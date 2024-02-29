УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4862 відвідувача онлайн
Новини
802 6

Європа повинна перейти в режим воєнної економіки, щоб виробляти більше зброї, - єврокомісар Бретон

бретон,тьєррі

Європа повинна перейти в режим воєнної економіки, також потрібно виробляти швидше і більше зброї в рамках нової оборонно-промислової стратегії.

Про це заявив єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За його словами, європейська оборона повинна змінити парадигму.

"Це також означає, що європейська оборонна промисловість повинна брати на себе більше ризиків, за нашої підтримки, роблячи їх більш помітними", - сказав єврокомісар.

Бретон зауважив, що Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за свою власну безпеку, розбудовуючи оборонний потенціал, які "дозволять діяти разом з європейськими союзниками, але також і автономно". Він також наголосив на необхідності створення європейської опори НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лише 10% європейців вірять, що Україна переможе Росію у війні, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Виробництво боєприпасів

За словами єврокомісара, Євросоюз уже збільшив свою промислову базу з виробництва артилерійських боєприпасів до 1 млн одиниць на рік і подвоїть цю цифру 2025 року. Те ж саме тепер має відбутися і з усім іншим необхідним обладнанням для оборони й безпеки.

"Для надійної європейської оборони ми також повинні мати адекватні бюджетні амбіції", - додав Бретон.

Йдеться про спеціальні та додаткові інвестиції в оборону в розмірі близько 100 мільярдів євро.

Читайте також: Європа не дозволить Україні програти, - фон дер Ляєн

Автор: 

Європа (1824) зброя (7470) Євросоюз (13434)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так вже потрібно а вас тільки осяинуло
показати весь коментар
29.02.2024 09:13 Відповісти
два роки тому це потрібно було зрозуміти і почати виробляти зброю!
показати весь коментар
29.02.2024 09:20 Відповісти
Цікаво, а Україна коли збирається переходити в режим воєнної економіки? Коли збирається виробляти зброю? Чи неначасі, не всі прокурвори собі ще бехи купили?
показати весь коментар
29.02.2024 09:25 Відповісти
вони нічого не роблять, бо типу ***********! А по факту нічего не вміють, окрім великого крадівництва на асфальті!
показати весь коментар
29.02.2024 09:53 Відповісти
О,це мені подобається
показати весь коментар
29.02.2024 10:35 Відповісти
Європа Повинна, мусить, намагається...... Халва, халва, халва, халва.......................................................!
показати весь коментар
29.02.2024 09:40 Відповісти
 
 