Сили оборони вибили росіян, які прорвалися на околицю Орлівки поблизу Авдіївки, - Сирський
Російські загарбники намагаються прорвати оборону Сил оборони і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка.
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Ситуація в районі проведення операції Сил оборони України залишається складною. Ворог продовжує активні наступальні дії на багатьох напрямках лінії фронту. Особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка. Тривають жорсткі бої в районах Вербове та Роботине, над якими ворог намагається повернути контроль", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.
За словами Сирського, наразі він працює в районі бойових дій. розпочав роботу з ОТУ Донецьк, в частинах, які тримають оборону на Авдіївському напрямку.
"Під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках.
Мною було вжито всіх заходів для виправлення ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів.
Хочу відзначити мужність, стійкість і героїзм військовослужбовців 3 штурмової та 25 окремої повітряно-десантної бригад. Вони сміливими та рішучими діями вибили противника, який прорвався на околицю Орлівки", - додав він.
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Він, як його боси з ОПи, буде розказувати тільки про перемоги.
Мною було вжито всіх заходів для виправлення ситуації "
- скопом під вказівку ОПи разом з Залужним разом зняти бойових командирів ,які знали обстановку , напрямки, підрозділи і поставити по вертикалі всіх нових , це саме той результат ,який хотіли отримати т.зв. "стратеги" ?
Без організаці ВЗАЄМОДІЇ та вогневої підтримки, з'являється «ГЕРОЇЗМ» одиноких бійців!
Пильнуймо за привладними та підтримуймо Захисників України!
Після попаданнь, кидаються або "кошкИ, або "груз на репшнурі, волосінн 07-1 мм, позтягується в сторону. Я дохрена знаю про МЗП. Викорисовував та навчав.
Іншими словами, багато тупорилих командирів на фронті, не здатних нормально командувати, не здатні оцінити правильно ситуацію, не здатні реагувати на загрози прориву ворога, ітд.
Тому і відступаємо з за таких невдах командирів, за логікою Сирського
Шо, мясо? данунах...
То так і скажіть - Мелітополь, ЗАЕС, Бердянськ звільняти не будем, а українці хай гинуть в якихось задріпаних селах на Донбасі.
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