Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 413 760 осіб (+1150 за добу), 6593 танків, 10 070 артсистем, 12 552 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 413 760 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.02.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 413760 (+1150) осіб,

танків ‒ 6593 (+23) од,

бойових броньованих машин ‒ 12552 (+44) од,

артилерійських систем – 10070 (+41) од,

РСЗВ – 1000 (+0) од,

засоби ППО ‒ 690 (+2) од,

літаків – 342 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7768 (+15),

крилаті ракети ‒ 1912 (+0),

кораблі/катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13152 (+40) од,

спеціальна техніка ‒ 1601 (+7)

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