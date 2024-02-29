Фінляндія дозволила Україні використовувати її зброю для ударів по території Росії

Фінляндія не обмежує використання переданої Україні зброї - можна бити по об’єктах, які розташовані на території РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Yle.

Голова оборонного комітету парламенту Фінляндії Юкка Копра заявив, Фінляндія не накладала жодних обмежень на військову допомогу надану Україні.

"Наскільки мені відомо, Фінляндія не накладала таких обмежень, і Україна повинна мати право використовувати цю зброю проти військових об'єктів і на російській території", – зазначив Копра.

Міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен зазначив, що обмеження на використання зброї були введені в основному країнами, які надали Україні далекобійне озброєння.

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Водночас заступник голови Комітету з питань оборони Мікко Савола, каже, що зброя, надана Фінляндією, "в принципі" може бути використана на російській території, хоча має меншу дальність, ніж далекобійні ракети.