Буданов про звільнення Залужного: "Якщо все добре і все зроблено правильно, то чому ми опинилися в такій ситуації?"
Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сумнівається, що між президентом України Володимиром Зеленським та колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним були якісь розбіжності.
Про це Кирило Буданов заявив в інтерв’ю канадському суспільному мовнику CBC News, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, між Зеленським та колишнім головкомом навряд чи могли бути особисті розбіжності, оскільки один є "прямим підлеглим іншого".
CBC також зазначає, що Буданов "натякнув", що Зеленський ухвалив правильне рішення замінити Залужного.
"Якщо все добре, все чудово і все зроблено правильно, то чому ми опинилися в тій ситуації, в якій перебуваємо?" - запитав керівник ГУР.
"Незалежно від того, як сприймається походження цієї суперечки, вона відзначила ще більш нестабільне становище, в якому опинилася Україна, що переживає третій рік конфлікту.
Повільне надходження артилерійських боєприпасів та іншої обіцяної військової допомоги від країн Заходу, включаючи США, стає все більш відчайдушною проблемою для України, оскільки її військам не вистачає засобів як для наступу, так і для самозахисту", - додає CBC.
Відставка Залужного
8 лютого відбулася зустріч Зеленського та Залужного. За результатами зустрічі Зеленський повідомив, що запропонував Залужному бути в його команді.
Сам Залужний після зустрічі з президентом повідомив, що було прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.
Зеленський підписав указ про звільнення Залужного. На посаду Головнокомандувача Збройних Сил України він призначив генерал-полковника Сирського.
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Але у нашому випадку - це можно пояснити лише усвідомленою працею "верховного" на рф. Як і усю його діяльність з 2019.
1. розвідданні, надані ГУР МО не відповідали дійсності (були не актуальними на початок наступу 2023). Наслідок - щільність оборони, застосування дронів та інженерних споруд виявилися несподіванкою для ЗСУ;
2. затримка наступу 2023 з боку Зеленського та ОП (відтермінування наступу на прохання Китаю та його пропозиції вирішити дипломатичним шляхом). Наслідок - Московія до початку наступу 2023 встигла завершити підготовку обороних та інженерних загороджень, провести злагодження підрозділів.
3. зрив постачання, у тому числі - пального в ЗСУ. Наслідок - обмеження ресурсів та несвоєчасне постачання ресурсів.
4. роздмухування, у тому числі і очильником ГУР МО, завищених очикувань від наступу 2023. Наслідок - втрата рівня бойового духу та мотивації як в суспільстві, так і у союзників України.
5. саботаж роботи Генштабу та відверта злочинна діяльність з боку президента (ЗУ про зменшення віку мобілізації з 27 до 25 років не підписаний президентом з травня 2023 року, процес мобілізації зірваний завдяки популістським рішенням Зеленського, наприклад, звільнення воєнкомів). Наслідок - виснаженість особового складу ЗСУ, неможливість проведення ротацій, відсутність поповнення та звільнення.
6. безвідповідальне та легковажне ставлення президента Зеленського до керування країною (популізм, відсутність координації органів влади, корупційні скандали небачуваних масштабів та відсутність покарання для друзів та ставлеників президента). Наслідок - демотивація суспільства та ЗСУ, хаотичність роботи державних органів, відсутність зрозумілої плановості дій.
Особиста думка. Але повністю погоджуюсь з автором та його картинкою про шашлики.
Перед вторгненням тільки армія і добровольці почали спротив. Державна вертикаль виявилась неготовою - чиновники переходили на сторону ворога (звісно не всі, але осередок чиновників-зрадників найбільший).
Тобто була у ціль Залужного - зберегти Україну. Якщо його зняли і не надали вищу посаду, вважаю, що цілі еліти (розпорядників ресурсів країни) змінилися.
Чи є Буданов розпорядником значущих ресурсів? Сумнівюсь. Він, при всіх чеснотах, є виконавчим керівником. Те, що він говорить, може бути важливим. А може просто себе показати.
Хотів би я вислухати бачення ахмєтова, порошенкка та інших, хто підняв тарифи, на ситуацію в країні. Коротко, лаконічно, без словниковаго бруду. Але нема в країні тих, хто здатен. Міг би Бутусов.
Що у вас за звернення на "ти". Ми знайомі? Тикають москалі. Ви звідти?
Ну і чесно кажучи - ти просто безграмотний, немає ніякого обов'язку в українській мові до кожної зеленої жопи звертатися на "ви", це звичайний прояв вічливості і поваги, який має спеціальний займенник. Якщо ти з 73% - то звісно я тебе не поважаю, ти ж тупий блазень.
тикають москалі. З москалями не спілкуюсь - не просто не поважаю, огидно.
Якась зе-логіка.....
... натепер Буданова можна остаточно "викреслювати", шури-мури з гогілашвілями та главнимі машками бесслідно не проходять, "законтачєний"
Як на мене,фраза Буданова навпаки,означає сумніви в правильності звільнення Залужного.
Мовляв,:дивіться,де була лінія фронту при Залужному,і де зараз !🤔🤨😕
войны не будет
Все военные программы свернуты
Чонгар разминировали
велике будивництво
вооружения нет
законов нет
предатели есть
ворье есть
4млрд долларов украдены ( 2 с укроборонпрома и 2 с помощи)
Дерьмаки рулят
Буданов пиарится
так чему тут удивляться
Якщо Зеленський усе робив правильно, як рассейськи танки доїхали до Оболоні?
і як же то так сталося, що ми в Криму, каву пити не будемо ???!!!
Дитячий садок! Що коштує Україні половини населення!
Не існує слів як то назвати і хто ці діти