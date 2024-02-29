Під час виконання бойового завдання загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій, - ССО
У ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спеціальних операцій під час виконання бойового завдання.
Як інформує Цензор.НЕТ про це написали в телеграм-каналі Сил спеціальних операцій.
"Під час виконання бойового завдання у зіткненні з російськими окупантами героїчно загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вони забезпечували відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання.
"Воїни прийняли свій останній бій навічно залишившись в строю. Героїчна та надскладна бойова робота підрозділів ССО на суходолі, на морі і в глибокому тилу противника - це щоденний вклад воїнів ССО в перемогу над ворогом. Завжди пам'ятайте якою ціною виборюється наша свобода", - пишуть в Силах спеціальних операцій.
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А Лупанчук - ?
так буває коли звільняєш справжніх генералів і ставиш слухняних мавп на всі посад
У верхах ССО завівся щур .
Герої не вмирають!
Первый момент состоит в том, что любая война, для каждой их участвующих в ней сторон, состоит из череды успехов и неудач, достижений и побед. Так было, есть и будет, пока войны не уйдут из арсенала инструментов человечества. Причем, вот эти термины «неудачи и достижения», выглядят вполне себе нейтрально, только мы же понимаем, что смысл любой войны сводится к простому выбору: убей врага или он убьет тебя. Поэтому «неудача», всегда - наши потери. В первую очередь - личного состава, а потом - вооружений и техники, а достижения - тоже самое, но уже у противника.
И вот подобные потери просто неизбежны просто потому, что это - война. Недавно в Сети появились фото подбитого танка Абрамс ВСУ и это преподавало как сенсация. Пару месяцев назад в США были замечены две пусковые установки Хаймарс с заметными повреждениями корпуса, которые везли на ремонт. Противнику удается сбивать какое-то количество крылатых ракет Сторм Шелдоу и Скальп. Более того, когда будут поставлены самолеты F-16, будут потери и среди них.
Так устроен этот мир и противник у нас не Хезбола или обдолбаные пуштуны в Афганистане, и даже не Ирак, вместе с Ираном, а куда более мощный, в военном отношении, враг. Более того, враг четверть века готовился именно к такого рода войнам, пока весь остальной мир, и мы в том числе - пускали пузыри и любовались отливом шерстки розовых пони. Наше счастье, что враг все же планировал прошлую войну, как это всегда бывает, а потому мы выстояли и тягаемся с ним на равных. Тем не менее, потери были, есть и будут. Другое дело - потери, которых быть не должно.
И тут возникает второй момент. Насколько можно понять, наши ССО не раз и не два попадали в замесы как во время выполнения поставленной задачи, так и на отходе, что почти неизбежно, поскольку задачи обычно «шумные» и потому противник понимает, что поработали спецы и начинает их искать. Отсюда - драка на отходе. В данном же случае была засада, а судя по ее последствиям, противник знал, где и когда будет высадка и какими силами она будет осуществляться. Такое может быть только из-за утечки этой информации. То есть, кто-то подставил наших военных.
И вот в связи с этим вспоминаем слова янетряпки, который сказал о том, что планы летнего наступления ВСУ были у противника еще перед его началом. Скажем так, подобные заявления именно так не делаются, поскольку в них нет концовки, а именно: источник утечки обнаружен и ликвидирован. А тут просто сказано о том, что все летнее наступление было подставой, как и со спецами. Получается, что те, кто все это сливают и сейчас находятся на месте? В таком случае, титул «янелох» отменяется.
А ведь всем известно, где кроты и кротихи. Некоторые из них визжали «Залужный, покажи план!» И вот оказывается, что план оказался у врага. И мы также помним, что ДБР имеет доступ к этим планам. Даже не знаю, кто может вычистить этот кротовник, но как мы видим, он обходится нам все дороже. Наверное, пора!
В ноябре 23 года шут уволил успешного руководителя ССО Хоренко, в обход Залужного, и назначил какого-то ноунейма. Остальные бойцы прямо обвиняют руководство. Зеленое ЧМО ежедневно продолжает сознательно уничтожать наших военных - в котлах и на воде.
Зеленые тг помойки рекламируют этот канал. Вчера там анонсировали "успешную операцию", а затем потерли. Как ******* эти кровавые продюсеры 95 квартала, для них жизнь людей - это шоу. Оппозиция, больше кукарекайте о легитимности шута, чтобы он еще больше военных уничтожил.