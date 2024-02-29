Сили оборони вибили росіян, які прорвалися на околицю Орлівки поблизу Авдіївки, - Сирський

Російські загарбники намагаються прорвати оборону Сил оборони і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація в районі проведення операції Сил оборони України залишається складною. Ворог продовжує активні наступальні дії на багатьох напрямках лінії фронту. Особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка. Тривають жорсткі бої в районах Вербове та Роботине, над якими ворог намагається повернути контроль", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

За словами Сирського, наразі він працює в районі бойових дій. розпочав роботу з ОТУ Донецьк, в частинах, які тримають оборону на Авдіївському напрямку.

"Під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках.

Мною було вжито всіх заходів для виправлення ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів.

Хочу відзначити мужність, стійкість і героїзм військовослужбовців 3 штурмової та 25 окремої повітряно-десантної бригад. Вони сміливими та рішучими діями вибили противника, який прорвався на околицю Орлівки", - додав він.

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