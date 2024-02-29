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Фінляндія дозволила Україні використовувати її зброю для ударів по території Росії

зброя,фінляндія

Фінляндія не обмежує використання переданої Україні зброї - можна бити по об’єктах, які розташовані на території РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Yle.

Голова оборонного комітету парламенту Фінляндії Юкка Копра заявив, Фінляндія не накладала жодних обмежень на військову допомогу надану Україні. 

"Наскільки мені відомо, Фінляндія не накладала таких обмежень, і Україна повинна мати право використовувати цю зброю проти військових об'єктів і на російській території", –  зазначив Копра.

Міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен зазначив, що обмеження на використання зброї були введені в основному країнами, які надали Україні далекобійне озброєння.

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Водночас заступник голови Комітету з питань оборони Мікко Савола, каже, що зброя, надана Фінляндією, "в принципі" може бути використана на російській території, хоча має меншу дальність, ніж далекобійні ракети.

Автор: 

зброя (7470) Україна (5917) Фінляндія (1308)


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Топ коментарі
+55
дякуємо братньому народу суомі !!!
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29.02.2024 06:35
+35
Дякую нащадкам шюцкорівців та солдат маршала Маннергейма!
Президент Макрон розбудив НАТО, а наймолодші члени Альянсу продовжили його справу.
Зауважте, жодного ниття про ескалацію. Суомі у 1917÷1944 захистила свою незалежність від посягань орків.
За потреби, повторять
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29.02.2024 06:55
+28
"можна бити по об'єктах, які розташовані на території РФ." - Рука не дрогне.
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29.02.2024 06:44
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дякуємо братньому народу суомі !!!
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29.02.2024 06:35 Відповісти
Перша ластівка !
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29.02.2024 07:14 Відповісти
Фінни мають Томагавки,Тауруси,АТАКАМСИ,і ще купу всього!¡!!
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29.02.2024 08:02 Відповісти
"можна бити по об'єктах, які розташовані на території РФ." - Рука не дрогне.
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29.02.2024 06:44 Відповісти
Финляндия не разглашает публично, какое оружие она предоставила Украине.
https://yle.fi/a/74-20076892
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29.02.2024 06:47 Відповісти
По словам министра обороны Антти Хяккянена (Коалиционная партия), ограничения на использование вооружений установили в основном те страны, которые предоставили Украине залповые системы дальнего действия.

https://yle.fi/a/74-20076892
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29.02.2024 06:55 Відповісти
Дякую нащадкам шюцкорівців та солдат маршала Маннергейма!
Президент Макрон розбудив НАТО, а наймолодші члени Альянсу продовжили його справу.
Зауважте, жодного ниття про ескалацію. Суомі у 1917÷1944 захистила свою незалежність від посягань орків.
За потреби, повторять
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29.02.2024 06:55 Відповісти
Українці це повторюють
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29.02.2024 07:10 Відповісти
правельно писати: "... від посягань червоних комуно-нацистів та імперіалістів" ...
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29.02.2024 07:19 Відповісти
Не погоджуся.
Щоб бути нацистами потрібна нація, а уZкі це така незрозуміла хрінь, яка навіть сама неможе визначитись, що вона таке.
Подивіться допити полонених- татари, башкіри, удмурти, калмики, і жодного розуміння чому вони уZкі.
При такій самоідентифікації, яка це нація?
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29.02.2024 08:49 Відповісти
нацизм це ідеологія основана на шовінізмі та імперіалізмі, він може бути не тільки на етнічній основі як це було в 3Рейху, а й на соціальній основі, тобто на основі домінування однієї групи населення країни над іншими, саме такий нацизм під назвою "комунізм" з домішками імперіалізму був в червоній імперії зла та тюрмі народів (срср) ...
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29.02.2024 09:05 Відповісти
Але втратила частину території..
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29.02.2024 09:09 Відповісти
Тимчасово втратила.
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29.02.2024 11:10 Відповісти
Все тимчасово в нашому житті.
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29.02.2024 23:49 Відповісти
Фінляндія має спільний 1340-кілометровий кордон з Росією і, на відміну від більшості членів альянсу, Фінляндія не скоротила витрати на оборону та інвестиції після холодної війни. Фінляндія зберегла великі оборонні можливості, тому що не мала ілюзій щодо природи свого східного сусіда.

На військовій службі Фінляндії ( населення 5.5 мільйонa) перебувають близько 19250 військовослужбовців фінських сил оборони. У разі війни чисельність фінської армії може становити до 280 тисяч чоловік, а загальний резерв - 870 тисяч.

Фінляндія є однією з небагатьох європейських країн, де все ще існує військова повинність. Термін служби становить від 180 до 362 днів, з 1994 року жінки також можуть служити, але тільки добровільно. Всі чоловіки старше 18 років підлягають військовій службі терміном на шість, дев'ять або 12 місяців. Щорічно військову підготовку проходять близько 27 000 чоловіків.

Армія має в своєму розпорядженні 239 основних бойових танків, у тому числі 100 «Леопардів 2А6» і 139 «Леопардів 2А4», 212 БМП, 1 101 БТР, як на колесах, так і на гусеницях, 48 самохідних гаубиць калібру 155 мм і 72 калібру 122 мм, 56 пускових установок, 740 одиниць буксируваної артилерії і понад 1,6 тисячі мінометів, а також 27 вертольотів (20 з яких Nh90). ВПС Фінляндії мають 62 винищувачі F/A-18 Hornet. Незабаром ці літаки замінять 64 винищувача-бомбардувальника п'ятого покоління F-35A,

ВМС Фінляндії складаються з трьох груп, що складаються з тральщиків (17 одиниць різних типів) і восьми швидкохідних ракетних катерів (чотири класи hamina і чотири класи Rauma).
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29.02.2024 07:04 Відповісти
Фінляндія - нам у взірець. Нам потрібно дбати про безпеку навіть більше фінів, бо у них нема проклятого "урусскоєзичного насілєнія", шоп йому пусто було!
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29.02.2024 07:38 Відповісти
Як приємно писати за фінів, які мають свою сильну та озброєну армію. Виходить, що армія - це головне. А що в Україні? А в нас головне "95 квартал" і йому подібні. Чим президент і його ОП можуть похвастатися? Сотнями асфальтоукладчиків, тисячами бітумовозок і грейдерами та ниттям "США закрийте небо", а самі через ДБР вилучають клістрони, "Шольц ковбаска, дай танки", а самі не фінансують танкові підприємства, "нас вбивають - дайте снаряди". а самі позакривали всі заводи, які налагодили ще у 2018 році випуск снарядів, "дайте міни", а самі знищили у 2020 році мільйони своїх мін...Яка ж велика різниця між їхнім і нашим народом, бо владу вибирає народ!!!
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29.02.2024 07:43 Відповісти
А пам'ятаєте, як українці реготали: "Армія-Мова-Віра?! Ги-ги-ги!!! АрМоВір!!! А то що?! то путін нападьот?!" Пам'ятаєте? Я пам'ятаю...
І в цьому девізі "Армія" була першою!!!
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29.02.2024 09:49 Відповісти
А ще я пам'ятаю п'ять підірваних складів, якими можно було воювати 20 років.
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29.02.2024 10:24 Відповісти
Ну, тоді, може, пам'ятаєте ще підірвані склади у Чехії та Болгарії? Їх теж Порошенко? Чи все ж таки знаємо, хто і як?

Чи зараз у нас замало ждунів, яких вже 2 роки мало не кожен день ловлять на гарячему на час зливу інформації та організації диверсій? Чи то теж "папєрєднікі"?
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29.02.2024 14:27 Відповісти
Это у Финнов народ. А у нас-население. Которое 30 лет тупо и молча смотрело, как багатеи грабили страну и уничтожали армию.
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29.02.2024 10:22 Відповісти
Дякуємо Фінляндії за чітку допомогу Україні!
Сподіваємося, що наші СРАТЬєхи, не встигнуть їм наплювати у тарілки…
Слава Україні!
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29.02.2024 08:10 Відповісти
Так. Ваші Австрійці гарно плюють нам періодично.
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29.02.2024 09:00 Відповісти
Фіниии🤗🤗🤗🤗
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29.02.2024 08:19 Відповісти
РЕСПЕКТ!
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29.02.2024 08:26 Відповісти
ВьІборг, Петергоф, Великий Новгород? Да забирайте.....
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29.02.2024 08:56 Відповісти
Крута новина!
Але один наркомандувач-недомірок може бути проти…
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29.02.2024 09:03 Відповісти
Твого ***** ніхто запитувати не збирається.
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29.02.2024 10:26 Відповісти
а твого, нажаль, будуть.
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29.02.2024 11:34 Відповісти


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Реєстрація:28.02.2024
Щойно вилупився?
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29.02.2024 11:35 Відповісти
От шо значить довга і вічна пам'ять у фінів - як дали звізди непопедимой и легендарной у прошлому столітті - ні чого не хвилює. Респект.
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29.02.2024 09:24 Відповісти
Дякую, Фінляндія! Viipuri буде Ваш! )))
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29.02.2024 09:24 Відповісти
А ви помітили, що вже тиждень+ як звільнили Залужного і скільки ж немає ударів по нафтовим заводам кацапів.
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29.02.2024 09:42 Відповісти
це не приклад ... а літаки кожен день збивають і шо ? Зовнішньою діяльністю в нас займається ГУР і СБУ...
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29.02.2024 09:56 Відповісти
Покажіть мені - де їх обов'язки - бити по нафтових заводах?
Крім телевізора, звісно.
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29.02.2024 10:26 Відповісти
покажіть мені обов'язки ЗСУ це робити )))
може вам ще весь шлях по крокам розписати в інструкції - що можна робити, а що ні? У воєний час любі дії на підрив єкономіки агресора правильні!
чи може Залужний забороняв збивати літаки, за те його і звільнили .. і як звільнили - так сразу 2 шт А50 завалили ??
кожен робить свою справу - ЗСУ захищають територію і людей, а пізрозділи тих служб розробляють і закордонні операції.
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29.02.2024 11:32 Відповісти
Красавцы. Не то что всякие ссыкливые шольцы.
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29.02.2024 09:54 Відповісти
Kiitos, Suomi!
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29.02.2024 09:59 Відповісти
Чи дали вони такі **********, які збігаються з їхнім оголошенням?
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29.02.2024 10:01 Відповісти
Фіни - люди з правильним поняттям і цілком свідомі того що роблять.
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29.02.2024 10:57 Відповісти
таким має бути рішення кожної країни, яка надає допомогу Україні. Але ж.. Ну звісно, між Фінляндією та оркостаном же ж немає "буферної зони", яка є між тими, хто не дозволяє хєрачити по території країни терориста, і цією "зоною" вони вважають Україну.. І цю "зону" їм не шкода. Прикро.
Фінам величезна шана за дозвіл!
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29.02.2024 11:58 Відповісти
Щиро дякуємо, Друзі.
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29.02.2024 12:45 Відповісти
 
 