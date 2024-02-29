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Новини Війна
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Франція може відправити в Україну солдатів для захисту кордонів та зміцнення ППО

франція,війська

Влада Франції допускає відправлення своїх військовослужбовців в Україну для зміцнення протиповітряної оборони, навчання української армії, а також захисту українського кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Public Senat, про це на слуханнях у сенаті заявив прем'єр-міністр країни Габріель Атталь.

При цьому він зазначив, що Париж поки що не має конкретних планів щодо відправки військових до України. За його словами, президент Франції Еммануель Макрон, говорячи про це, лише припустився такої можливості, оскільки на початку війни Париж допомагав Києву виключно "спальними мішками та біноклями", але потім розширив допомогу до новітнього озброєння.

Також під час слухань у сенаті виступив державний секретар Франції у справах Європи Жан-Ноель Барро. Він заявив, що українська армія бореться, зокрема, і за безпеку Євросоюзу та Франції, оскільки у разі поразки Києва лінія фронту неминуче зрушить на захід.

"Коли горить будинок сусіда і вогонь загрожує поширитися, ми не стоїмо склавши руки, ми встаємо і реагуємо", – сказав Барро.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": The Washington Post про слова Макрона щодо відправки іноземних військ в Україну: Вони вже там

Пропозиція Макрона щодо військ НАТО в Україні

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив на робочій зустрічі близько 20 європейських лідерів, що НАТО міг би відправити війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.

Про свій намір не відправляти війська до України заявили США, Німеччина, Швеція, Чехія, Польща, Бельгія, Іспанія та Італія.

Також читайте: Ідея Макрона відправити в Україну війська НАТО варта уваги, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

Прессекретар президента РФ Путіна Пєсков заявив, що якщо війська НАТО будуть на території України, війна Росії з НАТО є неминучою.

Автор: 

Франція (3076) Інтернаціональний легіон (18) Атталь Габріель (11)


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Топ коментарі
+32
Макрон продовжує поливати керосином свино-собачі пукани))
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29.02.2024 09:05
+16
Було б не погано корпус на східнии кордон
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29.02.2024 09:04
+9
Відправлять/не відправлять, а вкид знатний. Може хоч отой іобнутий соловйов слиною захлинеться )))
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29.02.2024 09:38
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Було б не погано корпус на східнии кордон
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29.02.2024 09:04 Відповісти
як мед та й ложкою)експедиц.миссию легиона в БНР вместе с рдк,по стопам наполеона,прадеды воевали
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29.02.2024 09:24 Відповісти
Французи могли б зайняти позиції на кордоні з білорашкою
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29.02.2024 10:16 Відповісти
Сподіваюсь що вони випадково прибудуть на літаках....
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29.02.2024 10:34 Відповісти
и с томагавками)
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01.03.2024 02:08 Відповісти
Зачем?. На север по границе с белорашей и высвободить наши силы которые мы вынуждены та держать.
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29.02.2024 10:58 Відповісти
Макрон продовжує поливати керосином свино-собачі пукани))
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29.02.2024 09:05 Відповісти
Топ комент ))
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29.02.2024 09:31 Відповісти
Із за одного ненормального загине пів планети.
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29.02.2024 09:08 Відповісти
кішка тонка навіть на півУкраїни, а ви про півпланети замріялись...
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29.02.2024 09:42 Відповісти
Жабоеды, респект, как-бы)))...
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29.02.2024 09:12 Відповісти
Кушать жаб не хуже чем раков.
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29.02.2024 10:04 Відповісти
Або тарганів з квасом
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29.02.2024 10:17 Відповісти
Не очікував такого від французів. Приємно здивований. Але подивимось, чи будуть за словами конкретні дії...
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29.02.2024 09:15 Відповісти
"Защита границы" это интересно, уклонистов будут ловить? Типа - месье, вы попали в merde ).
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29.02.2024 09:16 Відповісти
Это типа на кордоне с "бульбарейхом",Польшей,Молдовой...
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29.02.2024 09:26 Відповісти
Та накой ляд нам потрібні ці недосвідчені іграшкові солдатики, з якими тільки морока буде?! Нам ЗБРОЯ треба!!!
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29.02.2024 09:17 Відповісти
може не може
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29.02.2024 09:17 Відповісти
Ласкаво просимо, хай щастить.
Кацап.драм - горить в пеклі, нех.й шастать, них.
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29.02.2024 09:19 Відповісти
пнх
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29.02.2024 09:20 Відповісти
Давай, Макрон. Не даремно ж говорив...
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29.02.2024 09:25 Відповісти
Ого, на "параду відмовок" інших країн Франція знову повторує можливість відправки своїх військових до України.
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29.02.2024 09:26 Відповісти
Та відправте вже хоча б на польський кордон для захисту законодавства ЄС.
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29.02.2024 09:32 Відповісти
Відправлять/не відправлять, а вкид знатний. Може хоч отой іобнутий соловйов слиною захлинеться )))
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29.02.2024 09:38 Відповісти
На жаль - це занадто добре , аби бути правдою ...((
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29.02.2024 09:57 Відповісти
Франція сама виробляє атомну зброю, атомні підводні човни, ракети, винищувачі -
їй начхати на якісь консенсуси і "процедури".
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29.02.2024 10:07 Відповісти
Франція може навіть вийти з НАТО, щоб не дихати одним повітрям з усякими орбанами.
НАТО просякнуто більшовицькими кадрами, які і вирішують усе як треба кремлю.
Респект Франції !
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29.02.2024 10:01 Відповісти
Володимир Буковський наводив документи, з яких ясно, що європейські структури
створювались, щоб тихою сапою насадити в Європі СРСР.
Так воно і йшло, поки совок не розвалився, але гнила бюрократія нікуди не ділась.
Бому Британія плюнула і вийшла з ЄС.
І НАТО також засмерділось кремлем.
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29.02.2024 10:13 Відповісти
От це дуже добре!

для початку французи допомогли б закрити кордон з біло підарами, щоб ми вівіьльнили свої сили
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29.02.2024 10:35 Відповісти
Може. Але не відправить.
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29.02.2024 10:38 Відповісти
Про це я вчора і писав. Цікаво. Тепер питання. Коли це трапиться?
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29.02.2024 10:46 Відповісти
Пошана пану Макрону і Франції ! 🇺🇦🇫🇷
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29.02.2024 10:55 Відповісти
Це радісно чути. Але хочеться побачити і як най швидше. Бо за прикладом Франції підуть інші. Респект.
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29.02.2024 11:07 Відповісти
Гарна ініціатива від сильної країни, а не балачки від "першої" армії світу
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29.02.2024 11:12 Відповісти
"НАТО прийде, порядок наведе"
москальским вошам - прожарка
українським гнідам - пропарка 🤣🤣🤣
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29.02.2024 11:15 Відповісти
"Власти Франции допускают отправку своих военнослужащих в Украину для укрепления противовоздушной обороны, обучения украинской армии, .." То есть, опять - "Допуски и посадки "..)) обучения украинской армии - Чему? - из рогаток стрелять по воздуху..ведению боя? -так бравые и стойкие украинские солдаты,набравшись опыта,сами уже кого хочешь обучат(за деньги)..единственное, чему не может обучить украинский солдат француза, так это неукротимой стойкости при любых условиях.
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29.02.2024 11:40 Відповісти
Главное не останавливаться.
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29.02.2024 12:12 Відповісти
Тобто, захист кордонів, це щоб кріпаки не разбіглися ? Чи це пряма конфронтація з расією, ,як що це кордони Чернігівщині, та Волині
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29.02.2024 13:19 Відповісти
А може й не відправити 🤦🏻
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29.02.2024 14:58 Відповісти
 
 