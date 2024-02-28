УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5310 відвідувачів онлайн
Новини
715 5

Зеленський обговорив з президентом Північної Македонії Пендаровським створення коаліції з реабілітації військових

зеленський

Під час поїздки на Балкани Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Північної Македонії Стево Пендаровським.

Про це повідомили на офіційному сайті Президента України передає Цензор.НЕТ.

Зустріч відбулась у межах участі Зеленського в саміті "Україна - Південно-Східна Європа" у Тирані.

Він високо оцінив підтримку України з боку Північної Македонії на політичному рівні та подякував співрозмовнику за чітку позицію щодо майбутнього членства нашої держави в НАТО, яка була засвідчена у Спільній декларації щодо євроатлантичної інтеграції України.

Також глава держави поінформував Стево Пендаровського про ситуацію на фронті й актуальні оборонні потреби України. Та відзначив важливість участі Північної Македонії в реалізації Української формули миру та підготовці до Глобального саміту миру у Швейцарії.

Окремо лідери держав обговорили створення за участю Балканських країн хабу щодо реабілітації поранених українських військовослужбовців та оздоровлення дітей полеглих захисників.

"Якщо наші друзі допоможуть, ми можемо говорити про реабілітаційну коаліцію. Це буде дуже важливо, якщо наші балканські друзі зможуть допомогти організувати таку платформу за участю різних країн", - сказав Володимир Зеленський.

Читайте також: Зеленський запросив лідерів балканських держав взяти участь у Саміті миру

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) Македонія (115)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нова фішка ОПешечки. Багато коаліцій хороших та різних.

Коаліція з літаків, коаліція з снарядів, коаліція з патронів, коаліція з бинтів, коаліція з шкарпеток...
Формулу мира забудьте. Вже не актуально.
показати весь коментар
28.02.2024 20:55 Відповісти
наступне вивчене ним слово буде колаборація
показати весь коментар
29.02.2024 08:23 Відповісти
Обсос ригівський
показати весь коментар
28.02.2024 21:36 Відповісти
А він до македонців з ПЛАНОМ чи як він казав ДОКУМЕНТОМ їздив? Ато останнім часом аж лякати починає у скількох ми там коаліціях!!
показати весь коментар
28.02.2024 21:52 Відповісти
Баскетболист и Шаинский --- катится катится голубой вагон!
показати весь коментар
29.02.2024 01:10 Відповісти
 
 