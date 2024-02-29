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Новини Війна
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З-під Авдіївки воїнів відвели не на підготовані позиції, а в чисте поле. Це питання треба було розглядати на Ставці, - Бутусов

бутусов

За всі роки війни біля Авдіївки так і не були побудовані позиції, на які можна було б відвести захисників міста. Відповідальність за це несе вище керівництво країни.

Про це в ефірі Радіо НВ сказав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

На його думку, оборона Авдіївки могла би бути більш успішною, якби там були побудовані більш серйозні лінії оборони.

"Люди відведені - те, що я бачив на власні очі - просто у відкрите поле. Як ніби і не було ніяких наших 10 років в Авдіївці. Як ніби ніяких не було штурмів. Це вже третій штурм Авдіївки, коли ворог нас захопив. Він ішов з 10 жовтня 2023 року. На жаль, за весь цей час, за всі ці роки, штурми ніяких тилових позицій за Авдіївкою побудовано не було. Ніяких інженерних робіт не проведено. Мінування наші воїни роблять самі. Міни внакид ставляться самими підрозділами вже під час боїв. Нори, окопи - все це копається вже під час боїв, під вогнем противника", - розповів Бутусов.

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На думку головреда Цензор.НЕТ, де-юре відповідальність за це несе керівництво ОТУ - оперативно-тактичного угрупування. Але де-факто воно не мало для цього ресурсів.

"Для того, щоб будувати оборонні споруди, треба виділяти техніку, треба виділяти інженерні підрозділи або будівельні організації мобілізовані, які діють за наказом. Виділяти треба ресурсу: міни інженерні, бетон, деревину. Все це хтось має робити. Так от, чи було це в ОТУ? Нажаль, це ОТУ не передавалося", - пояснив журналіст.

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Крім того, за словами Бутусова, ОТУ не виділили і людських ресурсів - піхоти, яка могла б заселетися в ці окопи, освоїтися там та чекати на підхід противника.

Головред Цензор.НЕТ вважає, що рішення про підготовку ліній оборони біля Авдіївки мали приймати на стратегічному рівні.

"Це мало вирішуватися на рівні Ставки і Верховного головнокомандувача. Тому що у нас у ОСУВ і ОТУ стратегічних резервів готових під час таких активних боїв нема. Це хтось мав запланувати", - сказав Бутусов.

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Автор: 

Бутусов Юрій (3598) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+52
Зато найшлись зайві сімнадцять лярдів на дороги.
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29.02.2024 10:21
+51
Ета просто случайна так палучілась-вінавати апять проіскі враждєбних вражескіх врагов каториє раскачівают лодку...
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29.02.2024 10:18
+48
Так ******* криворіжський говорив відводимо на підготовлені позиції а сирьска головою махала мол да… упс ******* лідор мальоха шутка тіпа така
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29.02.2024 10:20
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Зліва на фото найновіший прапор - нашої роти, його хтось зняв чи кацапні залишили?
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29.02.2024 18:26 Відповісти
Винен Порошенко - він повинен був передбачити це в 1917 році!
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29.02.2024 19:14 Відповісти
Дуже цікаво : хто ж із найвищих наших чинів .знову.-- домовлявся за вихід ( під вогонь рашо-виродків ) з Іловайського зашморгу і тут .Авдіївкою : --Погодь ваевать!!! Мьі раненьіх подберем из ..?
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29.02.2024 19:28 Відповісти
Гнать Зельку и его ОП-у в шею! Залужнего в президенты!
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29.02.2024 19:40 Відповісти
*******!!! (вибачте)
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29.02.2024 20:30 Відповісти
Зараз цього недопрезидента потрібно на стадион, та задать ті питання що він задавав Пороху. Цікаво хоть на один він ответит?
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29.02.2024 20:30 Відповісти
Проте генерал Наєв в цей час добре,капітально ! окопався у рівненській та волинський областях...І ресурсів йому не забракло..( як не дивно)
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29.02.2024 22:43 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/02/23/710346/ Вот куда пошли бабки . ***** на ДОРОГИ !
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29.02.2024 23:19 Відповісти
Натомість улюблений президент Юрія (какаяразніца! хужєнєбудєт! абинепорох!) зайнятий призначення суддів КС, щоби на подяку вони пропхали його у пожиттєве правління) Але вівці і не те знесуть. До речі, а де Залужний?)))
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01.03.2024 03:08 Відповісти
Тобто,при Залужному не рили,й при Сирському не риють.Який план?До Дніпра,до природньої перешкоди?Але ж якщо так,то ці гандони в Києві думають ,що будуть сидіти на одному з берегів?(((
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01.03.2024 08:26 Відповісти
Думаю військові мають коментувати всю брехню свого верховного наркоблазня, інакше через його зрадливу брехню їм доводиться платити своїми життями
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02.03.2024 02:54 Відповісти
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