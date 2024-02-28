Держдеп прокоментував ситуацію в Придністров’ї: США твердо підтримують територіальну цілісність Молдови

У Держдепартаменті США відреагували на звернення невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" по допомогу до Росії.

З відповідним коментарем виступив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З урахуванням дедалі більш агресивної та дестабілізуючої ролі Росії в Європі, ми дуже уважно стежимо за діями РФ, а також Придністров’я", - сказав речник Держдепу США.

Так він прокоментував позицію Вашингтона щодо останніх закликів невизнаної Придністровської Молдавської Республіки до Росії про "захист".

Міллер наголосив, що Сполучені Штати "твердо підтримують Молдову, суверенітет і територіальну цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів".

Звернення невизнаного Придністров'я до РФ

Як повідомлялося, 28 лютого невизнана "Придністровська Молдавська Республіка" звернулася по допомогу до Росії. Пізніше в уряді Молдови висловили перконання в тому, що рішення так званого "з’їзду депутатів" невизнаного Придністров’я просити допомогу в Росії не створить загрози ескалації та дестабілізації. МЗС України також прокоментувало ситуацію у придністровському регіоні Молдови. Зазначвши, що Росія не може виступати у ролі миротворця.