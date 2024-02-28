Рада ЄС затвердила інструмент Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки, - Мінфін

Рада Європейського Союзу схвалила створення інструменту Ukraine Facility, за допомогою якого Україна отримає 50 мільярдів євро у 2024-2027 роках.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів України.

Зазначається, що Ukraine Facility - це унікальний інструмент з підтримки економічного розвитку та відновлення України на її шляху вступу до ЄС. В рамках інструменту надаватиметься безпрецедентна передбачувана підтримка на основі спільно узгоджених планів і пріоритетів Урядом України та Європейською Комісією.

В рамках Інструменту, протягом 2024-2027 років Україна отримає близько 39 мільярдів євро прямого бюджетного фінансування, з яких понад 5 мільярдів складають гранти.

"Вдячний партнерам з ЄС за надважливе рішення щодо підтримки України. Завдяки подальшій активній роботі Уряду України та представників Європейської Комісії в рамках Програми, Україна впевнено наближатиметься до свого європейського майбутнього", - наголосив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Також в рамках Інструменту діє механізм перехідного фінансування (Bridge financing), що після підписання відповідних міжнародних договорів відкриє шлях до отримання необхідного фінансування у коротший термін до початку дії Facility. Підписання Кредитної Угоди та Меморандуму очікується на початку березня.

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