Держдеп прокоментував ситуацію в Придністров’ї: США твердо підтримують територіальну цілісність Молдови
У Держдепартаменті США відреагували на звернення невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" по допомогу до Росії.
З відповідним коментарем виступив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"З урахуванням дедалі більш агресивної та дестабілізуючої ролі Росії в Європі, ми дуже уважно стежимо за діями РФ, а також Придністров’я", - сказав речник Держдепу США.
Так він прокоментував позицію Вашингтона щодо останніх закликів невизнаної Придністровської Молдавської Республіки до Росії про "захист".
Міллер наголосив, що Сполучені Штати "твердо підтримують Молдову, суверенітет і територіальну цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів".
Звернення невизнаного Придністров'я до РФ
Як повідомлялося, 28 лютого невизнана "Придністровська Молдавська Республіка" звернулася по допомогу до Росії. Пізніше в уряді Молдови висловили перконання в тому, що рішення так званого "з’їзду депутатів" невизнаного Придністров’я просити допомогу в Росії не створить загрози ескалації та дестабілізації. МЗС України також прокоментувало ситуацію у придністровському регіоні Молдови. Зазначвши, що Росія не може виступати у ролі миротворця.
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Штати недотримали свого слова! Киданули нас!
От коли до складу рашкостану включать Аляску, Америка почне чухатись.
А лисий Ільїчь у мавзолеї підленько либиться у свою рижу борідку...
Трамп замість допомогти Україні зберегти життя людей та цим зарекомендувати себе як гідного кандидата в президенти, навпаки, торгує життями українців щоб просуванути власні інтереси!
Думаю якщо недай Боже його виберуть, життя людей і надалі буде предметом шантажу та торгу за для досягнення власних цілей! - Кривавий президент!
Согласно сообщению, средства, которые будут выделяться через агентство помощи USAID и распределяться через международные структуры, такие как "Всемирная продовольственная программа".
С учетом нового транша, сумма помощи Палестинской автономии, выделенная США после резни ХАМАСа в октябре 2023 года, достигла 180 миллионов долларов."
Совсем роняете свой рейтинг с этим цирком в Республиканской Партии.
Це ТОТ.