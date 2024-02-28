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Новини
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Росія не може виступати в ролі миротворця у врегулюванні в Придністров’ї, - МЗС України

молдова

МЗС України прокоментувало ситуацію у придністровському регіоні Молдови. Зазначається, що Росія не може виступати у ролі миротворця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Ми вважаємо переговорний формат "5+2" нефункціональним у зв'язку з присутністю в ньому держави-агресора Росії, яка не може виступати в ролі миротворця в жодному мирному врегулюванні", - ідеться коментарі МЗС.

Україна закликає до мирного вирішення проблемних питань економічного та соціально-гуманітарного характеру у відносинах між Кишиневом і Тирасполем без будь-яких деструктивних зовнішніх втручань.

Також українська держава виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту з дотриманням суверенітету і територіальної цілісності Молдови. "Україна є і залишається активним учасником процесу придністровського врегулювання і виокремлює його основною метою реінтеграцію Республіки Молдова", - зазначили у МЗС.

Крім того, Україна продовжує виступати за якнайшвидше виведення з території придністровського регіону Молдови російських військ, утилізацію боєприпасів на складах у населеному пункті Ковбасна, переформатування місії на Дністрі з військової на цивільну.

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"Протягом десяти років Україна протистоїть російській агресії та вже понад два роки чинить опір повномасштабному вторгненню Росії. Наша держава як ніхто інший знає, що таке жахи війни, та якою є ціна миру. Ми докладаємо та продовжимо докладати всіх зусиль для збереження стабільності та зміцнення безпеки в Європі, а також запобігання будь-яким спробам Росії дестабілізувати Молдову чи інші країни нашого регіону", - резюмували в МЗС.

Автор: 

МЗС (4138) Молдова (2075) Придністров’я (474)


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Топ коментарі
+7
Может Санду уже перестанет жевать сопли и даст *добро* Украине зачистить тот гнидник? Все же понимают что добром ето так не закончится. А в благодарность Украина получит самый большой в Европе склад с боеприпасами.
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28.02.2024 22:25
+7
1. Знищити кацапсячих прихвостней, відновити територіальну цілісність Молдови.
2. Всі ********** використати для утилізації свинособак які прийшли на територію України.
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28.02.2024 22:25
+6
А далі - через Румунію до Чорного моря, а там їх і потопити? Я згоден.
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28.02.2024 22:41
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Может Санду уже перестанет жевать сопли и даст *добро* Украине зачистить тот гнидник? Все же понимают что добром ето так не закончится. А в благодарность Украина получит самый большой в Европе склад с боеприпасами.
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28.02.2024 22:25 Відповісти
Якщо той склад москалі не підірвуть....
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29.02.2024 08:18 Відповісти
1. Знищити кацапсячих прихвостней, відновити територіальну цілісність Молдови.
2. Всі ********** використати для утилізації свинособак які прийшли на територію України.
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28.02.2024 22:25 Відповісти
Приднестровье ужасно чего-то хочет. Но понять «что именно оно хочет» - оно не может.
 Невозможность разгадать самих себя -сегодня истерзала съезд приднестровских депутатов.

За целый день заседания ясности «чего именно» не прибавилось, но само желание усилилось.
Депутаты извелись и исстрадались.

В результате был создан рекордно идиотический документ - обращение в Красный крест, во Всемирную организацию акариумистов, к генсеку ООН, в Европарламент, к филателистам мира, а так же к кремлю, ООН, психиатрам и в Букингемский дворец.
Приднестровские депутаты просят сделать им «хорошо».
Они хотят защиты от Молдовы, хотя сами не уверены в том, что именно она делает им плохо.
Но в любом случае - приднестровцы хотят, чтобы их пожалели, порадовали и от кого-нибудь защитили.

Мероприятие получилось бредовым. Пока на призыв приднестровских депутатов откликнулись только филателисты.
Невзоров
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28.02.2024 22:27 Відповісти
Україна продовжує виступати за якнайшвидше виведення з території придністровського регіону Молдови російських військ
Єдине питання: яким шляхом їх звідти виводити?
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28.02.2024 22:32 Відповісти
Без зброї через Молдову.
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28.02.2024 22:36 Відповісти
А далі - через Румунію до Чорного моря, а там їх і потопити? Я згоден.
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28.02.2024 22:41 Відповісти
Та хоч в землю закопати. Ми не сумуватимемо.
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28.02.2024 22:44 Відповісти
Через Румунію, далі через Альпи.
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28.02.2024 22:47 Відповісти
Санду краще було б запросити миротворців НАТО.
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28.02.2024 23:05 Відповісти
Та пора вже, але дивлячись на сцикливість ********* НАТО, навіть не здивувася б, якщо б вони відповіли щось накшталт "ні в якому разі, але ми будемо захищати кожен дюйм НАТО"
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28.02.2024 23:12 Відповісти
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
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28.02.2024 23:41 Відповісти
Вот именно так кацапы и сделают, миротворцами и зайдут туда. Они все делают от противного. Вопреки логике. И получается и всегда. Когда же усвоим? Мы первые и запад бздливый? Молдова думала отсидеться как всегда. Ну посмотрим. Хотя все ясно.
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29.02.2024 01:00 Відповісти
Та не може Росія терорист бути миротворцем.
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29.02.2024 06:24 Відповісти
 
 