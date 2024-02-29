Вночі окупанти вдарили по Вовчанську, за добу на Харківщині загинули 4 особи

Минулої доби під ворожим вогнем опинилися майже 20 населених пунктів Харківщини: Западне, Синьківка, Іванівка, Котлярівка та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Плоске, Бударки, Варварівка, Куп’янськ, Синьківка та Кислівка та інші.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні вночі, о 01:30, у м. Вовчанськ було влучання в будівлю аптеки. Інформація про постраждалих не надходила. Раніше, о 19:15, внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

28 лютого, о 16:50 росіяни випустили авіабомби по вокзалу в смт. Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок обстрілу загинули дівчинка 6 років та 48-річний чоловік. Мати дівчинки зазнала важких травм, їй надається меддопомога.

Також минулої доби росіяни вдень двічі обстріляли Вовчанськ, без постраждалих, пошкоджено 2 будинки

Пообіді окупанти завдали удару авіабомбами по Куп'янську Загинули 2 людини, ще 5 дістали поранення. Зруйновано будівлю церкву, житловий будинок. Пошкоджено: кафе, 16 житлових будинків.

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"О 11:10 у с. Григорівка Куп'янського району пошкоджено два приватних будинки внаслідок дій окупанта. О 10:50 обстріляно с. Московка Куп'янського р-ну. Пошкоджено приватний житловий будинок. О 10:13 внаслідок ворожого прильоту в с. Кіндрашівка Куп'янського району горіла господарча споруда. Без постраждалих", - розповів Синєгубов.