Європа повинна перейти в режим воєнної економіки, щоб виробляти більше зброї, - єврокомісар Бретон

Європа повинна перейти в режим воєнної економіки, також потрібно виробляти швидше і більше зброї в рамках нової оборонно-промислової стратегії.

Про це заявив єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За його словами, європейська оборона повинна змінити парадигму.

"Це також означає, що європейська оборонна промисловість повинна брати на себе більше ризиків, за нашої підтримки, роблячи їх більш помітними", - сказав єврокомісар.

Бретон зауважив, що Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за свою власну безпеку, розбудовуючи оборонний потенціал, які "дозволять діяти разом з європейськими союзниками, але також і автономно". Він також наголосив на необхідності створення європейської опори НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лише 10% європейців вірять, що Україна переможе Росію у війні, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Виробництво боєприпасів

За словами єврокомісара, Євросоюз уже збільшив свою промислову базу з виробництва артилерійських боєприпасів до 1 млн одиниць на рік і подвоїть цю цифру 2025 року. Те ж саме тепер має відбутися і з усім іншим необхідним обладнанням для оборони й безпеки.

"Для надійної європейської оборони ми також повинні мати адекватні бюджетні амбіції", - додав Бретон.

Йдеться про спеціальні та додаткові інвестиції в оборону в розмірі близько 100 мільярдів євро.

Читайте також: Європа не дозволить Україні програти, - фон дер Ляєн