УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5135 відвідувачів онлайн
Новини
7 236 65

У Комітеті Ради з питань свободи слова висловилися за пошук шляхів блокування Telegram. У РНБО вважають, що це неможливо

телеграм

Учасники круглого столу, який провів Комітет ВР з питань свободи слова, висловились за заборону "Телеграм" в Україні. У Центрі протидії дезінформації при РНБО вважають, що це неможливо.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Не обійшли співрозмовники увагою і тему загрози національній безпеці від соціальної мережі "Телеграм". Учасники круглого столу висловили переконання, що необхідно шукати шляхи для заборони її діяльності в Україні", - йдеться у повідомленні на сайті Верховної Ради.

Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що заборонити чи заблокувати Telegram в Україні неможливо.

"Наразі це питання так не стоїть. Повірте, знаю про що кажу. І взагалі, треба розділяти медіа в Телеграмі, які люди читають, а також спілкування в Телеграмі між собою. Читати медіа і користуватися месенджером в спілкуванні та пересилати чутливі документи - це різні речі. І на це треба звертати увагу. Проукраїнські медіа в ТГ вибили проросійські канали з нашого інформаційного простору. І це важлива складова інфобезпеки. Просто потрібно розумно працювати з цими медіа для захисту країни від ворожих вкидів та ІПСО. І далі душити проросійські сегменти медіаполя разом", - зазначив він.

Читайте також: Не менше 60% розвідданих спецслужби Росії отримують через соцмережі, - Генштаб

Автор: 

ВР (14987) свобода слова (391) РНБО (2285) соціальні мережі (1185)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+53
Телемарахвон Зеленського завдає більшої шкоди Україні, ніж десять телеграмів.
І що? А нічого...
показати весь коментар
28.02.2024 23:02
+39
Загроза національній безпеці йде не від Telegram, загроза йде від єдиного-телемарафону, і від єрмаковських кротів
показати весь коментар
28.02.2024 23:02
+38
ДЕБІЛИ!!! Шляхом рабсії намагаються йти. Все як під копірку! Ганьдьба zeленим тварюкам!
показати весь коментар
28.02.2024 23:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ДЕБІЛИ!!! Шляхом рабсії намагаються йти. Все як під копірку! Ганьдьба zeленим тварюкам!
показати весь коментар
28.02.2024 23:00 Відповісти
за "базар" відповідати треба !
юридично!

або ти журналіст чи блогер в ю-тубі під своїм призвищем, або - провокатор
показати весь коментар
29.02.2024 00:50 Відповісти
Підтримую. Зелені дебіли, і не тільки в Раді.
показати весь коментар
29.02.2024 08:34 Відповісти
я під своїм, а ти?
показати весь коментар
29.02.2024 10:12 Відповісти
Телемарахвон Зеленського завдає більшої шкоди Україні, ніж десять телеграмів.
І що? А нічого...
показати весь коментар
28.02.2024 23:02 Відповісти
А шо і в Німеччині теж дивитесь мараХВон?
показати весь коментар
28.02.2024 23:05 Відповісти
І марахвон дивимося, і дружбанів Зеленського (агентів ФСБ) Іванова з Петровим слухаємо, і брата офіцера ФСБ Подоляка дивимося, і самого годованця маслякова-медведчука прокремлівську шелупонь Зеленського іноді слухаємо. Особливо подобаються з раннього Зеленського - коли він ще не приховував, що є шісткою рашистів:
https://www.youtube.com/watch?v=Q4_B5Oe5Mrs
показати весь коментар
28.02.2024 23:14 Відповісти
А в Україну повернутись не хочете?
показати весь коментар
28.02.2024 23:26 Відповісти
Ти в Україні?
показати весь коментар
29.02.2024 00:22 Відповісти
Є така думка що ти смердячий кацапський провокатор.
показати весь коментар
29.02.2024 00:23 Відповісти
Так, я в Україні. А ти або ухилянт, або кацапсячий ботяра під VPNом.
показати весь коментар
29.02.2024 09:17 Відповісти
Він шісткою і залишився...
показати весь коментар
29.02.2024 04:13 Відповісти
Загроза національній безпеці йде не від Telegram, загроза йде від єдиного-телемарафону, і від єрмаковських кротів
показати весь коментар
28.02.2024 23:02 Відповісти
Почніть з держустанов і помийок ОПи. Нехай позакривають свої телеграмканали, якщо він небезпечний і кацапня має доступ до інформації.
показати весь коментар
28.02.2024 23:03 Відповісти
Особенно прикалует когда жителей ТОТ просят что-то писать в "анонимные" чат-боты СБУ или ГУР. Неизлечимые
показати весь коментар
28.02.2024 23:09 Відповісти
так вони виявляють проукраїнськи налаштованих громадян, аби допомогти фсб винищувати патріотів
показати весь коментар
29.02.2024 10:20 Відповісти
Загалом в інтернеті море кацапсячої погані, але ж це не значить, що треба заборонити інтернет в Україні. Треба просто розяснювати людям як фільтрувати інформацію. Хочааа... у нас такий нарід шо їм хоч кажи хоч не кажи, всеодно йдуть на поводу у телефонних шахраїв...
показати весь коментар
28.02.2024 23:03 Відповісти
інтернет не забороняють.
забороняють анонімних провокаторів

зараз і ворожі листівки друкувати та клеїти не треба - сиди в тапках та клацай по клаві - рознось брехню та провокації
показати весь коментар
29.02.2024 00:54 Відповісти
А хто ти? Виклади тут свої паспортні дані. Чи ти провокатор?
показати весь коментар
29.02.2024 08:39 Відповісти
Приехали... Я думал угроза от коррупции, которая ниже чем в рашке только потому, что столько денег в стране нет.
показати весь коментар
28.02.2024 23:05 Відповісти
Божевільні автократи. Неможливо боротись з пянством, проституцією, словом і тд. Шо ви чудите? Нашо ставати другою РФ?
показати весь коментар
28.02.2024 23:06 Відповісти
"... оцень хоцеться..."
показати весь коментар
28.02.2024 23:09 Відповісти
А от мене дуже дратує, коли вітер дме з росії. Та й Сонце постійно сходить з того боку. Пропоную ВР заборонити вітру дути з росії в Україну (можна ще й з білорусі), а Сонце нехай одразу сходить в зеніті. До речі, що робити з річкою Дніпро?
показати весь коментар
28.02.2024 23:06 Відповісти
Власть идиотов. Левая рука не знает что делает правая.
показати весь коментар
28.02.2024 23:07 Відповісти
Знает. Крадуть обіручь. Ссукиии!
показати весь коментар
29.02.2024 07:19 Відповісти
Поки є тільки вкраплення, але ще декілька років такої інтенсивної війни, і фундамент як мінімум збудують.
показати весь коментар
28.02.2024 23:19 Відповісти
Або - шоу коміків квартал95 керує країною.
показати весь коментар
29.02.2024 08:41 Відповісти
Їбанулись?
показати весь коментар
28.02.2024 23:18 Відповісти
Може блокувати i не треба, але для кожній новій tcp сесіі повинен бути банер iз попередженням: "Телеграмм конролюється ФСБ"
показати весь коментар
28.02.2024 23:21 Відповісти
а ще - "за базар відповідатемеш за законом"

зауважте, я абсолютно НЕ ЗЄльоний, а зовсім навпаки, але:
"Порядок має бути !"
Отто фон Бісмарк
показати весь коментар
29.02.2024 00:57 Відповісти
🫣
показати весь коментар
29.02.2024 09:48 Відповісти
Та насрати, що сервери Тєлєги знаходяться у Росії. Головне ОПшні телеграм-помийки зберігти.
показати весь коментар
28.02.2024 23:21 Відповісти
Отож! Тих петрових-іванових, і різну труху.
показати весь коментар
29.02.2024 09:02 Відповісти
а де ж про потужні звершення зе-лупи-дєрьмачні розказувати, як не на кацапському телеграмі?! ну, й звісно - на радном, на русскам язикє...
показати весь коментар
28.02.2024 23:31 Відповісти
В Комитете ВР по вопросам СВОБОДЫ СЛОВА высказались за поиск путей блокирования Telegram. Источник:
=======================
Ничего не напрягает? Ржали с россии, а зеленский построил свою россию в Украине.
показати весь коментар
28.02.2024 23:54 Відповісти
Тільки хоче.
показати весь коментар
29.02.2024 00:55 Відповісти
Телеграм мав давно бути закритий. Про що суперечка? Про те що всі дебіли сидять у Телеграм і зрослися з ним.
показати весь коментар
28.02.2024 23:59 Відповісти
От власне. Сидять вдома, ховаються від ТЦК, і вірять тєлєгам, а не власним очам. Про закігчення війни їм теж труха розкаже, бо сврїм очам вони не повірять. Тьху!
показати весь коментар
29.02.2024 09:05 Відповісти
Треба запустити проект "єдиний телеграм",або "велике телеграмство"
Люди самі повидаляють
показати весь коментар
29.02.2024 00:34 Відповісти
В телеграмі.
показати весь коментар
29.02.2024 08:43 Відповісти
"Телєга" це феесбешна платформа для антиукраїнських дій, пропаганди, вербування зрадників і засіб комунікації кацапських шпигунів з кураторами. На нашій території платформа має бути заборонена. Принаймні до закінчення війни та виплати репарацій. Будь хто з тих хто пропонує підписатися на "тєлєгу" є ворогом України або тупим "корисним ідіотом".
показати весь коментар
29.02.2024 02:01 Відповісти
говно...фон наше фсе
показати весь коментар
29.02.2024 10:24 Відповісти
в телеграмі дохла русня є а в ютубі fb і інших нізя це ще кого тут треба заблокувати
показати весь коментар
29.02.2024 04:15 Відповісти
Дохлі кацапи в "тєлєгє" і їх перегляд кацапами жорстко моніториться феесье в ********** - всі "глядачі" потрпляють під посилений нагляд. Голвне мета це моніторинг та вербуання поза межами **********. Заради цього "дохлі кацапи" демонструються "корисним ідіотам" і продовжують приносити користь **********.
показати весь коментар
29.02.2024 15:31 Відповісти
фесбешна програма з усіма витікаючими , але це повинна бути ініціатива спеціалістів сбу
показати весь коментар
29.02.2024 06:49 Відповісти
Поверніть свому слова в ефір і загроза від Телеграму відпаде, тому що за відсутності довіри до влади на фоні її безкінечної брехні на вашому гімномарафоні, люди шукають альтернативні джерела інформації
показати весь коментар
29.02.2024 08:29 Відповісти
Свободу слова
показати весь коментар
29.02.2024 13:12 Відповісти
железный купол, то есть занавес
показати весь коментар
29.02.2024 08:37 Відповісти
Тут справа в тому що контролювати зміст того що передають в цьому застосунку не можливо.
Багато зрадників-ждунів інформують через нього ворога.
Виходить що цей канал зв'язку приносить більше шкоди ніж користі.
показати весь коментар
29.02.2024 08:50 Відповісти
Бо наші війскові викладають відео та свої думки про війну - і це дуже часто не співпадає з офіційною херрю яку несе шикса та всі хто біля неї краде та здає країну - то всі - майдан-3, або майдан-4... ну і так далі.
показати весь коментар
29.02.2024 09:18 Відповісти
Тєлєграм канали - головний рупор зепідрського піару. Тому ніхто не буде його забороняти.
показати весь коментар
29.02.2024 09:29 Відповісти
зручний інструмент. А конфеденційну інфу тра передавати по протоколах шифрування власного виробництва
показати весь коментар
29.02.2024 09:58 Відповісти
тєлєграм на сьогодні - необмежений цензурою вільний спосіб зв'язку. І повністю функціонує в десктопній версії, що мене дуже влаштовує. Ні ваццап, ні вібер не мають такого функціоналу
показати весь коментар
29.02.2024 10:01 Відповісти
Нехай телемарафон заблокують. Як хочеться людей за дурнів тримати. Як же це корисно. Мало того що в школах , вишах не має предмету по захисту від маніпуляцій. Країна бовдурів це завжди круто. Вони нічого не знають , нічого не розуміють. Просто ляльки в руках маніпуляторів, спікулянтів маркетологів і рекламщиків, також соціологів
показати весь коментар
29.02.2024 10:02 Відповісти
от позавчора Зє!лупа повторив Оман в саудівській аравії. Тоді з патрушевим, а цього разу з володіним. То звідки у нас головна небезпека???
показати весь коментар
29.02.2024 10:04 Відповісти
Обійдемо цю заборону. В інтернеті завжди є шляхи. Блткуввли вк і обійшли , обійдемо і цей раз. Чим більше обмежень тим люди прогресують. Задаються питанням для чого нам блокують ??? а значить приходить інсайд для багатьох.

ЄРОПЕЙСЬКОЇ північної Кореї не получиться, дупу порвете пан Зеленський.
Демократична Пінічна Корея - це шлях Зеленського. Він хоче обдурити США, Європу і свй народ
показати весь коментар
29.02.2024 10:06 Відповісти
кожен вичитує в інтернеті те, шо його душа бажає: комусь давай люську ******** (тм), комусь гандрєя сірібрянського (луганского), або подавай їм швеця, хтось фанатіє від боді буткєвічя, когось надихає корчинський, кому до вподоби остап дроздов, але таких мало. В основному споживають фєйгіна, абдристовічя та остальних хароших урусскіх
показати весь коментар
29.02.2024 10:10 Відповісти
Якщо нас чекає майбутнє, яке обиратимуть споживачі абдрістовіча, то чи варто воно того взагалі - от в чому питання.
показати весь коментар
29.02.2024 10:30 Відповісти
якщо то їхній свідомий та вільний вибір, нам залишається лише молитися
показати весь коментар
29.02.2024 14:16 Відповісти
Нічому дебіли не вчаться. Рашка вже блокувала... а головне - навіщо? Свиня завжди багнюку знайде. Не буде телеграму - буде якийсь "голубіний пошт".
показати весь коментар
29.02.2024 10:31 Відповісти
а бумагу изобрели китайцы. О чём это говорит?
показати весь коментар
29.02.2024 11:23 Відповісти
так взагалі усе закрити. окрім бєнямарафету . а то панімаєш развєлі тут усякіє телеграми
показати весь коментар
02.03.2024 00:53 Відповісти
 
 