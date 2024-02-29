Під час виконання бойового завдання загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій, - ССО

У ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спеціальних операцій під час виконання бойового завдання.

Як інформує Цензор.НЕТ про це написали в телеграм-каналі Сил спеціальних операцій.

"Під час виконання бойового завдання у зіткненні з російськими окупантами героїчно загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вони забезпечували відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання.

"Воїни прийняли свій останній бій навічно залишившись в строю. Героїчна та надскладна бойова робота підрозділів ССО на суходолі, на морі і в глибокому тилу противника - це щоденний вклад воїнів ССО в перемогу над ворогом. Завжди пам'ятайте якою ціною виборюється наша свобода", - пишуть в Силах спеціальних операцій.

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