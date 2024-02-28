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Новини
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Держдеп прокоментував ситуацію в Придністров’ї: США твердо підтримують територіальну цілісність Молдови

міллер,метью

У Держдепартаменті США відреагували на звернення невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" по допомогу до Росії.

З відповідним коментарем виступив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З урахуванням дедалі більш агресивної та дестабілізуючої ролі Росії в Європі, ми дуже уважно стежимо за діями РФ, а також Придністров’я", - сказав речник Держдепу США.

Так він прокоментував позицію Вашингтона щодо останніх закликів невизнаної Придністровської Молдавської Республіки до Росії про "захист".

Міллер наголосив, що Сполучені Штати "твердо підтримують Молдову, суверенітет і територіальну цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів".

Звернення невизнаного Придністров'я до РФ

Як повідомлялося, 28 лютого невизнана "Придністровська Молдавська Республіка" звернулася по допомогу до Росії. Пізніше в уряді Молдови висловили перконання в тому, що рішення так званого "з’їзду депутатів" невизнаного Придністров’я просити допомогу в Росії не створить загрози ескалації та дестабілізації. МЗС України також прокоментувало ситуацію у придністровському регіоні Молдови. Зазначвши, що Росія не може виступати у ролі миротворця.

Автор: 

Держдепартамент США (1637) Міллер Метью (157) Молдова (2075) Придністров’я (474)


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Топ коментарі
+23
ви вже б.....ять "твердо нам безпеку гарантували"!
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28.02.2024 23:05
+16
Президентських виборів ще не було, та, на жаль, завдяки трампу та його маріонеткам, Америка швидко втачає міжнародний авторитет, як гарант демократії.
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28.02.2024 23:06
+11
Пакет с озабоченностями уже приготовили?
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28.02.2024 23:15
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ви вже б.....ять "твердо нам безпеку гарантували"!
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28.02.2024 23:05 Відповісти
Сша перетворилось на геополітичного карлика. Мало хто тепер прислуховається ,що вони там скажуть
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29.02.2024 00:21 Відповісти
А що, США на вас напали? Вони нічого не порушили і підтримують Україну. А за свою свободу, за свою землю потрібно боротися самим, а не закатувати всі бюджетні гроші під асфальт, потім вилупити свої беньки, що нічого не трпилося і кричати до США - дайте нам зброю. А напали на нас наші гаранти безпеки кацапи.
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29.02.2024 07:22 Відповісти
Що за дурня?! Штати забрали у нас ядерну зброю і гарантували нам безпеку!
Штати недотримали свого слова! Киданули нас!
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29.02.2024 08:31 Відповісти
Президентських виборів ще не було, та, на жаль, завдяки трампу та його маріонеткам, Америка швидко втачає міжнародний авторитет, як гарант демократії.
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28.02.2024 23:06 Відповісти
А може то завдяки лівакам, вірного учня та послідовника чорного лебедя миру обами, таке сталося? Не думали про це?
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28.02.2024 23:43 Відповісти
Взагалі-то,такою слабкою як при Обамі і Байдену США ще не були
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29.02.2024 00:21 Відповісти
Якщо апендицит починає турбувати його вирізають.
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28.02.2024 23:14 Відповісти
І роблять це швидко, бо від перитоніту людина помирає.
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28.02.2024 23:16 Відповісти
Пакет с озабоченностями уже приготовили?
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28.02.2024 23:15 Відповісти
А Грузії?
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28.02.2024 23:15 Відповісти
Підтримують, але якщо Майкл С*** Джонсон не поставить Молдову на голосування - вся підтримка закінчиться на-зав-жди.
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28.02.2024 23:16 Відповісти
не забудьте виразити озабочену озадаченість
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28.02.2024 23:24 Відповісти
Слабаки
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28.02.2024 23:29 Відповісти
Молдова - це надто далеко.
От коли до складу рашкостану включать Аляску, Америка почне чухатись.
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28.02.2024 23:36 Відповісти
Не факт, можуть не поставити на голосування захист Аляски, бо вона далеко від мексиканського кордону ))
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28.02.2024 23:41 Відповісти
ху@ляндизовані республіканці теж твердо,чи тільки на пів шишечки?
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28.02.2024 23:40 Відповісти
вони все "твердо підтримують" на словах...
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28.02.2024 23:40 Відповісти
Рейгана в могилі аж вивертає від цього всього...
А лисий Ільїчь у мавзолеї підленько либиться у свою рижу борідку...
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28.02.2024 23:46 Відповісти
Будапештський меморандум вже похерили!
Трамп замість допомогти Україні зберегти життя людей та цим зарекомендувати себе як гідного кандидата в президенти, навпаки, торгує життями українців щоб просуванути власні інтереси!
Думаю якщо недай Боже його виберуть, життя людей і надалі буде предметом шантажу та торгу за для досягнення власних цілей! - Кривавий президент!
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28.02.2024 23:48 Відповісти
І слово їхне тверде як член у бідона
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29.02.2024 00:31 Відповісти
А де можна оцю "твердість" помацати?
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29.02.2024 00:36 Відповісти
"Администрация президента США Джо Байдена сообщила о выделении 53 миллионов долларов помощи жителям сектора Газы и Палестинской автономии в Иудее и Самарии.

Согласно сообщению, средства, которые будут выделяться через агентство помощи USAID и распределяться через международные структуры, такие как "Всемирная продовольственная программа".

С учетом нового транша, сумма помощи Палестинской автономии, выделенная США после резни ХАМАСа в октябре 2023 года, достигла 180 миллионов долларов."
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29.02.2024 00:56 Відповісти
listen to me mfk! If you! I'send! Yo
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29.02.2024 01:09 Відповісти
Уже усім зрозуміло в якій реальності ми живемо, хто сильний має зброю, той правий, таким країнам як Молдова, Литва Латвія, Естонія, Фінляндія потрібно переозброюватися, проводити вишколи, озброювати і тренувати тероборону, бо на НАТО, така собі надія, а за Молдову узагалі мовчу🤬
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29.02.2024 02:04 Відповісти
Та вы границу свою твердо поддержать не можете. Смешно уже ваши заявления слышать...

Совсем роняете свой рейтинг с этим цирком в Республиканской Партии.
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29.02.2024 02:37 Відповісти
США, ви вже себе показали, куколди. Плили- плили, та обiсралися.
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29.02.2024 02:41 Відповісти
І більше нічого.
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29.02.2024 03:58 Відповісти
Звиздуни.
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29.02.2024 04:21 Відповісти
Вже визнав.ПМР як такого немаєяк і ДНР-ЛНР.
Це ТОТ.
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29.02.2024 05:55 Відповісти
Штати є ненадійним союзником і обовязково кидануть, так як киданули Україну забравши ядерну зброю і невиконавши обіцяну гарантію безпеки. Штати балаболи і пустодзвони.
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29.02.2024 08:32 Відповісти
 
 