Зеленський обговорив з президентом Північної Македонії Пендаровським створення коаліції з реабілітації військових

Під час поїздки на Балкани Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Північної Македонії Стево Пендаровським.

Про це повідомили на офіційному сайті Президента України передає Цензор.НЕТ.

Зустріч відбулась у межах участі Зеленського в саміті "Україна - Південно-Східна Європа" у Тирані.

Він високо оцінив підтримку України з боку Північної Македонії на політичному рівні та подякував співрозмовнику за чітку позицію щодо майбутнього членства нашої держави в НАТО, яка була засвідчена у Спільній декларації щодо євроатлантичної інтеграції України.

Також глава держави поінформував Стево Пендаровського про ситуацію на фронті й актуальні оборонні потреби України. Та відзначив важливість участі Північної Македонії в реалізації Української формули миру та підготовці до Глобального саміту миру у Швейцарії.

Окремо лідери держав обговорили створення за участю Балканських країн хабу щодо реабілітації поранених українських військовослужбовців та оздоровлення дітей полеглих захисників.

"Якщо наші друзі допоможуть, ми можемо говорити про реабілітаційну коаліцію. Це буде дуже важливо, якщо наші балканські друзі зможуть допомогти організувати таку платформу за участю різних країн", - сказав Володимир Зеленський.

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