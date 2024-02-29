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Під час виконання бойового завдання загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій, - ССО

Під час виконання бойового завдання загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій, - ССО

У ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спеціальних операцій під час виконання бойового завдання.

Як інформує Цензор.НЕТ про це написали в телеграм-каналі Сил спеціальних операцій.

"Під час виконання бойового завдання у зіткненні з російськими окупантами героїчно загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вони забезпечували відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання.

"Воїни прийняли свій останній бій навічно залишившись в строю. Героїчна та надскладна бойова робота підрозділів ССО на суходолі, на морі і в глибокому тилу противника - це щоденний вклад воїнів ССО в перемогу над ворогом. Завжди пам'ятайте якою ціною виборюється наша свобода", - пишуть в Силах спеціальних операцій.

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Автор: 

Сили спеціальних операцій (48)


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Топ коментарі
+88
Це навіть не Буданга. Якщо хто забув, верховний наркомандувач звільнив керівника ССО нещодавно, очевидно замість нього поставив слухняну ляльку, яка відправляє особовий склад на ці дурні завдання рівня "сфоткатись із флагом щоб презик міг собі на сторінку запостити".
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29.02.2024 02:38
+76
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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29.02.2024 01:46
+73
голови то схилим, і хлопцям вічна пам'ять!!! Але якщо не покарати винних за такі піар місії для фоточок і відосіків на гавномарафоні, то жертв нажаль буде більше... А я б віддав перевагу ЖИВИМ ГЕРОЯМ чим посмертним!!!
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29.02.2024 02:38
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Їх зрадили чи так планувалась операція? R.I.P.
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29.02.2024 12:00 Відповісти
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29.02.2024 12:16 Відповісти
Сирский все здесь....для того и назначен... Голобородько станет опять дЕрмаком...
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29.02.2024 12:20 Відповісти
Хоренко дурні накази відмовлявся виконувати... Не виконував би їх і Кривонос.
А Лупанчук - ?
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29.02.2024 12:57 Відповісти
Самых лучших забирает вона! И за эти 2 года ниодну блдь,ни одну падлу с Квартала,или КВН не прибрало,зато половина этих товарный уже с орденами
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29.02.2024 13:26 Відповісти
Час вже прокидатися контрозвідки та шукати "кротів" у ГШ ЗСУ та ОП
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29.02.2024 14:01 Відповісти
Знов якась погано спланована операція в Стилі Єрмака-Безуглої тра-та-та-та
так буває коли звільняєш справжніх генералів і ставиш слухняних мавп на всі посад
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29.02.2024 14:06 Відповісти
Військові кажуть що потрапили в засідку .! Засідка просто так - ні з того ні з сього не влаштовується . Русня точно знала де буде висадка десанту .
У верхах ССО завівся щур .
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29.02.2024 14:11 Відповісти
Там всі верхи забиті лише щурами
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02.03.2024 02:57 Відповісти
Вова застрелься вже пора ,боневтік ,або ти с ка себе кончиш або пора зачищати різних баканових , вермаков ,татарових арестоаичів ,загалом побільше гидоти
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29.02.2024 15:32 Відповісти
Судячи з "трофеїв", що кацапи виклали зелень проклята знову вирішила попіаритись з прапором....
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29.02.2024 15:49 Відповісти
Щось не стикується. Якщо 3 човни затонули, а один прибило до берега, то звідки в одному надувному човні стільки зброї?
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29.02.2024 16:57 Відповісти
Звідки інфа при затонулих і прибитих ? Є ж інші фото з тілами на тому човні, просто модери їх звідси видаляють.
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29.02.2024 17:01 Відповісти
светлая память
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29.02.2024 15:56 Відповісти
Вічна память героям !!! 🙏🙏🙏Смерть ворогам!!!🤬
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29.02.2024 16:29 Відповісти
До Смерть ворогам!!! бажано додати "і дурням"
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29.02.2024 17:26 Відповісти
На хріна Буданому цей острів-пустеля ? Щоб зняти хизуваті ролики? Кращі воїни загибли...
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29.02.2024 17:32 Відповісти
До чого тут ролики? Ви що в дитсадку?
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02.03.2024 02:59 Відповісти
да, медийная операция, скорее всего там и не собирались задерживаться, видео снять и отчалить, удержать ту косу просто не реально.
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29.02.2024 18:11 Відповісти
невгамовний ****** буданга направив на вірну смерть людей? ******** зеленому вилупку "пазітівчіка" бракувало?!
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29.02.2024 19:39 Відповісти
дивна смерть, у всіх поранення в голову, ніби снайпери вже чекали на них.
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29.02.2024 19:39 Відповісти
чому "ніби"?
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01.03.2024 00:42 Відповісти
бо це моя суб'єктивна думка, нехай експерти в цій галузі обговорюють.
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01.03.2024 00:50 Відповісти
Світла пам'ять на жаль, що змогли то зробили. ГЕРОЯМ СЛАВА!
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29.02.2024 20:12 Відповісти
Хто послав на безглузду смерть людей задля піару?? Якому ЗЄпрезервативу захотілося попіаритися на загибелі воїнів? Яке буде покарання отому недоумку, шо послав їх на нікому не потрібну операцію? Паскуди!!! Царство Небесне загиблим
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29.02.2024 20:23 Відповісти
Низький уклін та вічна Пам'ять захисникам України!
Герої не вмирають!
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29.02.2024 20:39 Відповісти
Сегодня с самого утра наши источники пишут о том, что наша группа спецназа, которая должна была высадиться на Тенедеровской косе, в крымском направлении, попала в засаду и погибла. Подробностей пока нет, но противник уже публикует соответствующие фото. Что значат потери для наших военных - все понимают, но здесь - особый случай, и потому мы обратим внимание на два момента, которые вряд ли будут подниматься в обсуждении этой темы. Мы же обратим на это внимание потому, что прямо комментировать не станем, по давно понятным причинам.

Первый момент состоит в том, что любая война, для каждой их участвующих в ней сторон, состоит из череды успехов и неудач, достижений и побед. Так было, есть и будет, пока войны не уйдут из арсенала инструментов человечества. Причем, вот эти термины «неудачи и достижения», выглядят вполне себе нейтрально, только мы же понимаем, что смысл любой войны сводится к простому выбору: убей врага или он убьет тебя. Поэтому «неудача», всегда - наши потери. В первую очередь - личного состава, а потом - вооружений и техники, а достижения - тоже самое, но уже у противника.

И вот подобные потери просто неизбежны просто потому, что это - война. Недавно в Сети появились фото подбитого танка Абрамс ВСУ и это преподавало как сенсация. Пару месяцев назад в США были замечены две пусковые установки Хаймарс с заметными повреждениями корпуса, которые везли на ремонт. Противнику удается сбивать какое-то количество крылатых ракет Сторм Шелдоу и Скальп. Более того, когда будут поставлены самолеты F-16, будут потери и среди них.

Так устроен этот мир и противник у нас не Хезбола или обдолбаные пуштуны в Афганистане, и даже не Ирак, вместе с Ираном, а куда более мощный, в военном отношении, враг. Более того, враг четверть века готовился именно к такого рода войнам, пока весь остальной мир, и мы в том числе - пускали пузыри и любовались отливом шерстки розовых пони. Наше счастье, что враг все же планировал прошлую войну, как это всегда бывает, а потому мы выстояли и тягаемся с ним на равных. Тем не менее, потери были, есть и будут. Другое дело - потери, которых быть не должно.

И тут возникает второй момент. Насколько можно понять, наши ССО не раз и не два попадали в замесы как во время выполнения поставленной задачи, так и на отходе, что почти неизбежно, поскольку задачи обычно «шумные» и потому противник понимает, что поработали спецы и начинает их искать. Отсюда - драка на отходе. В данном же случае была засада, а судя по ее последствиям, противник знал, где и когда будет высадка и какими силами она будет осуществляться. Такое может быть только из-за утечки этой информации. То есть, кто-то подставил наших военных.

И вот в связи с этим вспоминаем слова янетряпки, который сказал о том, что планы летнего наступления ВСУ были у противника еще перед его началом. Скажем так, подобные заявления именно так не делаются, поскольку в них нет концовки, а именно: источник утечки обнаружен и ликвидирован. А тут просто сказано о том, что все летнее наступление было подставой, как и со спецами. Получается, что те, кто все это сливают и сейчас находятся на месте? В таком случае, титул «янелох» отменяется.
А ведь всем известно, где кроты и кротихи. Некоторые из них визжали «Залужный, покажи план!» И вот оказывается, что план оказался у врага. И мы также помним, что ДБР имеет доступ к этим планам. Даже не знаю, кто может вычистить этот кротовник, но как мы видим, он обходится нам все дороже. Наверное, пора!
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29.02.2024 21:05 Відповісти
Кто их отправил заведомо в глубокий тыл врага, зачем? Сделать очередной героический видосик для слюнявого Буданги? (в одном из катеров было знамя Украины) Кто предупредил русских?
В ноябре 23 года шут уволил успешного руководителя ССО Хоренко, в обход Залужного, и назначил какого-то ноунейма. Остальные бойцы прямо обвиняют руководство. Зеленое ЧМО ежедневно продолжает сознательно уничтожать наших военных - в котлах и на воде.
Зеленые тг помойки рекламируют этот канал. Вчера там анонсировали "успешную операцию", а затем потерли. Как ******* эти кровавые продюсеры 95 квартала, для них жизнь людей - это шоу. Оппозиция, больше кукарекайте о легитимности шута, чтобы он еще больше военных уничтожил.
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29.02.2024 21:13 Відповісти
Ця ваша аппазіция уклала сепаратну угоду проти інтересів народу і держави з кремлівськими узурпаторами про безстрокове продовження узурпації влади в Україні
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02.03.2024 03:05 Відповісти
Назначение Сырского ГК недопустимо по вопросу нац.безопасности. Лицо, которое под шантажом путлера, не стоит доверия! Партнеры прекратили предоставлять нашим разведданным! 'Неудачные операции' с таким командованием- это государственная измена!
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29.02.2024 21:24 Відповісти
На фото наші бійці з кульовими в голову. На човні жодного пошкодження. Як так? Розстріл вівся прицільно і бою, як такого, не було, бо човен залишився цілим?
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29.02.2024 21:25 Відповісти
Снайперська засідка. Їх чекали.
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29.02.2024 22:34 Відповісти
Як можна в 2024 коли з обох боків купа дронів і розвідки, безперешкодно висадити десант в тил ворога і повернутись до дому. І для чого була ця "ініціатива" висадити на на косі найкращих бійців, там навіть стратегічних об'єктів немає, по яким би і так відпрацювали з Himars
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29.02.2024 22:00 Відповісти
ну ,так я ще розумію пробратися у кремль в саме логово і спробувати замочити *****, а так покласти елітних спеців,тупо,і дуже топорно сплановано.Хоча можливо дехто попередив кацапів,таке вже відбувалося і не раз.
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01.03.2024 00:16 Відповісти
Виходить с ці бійці не були навіть поінформовані куди для чого і з якою метою вони висуваються і як барани пішли на заклання
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02.03.2024 03:09 Відповісти
Чекаємо на пресконференцію Зеленського, а потім Буданова про те, що хтось знову злив дані про операцію. Те, що дані були злиті і до ворожки ходити не потрібно тому, що обаштовувати засідку на якійсь пустій, продуваємій вітрами косі потрібна вагома причина.
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29.02.2024 22:32 Відповісти
Тепер кацапи використають цю захоплену зброю для провокацій, звинувативши українців у перепродажу західної зброї.
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01.03.2024 00:13 Відповісти
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