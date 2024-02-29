Фінляндія дозволила Україні використовувати її зброю для ударів по території Росії
Фінляндія не обмежує використання переданої Україні зброї - можна бити по об’єктах, які розташовані на території РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Yle.
Голова оборонного комітету парламенту Фінляндії Юкка Копра заявив, Фінляндія не накладала жодних обмежень на військову допомогу надану Україні.
"Наскільки мені відомо, Фінляндія не накладала таких обмежень, і Україна повинна мати право використовувати цю зброю проти військових об'єктів і на російській території", – зазначив Копра.
Міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен зазначив, що обмеження на використання зброї були введені в основному країнами, які надали Україні далекобійне озброєння.
Водночас заступник голови Комітету з питань оборони Мікко Савола, каже, що зброя, надана Фінляндією, "в принципі" може бути використана на російській території, хоча має меншу дальність, ніж далекобійні ракети.
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Президент Макрон розбудив НАТО, а наймолодші члени Альянсу продовжили його справу.
Зауважте, жодного ниття про ескалацію. Суомі у 1917÷1944 захистила свою незалежність від посягань орків.
За потреби, повторять
Щоб бути нацистами потрібна нація, а уZкі це така незрозуміла хрінь, яка навіть сама неможе визначитись, що вона таке.
Подивіться допити полонених- татари, башкіри, удмурти, калмики, і жодного розуміння чому вони уZкі.
При такій самоідентифікації, яка це нація?
На військовій службі Фінляндії ( населення 5.5 мільйонa) перебувають близько 19250 військовослужбовців фінських сил оборони. У разі війни чисельність фінської армії може становити до 280 тисяч чоловік, а загальний резерв - 870 тисяч.
Фінляндія є однією з небагатьох європейських країн, де все ще існує військова повинність. Термін служби становить від 180 до 362 днів, з 1994 року жінки також можуть служити, але тільки добровільно. Всі чоловіки старше 18 років підлягають військовій службі терміном на шість, дев'ять або 12 місяців. Щорічно військову підготовку проходять близько 27 000 чоловіків.
Армія має в своєму розпорядженні 239 основних бойових танків, у тому числі 100 «Леопардів 2А6» і 139 «Леопардів 2А4», 212 БМП, 1 101 БТР, як на колесах, так і на гусеницях, 48 самохідних гаубиць калібру 155 мм і 72 калібру 122 мм, 56 пускових установок, 740 одиниць буксируваної артилерії і понад 1,6 тисячі мінометів, а також 27 вертольотів (20 з яких Nh90). ВПС Фінляндії мають 62 винищувачі F/A-18 Hornet. Незабаром ці літаки замінять 64 винищувача-бомбардувальника п'ятого покоління F-35A,
ВМС Фінляндії складаються з трьох груп, що складаються з тральщиків (17 одиниць різних типів) і восьми швидкохідних ракетних катерів (чотири класи hamina і чотири класи Rauma).
І в цьому девізі "Армія" була першою!!!
Чи зараз у нас замало ждунів, яких вже 2 роки мало не кожен день ловлять на гарячему на час зливу інформації та організації диверсій? Чи то теж "папєрєднікі"?
Сподіваємося, що наші СРАТЬєхи, не встигнуть їм наплювати у тарілки…
Слава Україні!
Але один наркомандувач-недомірок може бути проти…
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Реєстрація:28.02.2024
Щойно вилупився?
Крім телевізора, звісно.
може вам ще весь шлях по крокам розписати в інструкції - що можна робити, а що ні? У воєний час любі дії на підрив єкономіки агресора правильні!
чи може Залужний забороняв збивати літаки, за те його і звільнили .. і як звільнили - так сразу 2 шт А50 завалили ??
кожен робить свою справу - ЗСУ захищають територію і людей, а пізрозділи тих служб розробляють і закордонні операції.
Фінам величезна шана за дозвіл!