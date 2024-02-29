Буданов про звільнення Залужного: "Якщо все добре і все зроблено правильно, то чому ми опинилися в такій ситуації?"

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сумнівається, що між президентом України Володимиром Зеленським та колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним були якісь розбіжності.

Про це Кирило Буданов заявив в інтерв’ю канадському суспільному мовнику CBC News, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, між Зеленським та колишнім головкомом навряд чи могли бути особисті розбіжності, оскільки один є "прямим підлеглим іншого".

CBC також зазначає, що Буданов "натякнув", що Зеленський ухвалив правильне рішення замінити Залужного.

"Якщо все добре, все чудово і все зроблено правильно, то чому ми опинилися в тій ситуації, в якій перебуваємо?" - запитав керівник ГУР.

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"Незалежно від того, як сприймається походження цієї суперечки, вона відзначила ще більш нестабільне становище, в якому опинилася Україна, що переживає третій рік конфлікту.

Повільне надходження артилерійських боєприпасів та іншої обіцяної військової допомоги від країн Заходу, включаючи США, стає все більш відчайдушною проблемою для України, оскільки її військам не вистачає засобів як для наступу, так і для самозахисту", - додає CBC.

Відставка Залужного

8 лютого відбулася зустріч Зеленського та Залужного. За результатами зустрічі Зеленський повідомив, що запропонував Залужному бути в його команді.

Сам Залужний після зустрічі з президентом повідомив, що було прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.

Зеленський підписав указ про звільнення Залужного. На посаду Головнокомандувача Збройних Сил України він призначив генерал-полковника Сирського.

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