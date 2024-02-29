Польські фермери майже не випускають вантажівки з України у бік Польщі, у черзі очікують близько 2200 фур, - Держприкордонслужба
Польські фермери продовжують блокувати шість пунктів пропуску, ускладнюючи рух для українських вантажних транспортних засобів. Дозволяють проїхати 1 вантажівці за годину.
Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ситуація на українсько-польському кордоні залишається незмінною.
Станом на ранок 29 лютого загалом на всіх шести напрямках в черзі перебуває приблизно 2200 вантажівок. Найбільше - навпроти пункту пропуску "Краківець", "Рава-Руська" і "Ягодин".
"І маємо такі суттєві зниження кількості перетинів кордону саме вантажівок, особливо це відчутно по ПП "Шегині". За минулу добу там кордон перетнуло 35 вантажівок, 24 з яких слідували в бік України. Фактично пропускалися по 1 вантажівці за годину. І 10 вантажних транспортних засобів прослідувало в бік Польщі, тобто ще менше, ніж 1 вантажівка за годину", - розповів речник ДПСУ.
Також критично низькі показники перетину кордону на напрямку "Ягодин".
"За минулу добу в бік України проїхало близько 70 вантажівок. Але польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які їдуть з України в бік Польщі. За останні дні показники перетину кордону там нульові", - додав Демченко.
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До речі, для каклів які підтримують ляхів, у мене дуже хєрова новина - весь простой фур на кордоні буде оплачений із їхніх кишень, за рахунок здорожчання товарів і послуг в країні.
а подорожченням не треба лякати - воно у нас прив'язано до чого завгодно: долара, пального, напрямку вітру, і як посцяла вранці корова
якщо їхати через інші пункти це тільки здорожчує логістику.
ну ясно, в Англії вам пофіг на наші проблеми. накрались і сидіти
Знову пригадався мій батько, який казав, що якби після Другої світової Львів повернули Польщі, то він би поїхав у совєцку Україну, бо москаль дурний, а поляк - підлий. Хоча він трохи помилявся, як на мою думку, бо москаль мало того що дурний, то ще підліший за поляків.
Де польські вкраїнчики?Може теж треба блокувати?