Франція може відправити в Україну солдатів для захисту кордонів та зміцнення ППО

Влада Франції допускає відправлення своїх військовослужбовців в Україну для зміцнення протиповітряної оборони, навчання української армії, а також захисту українського кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Public Senat, про це на слуханнях у сенаті заявив прем'єр-міністр країни Габріель Атталь.

При цьому він зазначив, що Париж поки що не має конкретних планів щодо відправки військових до України. За його словами, президент Франції Еммануель Макрон, говорячи про це, лише припустився такої можливості, оскільки на початку війни Париж допомагав Києву виключно "спальними мішками та біноклями", але потім розширив допомогу до новітнього озброєння.

Також під час слухань у сенаті виступив державний секретар Франції у справах Європи Жан-Ноель Барро. Він заявив, що українська армія бореться, зокрема, і за безпеку Євросоюзу та Франції, оскільки у разі поразки Києва лінія фронту неминуче зрушить на захід.

"Коли горить будинок сусіда і вогонь загрожує поширитися, ми не стоїмо склавши руки, ми встаємо і реагуємо", – сказав Барро.

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Пропозиція Макрона щодо військ НАТО в Україні

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив на робочій зустрічі близько 20 європейських лідерів, що НАТО міг би відправити війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.

Про свій намір не відправляти війська до України заявили США, Німеччина, Швеція, Чехія, Польща, Бельгія, Іспанія та Італія.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

Прессекретар президента РФ Путіна Пєсков заявив, що якщо війська НАТО будуть на території України, війна Росії з НАТО є неминучою.