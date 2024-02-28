Росія не може виступати в ролі миротворця у врегулюванні в Придністров’ї, - МЗС України
МЗС України прокоментувало ситуацію у придністровському регіоні Молдови. Зазначається, що Росія не може виступати у ролі миротворця.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
"Ми вважаємо переговорний формат "5+2" нефункціональним у зв'язку з присутністю в ньому держави-агресора Росії, яка не може виступати в ролі миротворця в жодному мирному врегулюванні", - ідеться коментарі МЗС.
Україна закликає до мирного вирішення проблемних питань економічного та соціально-гуманітарного характеру у відносинах між Кишиневом і Тирасполем без будь-яких деструктивних зовнішніх втручань.
Також українська держава виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту з дотриманням суверенітету і територіальної цілісності Молдови. "Україна є і залишається активним учасником процесу придністровського врегулювання і виокремлює його основною метою реінтеграцію Республіки Молдова", - зазначили у МЗС.
Крім того, Україна продовжує виступати за якнайшвидше виведення з території придністровського регіону Молдови російських військ, утилізацію боєприпасів на складах у населеному пункті Ковбасна, переформатування місії на Дністрі з військової на цивільну.
"Протягом десяти років Україна протистоїть російській агресії та вже понад два роки чинить опір повномасштабному вторгненню Росії. Наша держава як ніхто інший знає, що таке жахи війни, та якою є ціна миру. Ми докладаємо та продовжимо докладати всіх зусиль для збереження стабільності та зміцнення безпеки в Європі, а також запобігання будь-яким спробам Росії дестабілізувати Молдову чи інші країни нашого регіону", - резюмували в МЗС.
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2. Всі ********** використати для утилізації свинособак які прийшли на територію України.
Невозможность разгадать самих себя -сегодня истерзала съезд приднестровских депутатов.
За целый день заседания ясности «чего именно» не прибавилось, но само желание усилилось.
Депутаты извелись и исстрадались.
В результате был создан рекордно идиотический документ - обращение в Красный крест, во Всемирную организацию акариумистов, к генсеку ООН, в Европарламент, к филателистам мира, а так же к кремлю, ООН, психиатрам и в Букингемский дворец.
Приднестровские депутаты просят сделать им «хорошо».
Они хотят защиты от Молдовы, хотя сами не уверены в том, что именно она делает им плохо.
Но в любом случае - приднестровцы хотят, чтобы их пожалели, порадовали и от кого-нибудь защитили.
Мероприятие получилось бредовым. Пока на призыв приднестровских депутатов откликнулись только филателисты.
Невзоров
Єдине питання: яким шляхом їх звідти виводити?
раSSія це імперія Зла - країна терорист!