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Новини
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Польські фермери майже не випускають вантажівки з України у бік Польщі, у черзі очікують близько 2200 фур, - Держприкордонслужба

кордон,польща

Польські фермери продовжують блокувати шість пунктів пропуску, ускладнюючи рух для українських вантажних транспортних засобів. Дозволяють проїхати 1 вантажівці за годину.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ситуація на українсько-польському кордоні залишається незмінною.

Станом на ранок 29 лютого загалом на всіх шести напрямках в черзі перебуває приблизно 2200 вантажівок. Найбільше - навпроти пункту пропуску "Краківець", "Рава-Руська" і "Ягодин".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Про закриття кордону не йдеться": У Мінекономіки розповіли про переговори з Польщею щодо розблокування транзиту

"І маємо такі суттєві зниження кількості перетинів кордону саме вантажівок, особливо це відчутно по ПП "Шегині". За минулу добу там кордон перетнуло 35 вантажівок, 24 з яких слідували в бік України. Фактично пропускалися по 1 вантажівці за годину. І 10 вантажних транспортних засобів прослідувало в бік Польщі, тобто ще менше, ніж 1 вантажівка за годину", - розповів речник ДПСУ.

Також критично низькі показники перетину кордону на напрямку "Ягодин".

"За минулу добу в бік України проїхало близько 70 вантажівок. Але польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які їдуть з України в бік Польщі. За останні дні показники перетину кордону там нульові", - додав Демченко.

Читайте також: Понад 67% поляків вважають причиною проблем своїх фермерів рішення ЄС щодо відкриття ринку для агропродукції з України

Автор: 

кордон (4773) Польща (8523) блокування (650) Демченко Андрій (351)


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Топ коментарі
+17
Наша фура вже 6-й день стоїть на кордоні . полська підрня не пропускає
До речі, для каклів які підтримують ляхів, у мене дуже хєрова новина - весь простой фур на кордоні буде оплачений із їхніх кишень, за рахунок здорожчання товарів і послуг в країні.
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29.02.2024 09:32
+15
Посівна йде повним ходом а ті горілку хляють та страйкують. Панове запроданці хфермера пшеківські, так на осінь у вас не буде врожаю де зерно брати будете?…
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29.02.2024 09:36
+13
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29.02.2024 09:33
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Наша фура вже 6-й день стоїть на кордоні . полська підрня не пропускає
До речі, для каклів які підтримують ляхів, у мене дуже хєрова новина - весь простой фур на кордоні буде оплачений із їхніх кишень, за рахунок здорожчання товарів і послуг в країні.
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29.02.2024 09:32 Відповісти
ці "розумники" того не розуміють, їм вкинули методичку що то всьо бариги, і нам "немає діла до приватного зерна". а мізків немає, щоб подумати що страждає вся торгівля. і податки
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29.02.2024 09:36 Відповісти
якого хєра ти поперся через Польщу, знаючи, що там вже кілька тижнів блокують фури?

а подорожченням не треба лякати - воно у нас прив'язано до чого завгодно: долара, пального, напрямку вітру, і як посцяла вранці корова
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29.02.2024 11:06 Відповісти
от тупе,
якщо їхати через інші пункти це тільки здорожчує логістику.
ну ясно, в Англії вам пофіг на наші проблеми. накрались і сидіти
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29.02.2024 11:15 Відповісти
Вон не тупе, воно на зряплате. И вряд ли в англии
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29.02.2024 11:48 Відповісти
ну то порахуй витрати соляри на гак через Румунію і витрати на простій-обігрів кілька тижнів на кордині, розумник сраний, а потім будеш тут далі скиглити, які всі пагані, а ти бідненький
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29.02.2024 14:57 Відповісти
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29.02.2024 09:33 Відповісти
а переехать парочку колхозников фурой слабо чтоле?
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29.02.2024 09:35 Відповісти
Посівна йде повним ходом а ті горілку хляють та страйкують. Панове запроданці хфермера пшеківські, так на осінь у вас не буде врожаю де зерно брати будете?…
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29.02.2024 09:36 Відповісти
А ты уверен, что то именно фермеры
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29.02.2024 11:49 Відповісти
Ось так виглядає конкуренція в Європі.
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29.02.2024 09:40 Відповісти
Це не конкуренція у Європі, це польска підрусня за підтримки влади, показує каклам своє призирливе ставлення. Німецькі чи французькі фермери не перекривають залізниці і не викидають з фур товари конкурентів. Це польські дикуни тільки такі.
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29.02.2024 10:22 Відповісти
Туск вже довів, що ця блокада відбувається за підтримки влади. Саме влада все це організувала, тому робимо висновки про «друзів» поляків.
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29.02.2024 09:42 Відповісти
Бачу що на в ЄС Поляки перші не пустять
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29.02.2024 09:42 Відповісти
Як людині, яка постійно моніторить польські настрої мені це було зрозуміло ще влітку 2022-го. Коли почалися перші пред'яви Україні, що ми вам допомагаємо тому ви маєте визнати наше трактування історії (Бандера і УПА - злочинці, поляки які вбили 30 тис українців - герої)
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29.02.2024 10:30 Відповісти
В Україні ще тільки посівна, а в блокувальників вже жнива кремлівського бабла у розпалі.
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29.02.2024 09:43 Відповісти
От любви до ненависти один шаг.
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29.02.2024 09:44 Відповісти
ну, прямо фермери... фермерам зараз така пора шо нема коли вгору глянути
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29.02.2024 09:55 Відповісти
Калхознікі..
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29.02.2024 09:56 Відповісти
Селюки-алкоголіки.
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29.02.2024 10:59 Відповісти
Дивлюсь вчора, в харківському Рості величезні знижки на польські консерви, томатну пасту, сир.. Дешевше українського. Люди проходять повз. Я краще віддам зайвих 5-10 гривень вітчізняному виробнику.
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29.02.2024 09:55 Відповісти
Я вже на фоні оцих підлих дій розсварився з двома дурними бабами-польками, які постили всіляку херню про зерно з України. При цьому на їхньому фейсбуку це чомусь поєднується з прапором України на нашу підтримку.
Знову пригадався мій батько, який казав, що якби після Другої світової Львів повернули Польщі, то він би поїхав у совєцку Україну, бо москаль дурний, а поляк - підлий. Хоча він трохи помилявся, як на мою думку, бо москаль мало того що дурний, то ще підліший за поляків.
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29.02.2024 09:59 Відповісти
У мене є чимало поляків у фб в друзях з довоєнного життя. Іноді поглядаю на цей угарний цирк. Одне опудало на днях виставило пост про те, що у польщі діти хворіють на рак від українського зерна. Я пишу йому: "а чому ви годуєте своїх дітей фуражним зерном? Вони що у вас худоба?". Той зрозумів, що лохонувся і видалив пост.
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29.02.2024 10:27 Відповісти
Подленький народец эти ляхи.
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29.02.2024 10:04 Відповісти
бидло завжди стоїть у черзі, чому не закрито проїзд польської продукції, чому весь світ не говорить про товари пуйла, що заходять у польшу?
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29.02.2024 10:13 Відповісти
Фермери в Польщі вибрали блокування кордонів, як найшвидший спосіб привернути увагу Брюсселя. Також присутній вплив російської пропаганди, яка збурює польське суспільство вкидаючи міфи про засилля українського зерна. Насправді лише 5% українського зерна перевозиться транзитом через Польщу. Як на мене, найрозумніше буде просто перенаправити ці 5% через інші канали, допоки хвиля протестів не згасне.
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29.02.2024 10:35 Відповісти
А на польсько-************* кордоні крім Ткача нікого?
Де польські вкраїнчики?Може теж треба блокувати?
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29.02.2024 10:54 Відповісти
Нах... туди їдуть фури якщо їх не пропускають? Дибіли?
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29.02.2024 12:06 Відповісти
 
 