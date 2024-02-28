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Новини Війна
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Росіяни хочуть змусити нас визнати захоплену ними територію. Цього ніколи не трапиться, - Буданов

буданов,кирило

Кирило Буданов заявив, що росіянам ніколи не вдасться змусити Україну визнати захоплену ними територію

Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив в інтерв’ю канадському суспільному мовнику CBC News, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни були б дуже раді заморозити все так, як є зараз, змусивши нас визнати захоплену ними територію. У цьому разі вони б святкували перемогу. Цього ніколи не трапиться", - підкреслив Буданов.

Керівник ГУР підтвердив, що Росія якимсь чином отримала доступ до таємних планів України стосовно контрнаступу.

Я не скажу більше за Президента. Ми отримали, скажімо, інформацію, докази, що плани стали відомими РФ. Це - серйозна проблема, і ми вживаємо певних дій", - додав він.

Крім того Буданов висловив думку, що безпілотники, хоч би якими ефективними вони були, не спроможні повністю замінити людей на полі бою.

"Дрони ніколи не замінять сухопутні сили. Вони лише є способом їх підтримки. За допомогою дронів можна завдати втрат ворогу, але поки, як у Середньовіччя, військові не прийдуть і не встановлять прапор, нічого не зміниться", - резюмував він.

Читайте: Навальний дійсно помер природною смертю - через тромб, - Буданов

Автор: 

Буданов Кирило (492) росія (65316)


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Топ коментарі
+19
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
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28.02.2024 23:55
+18
а от це питання НЕ до Залужного, а до ЗЄлі

багато про це вже і написано, і сказано
стаття держзрада ЗЄлі світить !
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29.02.2024 00:44
+16
Зелень -серйозна проблема.при тому *найпотужніша*
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28.02.2024 23:58
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При Трампушкє трапиться і не таке...
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29.02.2024 08:43 Відповісти
Цей недорозвідник мабуть користується "Мєлафоном" Аліси Селєзньової у своій роботі.
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29.02.2024 08:46 Відповісти
3.14здабол - воно і в Африці 3.14здабол......
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29.02.2024 09:18 Відповісти
хто цього паяца може слухати, зелені гниди здали ***** весь південь без бою, плани наступу злили, московські агенти на всіх рівнях, що воно городить. Для різних подоляків і арахамій москалі це партньори, а що там по Стамбульських договорняках, були готові здати і зараз без змін, як там поживає гогілашвіллі нах, агент шевченко і червоненко, люди портнова і різних сівковичів.
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29.02.2024 09:29 Відповісти
Как то ещё при порохе намекал на форуме про Финляндию, ну вот годы прошли, дальше зашли. За завтра сказать?
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29.02.2024 09:49 Відповісти
Хто він?
Голова ГУ,чи баба Буданга?!
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29.02.2024 11:03 Відповісти
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