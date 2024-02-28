Ворог не буде деякий час використовувати свою авіацію близько до лінії бойових зіткнень та наших кордонів, - Ігнат прокоментував збиття 10 літаків РФ

Росіяни найближчим часом не використовуватимуть авіацію близько до фронту та українського кордону, через втрату 10 літаків за останні 10 днів.

Про це заявив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дійсно завдяки спланованій операції, успішній операції Сил оборони, під керівництвом командувача Повітряних сил, було збито таку от кількість літаків, яка дійсно вражає. Особливо А-50, особливо А-50У, що є повітряним радаром, літаком дальнього радіолокаційного виявлення, який допомагає відстежувати радіолокаціну обстановку вглиб нашої країни. Безумовно, це зменшить спроможності ворога. І ворог, скажемо так, не буде деякий час використовувати свою авіацію близько до лінії бойових зіткнень та наших кордонів, хоча продовжує це робити, але наближаються російські льотчики вже не так близько, як це було раніше", - розповів Ігнат.

Він прокоментував збиття українськими Силами оборони літака А-50 зазначивши, що "вже третя доба, як його не видно в повітряному просторі".

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