "відшкодувати" прийнявши той пакет де все до купи? Це Пентагон розповідає що їм потрібна не політична воля президента, а прийняття пакетного закону Конгресом? І це щоби надати необхідне за гроші (ті 4,2 мільярди) які вже давно є...
..себе і внуків вони забезпечили...
В США трампісти відмовляють у допомозі,Польща торгує з білорусами та кацабами,Іран та Кндр допомагають рашці...куди цей світ так стрімко котиться...?!!!☹️
Дякую Байден, дякую Остін? Хм...
А тим часом ЗСУ задихаються без ***********.
в 2022 році виділено - 11млрд (фактично це на 6 місяців квітень-жовтень 2022)
в 2023 році виділено - 14.5млрд
Тобто в сумі 25.5млрд
На заміщення виділили трохи https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf більше 25.9млрд
Логічно, якщо б "помилки" не було, то вся техніка вже заміщена з суми 25.9млрд
Проте влітку 2023, знайшли "помилку" на 6.2млрд, з яких зараз залишок 4.2млрд
Якщо повірити, то "помилка" пов'язана з різницею в ціні між новою та старою технікою.
Україні поставили стару техніку (танки 30 років, гармати 20 років і т.п.), по ціні нової - тому й виникла така різниця.
Умовно якби поставили 31 танк (та іншу техніку) останньої модифікації - то помилки не було б, а техніка заміщена новою.
Поставивши такуж кілкість тільки старої техніки - виникла помилка. Умовно 2 танки старої модифікації, коштують як 1 найновішої.
Тому замінити 2 танки старої модифікації на 2 танки нової - не вистачає грошей.
Конгрес давав гроші, навіть з запасом.
Конгрес не вимагав надавати стару техніку по ціні нової, та замішувати скільки штук поставили, стільки й замістити.
Результат - гроші по факту не витрачені
Виходить 4.2 млрд защурив демократичний уряд США, но повинні в цьому республіканці, які сваряться з демократами через кордон з Мексикою.
Просто думка як це могло статись - точніше навіщо це придумали.
Тому що Конгрес виділив гроші, а не штуки - і гроші витратили не все
Таким чином:
PDA - гроші є. Від 4.2млрд до 7.9млрд по різних оцінках
USAI - гроші є. 6.6млрд
Лендліз звичайний - з оплатою за знищену техніку та ремонт, можна задіяти
Програма по утилізації *********** - є
Нового бюджету на 2 роки, до 1 жовтня 2025 року - немає
PDA - 13.4млрд. 550млн в місяць (в 2022 - 1.8млрд в місяць, в 2023 - 1.1млрд в місяць)
USAI - 13.7млрд
Саме через цих уйопків ЗСУ задихається без *********** та кожного дня віддає під окупацію нашу землю.
це якась вища математика .
Є 4.2 млрд. Але щоб їх витратити, треба знайти ще 4.2 млрд, щоб компенсувати витрачене. Так?
в законі цього не має, це вони самі придумали
умовно якщо раніше снаряд коштував 2тис, а зараз 4тис
то щоб замістити поштучно, потрібно в 2 рази більше грошей
тому що поставлять умовно 500тис на 1млрд
а на заміщення 500тис по новій ціні потрібно 2млрд
те що й вийшло, маючи обмеження по грошах
поставили менше старої техніки по ціні нової
поставляли би стару техніку по ціні старої, то поставили би більше
якщо заміщувати поштучно - то грошей не вистачить
якщо заміщувати, як вимагає Конгрес по сумі грошей - то був навіть запас в 400млн
а про новий пакет
ніхто не читав
проте всі вимагають його прийняття
13.4млрд на 2 роки - цього недостатньо
в 4 рази менше ніж в 2022 році в розрахунку на місяць
вони допоможуть на деякий час
якщо не придумають, чому їх також можна не давати
Дивіться, карма така річ... Вам все вернеться і добре і погане...