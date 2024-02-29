З-під Авдіївки воїнів відвели не на підготовані позиції, а в чисте поле. Це питання треба було розглядати на Ставці, - Бутусов

За всі роки війни біля Авдіївки так і не були побудовані позиції, на які можна було б відвести захисників міста. Відповідальність за це несе вище керівництво країни.

Про це в ефірі Радіо НВ сказав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

На його думку, оборона Авдіївки могла би бути більш успішною, якби там були побудовані більш серйозні лінії оборони.

"Люди відведені - те, що я бачив на власні очі - просто у відкрите поле. Як ніби і не було ніяких наших 10 років в Авдіївці. Як ніби ніяких не було штурмів. Це вже третій штурм Авдіївки, коли ворог нас захопив. Він ішов з 10 жовтня 2023 року. На жаль, за весь цей час, за всі ці роки, штурми ніяких тилових позицій за Авдіївкою побудовано не було. Ніяких інженерних робіт не проведено. Мінування наші воїни роблять самі. Міни внакид ставляться самими підрозділами вже під час боїв. Нори, окопи - все це копається вже під час боїв, під вогнем противника", - розповів Бутусов.

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На думку головреда Цензор.НЕТ, де-юре відповідальність за це несе керівництво ОТУ - оперативно-тактичного угрупування. Але де-факто воно не мало для цього ресурсів.

"Для того, щоб будувати оборонні споруди, треба виділяти техніку, треба виділяти інженерні підрозділи або будівельні організації мобілізовані, які діють за наказом. Виділяти треба ресурсу: міни інженерні, бетон, деревину. Все це хтось має робити. Так от, чи було це в ОТУ? Нажаль, це ОТУ не передавалося", - пояснив журналіст.

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Крім того, за словами Бутусова, ОТУ не виділили і людських ресурсів - піхоти, яка могла б заселетися в ці окопи, освоїтися там та чекати на підхід противника.

Головред Цензор.НЕТ вважає, що рішення про підготовку ліній оборони біля Авдіївки мали приймати на стратегічному рівні.

"Це мало вирішуватися на рівні Ставки і Верховного головнокомандувача. Тому що у нас у ОСУВ і ОТУ стратегічних резервів готових під час таких активних боїв нема. Це хтось мав запланувати", - сказав Бутусов.

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