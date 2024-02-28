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Новини
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Ворог не буде деякий час використовувати свою авіацію близько до лінії бойових зіткнень та наших кордонів, - Ігнат прокоментував збиття 10 літаків РФ

ігнат

Росіяни найближчим часом не використовуватимуть авіацію близько до фронту та українського кордону, через втрату 10 літаків за останні 10 днів.

Про це заявив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дійсно завдяки спланованій операції, успішній операції Сил оборони, під керівництвом командувача Повітряних сил, було збито таку от кількість літаків, яка дійсно вражає. Особливо А-50, особливо А-50У, що є повітряним радаром, літаком дальнього радіолокаційного виявлення, який допомагає відстежувати радіолокаціну обстановку вглиб нашої країни. Безумовно, це зменшить спроможності ворога. І ворог, скажемо так, не буде деякий час використовувати свою авіацію близько до лінії бойових зіткнень та наших кордонів, хоча продовжує це робити, але наближаються російські льотчики вже не так близько, як це було раніше", - розповів Ігнат.

Він прокоментував збиття українськими Силами оборони літака А-50 зазначивши, що "вже третя доба, як його не видно в повітряному просторі".

Читайте також: Знищення російських літаків: ЗСУ активно використовують системи ППО Patriot і NASAMS, але у них можуть закінчитися ракети, - Forbes

Автор: 

авіація (4130) росія (65316) літак (2908) Повітряні сили (2663) Ігнат Юрій (789)


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Топ коментарі
+17
Этому идиоту стоит вылезти со своего удобного кресла и вместо эфиров на марафоне, поехать например в Купянск или другие населенные пункты пограничных областей и рассказать жителям, что РФ их не бомбит... То им все привиделось.
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28.02.2024 21:20
+14
Ігнат в курсі, що сьогодні рашисти знову лупили авіабомбами ???
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28.02.2024 21:21
+12
А кабами марсіяни бомбардують? Ті зелені вже забрехалися по саме нікуди!
Пора вже ту саранчу змінювати!
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28.02.2024 21:31
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А хто це каже?
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28.02.2024 21:46 Відповісти
Агент єрмак,підтверджує агент Буратіна
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29.02.2024 00:25 Відповісти
Этому идиоту стоит вылезти со своего удобного кресла и вместо эфиров на марафоне, поехать например в Купянск или другие населенные пункты пограничных областей и рассказать жителям, что РФ их не бомбит... То им все привиделось.
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28.02.2024 21:20 Відповісти
Ігнат в курсі, що сьогодні рашисти знову лупили авіабомбами ???
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28.02.2024 21:21 Відповісти
Він був на каві....
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28.02.2024 21:27 Відповісти
Тому їх і збивали більше, бо кацапи літати більше почали
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29.02.2024 00:27 Відповісти
Немає слів...
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28.02.2024 21:25 Відповісти
А каб вони з ********* скидають?
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28.02.2024 21:26 Відповісти
Набили гнид знатно, але треба більше. Щоб сідав в літак і пов'язку з японським прапором на голову...
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28.02.2024 21:29 Відповісти
Для них це не показник - ім не жалко ні літаків ні пілотів -- путя жене вперед
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28.02.2024 21:30 Відповісти
Літаки шкода. Робити вони їх вже не вміють.
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28.02.2024 21:38 Відповісти
Интересно, а что же им делает новые Су-34/35? Наверное у Китая покупают?)
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28.02.2024 21:53 Відповісти
А кабами марсіяни бомбардують? Ті зелені вже забрехалися по саме нікуди!
Пора вже ту саранчу змінювати!
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28.02.2024 21:31 Відповісти
"Игнат головного мозга"(с),точнее не выразиться.
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28.02.2024 21:32 Відповісти
вчора літаки обстріляли Дружбівську і Свеську громаду що не робили з літа 2023
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28.02.2024 21:32 Відповісти
Ну как бы это не правда) 10 февраля 4 авиабомбы по Дружбе прилетело.
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28.02.2024 21:36 Відповісти
так був такий .
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28.02.2024 22:45 Відповісти
Будуть. Вони завжди все роблять навпаки. Тупо назло і всупереч здоровому глузду.
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28.02.2024 21:34 Відповісти
А ЦЕ ЩО:
"Росія скинула КАБ на вокзал у Великому Бурлуку на Харківщині, загинула 6-річна дитина. ФОТО

Вдень 28 лютого Росія завдала авіаційного удару по вокзалу в селі Великий Бурлук на Харківщині. В результаті атаки загинули дві людини.

28.02.24 17:44"
Ігнат узяв на себе роль "заспокійливого Арестовича"?
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28.02.2024 21:34 Відповісти
Вже давно.
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28.02.2024 21:39 Відповісти
Це він для фанатів лохомарафону казав, а ті правдивих новин не читають! У них щоденні відосікі янелоха, мосійчучеи та подоляка - істинна правда!🤣
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28.02.2024 21:43 Відповісти
Ааа !так ці каби не літаками пускали- катапультами мабуть. дебіл ***!
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28.02.2024 21:52 Відповісти
Йому ще не доповіли,що КАБ це бімба .Він с самого початку не знав класифікації ракет,не думаю,що вивчив,а тут ще КАБ якийсь добавився
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28.02.2024 21:55 Відповісти
час від часу на цензорі зявляються дуже ідіотські новини. я не відразу зрозумів що то відрижки з лохомарафону пролазять в лєнту.
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28.02.2024 22:02 Відповісти
Щоб це зрозуміти, потрібно цю фуйню дивитись...
Марафон вмикаю (з ноута, телевізора не маю) біля 9 ранку і 18 вечора, саме щоб послухати про курс корабля і наш гімн у виконанні Хоми, а не нитика Пономарьова. Загалом десь на 8-10 хвилині виходжу, бо починає нудити
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28.02.2024 22:41 Відповісти
ігнат, ти хоч іноді новини читай: Куп'янськ КАБами бомбили! Чи може то марсіани? Взагалі, ці пропагандони вже дістали своєю брехнею та рожевими мріями. Скажіть чесно, чим ви відрізняєтеся від скабєєвих? Краще б пояснили, чому вояки з Авдіївки відійшли у геть чисте поле без жодних фортифікацій. Чому на зомбомарафони кошти є, а на ******* фортифікаційні споруди--нема? А може, просто бажання їх будувати нема?
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28.02.2024 23:12 Відповісти
я ще можу повірити в затишшя їх авіації на якійсь частині кордону, але щоб всюди? ППО України вже перекриває весь кордон?
сьогоднішні новини кажуть про протилежне.
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28.02.2024 23:15 Відповісти
Розкажіть йому про Сумську область
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29.02.2024 00:06 Відповісти
777ua

@777AFU

Похоже, что Олещук пи....дит о сбитых самолетах, когда сбивают орков они сразу прекращают полеты минимум на пару дней, после вчерашних сбитых двух самолетов, удары на востоке не прекращались, не вчера, не сегодня.
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29.02.2024 00:25 Відповісти
ни вчера ,ни сегодня .
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29.02.2024 07:52 Відповісти
Здобол.....кожин день бачу в небі...кидають і кідають...
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29.02.2024 04:16 Відповісти
Угу.Вчора КАБами засипали.
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29.02.2024 05:56 Відповісти
 
 