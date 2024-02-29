УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4912 відвідувачів онлайн
Новини
9 238 38

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 413 760 осіб (+1150 за добу), 6593 танків, 10 070 артсистем, 12 552 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 413 760 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.02.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько  413760 (+1150) осіб,

танків ‒ 6593 (+23) од,

бойових броньованих машин ‒ 12552 (+44) од,

артилерійських систем – 10070 (+41) од,

РСЗВ  – 1000 (+0) од,

засоби ППО  ‒ 690 (+2) од,

літаків – 342 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7768 (+15),

крилаті ракети ‒ 1912 (+0),

кораблі/катери  ‒ 25 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13152 (+40) од,

спеціальна техніка ‒ 1601 (+7)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог збільшив кількість атак на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, - Генштаб

Знищення російської армії

Автор: 

армія рф (17482) Генштаб ЗС (6614) ліквідація (3955) знищення (7298)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+28
Пишуть, що нібіто з ранку ще один СУ-34 виявився не призначеним для неба.
показати весь коментар
29.02.2024 08:01
+24
Потери рашки в людях практически догнали потери США за всю Вторую мировую! Беда в том, что правителям кремля на это пофигу. Да и большинству рашкованов тоже.
показати весь коментар
29.02.2024 08:03
+18
Так, біля 1-ї ночі підловили Су-34.
Хай з хробаками бавляться 3,14..ри.
показати весь коментар
29.02.2024 08:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пишуть, що нібіто з ранку ще один СУ-34 виявився не призначеним для неба.
показати весь коментар
29.02.2024 08:01 Відповісти
Так, біля 1-ї ночі підловили Су-34.
Хай з хробаками бавляться 3,14..ри.
показати весь коментар
29.02.2024 08:04 Відповісти
Це вже завтра у статистику потрапить
показати весь коментар
29.02.2024 08:54 Відповісти
Потери рашки в людях практически догнали потери США за всю Вторую мировую! Беда в том, что правителям кремля на это пофигу. Да и большинству рашкованов тоже.
показати весь коментар
29.02.2024 08:03 Відповісти
Та вже перегнали. Офіційно США втратили в 2й світовій 405 399 солдатів і 3 000 мирних громадян.
показати весь коментар
29.02.2024 08:56 Відповісти
Вчора Генштаб ЗСУ, нарешті, офіційно розʼяснив, що ці 400+ тис. - це не тільки вбиті, але і серйозно поранені, якщо не помиляюся, вони це назвали «бойові санітарні втрати»
показати весь коментар
29.02.2024 08:57 Відповісти
Генеральний штаб ЗСУ уточнив, що станом на 27 лютого 2024 року втрати Росії у війні проти України становлять 412400 осіб вбитими та пораненими. Джерело:

При співвідношенні вбиті / поранені 1/4 (так було в Афганістані, например) убитих орків ~84 тисячі.
показати весь коментар
29.02.2024 09:13 Відповісти
Дайте, будь ласка, посилання на роз'яснення Генштабу.
показати весь коментар
29.02.2024 09:37 Відповісти
показати весь коментар
29.02.2024 12:34 Відповісти
Дякую. Хоча пам'ятаю, що десь влітку 2022 Генштаб пояснював, що це число вбитих.
показати весь коментар
29.02.2024 14:27 Відповісти
Ще тут

https://24tv.ua/vtrati-rosiyi-28-lyutogo-2024-skilki-soldativ-tehniki-likviduvali_n2503774 Втрати Росії 28 лютого 2024 - скільки солдатів та техніки ліквідували ЗСУ - 24 Канал (24tv.ua)

Я вже кілька разів зустрічав цю дискусію. Ну тепер, спочатку Президент, а потім Генштаб ясність внесли. Хоча шкода - краще би вбитих показували. Бо то в нормальних країнах пораненого евакуйовують в тил і ймовірно комісують потім, а росіяни на ноги трохи поставили і знову на передову. Тому реально вибуття особового складу незрозуміле широкому загалу. Писали б тоді по-людськи : втрати ворога загальні - стільки-то, з них убитих - стільки-то.
І не було б тоді неправильного розуміння ні у кого.
показати весь коментар
29.02.2024 15:05 Відповісти
Точніше вже перегнали. Офіційні данні 407,300 Military deaths from all causes + 12,100 Civilian deaths due to military activity and crimes against humanity. А ми наразі наробили декілька штук Civilian deaths due to military activity, і нуль crimes against humanity. Но це все ще попереду.
показати весь коментар
29.02.2024 09:06 Відповісти
Урожайний був день,супер
показати весь коментар
29.02.2024 08:03 Відповісти
Кацапи верещать що один Абрамс пошкодили. Радості повні штани. А тут 23 танки за добу та 44 ББМ, но "патерь нєт".
показати весь коментар
29.02.2024 08:08 Відповісти
Ну, правильно верещат. Абрамс то танк, а у них так, без аналоговые ******** с мангалами
показати весь коментар
29.02.2024 08:26 Відповісти
Чому пишуть, що у нас нема ***********? Вони є?
показати весь коментар
29.02.2024 08:12 Відповісти
Є. Але недостатньо
показати весь коментар
29.02.2024 08:20 Відповісти
Чудово ,коли вже в рашистів закінчится те залізяччя ,що до гарматного мяса то в них достатньо вони не жаліють ,а ось техніка колись має закінчитись.
показати весь коментар
29.02.2024 08:28 Відповісти
А ви думаєте, чого вони видумали нову тактику "м'ясних штурмів", коли колона з бтр-ів, навантажена м'ясом, несеться не зважаючи на втрати і намагається вдертися в чергове село "нахрапом"? Бо тактика штурмів "малими групами" - ДУЖЕ повільна та ДУЖЕ коштовна. ЗСУ не тільки викошують ті штурмові групи, але й техніку "підтримки", яка доставляє штурмовиків до рубежу розгортання або підтримує штурм вогнем - коцають практично без втрат з свого боку. Основні втрати ЗСУ зараз несе від скидів. Навіть не від артилерії та КАБ-ів.

От вони і вирішили застосувати щось "новеньке" - кидають без підтримки, флангів, артпідготовки цілими ротами. Так було, наприклад, в Роботіно. Прорвались. Приїхали в село. Там і закріпились. Назавжди. Бо трупами стали.
показати весь коментар
29.02.2024 12:02 Відповісти
якщо кацапи так ********** дохнути , навіщо ці прелюдії і засмічення екології? потрібно розробити пігулки для кацапів виключно "за сталіна за путіна" , випиваєш і засинаєш
назавжди
показати весь коментар
29.02.2024 08:32 Відповісти
"просто засинаєш назавжди за сраліна та *****" - то не по-кацапськи.

От стати навколішки біля індивідуальної плахи вздовж дороги, якої їде сцар, та поставити біля плахи наточену сокиру і здохнути без спротиву на тій пласі, б щось сцарю не сподобалось в твоїй пиці - оце по-кацапськи.

В повний зріст взводами та ротами йти в атаку на кулемети жидобандерівців - по-кацапськи.

В компанії кинути в басейн 100кг "сухого льоду" та разом пострибати туди, бо весело, і здохнути від задухи - по-кацапськи.

Тихесенько здохнути від таблеточки вдома під ковдрою - нє, не по-кацапськи.
показати весь коментар
29.02.2024 12:08 Відповісти
Минув 3658 день москальсько-української війни.
157!! одиниць техніки та 1150!!! чумардосів.
Арта 41!, броня 67!, логістика 40!.
Спецтехніка закрила чергову сотню.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 413 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь, в якому до повномасштабного вторгнення було 416 000 ...
показати весь коментар
29.02.2024 08:49 Відповісти
показати весь коментар
29.02.2024 08:53 Відповісти
Тверь тварей.
показати весь коментар
29.02.2024 08:59 Відповісти
со-тваренная тверь тварей тварями
показати весь коментар
29.02.2024 12:38 Відповісти
А тут список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
показати весь коментар
29.02.2024 09:39 Відповісти
У Путина перед выборами серьезные «успехи» на полях сражения в Украине. Скоро кацапская армия останется голой, холодной без танков, самолетов и прочего вооружения. Скоро кацапская босота начнет победоносное отступление с награбленными унитазами и прочей сантехникой. Слава ВСУ!
показати весь коментар
29.02.2024 08:51 Відповісти
Шановний ГШ! Донесіть до нарковерховного ці цифри і роз"ясніть недоумку значення слова"ЛІКВІДОВАНО"! Ліквідовано-це значить ліквідовано! це не пораненні і навіть не зниклі безвісти та полоненні!
показати весь коментар
29.02.2024 09:02 Відповісти
Знову більше тисячі кацапопітеків налупили! Куди і чого вони так лізуть? Невже їм своєї кацапії мало? Дідько б ту кацапію вхопив , разом з *уйлом!
показати весь коментар
29.02.2024 09:04 Відповісти
показати весь коментар
29.02.2024 09:28 Відповісти
показати весь коментар
29.02.2024 12:39 Відповісти
Є всі шанси що лютий вийде на друге місце по чумардосам, на разі 27 530 в листопаді 23-го 28 550, найбільше грудень 23-го 29 970.
Один із лютневих ювілеів - тисяча по сумісній броні 271/779
показати весь коментар
29.02.2024 09:39 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
29.02.2024 09:43 Відповісти
для кого брехливі цифри, для зе-овець, а вони аж ссуться.
показати весь коментар
29.02.2024 10:18 Відповісти
скинь сюди посилання на альтернативну статистику кацапських втрат
чекаю
показати весь коментар
29.02.2024 12:41 Відповісти
У статті пишуть ліквідовано" а далі "бойові втрати склали". Мені одному здається що тут є суперечність?...
показати весь коментар
29.02.2024 17:11 Відповісти
Це журналісти такі - використовують слова навмання. Вірогідно тому, що останні 100 років в журналісти на наших теренах (як і в педагоги) йдуть особи з найнижчими когнітивними здібностями.

В зведенні ГШ за посиланням ніякого "ліквідовані" немає. Тільки "бойові втрати".
показати весь коментар
29.02.2024 18:20 Відповісти
 
 