Росіяни хочуть змусити нас визнати захоплену ними територію. Цього ніколи не трапиться, - Буданов

Кирило Буданов заявив, що росіянам ніколи не вдасться змусити Україну визнати захоплену ними територію

Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив в інтерв’ю канадському суспільному мовнику CBC News, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни були б дуже раді заморозити все так, як є зараз, змусивши нас визнати захоплену ними територію. У цьому разі вони б святкували перемогу. Цього ніколи не трапиться", - підкреслив Буданов.

Керівник ГУР підтвердив, що Росія якимсь чином отримала доступ до таємних планів України стосовно контрнаступу.

Я не скажу більше за Президента. Ми отримали, скажімо, інформацію, докази, що плани стали відомими РФ. Це - серйозна проблема, і ми вживаємо певних дій", - додав він.

Крім того Буданов висловив думку, що безпілотники, хоч би якими ефективними вони були, не спроможні повністю замінити людей на полі бою.

"Дрони ніколи не замінять сухопутні сили. Вони лише є способом їх підтримки. За допомогою дронів можна завдати втрат ворогу, але поки, як у Середньовіччя, військові не прийдуть і не встановлять прапор, нічого не зміниться", - резюмував він.

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