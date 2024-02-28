У Комітеті Ради з питань свободи слова висловилися за пошук шляхів блокування Telegram. У РНБО вважають, що це неможливо

Учасники круглого столу, який провів Комітет ВР з питань свободи слова, висловились за заборону "Телеграм" в Україні. У Центрі протидії дезінформації при РНБО вважають, що це неможливо.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Не обійшли співрозмовники увагою і тему загрози національній безпеці від соціальної мережі "Телеграм". Учасники круглого столу висловили переконання, що необхідно шукати шляхи для заборони її діяльності в Україні", - йдеться у повідомленні на сайті Верховної Ради.

Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що заборонити чи заблокувати Telegram в Україні неможливо.

"Наразі це питання так не стоїть. Повірте, знаю про що кажу. І взагалі, треба розділяти медіа в Телеграмі, які люди читають, а також спілкування в Телеграмі між собою. Читати медіа і користуватися месенджером в спілкуванні та пересилати чутливі документи - це різні речі. І на це треба звертати увагу. Проукраїнські медіа в ТГ вибили проросійські канали з нашого інформаційного простору. І це важлива складова інфобезпеки. Просто потрібно розумно працювати з цими медіа для захисту країни від ворожих вкидів та ІПСО. І далі душити проросійські сегменти медіаполя разом", - зазначив він.

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