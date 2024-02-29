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Сили оборони вибили росіян, які прорвалися на околицю Орлівки поблизу Авдіївки, - Сирський

сирський

Російські загарбники намагаються прорвати оборону Сил оборони і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація в районі проведення операції Сил оборони України залишається складною. Ворог продовжує активні наступальні дії на багатьох напрямках лінії фронту. Особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка. Тривають жорсткі бої в районах Вербове та Роботине, над якими ворог намагається повернути контроль", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

За словами Сирського, наразі він працює в районі бойових дій. розпочав роботу з ОТУ Донецьк, в частинах, які тримають оборону на Авдіївському напрямку.

"Під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках.

Мною було вжито всіх заходів для виправлення ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів.

Хочу відзначити мужність, стійкість і героїзм військовослужбовців 3 штурмової та 25 окремої повітряно-десантної бригад. Вони сміливими та рішучими діями вибили противника, який прорвався на околицю Орлівки", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сирський про візит на передові командні пункти: Захист військ від дронів та ударів з повітря КАБами - це першочергові питання. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (8529) Сирський Олександр (622)


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Топ коментарі
+31
Провал операції сил ССО і загибель кращих воїнів цей улюблениць Лідора не хоче прокоментувати?
Він, як його боси з ОПи, буде розказувати тільки про перемоги.
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29.02.2024 09:18
+20
Це типова відмазка тих, хто погано планує операції.
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29.02.2024 09:47
+16
Раніше ці "окремі командири" його задовільняли і призначалися його наказами, а зараз шоу з керівними рішеннями...
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29.02.2024 09:19
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пипець, клоуни
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29.02.2024 09:15 Відповісти
Провал операції сил ССО і загибель кращих воїнів цей улюблениць Лідора не хоче прокоментувати?
Він, як його боси з ОПи, буде розказувати тільки про перемоги.
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29.02.2024 09:18 Відповісти
Це схоже на жюковщину, яку сповідують кацапи. При поганому плануванні і взаємодії військ генерали їдуть на передок піднімати роти замість капітанів і лейтенантів. І погано сплановану операцію витягують кількістю втрат. Із Жюкова теж планувальник хреновиц був. Так спланована ним Вяземська операція привела до величезного котла, куди потрарили деякі війська аж двох фронтів. Але у Генштабі в той час силіли принаймні більш адекватні Васілєвскій і Шапошников, які красного кавалєріста Жюкова тормозили.
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29.02.2024 09:31 Відповісти
Давайте будемо відверті - на війні без втрат НЕ БУВАЄ, як і не буває щоб усі операції проходили без помилок. Серед рашистів зовсім не усі дурні та непрофесіонали. Тож трагедія мала місце, але це те що є буденним для війни!!!
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29.02.2024 09:45 Відповісти
Це типова відмазка тих, хто погано планує операції.
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29.02.2024 09:47 Відповісти
"Під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках.

Мною було вжито всіх заходів для виправлення ситуації "
- скопом під вказівку ОПи разом з Залужним разом зняти бойових командирів ,які знали обстановку , напрямки, підрозділи і поставити по вертикалі всіх нових , це саме той результат ,який хотіли отримати т.зв. "стратеги" ?
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29.02.2024 10:02 Відповісти
Всі перемоги цього чела основані на одному принципу - завалити тілами своїх війскових окопи противника. Десь читав статістику втрат німців та ссср в війскоих операціях від жукова - там цифри у різниці десятки, а іноді сотні тисяч.
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29.02.2024 10:08 Відповісти
однак всі окуповані територіїї завалені трупами орків. А так да.."завалити".
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29.02.2024 13:26 Відповісти
Зате його рейтинги не перевищуватимуть рейтинги Зєрмака!
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29.02.2024 11:22 Відповісти
Раніше ці "окремі командири" його задовільняли і призначалися його наказами, а зараз шоу з керівними рішеннями...
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29.02.2024 09:19 Відповісти
Пора вже повертатись до формули 2000 кацапських трупів на кожні 90 метрів. Євпропа підкине зброї, США останні 4 млрди. Досить відступати, хай рашисти стікають кров'ю, поки не буде ухвалена допомога Україні та Ізраїлю
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29.02.2024 09:21 Відповісти
Поки "чекають", повторююсь, відбулось - повернення під контроль ЗСУ Красногорівки під Донецьком, знищено чергового Су-34, стався результативний удар по Оленівці внаслідок котрого знищено одночасно 19-ть та поранено 12-ть (9 тяжко) рашистів!!!
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29.02.2024 09:42 Відповісти
Красногорівку вчора обговорювали, щоправда, незручні пости потерли. Мабуть, думають карти ніхто не дивиться.
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29.02.2024 11:40 Відповісти
Прорахунки командирів, у ланцюгу бригада-батальйон-рота, та їх самовпевненість, виходять боком для пересічних Захисників, тоді й з'являються, оті події щодо піднятих рук та повної відсутності дронів!!
Без організаці ВЗАЄМОДІЇ та вогневої підтримки, з'являється «ГЕРОЇЗМ» одиноких бійців!
Пильнуймо за привладними та підтримуймо Захисників України!
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29.02.2024 09:22 Відповісти
А де це "повна відсутність дронів"?! Навпаки, ввечері вчора переливився пряму трансляцію з передової на каналі Еспрессо та почув що хоча кількість *********** та дронів не НАДвелика, але, як кажуть, "у притик" достатньо аби стримувати ворога. Тому досить займатися зрадофілією. До того ж на ранок новини дуже непогані - повернення під контроль ЗСУ Красногорівки під Донецьком, знищення чергового Су-34, результативний удар по Оленівці!!!
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29.02.2024 09:30 Відповісти
вам дроны ЗеФея приносит в ручках или волонтеры
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29.02.2024 09:59 Відповісти
Немає захистних укріплень - відіишли 200м -- зариваються - знову відіишли -- зариваються - 2023р ніяких сериозних захисних споруд
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29.02.2024 09:22 Відповісти
Потрібен колючий дріт - дешево і вкрай ефективно. Окопи та траншеї захистять нашхивоїнів, а колючий дріт збільшить втрати кацапів у десятки разів
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29.02.2024 09:30 Відповісти
Колючий дріт кацапи знімуть на металолом. Ще до атаки.
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29.02.2024 09:32 Відповісти
Хай знімають під кулями. І будуть знімати, причому вручну кусчками. Знімають і здихають, потім вовзуть інші і так знвоу і знову - потрібно завалити трупами, що б прокусити хоча б один метр. І тільки вручну, бо колючий дріт не знищити артилерією - тисячі уламків кожного снаряда просто будуть пролітати мимо тонкого дроту. Прорвати танками - Джавелінів більше за танків у всьмоу світі і Джавелін не промазує. Поцікався досвідом Першої світової - саме колючий дріт перетворив цю війну на м'ясорубку і по сей день військові не знайшли ефективного засобу проти колючого дроту
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29.02.2024 09:38 Відповісти
Декілька мін 82 мм і ******* тому дроту...
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29.02.2024 10:41 Відповісти
Не сміши шнейдерівські гармати - навіть 280 мм першої світової не впорались, а ти говориш про 82 мм пукалку. Поцікався досвід першої світової - там артилерія перетворювала поле бою на марсіанську і вона все рівняла з землею окрім загорожі колючого дроту. Заспала артилерія поле бою і солдати результат завжди був один - трупи висіли на вцілілому дроті, скільки б снарядів не було випущено, бо вкрай мала вірогідність що навіть тисячі осколків переб'ють тонкий дріт.
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29.02.2024 10:51 Відповісти
Шановний, я нікого не сміщу. Незалежно "єгоза", "сетка", "колючка".
Після попаданнь, кидаються або "кошкИ, або "груз на репшнурі, волосінн 07-1 мм, позтягується в сторону. Я дохрена знаю про МЗП. Викорисовував та навчав.
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29.02.2024 12:16 Відповісти
Та хоч х#уєм зривай цю проволоку - тобі для цього треба буде працювати на місці певний час, а коли ти будеш працювати ти - мішень для ворожих солдат. В тебе сто куль влучить, поки ти будеш зривати кошкою цей дріт.
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29.02.2024 12:29 Відповісти
Ну так в этом и смысл колючки, пока там завозились с кошками и репшнурами здесь выставили пулемет на бруствестр и чуть чуть покосили таких шустряг.
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01.03.2024 00:00 Відповісти
Під кулями встановлювати цей самий дріт "безпечно"?! Та й при наявності броньованих машин та засобів швидкого його прибирання не думаю що він вартий того аби на це втрачати час та ризикувати життям!!! Це вже не 20-те століття, час минає як і змінюються засоби ведення війни!!!
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29.02.2024 09:35 Відповісти
У тому то і справа, що встановлювати дріт потрібно заздалегідь, поки ще ворог не дійшов до позицій. Якщо відступати, то на підготовлені перш за все колючим дротом позиції,
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29.02.2024 09:39 Відповісти
І що ЧЕРЕЗ нього відступати? Це як. Дріт має користь коли протистоїть атакам у сотні - тисячі осіб на великій ділянці фронту, а зараз нічого подібного не відбувається. Штурмові дії проводяться гркпами максимум у десяток-другий осіб на різни напрямках. До того ж це пешкода котру бачить форог заздалегідь, а от мінні поля це скрита загроза і вона більш ефективна саме через це. Та й що окопи, що бліндажі все одно потрібні при будь якому розкладі. Думаю досить вже згадувати цей досвід 1-ї да 2-ї світових війн, він тут не допоможе!!!
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29.02.2024 09:49 Відповісти
Під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках,- Сирський.
Іншими словами, багато тупорилих командирів на фронті, не здатних нормально командувати, не здатні оцінити правильно ситуацію, не здатні реагувати на загрози прориву ворога, ітд.
Тому і відступаємо з за таких невдах командирів, за логікою Сирського
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29.02.2024 09:25 Відповісти
Сьгодні ранок добрих новин про повернення під контроль ЗСУ Красногорівки під Донецьком, про знищення чергового Су-34, про результативний удар по Оленівці. Тож вітаю читачів "Цензор.нет" із ціми новинами та бажаю ТАКИХ приємностей побільше! Успіхів захисникам України та мінімальних втрат для себе, і максимальних для рашистів!!!
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29.02.2024 09:26 Відповісти
От командира бригады до Главкома столько командиров( с штабами), шо писец. Не судьба.
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29.02.2024 09:27 Відповісти
А от я по новинах відчуваю що поступово ситуація стабілізується, фронт поступово стає знов контрольованим з боку ЗСУ!!!
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29.02.2024 09:32 Відповісти
Мною було вжито всіх заходів для виправлення ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу *********** та матеріальних засобів, а також необхідних Джерело:
Шо, мясо? данунах...
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29.02.2024 09:27 Відповісти
Щось цей кацап взагалі не сприймається як головком.Якась голова "чего ізволітє".
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29.02.2024 09:29 Відповісти
Габріель , це хто кацап ? Сирський ? Він громадянин України і Головком , можеш висловлювати критику його дій , але будеш розпалювати міжнаціональну ворожнечу опинися на нарах у параши .
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29.02.2024 10:36 Відповісти
Лизнув
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29.02.2024 19:17 Відповісти
А де срач безуглої чого мовчіть?
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29.02.2024 09:31 Відповісти
Мабуть дрочить)...
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29.02.2024 09:34 Відповісти
Тобто стимулює?!
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29.02.2024 09:37 Відповісти
По мордяцi видно, ще та вонюча плять,))) нах...
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29.02.2024 09:41 Відповісти
Симулює
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29.02.2024 09:42 Відповісти
"Під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника" - а бАданов "казки" розказує західним ЗМІ.....
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29.02.2024 09:36 Відповісти
Не звертай на нього увагу, бо він явно працює прессекретарем самого себе, а от прессекретар ГРУ часто сповіщає набагато більш розумні речі - толково та із сенсом!
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29.02.2024 09:39 Відповісти
Началось,чисто руцкие нравы - ломпасные хэнералы все неудачи сваливают на полевых командиров,победы будут ихняя заслуга,хорошо еще не слышно московитских призывов расстрэльять.
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29.02.2024 09:40 Відповісти
Я погоджуюсь з тим що Сирський не стратег а тактик і що скидати на підлеглих провину за те що в них не має достатньої інформації котрою може володіти лише ГШ не варто, бо саме завдання ГШ доводити проаналізовані данні розвідки різних рівнів до підлеглих аби вони краще розуміли ситуацію!!! Але повинен зауважити що з огляду на прорахунки нового керівництва ЗСУ багато командирів рівня бригад ВЖЕ почали діяти самостійно, не очікуючи команди з Києва і це, я впевнений, дозволить повернути контрольованість фронту через горизонтальні зв'язки між бригадами всупереч хибним вертикальним. Що зробиш?! Якщо вже українці так лоханулись у 2019-му зі своїм вибором, то зараз доводиться робити усе можливе аби нівелювати недолугість керівництва країни та його призначенців!!!
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29.02.2024 09:57 Відповісти
вилізло гомно зелене, а коли 8 населених пунктів здали, де був, у трусах зе-гною?
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29.02.2024 10:15 Відповісти
А панове генерали Південь не хочуть звільняти? Чи генералісімус заборонив?
То так і скажіть - Мелітополь, ЗАЕС, Бердянськ звільняти не будем, а українці хай гинуть в якихось задріпаних селах на Донбасі.
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29.02.2024 10:45 Відповісти
Штурмовики можуть скоро закінчитися. Завдання ж не вести розмін бійців, а нанести максимальний урон противнику. Це б все мало сенс, якщо на висотах позаду будувались капітальні укріплення у 2-3 ешелони.
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29.02.2024 10:51 Відповісти
Раніше в четвер Міноборони Руснї заявило, що його військові закріплюються в селі Работіно Запорізької області. Російські телеграм-канали також писали, що кацапи зайшли в населені пункти Тоненьке та Орлівка.
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29.02.2024 10:54 Відповісти
З початку відходу ЗСУ з Авдіївки рашисти кожного дня, безперервно захоплюють один чи два населених пункти. Від західних околиць Авдієвки до передових позицій рашистів вже біля 10 км. Площа захопленої ворогом за цей час території становить приблизно 70-80 квадратних кілометрів!
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29.02.2024 11:29 Відповісти
Ты за своим цахалом следи, умник.
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29.02.2024 14:13 Відповісти
Питаннячко у тому, хто πuzguTხ, DEEP STATE чи Обсирський?
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29.02.2024 11:07 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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29.02.2024 14:21 Відповісти
Щось не бачу на фото Єрмака і Безуглу, я так зрозумів все йде за їх планом 2024.

- Сирський: а що це таке на мапі?
- «Захисник Майдану»: це нігті, пане генералу
- Сирський: Тоді пошлемо туди Абрамс
- Абрамс: Святий Байден, я рік сюди добирався, я беззахисний і маю зайву вагу, захисти мене від дешевого FP
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29.02.2024 14:40 Відповісти
Он что несёт! Сырок ты же без Дерьмака шагу не сделаешь!
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29.02.2024 21:37 Відповісти
Стільки досвідчених фахівців зібралося на цензорі
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29.02.2024 23:54 Відповісти
 
 